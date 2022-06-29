Если внимание — дефицитный товар, то экономика внимания означает поиск наилучшего распределения ресурсов для получения максимальной отдачи. Если определенные рекламные креативы и месседжи привлекают меньше внимания, крайне важно максимизировать отдачу от этого. С этой целью следующим важным шагом в управлении вниманием является понимание наилучших способов оптимизации потенциала каждого рекламного формата.

Анимированная реклама

Видеореклама, как правило, имеет более высокий CTR и способствует увеличению продаж. Более короткие видео лидируют по параметрам эффективности. Тем не менее, их дорого делать, и они попадают на насыщенный рынок и могут сильно раздражать зрителей. Если они не будут воспроизводиться и просматриваться, месседж теряется. Для каждого рекламодателя контекст и ресурсы являются решающими факторами при принятии решения о том, является ли видеореклама хорошим вариантом.

Анимированная реклама это анимированные GIF-изображения, а иногда и видеофайлы MOV или MP4. Эта реклама такая же эффективная, как и видеореклама, но менее ресурсоемкая. Кроме того, этот формат наиболее успешно используется в некоторых вертикалях для демонстрации использования продукта, стимулирования аппетита (например, приготовления горячих блюд на пару) и многого другого. За считанные секунды можно создать триггеры удобства использования и привлекательности и использовать их для привлечения внимания пользователей.

Статические объявления

В отличие от распространенных заблуждений, статическая реклама может рассказывать визуальные истории, захватывать и привлекать внимание пользователей и подчеркивать уникальные преимущества рекламируемых продуктов — так же, как видеоролики и гифки. Тем не менее изображения работают больше по принципу «что видишь, то и получишь», поэтому истории передаются через воображение пользователя, заполняя пробелы в том, что на самом деле происходит в статических изображениях. Работая с изображениями, маркетологи могут играть с цветовым или контекстным контрастом, символами, метафорами; вызывать эмоции; и использовать юмор — например, популярные мемы — чтобы привлечь больше внимания.

Результаты отчета Денцу, упомянутого ранее, также показывают, что даже частичное внимание может повысить продажи и узнаваемость — если месседж и брендинг будут достаточно понятны. Тогда статическая реклама должна опираться на высококачественные, мощные креативы, представленные с яркими цветами и сильными, сразу понятными месседжами и узнаваемостью бренда. Как правило, эмпирическое правило заключается в том, что видео- и анимированная реклама хорошо повышают узнаваемость бренда, тогда как статическая и короткая анимированная/gif-реклама имеет высокий потенциал для привлечения кликов.

Интерактивная реклама

Использование иммерсивной рекламы, которая меняет цвет, сжимается и расширяется, может побудить потребителей действовать, а не игнорировать рекламу. Будь то ответы на викторины, участие в опросе или участие в других мероприятиях, интерактивная реклама обладает наибольшим потенциалом привлечь внимание пользователей.

Напомним про самые модные интерактивные шаблоны для привлечения максимального внимания пользователей:

360 градусов или панорамный креатив

Панорамные фотографии покорили мир около 10 лет назад, и с тех пор они стали предметом сотен фотовыставок и интернет-мемов. 360-градусные фото и видео — это портал в другой мир, где гораздо больше интересных деталей. Интерактивная реклама воспользовалась этой концепцией и позволила пользователям взглянуть на то, что скрывается за кадром. Опытные дизайнеры рекламы скрывают главных героев и фокусные объекты, заставляя пользователей взаимодействовать с рекламными блоками, чтобы найти недостающую часть.

Поворачивающаяся реклама с эффектом параллакса

Это пробуждает ребенка в каждом покупателе. Помните те увлекательные настольные игры, в которые мы часами играли в детстве? Это стремление узнать, что находится на другой стороне карточки, все еще существует внутри нас. Это наиболее популярный подход, который дизайнеры используют для своих креативов такого плана как "до и после", коротких викторин и текстово-графических креативов. Если вам интересно, как пользователи понимают, что с другой стороны что-то скрывается, ответ прост: такие объявления часто анимированы и продолжают переворачиваться, пока клиент не просматривает их.

Карусель

Это блок из нескольких изображений (обычно 4-5), которые вращаются вправо и влево. Это инновационный способ продемонстрировать пользователю 5 рекламных блоков. В идеале такой дизайн рекламы дает зрителям ощущение, что они находятся возле витрины. Мы видим, что на ней написано, но хотим убедиться, что открыли все варианты и увидели весь спектр продуктов.

Параллакс, карусели или панорамные объявления на 360 градусов привлекают клиентов, захватывая и удерживая их внимание. Чтобы упростить создание этих интерактивных объявлений для наших клиентов, мы недавно заключили партнерское соглашение с Somplo. С помощью этого сервиса вы можете создавать иммерсивные впечатления с яркими меняющимися цветами и размерами, а также со многими другими динамическими элементами, которые побуждают потребителей действовать, а не игнорировать.