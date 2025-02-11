Алексей Борисов
11 февр. 2025 г. • 10 мин чтения

Чтобы эффективно управлять рекламными кампаниями, нужны не просто какие-либо данные — это должны быть правильные данные. Именно поэтому MGID представили значительное обновление своего интерфейса выборочного назначения ставок (Selective Bidding), теперь известного как вкладка Оптимизация источников в MGID Ads. В этом обновлении вместо UID виджетов рекламодатель видит прозрачные идентификаторы источника трафика, такие как домены и названия приложений, что позволяет лучше понимать свою аудиторию и места размещения объявлений.

Но как это обновление влияет на реальные рекламные кампании? Рассмотрим примеры, когда новый интерфейс «Оптимизация источников» (Sources Optimization) помог рекламодателям оптимизировать эффективность, улучшить стратегии торгов и максимизировать рентабельность.

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Содержание

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Глава 1

Какую пользу получают рекламодатели от Оптимизации источников?

Чтобы понять, как этот новый уровень прозрачности улучшает эффективность кампаний, мы рассмотрим различные случаи использования интерфейса.

  • Сначала рассмотрим сценарии, связанные с эффективностью партнёрской рекламы, где рекламодатели оптимизируют работу в зависимости от конверсий и показателей прямых откликов.
  • Затем разберём, как все рекламодатели, включая тех, кто запускает кампании по продвижению бренда и повышению узнаваемости, могут воспользоваться Оптимизацией источников для улучшения таргетинга на ЦА и контроля над размещениями.

Глава 2

Эффективность / Партнёрская реклама (оплата за клик)

Сценарий 1. Быстрое определение наиболее эффективных источников

Ситуация Проблема
Специалист по партнёрскому маркетингу запускает CPA-кампанию на основе цены за клик и фиксирует некоторые конверсии, но не может определить, какие размещения работают лучше всего. Из-за Оптимизации виджетов специалист видит только идентификаторы виджетов, что затрудняет понимание, какие источники привлекают наиболее заинтересованных пользователей.

Решение

Благодаря Оптимизации источников рекламодатели могут:

  • Определять реальные домены и названия приложений, которые способствуют конверсиям;
  • Сегментировать источники на основе активности (время на сайте, просмотренные страницы, CTR);
  • Повышать ставки для наиболее эффективных источников оптимизируя стоимость клика.

Результат

Повышенная рентабельность за счёт более быстрой и точной оптимизации

Сценарий 2. Улучшение показателей с помощью расширенной аналитики

Ситуация Проблема
Партнёрский маркетолог в финансовой сфере запускает кампанию по привлечению лидов и хочет снизить стоимость за лид, но не до конца понимает, какие источники приводят действительно заинтересованных пользователей. Используя только идентификаторы виджетов, специалист не может определить, приходят ли с конкретного источника пользователи, которые заполняют формы, или же они просто кликают, не совершая целевого действия.

Решение

Благодаря Оптимизации источников специалист может:

  • Анализировать CTR, видимость и коэффициент успешных действий, чтобы определить качество источника;
  • Корректировать ставки на основе данных о вовлечённости пользователей (например, анализировать, какие пользователи доходят до страницы оформления заявки);
  • Эффективнее распределять бюджет, концентрируясь на источниках, которые приводят наиболее заинтересованную аудиторию.

Результат

Более оптимизированная воронка, рост уровня конверсий и снижение стоимости за лид

Сценарий 3. Максимальное увеличение окупаемости рекламных затрат (ROAS)

Ситуация Проблема
Рекламодатель в сфере e-commerce запускает кампанию с оплатой за клик и получает хороший трафик, но показатели покупок нестабильны. Оптимизация виджетов не позволяет точно определить, какие источники приводят реальных покупателей, а не просто посетителей.

