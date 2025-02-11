Чтобы эффективно управлять рекламными кампаниями, нужны не просто какие-либо данные — это должны быть правильные данные. Именно поэтому MGID представили значительное обновление своего интерфейса выборочного назначения ставок (Selective Bidding), теперь известного как вкладка Оптимизация источников в MGID Ads. В этом обновлении вместо UID виджетов рекламодатель видит прозрачные идентификаторы источника трафика, такие как домены и названия приложений, что позволяет лучше понимать свою аудиторию и места размещения объявлений.
Но как это обновление влияет на реальные рекламные кампании? Рассмотрим примеры, когда новый интерфейс «Оптимизация источников» (Sources Optimization) помог рекламодателям оптимизировать эффективность, улучшить стратегии торгов и максимизировать рентабельность.
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Содержание
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Глава 1
Какую пользу получают рекламодатели от Оптимизации источников?
Чтобы понять, как этот новый уровень прозрачности улучшает эффективность кампаний, мы рассмотрим различные случаи использования интерфейса.
- Сначала рассмотрим сценарии, связанные с эффективностью партнёрской рекламы, где рекламодатели оптимизируют работу в зависимости от конверсий и показателей прямых откликов.
- Затем разберём, как все рекламодатели, включая тех, кто запускает кампании по продвижению бренда и повышению узнаваемости, могут воспользоваться Оптимизацией источников для улучшения таргетинга на ЦА и контроля над размещениями.
Глава 2
Эффективность / Партнёрская реклама (оплата за клик)
Сценарий 1. Быстрое определение наиболее эффективных источников
|Ситуация
|Проблема
|Специалист по партнёрскому маркетингу запускает CPA-кампанию на основе цены за клик и фиксирует некоторые конверсии, но не может определить, какие размещения работают лучше всего.
|Из-за Оптимизации виджетов специалист видит только идентификаторы виджетов, что затрудняет понимание, какие источники привлекают наиболее заинтересованных пользователей.
Решение
Благодаря Оптимизации источников рекламодатели могут:
- Определять реальные домены и названия приложений, которые способствуют конверсиям;
- Сегментировать источники на основе активности (время на сайте, просмотренные страницы, CTR);
- Повышать ставки для наиболее эффективных источников оптимизируя стоимость клика.
Результат
Повышенная рентабельность за счёт более быстрой и точной оптимизации
Сценарий 2. Улучшение показателей с помощью расширенной аналитики
|Ситуация
|Проблема
|Партнёрский маркетолог в финансовой сфере запускает кампанию по привлечению лидов и хочет снизить стоимость за лид, но не до конца понимает, какие источники приводят действительно заинтересованных пользователей.
|Используя только идентификаторы виджетов, специалист не может определить, приходят ли с конкретного источника пользователи, которые заполняют формы, или же они просто кликают, не совершая целевого действия.
Решение
Благодаря Оптимизации источников специалист может:
- Анализировать CTR, видимость и коэффициент успешных действий, чтобы определить качество источника;
- Корректировать ставки на основе данных о вовлечённости пользователей (например, анализировать, какие пользователи доходят до страницы оформления заявки);
- Эффективнее распределять бюджет, концентрируясь на источниках, которые приводят наиболее заинтересованную аудиторию.
Результат
Более оптимизированная воронка, рост уровня конверсий и снижение стоимости за лид
Сценарий 3. Максимальное увеличение окупаемости рекламных затрат (ROAS)
|Ситуация
|Проблема
|Рекламодатель в сфере e-commerce запускает кампанию с оплатой за клик и получает хороший трафик, но показатели покупок нестабильны.
|Оптимизация виджетов не позволяет точно определить, какие источники приводят реальных покупателей, а не просто посетителей.
Решение
Благодаря Оптимизации источников специалист может:
- Отдавать приоритет источникам, которые генерируют покупки, а не просто клики;
- Сравнивать трафик с разных доменов/приложений, чтобы выявлять повторных покупателей;
- Использовать CPM per Source для точной настройки ставок, чтобы бюджет расходовался преимущественно на источники, приносящие реальные продажи.
Результат
Более высокая рентабельность и более рациональное распределение рекламного бюджета
Сценарий 4. Уверенное масштабирование кампаний
|Ситуация
|Проблема
|Специалист по партнёрскому маркетингу в туристической сфере хочет увеличить бюджет, но опасается падения эффективности.
|При Оптимизации виджетов масштабирование происходит методом проб и ошибок: одни виджеты работают хорошо, другие — нет.
Решение
Благодаря Оптимизации источников специалист может:
- Уверенно масштабировать кампании, ориентируясь на проверенные, надёжные источники;
- Легко корректировать группы ставок одновременно для источников с похожими показателями эффективности;
- Расширять охват, не зашкодивши ефективності витрат.
