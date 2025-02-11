Чтобы эффективно управлять рекламными кампаниями, нужны не просто какие-либо данные — это должны быть правильные данные. Именно поэтому MGID представили значительное обновление своего интерфейса выборочного назначения ставок (Selective Bidding), теперь известного как вкладка Оптимизация источников в MGID Ads. В этом обновлении вместо UID виджетов рекламодатель видит прозрачные идентификаторы источника трафика, такие как домены и названия приложений, что позволяет лучше понимать свою аудиторию и места размещения объявлений.

Но как это обновление влияет на реальные рекламные кампании? Рассмотрим примеры, когда новый интерфейс «Оптимизация источников» (Sources Optimization) помог рекламодателям оптимизировать эффективность, улучшить стратегии торгов и максимизировать рентабельность.