Решение

Благодаря Оптимизации источников специалист может:

  • Отдавать приоритет источникам, которые генерируют покупки, а не просто клики;
  • Сравнивать трафик с разных доменов/приложений, чтобы выявлять повторных покупателей;
  • Использовать CPM per Source для точной настройки ставок, чтобы бюджет расходовался преимущественно на источники, приносящие реальные продажи.

Результат

Более высокая рентабельность и более рациональное распределение рекламного бюджета

Сценарий 4. Уверенное масштабирование кампаний

Ситуация Проблема
Специалист по партнёрскому маркетингу в туристической сфере хочет увеличить бюджет, но опасается падения эффективности. При Оптимизации виджетов масштабирование происходит методом проб и ошибок: одни виджеты работают хорошо, другие — нет.

Решение

Благодаря Оптимизации источников специалист может:

  • Уверенно масштабировать кампании, ориентируясь на проверенные, надёжные источники;
  • Легко корректировать группы ставок одновременно для источников с похожими показателями эффективности;
  • Расширять охват, не зашкодивши ефективності витрат.

Результат

Рациональная стратегия масштабирования, при которой эффективность сохраняется даже при увеличении бюджета

Сценарий 5. Улучшение таргетинга аудитории для повышения вовлечённости

Ситуация Проблема
Специалист по партнёрскому маркетингу, работающий с контентом, получает большое количество кликов, но вовлечённость ниже ожидаемой. Используя только идентификаторы виджетов, специалист не может понять, заинтересованы ли пользователи в долгосрочном взаимодействии с контентом.

Решение

Благодаря Оптимизации источников специалист может:

  • Определить источники с более высоким временем на сайте и низким показателем отказов;
  • Корректировать ставки, ориентируясь на источники, которые привлекают повторных посетителей;
  • лучшить персонализацию контента, анализируя поведение аудитории по источникам.

Результат

Больше подписчиков и более высокая вовлечённость на одно посещение

Глава 3

Все рекламодатели (включая брендинг и кампании на повышение осведомлённости)

Сценарий 6. Обеспечение прозрачности размещения рекламы

Ситуация Проблема
Рекламодатель бренда, запускающий крупную кампанию, хочет контролировать, где размещается его реклама. Используя идентификаторы виджетов, он не видит, где именно показываются объявления, что усложняет понимание аудитории.

Решение

Благодаря Оптимизации источников специалист может:

  • Просматривать данные на уровне доменов и приложений*, чтобы понять контекст размещения;
  • Убедиться, что реклама резонирует с аудиторией бренда;
  • Использовать список блокировки источников, чтобы уточнить размещения в зависимости от их эффективности.

Результат

Больше контроля над видимостью рекламы и её соответствием аудитории

Сценарий 7. Таргетинг на нужную аудиторию, а не на случайный трафик

Ситуация Проблема
Автомобильный бренд запускает CPC-кампанию, но получает низкий уровень интереса и минимум заявок на тест-драйв. Используя идентификаторы виджетов, они не могут определить, видят ли рекламу автолюбители или случайные пользователи.

Решение

Благодаря Оптимизации источников они могут:

  • Проанализировать вовлечённость аудитории по источникам, чтобы нацеливаться именно на потенциальных покупателей автомобилей;
  • Определить приоритетные размещения с высоким уровнем интереса, измеряя глубину взаимодействия;
  • Исключить источники, которые не соответствуют целевой аудитории бренда.

Результат

Больше качественных лидов за счёт ориентации на релевантные источники трафика

Сценарий 8. Улучшение видимости и качества размещения рекламы

Ситуация Проблема
Модный бренд запускает медийную кампанию, но сталкивается с низкими показателями видимости, что снижает её эффективность. Идентификаторы виджетов не дают информации о местах размещения объявлений, что усложняет оптимизацию.

Решение

Благодаря Оптимизации источников они могут:

  • Определить размещения с высокими показателями видимости;
  • Настроить более высокие ставкидля источников с проверенной эффективностью показов;
  • Использовать показатели успеха (Win Rate) для анализа тенденций размещения рекламы.

