В маркетинге крайне важно ставить достижимые цели и отслеживать прогресс на пути к ним — это помогает направить компанию в верном направлении и достичь долгосрочного успеха. Измерение прогресса позволяет понять, что вы делаете правильно, выявить области, требующие улучшений, и разрабатывать стратегические бизнес-планы, основанные на данных. Как скажет вам любой опытный маркетолог, именно здесь на помощь приходят KPI (ключевые показатели эффективности). KPI в маркетинге помогают компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свои усилия.
Это руководство предлагает всестороннее введение в маркетинговые KPI: вы узнаете, что такое KPI в маркетинге, какие формы они могут принимать и как их эффективно внедрять. Если вы маркетолог или руководитель бизнеса, стремящийся вывести компанию на новый уровень, читайте дальше, чтобы узнать, как KPI в маркетинге могут вам в этом помочь.
Готовы? Прокрутите вниз, чтобы начать читать!
Содержание
Щелкните любую главу, чтобы перейти к ней.
Глава 1
Что такое KPI в маркетинге?
Прежде чем двигаться дальше, стоит ответить на важный вопрос: что такое KPI в маркетинге?
KPI (Key Performance Indicator) — это ключевой показатель эффективности. Это инструмент измерения, который помогает маркетологам и руководителям понять, достигаются ли поставленные цели. Например, маркетинговые KPI могут отслеживать эффективность рекламных кампаний, уровень привлечения клиентов, продажи, доход и многое другое. Полученные данные дают ценные инсайты о том, насколько успешно развивается бизнес, и потому являются необходимыми для устойчивого роста и успеха. KPI в маркетинге позволяет выявлять слабые места и оперативно разрабатывать эффективные стратегии реагирования.
Вы, возможно, сталкивались с термином «метрики» в контексте KPI. Хотя метрики и KPI тесно связаны, это не одно и то же. Метрики — это единицы измерения, используемые в KPI. Например, если вы хотите оценить коэффициент конверсии, вы можете анализировать такие метрики, как количество посетителей сайта, показатель отказов и количество завершённых регистраций. Некоторые из этих метрик можно назначить KPI, если они напрямую связаны с вашими маркетинговыми целями. Однако важно понимать: все KPI основаны на метриках, но не каждая метрика является KPI.
Глава 2
Какие бывают 5 ключевых показателей эффективности (KPI) в маркетинге?
KPI в маркетинге можно разделить на пять основных категорий:
- Функциональные (Functional)
- Операционные (Operational)
- Стратегические (Strategic)
- Отстающие (Lagging)
- Опережающие (Leading)
Зная, к какой категории относится конкретный KPI, вы можете понять его назначение, временные рамки и степень влияния на бизнес. Далее мы подробнее рассмотрим каждую из этих категорий с примерами.
Функциональные KPI
Функциональные KPI в маркетинге используются для оценки эффективности конкретных отделов компании — например, HR, продаж или самого маркетинга. Каждый отдел ориентируется на свои показатели: маркетинг — на узнаваемость бренда, а продажи — на привлечение клиентов. Такие KPI важны, потому что позволяют каждому подразделению ставить чёткие цели и выстраивать стратегии, способствующие общему росту бизнеса.
Рекомендации:
- KPI должны соответствовать как задачам отдела, так и общим целям компании.
- Ставьте конкретные и достижимые цели.
- Регулярно пересматривайте KPI и корректируйте их с руководителями отделов.
Примеры функциональных KPI:
- Узнаваемость бренда: упоминания, NPS (индекс потребительской лояльности), доля голоса (SOV);
- Контент-маркетинг: вовлечённость, ROI входящего маркетинга, органический трафик;
- Привлечение и удержание клиентов: стоимость привлечения клиента, отток, коэффициент удержания;
- Генерация лидов: конверсия лидов в клиентов, маркетингово квалифицированные лиды (MQL), коммерчески квалифицированные лиды (SQL).
Операционные KPI
Операционные KPI в маркетинге помогают отслеживать эффективность повседневных процессов и задач. Они чаще всего ориентированы на ежедневные, еженедельные или ежемесячные цели и дают оперативную обратную связь по результатам. Такие KPI позволяют быстро реагировать на изменения и оптимизировать текущие кампании или действия.
