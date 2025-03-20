KPI в маркетинге можно разделить на пять основных категорий:

Функциональные (Functional) Операционные (Operational) Стратегические (Strategic) Отстающие (Lagging) Опережающие (Leading)

Зная, к какой категории относится конкретный KPI, вы можете понять его назначение, временные рамки и степень влияния на бизнес. Далее мы подробнее рассмотрим каждую из этих категорий с примерами.

Функциональные KPI

Функциональные KPI в маркетинге используются для оценки эффективности конкретных отделов компании — например, HR, продаж или самого маркетинга. Каждый отдел ориентируется на свои показатели: маркетинг — на узнаваемость бренда, а продажи — на привлечение клиентов. Такие KPI важны, потому что позволяют каждому подразделению ставить чёткие цели и выстраивать стратегии, способствующие общему росту бизнеса.

Рекомендации:

KPI должны соответствовать как задачам отдела, так и общим целям компании.

Ставьте конкретные и достижимые цели.

Регулярно пересматривайте KPI и корректируйте их с руководителями отделов.

Примеры функциональных KPI:

Узнаваемость бренда: упоминания, NPS (индекс потребительской лояльности), доля голоса (SOV);

упоминания, NPS (индекс потребительской лояльности), доля голоса (SOV); Контент-маркетинг: вовлечённость, ROI входящего маркетинга, органический трафик;

вовлечённость, ROI входящего маркетинга, органический трафик; Привлечение и удержание клиентов: стоимость привлечения клиента, отток, коэффициент удержания;

стоимость привлечения клиента, отток, коэффициент удержания; Генерация лидов: конверсия лидов в клиентов, маркетингово квалифицированные лиды (MQL), коммерчески квалифицированные лиды (SQL).

Операционные KPI

Операционные KPI в маркетинге помогают отслеживать эффективность повседневных процессов и задач. Они чаще всего ориентированы на ежедневные, еженедельные или ежемесячные цели и дают оперативную обратную связь по результатам. Такие KPI позволяют быстро реагировать на изменения и оптимизировать текущие кампании или действия.

Советы по использованию:

Устанавливайте реалистичные краткосрочные цели.

Сравнивайте результаты с отраслевыми стандартами.

Используйте аналитические инструменты (Google Analytics, соцсети, CRM) для отслеживания.

Примеры операционных KPI:

Реклама. : стоимость клика, коэффициент конверсии, возврат на рекламные инвестиции (ROAS);

: стоимость клика, коэффициент конверсии, возврат на рекламные инвестиции (ROAS); Email-маркетинг: кликабельность, открываемость, отписки;

кликабельность, открываемость, отписки; Социальные сети: лайки, комментарии, репосты;

лайки, комментарии, репосты; Веб-аналитика: показатель отказов, длительность сессии, общий трафик.

Стратегические KPI

Стратегические KPI оцениваются на уровне руководства и показывают общее развитие бизнеса. Они складываются из операционных целей и позволяют убедиться, что краткосрочные действия соответствуют долгосрочным планам. Такие KPI помогают удерживать фокус всех отделов на глобальных задачах и усиливают вовлечённость команды.

Рекомендации:

KPI должны быть результатом совместной работы руководителей всех отделов.

Проводите регулярные совещания для обмена мнениями и согласования направлений.

Примеры стратегических KPI:

Рост рынка: индекс узнаваемости бренда, индекс удовлетворённости клиентов, доля рынка;

индекс узнаваемости бренда, индекс удовлетворённости клиентов, доля рынка; Прибыльность: пожизненная ценность клиента (LTV), доход от маркетинга, ROI маркетинга.

Отстающие и опережающие KPI

Отстающие (lagging) KPI отражают уже произошедшие события и оценивают результаты прошлых действий. Они помогают понять, что сработало, а что — нет.

Примеры отстающих KPI:

Стоимость привлечения клиента (CAC)

Конверсия из лида в клиента

Доля рынка

Опережающие (leading) KPI — это показатели, которые предсказывают будущие результаты. Они позволяют корректировать действия до того, как наступят финальные итоги.

Примеры опережающих KPI:

Посещаемость сайта

Вовлечённость в соцсетях

Рост этих показателей может сигнализировать о будущих конверсиях и продажах.