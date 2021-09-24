Источники трафика — важнейшая часть оптимизации кампании. Нужно ежедневно уделять внимание оценке их эффективности. Анализируйте каждую площадку и спрашивайте себя, приносит ли она конверсии или нет. Какие средства оптимизации доступны, если нет конверсий?

MGID предлагает два решения. Первое — Селективный биддинг. Он позволяет задать коэффициент CPC для любого источника трафика, чтобы моментально изменить ставку на аукционе. Например, если у нас есть сайт с большим количеством конверсий, можно повысить его CPC и привлечь больше трафика. Это хороший инструмент, но он требует много времени для ручной оптимизации и контроля.

Чтобы автоматизировать повторяющиеся итерации по управлению источниками трафика, мы добавили еще один инструмент — Автоматизированные правила. Средство дает пользователю создать специальные правила. Они автоматически изменяют CPC или блокируют источники трафика, если выполняются заданные условия.

Инструмент предлагает разные индикаторы на выбор: от стоимости конверсии до ROI. Например, можно задать правило, что если у сайта больше 2000 кликов, а процент конверсий ниже 10, то он блокируется. Таким образом, можно создать любое правило как для блокировки площадки, так и для изменения ставки на аукционе.

После того как мы разобрали доступные средства оптимизации, нужно узнать, когда и как их использовать. При анализе источников трафика могут встретиться следующие ситуации:

Сайт приносит совсем немного конверсий или вообще не приносит их. В таком случае мы полностью блокируем его или ставим очень низкую ставку.

Сайт с хорошими конверсиями, но с CPA ниже целевого. Можно попробовать повысить ставку аукциона или оставить все как есть.

Хорошо конвертящий сайт с высоким CPA. В такой ситуации нужно немного понизить ставку. Однако, можно оставить все без изменений. В некоторых случаях лучше потерять немного от ROI, но сохранить объемы.

Неизвестная площадка с недостаточным количеством данных. Здесь еще рано делать оптимизацию. Дайте таким источникам трафика больше времени, чтобы получить достаточно данных. Как правило, стоит начинать оптимизацию после трех или более конверсий с сайта.

Рекомендуем пробовать разные подходы, чтобы найти лучший для своей кампании. Дайте время каждому подходу, чтобы получить достаточно данных, и уже затем принимайте решение. Также мы хотим поделиться самыми распространенными критериями в оптимизации кампании:

Отключение источника трафика, если вы потратили больше X и получили 0 конверсий (средняя планка — 2xCPA)

Отключение источника трафика, если было X кликов, но они принесли 0 конверсий (средняя планка — 300 кликов)

Установка целевой цены конверсии через автоматизированные правила. Инструмент автоматически задает все нужные правила, чтобы выполнить задачу. Это хорошо подходит, если кампания работает на ура, но в ней слишком много источников трафика, и становится слишком сложно контролировать их вручную.

Кстати, как селективный биддинг, так и автоматизированные правила требуют отслеживания данных кампании по конверсиям. Для сбора этой информации и просмотра статистики по ней нужно настроить postback или установить на своем сайте пиксель MGID. Прочтите эту статью, чтобы разобраться в этом.

Теперь давайте узнаем о другом очень важном аспекте кампании.