Советы по использованию:
- Устанавливайте реалистичные краткосрочные цели.
- Сравнивайте результаты с отраслевыми стандартами.
- Используйте аналитические инструменты (Google Analytics, соцсети, CRM) для отслеживания.
Примеры операционных KPI:
- Реклама.: стоимость клика, коэффициент конверсии, возврат на рекламные инвестиции (ROAS);
- Email-маркетинг: кликабельность, открываемость, отписки;
- Социальные сети: лайки, комментарии, репосты;
- Веб-аналитика: показатель отказов, длительность сессии, общий трафик.
Стратегические KPI
Стратегические KPI оцениваются на уровне руководства и показывают общее развитие бизнеса. Они складываются из операционных целей и позволяют убедиться, что краткосрочные действия соответствуют долгосрочным планам. Такие KPI помогают удерживать фокус всех отделов на глобальных задачах и усиливают вовлечённость команды.
Рекомендации:
- KPI должны быть результатом совместной работы руководителей всех отделов.
- Проводите регулярные совещания для обмена мнениями и согласования направлений.
Примеры стратегических KPI:
- Рост рынка: индекс узнаваемости бренда, индекс удовлетворённости клиентов, доля рынка;
- Прибыльность: пожизненная ценность клиента (LTV), доход от маркетинга, ROI маркетинга.
Отстающие и опережающие KPI
Отстающие (lagging) KPI отражают уже произошедшие события и оценивают результаты прошлых действий. Они помогают понять, что сработало, а что — нет.
Примеры отстающих KPI:
- Стоимость привлечения клиента (CAC)
- Конверсия из лида в клиента
- Доля рынка
Опережающие (leading) KPI — это показатели, которые предсказывают будущие результаты. Они позволяют корректировать действия до того, как наступят финальные итоги.
Примеры опережающих KPI:
- Посещаемость сайта
- Вовлечённость в соцсетях
Рост этих показателей может сигнализировать о будущих конверсиях и продажах.
Глава 3
Виды ключевых показателей эффективности (KPI) в digital-маркетинге
Вы, возможно, задаетесь вопросом: «Зачем нужны KPI в маркетинге?» Ответ зависит от того, о каком типе KPI идет речь. KPI играют важную роль в оценке успеха бизнеса и помогают принимать стратегические решения, но разные аспекты деятельности требуют разных показателей. Комплексный подход к использованию различных KPI позволяет маркетологам и руководителям эффективнее развивать бизнес и добиваться устойчивого роста.
KPI узнаваемости бренда
Каждому маркетологу стоит понимать, как работает воронка продаж — путь, по которому потенциальный клиент превращается в покупателя.
Первый этап воронки — этап узнаваемости. Здесь потенциальный клиент впервые знакомится с брендом и его ценностью. Поэтому крайне важно измерять уровень узнаваемости и видимости вашей компании. Такие KPI показывают, насколько эффективно работает ваша маркетинговая стратегия на верхнем уровне воронки.
Примеры KPI узнаваемости бренда:
- Упоминания бренда в интернете;
- Охват целевой аудитории;
- Доля голоса (SOV);
- Вовлечённость в контент;
- Индекс узнаваемости бренда.
KPI генерации лидов
После этапа узнаваемости цель маркетинга — превратить интерес в лиды, то есть потенциальных клиентов, заинтересованных в вашем продукте. Эти KPI измеряют, насколько эффективно реклама и контент привлекают внимание и стимулируют интерес к покупке.
Примеры KPI генерации лидов:
- Стоимость лида (Cost per lead);
- Коэффициент конверсии лидов;
- Качество лидов;
- Общее количество сгенерированных лидов.
KPI привлечения клиентов
На следующем этапе воронки лид должен превратиться в реального клиента. KPI по привлечению клиентов показывают, насколько эффективно работают ваши маркетинговые и коммерческие усилия. Почему они важны? Они помогают оценить эффективность воронки продаж, а также дают понимание рентабельности маркетинга.
Примеры KPI привлечения клиентов:
- Стоимость привлечения клиента (Customer Acquisition Cost, CAC);
- Скорость привлечения клиентов;
- Конверсия из лида в клиента.
KPI удержания клиентов и лояльности
После привлечения клиента важно удержать его и стимулировать повторные покупки. Повышение уровня удержания способствует стабильному росту выручки.