Результат
Рациональная стратегия масштабирования, при которой эффективность сохраняется даже при увеличении бюджета
Сценарий 5. Улучшение таргетинга аудитории для повышения вовлечённости
|Ситуация
|Проблема
|Специалист по партнёрскому маркетингу, работающий с контентом, получает большое количество кликов, но вовлечённость ниже ожидаемой.
|Используя только идентификаторы виджетов, специалист не может понять, заинтересованы ли пользователи в долгосрочном взаимодействии с контентом.
Решение
Благодаря Оптимизации источников специалист может:
- Определить источники с более высоким временем на сайте и низким показателем отказов;
- Корректировать ставки, ориентируясь на источники, которые привлекают повторных посетителей;
- лучшить персонализацию контента, анализируя поведение аудитории по источникам.
Результат
Больше подписчиков и более высокая вовлечённость на одно посещение
Глава 3
Все рекламодатели (включая брендинг и кампании на повышение осведомлённости)
Сценарий 6. Обеспечение прозрачности размещения рекламы
|Ситуация
|Проблема
|Рекламодатель бренда, запускающий крупную кампанию, хочет контролировать, где размещается его реклама.
|Используя идентификаторы виджетов, он не видит, где именно показываются объявления, что усложняет понимание аудитории.
Решение
Благодаря Оптимизации источников специалист может:
- Просматривать данные на уровне доменов и приложений*, чтобы понять контекст размещения;
- Убедиться, что реклама резонирует с аудиторией бренда;
- Использовать список блокировки источников, чтобы уточнить размещения в зависимости от их эффективности.
Результат
Больше контроля над видимостью рекламы и её соответствием аудитории
Сценарий 7. Таргетинг на нужную аудиторию, а не на случайный трафик
|Ситуация
|Проблема
|Автомобильный бренд запускает CPC-кампанию, но получает низкий уровень интереса и минимум заявок на тест-драйв.
|Используя идентификаторы виджетов, они не могут определить, видят ли рекламу автолюбители или случайные пользователи.
Решение
Благодаря Оптимизации источников они могут:
- Проанализировать вовлечённость аудитории по источникам, чтобы нацеливаться именно на потенциальных покупателей автомобилей;
- Определить приоритетные размещения с высоким уровнем интереса, измеряя глубину взаимодействия;
- Исключить источники, которые не соответствуют целевой аудитории бренда.
Результат
Больше качественных лидов за счёт ориентации на релевантные источники трафика
Сценарий 8. Улучшение видимости и качества размещения рекламы
|Ситуация
|Проблема
|Модный бренд запускает медийную кампанию, но сталкивается с низкими показателями видимости, что снижает её эффективность.
|Идентификаторы виджетов не дают информации о местах размещения объявлений, что усложняет оптимизацию.
Решение
Благодаря Оптимизации источников они могут:
- Определить размещения с высокими показателями видимости;
- Настроить более высокие ставкидля источников с проверенной эффективностью показов;
- Использовать показатели успеха (Win Rate) для анализа тенденций размещения рекламы.
Результат
Лучшее отображение рекламы и более широкое охват аудитории
Сценарий 9. Снижение затрат на трафик с низким уровнем вовлечённости
|Ситуация
|Проблема
|Рекламодатель, запустивший CPC-кампанию, замечает, что некоторые размещения генерируют клики, но почти не приводят к вовлечённости.
|Используя идентификаторы виджетов, сложно определить, какие источники приводят пользователей с высокой активностью, а какие имеют высокий показатель отказов.
Решение
Благодаря Оптимизации источников специалист может:
- Отслеживать, какие источники приводят наиболее вовлечённых пользователей;
- Оптимизировать CPC, чтобы отдавать приоритет источникам с высокой ценностью аудитории;
- Использовать показатели вовлечённости для точной настройки стратегий таргетинга.
Результат
Более эффективное распределение рекламного бюджета и рост конверсий
Глава 4
Ключевые выводы из этих сценариев
- Полная прозрачность — просматривайте реальные названия доменов и приложений, а не только идентификаторы виджетов.
- Лучшее понимание аудитории — оптимизируйте кампании, анализируя поведение пользователей по каждому источнику трафика.
- Повышенные конверсии и вовлечённость — направляйте бюджет на источники, которые доказали свою эффективность.
- Улучшенный контроль над брендом — убедитесь, что размещение рекламы соответствует целям бренда.
Використовуючи Оптимізацію джерел, рекламодавці отримують більший контроль, прозорість і ефективність в управлінні своїми кампаніями. Незалежно від того, чого ви хотіли б досягти — вищих конверсій, впізнаваності бренду чи залучення аудиторії — це оновлення дасть вам змогу впевнено ухвалювати рішення на основі реальних даних.
Глава 5
Примеры использования. Какую пользу получают рекламодатели от перехода на Оптимизацию источников?
Успех в рекламе зависит не только от доступа к данным, но и от их эффективного использования. Благодаря Оптимизации источников рекламодатели получают прозрачные данные, необходимые для принятия обоснованных решений. После замены идентификаторов виджетов на понятный список источников трафика они могут экономить бюджет, повышать вовлечённость и максимизировать рентабельность.