Результат

Лучшее отображение рекламы и более широкое охват аудитории

Сценарий 9. Снижение затрат на трафик с низким уровнем вовлечённости

Ситуация Проблема
Рекламодатель, запустивший CPC-кампанию, замечает, что некоторые размещения генерируют клики, но почти не приводят к вовлечённости. Используя идентификаторы виджетов, сложно определить, какие источники приводят пользователей с высокой активностью, а какие имеют высокий показатель отказов.

Решение

Благодаря Оптимизации источников специалист может:

  • Отслеживать, какие источники приводят наиболее вовлечённых пользователей;
  • Оптимизировать CPC, чтобы отдавать приоритет источникам с высокой ценностью аудитории;
  • Использовать показатели вовлечённости для точной настройки стратегий таргетинга.

Результат

Более эффективное распределение рекламного бюджета и рост конверсий

Глава 4

Ключевые выводы из этих сценариев

  • Полная прозрачность — просматривайте реальные названия доменов и приложений, а не только идентификаторы виджетов.
  • Лучшее понимание аудитории — оптимизируйте кампании, анализируя поведение пользователей по каждому источнику трафика.
  • Повышенные конверсии и вовлечённость — направляйте бюджет на источники, которые доказали свою эффективность.
  • Улучшенный контроль над брендом — убедитесь, что размещение рекламы соответствует целям бренда.

Використовуючи Оптимізацію джерел, рекламодавці отримують більший контроль, прозорість і ефективність в управлінні своїми кампаніями. Незалежно від того, чого ви хотіли б досягти — вищих конверсій, впізнаваності бренду чи залучення аудиторії — це оновлення дасть вам змогу впевнено ухвалювати рішення на основі реальних даних.

Глава 5

Примеры использования. Какую пользу получают рекламодатели от перехода на Оптимизацию источников?

Успех в рекламе зависит не только от доступа к данным, но и от их эффективного использования. Благодаря Оптимизации источников рекламодатели получают прозрачные данные, необходимые для принятия обоснованных решений. После замены идентификаторов виджетов на понятный список источников трафика они могут экономить бюджет, повышать вовлечённость и максимизировать рентабельность.

Рассмотрим четыре примера рекламодателей, которые использовали это обновление для улучшения эффективности кампаний и достижения успеха.

Пример 1. Снижение CPC в партнёрском маркетинге на 25% при сохранении уровня конверсий

Сфера Модель оплаты Цель
Финансы (кредитный рейтинг и предложения по займам) CPC Снизить CPC без уменьшения числа лидов

Проблема

  • Используя Оптимизацию виджетов, рекламодатель наблюдал колебания CPC, но не имел чёткого понимания качества трафика.
  • Он не знал, какие источники приводят заинтересованных пользователей.
  • Некоторые виджеты показывали высокий CTR, но низкую конверсию, что усложняло их оптимизацию.

Решение (переход на Оптимизацию источников)

  • Рекламодатель смог идентифицировать домены/приложения, которые приводят пользователей, заполняющих формы, а не просто кликающих.
  • Исключил источники, не приносящие конверсий, сокращая неэффективные расходы.
  • Используя Win Rate и CTR каждого источника, он установил более точные ставки для наиболее ценных размещений.

Результаты

  • CPC снижен на 25%
  • ** Конверсии остались стабильными, расходы оптимизированы**
  • Меньше времени на ручное управление ставками благодаря прозрачной аналитике

Пример 2. D2C-бренд удваивает ROAS благодаря таргетингу на уровне источников

Сфера Модель оплаты Цель
Мода и одежда CPC Увеличить рентабельность рекламы (ROAS) через оптимизацию источников трафика

Проблема

  • Рекламодатель использовал Оптимизацию виджетов, где были только цифровые идентификаторы, из-за чего он не понимал, где показывается реклама.
  • Некоторые виджеты приводили трафик с низким вовлечением, но было сложно определить их.
  • Он хотел масштабировать кампанию, но боялся тратить бюджет на неэффективные размещения.