Интересный факт: По данным Smile.io, около 35% выручки e-commerce приходит от 5% самых лояльных клиентов.
Примеры KPI удержания и лояльности:
- Коэффициент оттока клиентов (Churn Rate);
- Пожизненная ценность клиента (LTV);
- Уровень удовлетворенности клиентов;
- Процент повторных покупок.
KPI продаж и выручки
Финансовый рост — ключевой ориентир бизнеса. KPI в этой категории измеряют способность компании генерировать доход и устойчиво развиваться.
Примеры KPI продаж и выручки:
- Средний чек (average order value);
- Доход от маркетинга;
- Темпы роста выручки;
- Коэффициент конверсии продаж.
Глава 4
Как выбрать правильные KPI для вашего бизнеса
Выбор подходящих ключевых показателей эффективности (KPI) в digital-маркетинге — важный шаг для отслеживания прогресса, согласования работы команд и принятия обоснованных бизнес-решений. Но если вы впервые составляете бизнес-план или стратегию, это может показаться непростой задачей.
Ниже представлен пошаговый план, который поможет вам выбрать наиболее эффективные KPI для онлайн-маркетинга:
1. Привяжите KPI к бизнес-целям
Первый шаг — чётко определить, какие цели вы преследуете.
Это может быть:
- рост компании;
- удержание клиентов;
- повышение эффективности операций и т.д.
Пример: если цель — увеличить узнаваемость бренда, подойдут KPI вроде охвата в соцсетях, количества показов, роста трафика на сайт.
2. Определите ключевые бизнес-направления
Выделите основные зоны деятельности компании — продажи, маркетинг, клиентский сервис и т.д., и назначьте соответствующие KPI.
Пример:
- Для отдела продаж — коэффициент конверсии и средний чек;
- Для маркетинга — генерация лидов, охват аудитории, вовлечённость.
3. Делайте цели конкретными, измеримыми и достижимыми
Цель «улучшить результаты» — слишком абстрактна. Лучше: «Увеличить онлайн-продажи на 10% за следующий квартал».
Это позволяет чётко отследить, достигнута ли цель, и какие KPI это показывают.
4. Назначьте реалистичные сроки для достижения KPI
Некоторые KPI отражают долгосрочный рост (например, пожизненная ценность клиента), другие — краткосрочные результаты (например, продажи за месяц).
Учитывайте это при выборе показателей и распределяйте цели по временным горизонтам.
5. Не усложняйте
Если вы определите слишком много KPI, вы потеряете фокус. Выбирайте 2–4 ключевых KPI на каждое бизнес-направление. Они должны быть:
- напрямую связаны с целью;
- полезны для принятия решений;
- легко измеримы.
6. Регулярно пересматривайте и корректируйте KPI
Бизнес-цели и рыночные условия меняются — KPI должны меняться вместе с ними.
- Краткосрочные KPI лучше проверять ежемесячно.
- Стратегические KPI — ежеквартально или раз в полгода.
Это поможет своевременно адаптировать стратегию и сохранять актуальность показателей.
Глава 5
Измерение и анализ ключевых показателей эффективности (KPI) в digital-маркетинге
Отслеживание и анализ KPI в digital-маркетинге — это основа для принятия обоснованных решений и достижения бизнес-целей. Этот процесс начинается с выбора чётких и релевантных KPI, которые соответствуют общим целям компании. После этого важно настроить системы отслеживания, используя такие инструменты, как Google Analytics, CRM-системы и платформы email-маркетинга.
Чтобы получить полную картину эффективности вашей маркетинговой стратегии, измеряйте KPI на разных уровнях:
- сайт и страницы посадки;
- социальные сети;
- email-кампании;
- офлайн-реклама (если применимо).
Этап анализа KPI
После сбора достаточного объёма данных наступает этап анализа. Вот ключевые действия на этом этапе:
1. Сравнение с прошлыми периодами и отраслевыми стандартами
- Сопоставляйте текущие значения с историческими данными, чтобы выявить прогресс или регресс.
- Сравните показатели с рыночными бенчмарками, чтобы понять своё положение относительно конкурентов.
2. Поиск трендов
Выявляйте закономерности: какие каналы или тактики приносят наибольшую отдачу? Какие ухудшаются?