Рассмотрим четыре примера рекламодателей, которые использовали это обновление для улучшения эффективности кампаний и достижения успеха.
Пример 1. Снижение CPC в партнёрском маркетинге на 25% при сохранении уровня конверсий
|Сфера
|Модель оплаты
|Цель
|Финансы (кредитный рейтинг и предложения по займам)
|CPC
|Снизить CPC без уменьшения числа лидов
Проблема
- Используя Оптимизацию виджетов, рекламодатель наблюдал колебания CPC, но не имел чёткого понимания качества трафика.
- Он не знал, какие источники приводят заинтересованных пользователей.
- Некоторые виджеты показывали высокий CTR, но низкую конверсию, что усложняло их оптимизацию.
Решение (переход на Оптимизацию источников)
- Рекламодатель смог идентифицировать домены/приложения, которые приводят пользователей, заполняющих формы, а не просто кликающих.
- Исключил источники, не приносящие конверсий, сокращая неэффективные расходы.
- Используя Win Rate и CTR каждого источника, он установил более точные ставки для наиболее ценных размещений.
Результаты
- CPC снижен на 25%
- ** Конверсии остались стабильными, расходы оптимизированы**
- Меньше времени на ручное управление ставками благодаря прозрачной аналитике
Пример 2. D2C-бренд удваивает ROAS благодаря таргетингу на уровне источников
|Сфера
|Модель оплаты
|Цель
|Мода и одежда
|CPC
|Увеличить рентабельность рекламы (ROAS) через оптимизацию источников трафика
Проблема
- Рекламодатель использовал Оптимизацию виджетов, где были только цифровые идентификаторы, из-за чего он не понимал, где показывается реклама.
- Некоторые виджеты приводили трафик с низким вовлечением, но было сложно определить их.
- Он хотел масштабировать кампанию, но боялся тратить бюджет на неэффективные размещения.
Решение (переход на Оптимизацию источников)
- Проанализировал данные на уровне источников и выявил сайты, приносящие реальные покупки.
- Повысил ставки для источников с высокой конверсией и исключил те, где низкий процент добавления товаров в корзину.
- Сегментируя источники по вовлечённости, обеспечил охват аудитории, готовой к покупке.
Результаты
- ROAS увеличился в 2 раза за первые 30 дней
- Чёткое понимание наиболее эффективных источников
- Уверенное масштабирование кампании, так как решения основаны на данных
Пример 3. Рекламодатель, ориентированный на лиды, снижает CPL на 30%
|Сфера
|Платіжна модель
|Цель
|Ремонт и дизайн
|CPC
|Снизить стоимость лида (CPL)
Проблема
- Рекламодатель тратил слишком много на неэффективные лиды, так как Оптимизация виджетов не давала информации о поведении аудитории.
- Не мог различить, какие источники приводят реальных домовладельцев, а какие — случайных пользователей.
- Не было уверенности в качестве размещений.
Решение (переход на Оптимизацию источников)
- Выявил источники с высокой вовлечённостью, пользователи которых дольше оставались на сайте.
- Исключил источники с низким вовлечением и высоким процентом отказов.
- Оптимизировал стратегию ставок, направляя бюджет на источники, привлекающие целевых клиентов.
Результаты
- CPL снижен на 30%
- Лиды стали качественнее, что привело к росту продаж
- Более эффективное распределение бюджета
Пример 4. Рекламодатель, ориентированный на брендинг, повышает видимость и вовлечённость
|Сфера
|Модель оплаты
|Цель
|Бытовая электроника
|CPM
|Улучшить видимость рекламы и вовлечённость
Проблема
- В Оптимизации виджетов не было данных о конкретных размещениях, поэтому невозможно было контролировать премиальность аудитории.
- Некоторые объявления получали показы, но их никто не видел, что снижало уровень вовлечённости.
- Рекламодатель хотел получить больше контроля над тем, где показываются его объявления.
Решение (переход на Оптимизацию источников)
- Настроил приоритет для источников с высокой видимостью, чтобы убедиться, что реклама действительно просматривается.
- Корректировал ставки на основе вовлечённости, добиваясь лучших размещений.
- Использовал список блокировки источников для предотвращения некачественного размещения.
Результаты
- Видимость рекламы увеличилась на 40%
- Объявления размещены на премиальных ресурсах, что повысило вовлечённость
- Лучшее запоминание бренда и вовлечённость аудитории
Глава 6
Ключевые выводы из этих примеров
- Повышенная прозрачность — рекламодатели получили доступ к информации о том, где именно показываются их объявления.
- Глубокое понимание аудитории — возможность оптимизировать кампании на основе данных о вовлечённости и конверсии.
- Рост рентабельности инвестиций — снижение CPC позволило увеличить эффективность рекламных вложений и повысить коэффициенты конверсии.
- Улучшенная эффективность — экономия времени и бюджета за счёт массового управления ставками CPC и автоматической оптимизации.
- Оптимизированная видимость — реклама гарантированно показывается в высококачественных и релевантных размещениях.
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