Решение (переход на Оптимизацию источников)

  • Проанализировал данные на уровне источников и выявил сайты, приносящие реальные покупки.
  • Повысил ставки для источников с высокой конверсией и исключил те, где низкий процент добавления товаров в корзину.
  • Сегментируя источники по вовлечённости, обеспечил охват аудитории, готовой к покупке.

Результаты

  • ROAS увеличился в 2 раза за первые 30 дней
  • Чёткое понимание наиболее эффективных источников
  • Уверенное масштабирование кампании, так как решения основаны на данных

Пример 3. Рекламодатель, ориентированный на лиды, снижает CPL на 30%

Сфера Платіжна модель Цель
Ремонт и дизайн CPC Снизить стоимость лида (CPL)

Проблема

  • Рекламодатель тратил слишком много на неэффективные лиды, так как Оптимизация виджетов не давала информации о поведении аудитории.
  • Не мог различить, какие источники приводят реальных домовладельцев, а какие — случайных пользователей.
  • Не было уверенности в качестве размещений.

Решение (переход на Оптимизацию источников)

  • Выявил источники с высокой вовлечённостью, пользователи которых дольше оставались на сайте.
  • Исключил источники с низким вовлечением и высоким процентом отказов.
  • Оптимизировал стратегию ставок, направляя бюджет на источники, привлекающие целевых клиентов.

Результаты

  • CPL снижен на 30%
  • Лиды стали качественнее, что привело к росту продаж
  • Более эффективное распределение бюджета

Пример 4. Рекламодатель, ориентированный на брендинг, повышает видимость и вовлечённость

Сфера Модель оплаты Цель
Бытовая электроника CPM Улучшить видимость рекламы и вовлечённость

Проблема

  • В Оптимизации виджетов не было данных о конкретных размещениях, поэтому невозможно было контролировать премиальность аудитории.
  • Некоторые объявления получали показы, но их никто не видел, что снижало уровень вовлечённости.
  • Рекламодатель хотел получить больше контроля над тем, где показываются его объявления.

Решение (переход на Оптимизацию источников)

  • Настроил приоритет для источников с высокой видимостью, чтобы убедиться, что реклама действительно просматривается.
  • Корректировал ставки на основе вовлечённости, добиваясь лучших размещений.
  • Использовал список блокировки источников для предотвращения некачественного размещения.

Результаты

  • Видимость рекламы увеличилась на 40%
  • Объявления размещены на премиальных ресурсах, что повысило вовлечённость
  • Лучшее запоминание бренда и вовлечённость аудитории

Глава 6

Ключевые выводы из этих примеров

  • Повышенная прозрачность — рекламодатели получили доступ к информации о том, где именно показываются их объявления.
  • Глубокое понимание аудитории — возможность оптимизировать кампании на основе данных о вовлечённости и конверсии.
  • Рост рентабельности инвестиций — снижение CPC позволило увеличить эффективность рекламных вложений и повысить коэффициенты конверсии.
  • Улучшенная эффективность — экономия времени и бюджета за счёт массового управления ставками CPC и автоматической оптимизации.
  • Оптимизированная видимость — реклама гарантированно показывается в высококачественных и релевантных размещениях.

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Алексей Борисов
Алексей Борисов — вице-президент по продукту компании MGID с более чем 10-летним опытом работы в AdTech. Алексей – признанный эксперт и всегда в курсе инноваций на рынке. В MGID его роль сосредоточена вокруг инновационного лидерства, внедрения проверенных решений и поиска новых способов улучшения нашего основного продукта — рекламной платформы MGID. Алексей с нуля создал подразделение по анализу данных и сформировал команду разработчиков, которая занимается внедрением новых функций на платформе.