3. Сегментация аудитории
Анализ по сегментам (география, демография, поведение) позволяет глубже понять, кто ваша ЦА, и как лучше адаптировать рекламу под разные группы.
Важность контекста в анализе KPI
Сырые данные не дают ответов без контекста.
Например: вырос трафик на сайт — это хорошо, но почему? Может, прошла рекламная кампания или начался сезонный всплеск спроса.
Пример анализа:
- Трафик вырос на 30%, но конверсия упала — это сигнал к проверке качества трафика или посадочных страниц.
- Вовлечённость в соцсетях упала после редизайна — возможно, нужно скорректировать визуальный стиль или формат контента.
Инструменты для отслеживания KPI:
- Google Analytics 4 – поведение пользователей, источники трафика, события и конверсии;
- CRM-системы (например, HubSpot, Salesforce) – отслеживание лидов, клиентов и сделок;
- Платформы email-маркетинга (Mailchimp, SendPulse и др.) – открываемость, кликабельность, отписки;
- Социальные сети – встроенная аналитика (Meta, LinkedIn, TikTok).
Глава 6
Улучшение KPI с помощью маркетинговых стратегий на основе данных
Успех в бизнесе требует постоянного улучшения маркетинговых KPI и внедрения рекламных стратегий, основанных на данных. Как упоминалось ранее, всё начинается с измерения и анализа показателей. После этого вы можете переходить к корректировке и оптимизации рекламных усилий для повышения вовлечённости, конверсий и удержания клиентов.
Ниже представлены ключевые стратегии, которые помогут вам улучшить маркетинговые KPI.
Персонализация
Персонализированный маркетинг — один из самых эффективных подходов: 80% компаний сообщают об увеличении трат клиентов после внедрения персонализации.
Что это даёт:
- Повышение лояльности и удержания клиентов;
- Рост вовлечённости;
- Улучшение конверсий.
Как реализовать:
- Используйте данные из CRM, аналитики сайта и соцсетей;
- Предлагайте персональные рекомендации, рассылки и акции;
- Сегментируйте аудиторию по поведению, интересам или демографии.
A/B-тестирование
A/B-тесты позволяют сравнивать разные варианты маркетинговых элементов и выбирать наиболее эффективные.
Что можно тестировать:
- Дизайн лендингов;
- Призывы к действию (CTA);
- Заголовки email-рассылок;
- Тексты и изображения в рекламе.
Что это даёт:
- Повышение конверсий;
- Снижение отказов;
- Быстрое выявление слабых звеньев в коммуникации.
SEO и контент-маркетинг
Контент и SEO — это фундамент для привлечения качественного трафика и улучшения узнаваемости бренда.
Лучшие практики:
- Проведение keyword-исследований;
- Использование технического SEO (скорость загрузки, структура сайта, mobile-first);
- Создание экспертного и полезного контента;
- Внедрение обратных ссылок (backlinks);
- Использование микроразметки.
Плюс: сегментация аудитории позволяет адаптировать контент под интересы конкретных групп, что повышает его эффективность.
Глава 7
5 распространённых ошибок при отслеживании KPI в контент-маркетинге
Как мы уже обсуждали, отслеживание ключевых показателей эффективности (KPI) — важнейшая часть любой маркетинговой стратегии. Но даже при правильной постановке целей можно столкнуться с ошибками, которые снижают точность анализа и эффективность решений.
Вот 5 самых частых ошибок, которых стоит избегать при работе с KPI в контент-маркетинге.
1. Отслеживание слишком большого количества KPI одновременно
Иногда компании стараются «охватить всё» и начинают отслеживать десятки показателей, теряя фокус.
Рекомендация: ограничьтесь 3–5 наиболее важных KPI на каждую кампанию или отдел. Это поможет лучше интерпретировать данные и быстро реагировать на изменения.
2. Выбор неправильных KPI
Если KPI не соответствует цели, он не даст полезных выводов.
Хотите повысить узнаваемость бренда? Тогда не стоит измерять только стоимость привлечения клиентов — лучше отслеживать охват, упоминания бренда и вовлечённость.
Совет: всегда связывайте KPI с конкретной бизнес-целью.
- Игнорирование контекста и трендов
Данные без контекста — это половина картины. Например, сезонность сильно влияет на активность пользователей. Например, после новогодних праздников может наблюдаться спад трафика — это не провал стратегии, а естественное поведение рынка.
