Как мы уже выяснили, на этот праздничный сезон ожидается повышение интереса к онлайн-шопингу. После того, как большое число компаний перешли на продажи через интернет из-за коронавирусных ограничений, онлайн-шопинг стал еще более обыденным делом. На что же должны обратить внимание рекламодатели?

Покупки на праздники увеличиваются независимо от демографии

Возраст

Сообщается, что покупатели любого возраста и пола покупают на праздники больше и больше, как онлайн, так и в обычных магазинах. По данным Finder, 69% людей в возрасте от 18 до 24 лет, скорей всего, купят что-то, если подойдет цена. Но даже в прослойке 65+, исторически показывающей наименьший интерес к покупкам, половина опрошенных заявила, что купит на распродаже, если предложение действительно заинтересует.

Пол

Проценты мужчин и женщин, собирающихся участвовать в распродажах: 59% мужчин и 57% опрошенных женщин выразили интерес в покупках на праздничные распродажи, особенно если скидка будет около 50% от обычной розничной цены.

Онлайн покупки растут по сравнению с покупками в обычных магазинах

В 2020 г. на 44% больше покупателей предпочли онлайн обычным магазинам. В 2021 г. ожидается небольшой рост тренда из-за постоянных забот о здоровье, улучшившегося опыта онлайн-покупок и лучших цен в сети.

Важно еще то, что онлайн-реклама привлекает офлайн-трафик. Этим еще не так просто управлять, но исследования показывают, что просмотр рекламы праздничной онлайн-распродажи, вероятно, повышает офлайн-трафик и покупки вживую.

Мобильный шопинг все еще играет большую роль

Пандемия ускорила принятие мобильного шопинга. Этот тренд, скорее всего, продолжится и после эпидемии. В первую половину года мобильный шопинг вырос на 30%.

Однако, несмотря на общий рост мобильного трафика, Adobe оценивает, что шопинг со смартфонов в 2021 г. достигнет плато. Это все еще 86 миллиардов долларов, что довольно много, и сегмент можно охватить должной настройкой рекламы.

«Купи сейчас, заплати позже» набирает популярность

Ожидается рост тренда «Купи сейчас, заплати позже» (Buy Now Pay Later, BNPL), т.к. он позволяет усидеть на двух стульях сразу. На 10% больше покупателей по сравнению с 2020 г. и на 40% больше, чем в 2019, используют эту опцию даже для небольших покупок.

BNPL применяется как для большой электроники, так и для маленьких заказов из продуктового.

Лояльность бренду слабеет

Согласно прошлогодним выводам McKinsey, подтвержденным в разных индустриях и регионах, около 40% покупателей сменили бренд или продавца.

Больше половины прошлогоднего праздничного шопинга прошло онлайн. Пользователи получили положительный опыт, и доверие к онлайн-продавцам выросло. Это поспособствует желанию менять бренды и продавцов.

Если не лояльность, то что движет онлайн-шопингом? Не удивительно, что основной причиной смен бренда или продавца стало лучшее соотношение цена-качество.

Многоканальный и омниканальный пользовательский опыт

В 2021 г. повышение онлайн-продаж полностью связано с комфортным пользовательским опытом. Это включает в себя доступ к предложениям компании через разные каналы и устройства. Многоканальные продажи могут состоять из, например, обычных магазинов, WhatsApp, TikTok, Google Shopping, собственный сайт компании и т.д. Омниканальность включает все возможные опции, а многоканальность — выбор наиболее релевантных или наиболее доступных каналов для большего охвата пользователей.

В 2021 г. омниканальность (название принято для обоих типов таргетинга пользователей) стала новой нормой. Пользователь пробует продукт в обычном магазине и затем покупает онлайн, чтобы получить самую дешевую цену; читает онлайн-обзоры и покупает в магазине; заказывает онлайн с самовывозом и т.д.

Для оптимального результата нужно в первую очередь ориентироваться на канал, а не на аудиторию. Тренды в TikTok и Instagram разные, они отличаются у веб-сайтов и соцмедиа. Нативная реклама превосходно работает как сама по себе, так и в сочетании с другими каналами. Например, можно рассмотреть самые горячие скидки в нативной редакционной статье или развлечь пользователей викториной или другим интерактивным контентом, а затем провести ретаргетинг этой аудитории на других платформах через пиксели MGID.

В поиске самых подходящих каналов связи нужно учитывать демографию пользователей, их взаимодействия с каналами, их интересы, и, наконец, экономическую эффективность охвата этой аудитории.

Запускайте праздничную рекламу как можно скорее!

В этом году интернет-торговля столкнулась с беспрецедентной нагрузкой на цепочку поставок. Предполагается, что это продолжится в сезон праздников и долго после них. Из-за предсказываемых задержек покупатели должны иметь реалистичные ожидания.

Трудности на пути поставки продукта начинаются еще на этапе производства из-за недостаток сырья и заканчиваются на последней миле. В e-commerce люди больше всего ценят быстрое и легкое получение товара. Бесплатная доставка и возвраты больше не привилегия, а ожидаемое условие, как говорится в отчете McKinsey. Раннее доказательство: сообщения «нет в наличии» в этом году участились уже на 172%.

Покупатели уже осознают возможность задержки, и 40% из них в этом году начали праздничные закупки раньше. Adobe оценивает, что шопинг к праздникам в этом году начался уже в октябре. Если покупатели готовы, а продавцы нет, есть большой потенциал к разочарованию и потере прибыли.

Как выделиться в этой переполненной предложениями праздничной обстановке? Два ключевых фактора успешной маркетинговой стратегии на праздники — отличный дизайн рекламы и оригинальность. Вот некоторые конкретные рекомендации по разным категориям, которые помогут зацепить внимание и настроить аудиторию на покупки.