Совет: учитывайте внешние факторы (праздники, экономические события, тренды) при анализе.
4. Отсутствие маркетинговых бенчмарков
Без сравнений с прошлым периодом или отраслевыми стандартами вы не поймёте, насколько ваши результаты хороши. Например, конверсия 3% может показаться слабой, но если вы работаете в email-маркетинге, это средний и вполне приемлемый результат (по данным MailChimp: 2–5%).
Совет: используйте как внутренние, так и внешние (отраслевые) ориентиры.
5. Отсутствие адаптации KPI с течением времени
KPI должны развиваться вместе с бизнесом. Стартап и зрелая компания не могут использовать одинаковые показатели приоритетности. Например, если раньше вы отслеживали количество регистраций, со временем логичнее будет сконцентрироваться на LTV и удержании клиентов.
Совет: регулярно пересматривайте KPI: ежеквартально или при смене бизнес-целей.
Глава 8
Проблемы использования психографической сегментации в KPI-маркетинге
Мы уже обсуждали важность сегментации аудитории в рамках KPI-маркетинга. Обычно бизнесы делят аудиторию по демографическим признакам — возрасту, полу, географии, доходу. Однако психографическая сегментация — ещё один эффективный, но более сложный подход. Она подразумевает деление аудитории по психологическим характеристикам, таким как ценности, убеждения, образ жизни, интересы и поведенческие установки.
Такой подход даёт бизнесу более глубокое понимание мотивации потребителей и помогает формировать персонализированные рекламные сообщения, которые действительно откликаются у целевой аудитории. Однако у этого метода есть свои существенные сложности, особенно при использовании в рамках KPI-маркетинга.
Основные вызовы психографической сегментации:
1. Сложность и длительность сбора данных
Получить возраст или местоположение пользователя легко. А вот выяснить его жизненные установки, стиль жизни и ценности — куда труднее.
Почему это важно: без достаточного объёма достоверной информации сегментация будет неточной и малополезной.
2. Высокие затраты на сбор данных
Психографические данные часто требуют:
- проведения опросов и интервью;
- анализа поведения на сайтах и в соцсетях;
- привлечения специалистов по аналитике и поведенческому маркетингу.
Кому особенно сложно: малому бизнесу и стартапам, у которых нет доступа к продвинутым инструментам или отделам аналитики.
3. Сложности в интерпретации данных
Люди — существа многогранные. У них может быть несколько противоречивых интересов или мотивов. Поэтому раскрыть истинные причины поведения потребителей и точно сегментировать их — непростая задача.
Пример: один и тот же пользователь может быть приверженцем экологичности, но при этом заказывать fast fashion — как учесть оба мотива в KPI-модели?
Что делать дальше
Итак, психографическая сегментация способна значительно усилить маркетинговую стратегию и повысить точность KPI, таких как:
- вовлечённость,
- конверсия,
- удовлетворённость клиента (CSAT),
- лояльность (NPS, повторные покупки).
Но для её эффективного использования нужны:
- ресурсы на сбор и анализ данных;
- гибкий подход к интерпретации информации;
- грамотно подобранные KPI, ориентированные на глубинную мотивацию.
Глава 9
Заключение
KPI-маркетинг — это важнейший инструмент для оценки успеха бизнеса и построения эффективных стратегий роста. Выбирая и отслеживая релевантные ключевые показатели эффективности, маркетологи и управленцы получают ценную аналитику по различным направлениям деятельности — от клиентского сервиса до продаж. Регулярная проверка и корректировка KPI помогает всем отделам компании двигаться в одном направлении и работать на достижение общих целей.
Чтобы использовать KPI-маркетинг эффективно, необходимо не только собирать и анализировать данные, но и интерпретировать их в контексте исторических результатов и отраслевых стандартов. Это может быть непростой задачей — особенно без нужных ресурсов и опыта.
Если вам нужна экспертная поддержка в выборе KPI и доступ к современным маркетинговым инструментам, вы можете создать аккаунт на MGID. Сервис предоставляет:
- персонального менеджера;
- команду креативных специалистов;
- и профессиональную помощь на всех этапах работы.
Развивайтесь быстрее и точнее с опорой на данные и экспертизу.