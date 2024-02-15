MGID
15 февр. 2024 г. • 10 мин чтения

В мире, где на первом месте креативность, использование возможностей ИИ полностью изменило правила игры. В MGID мы были готовы встретить это новшество и безупречно интегрировали его в нашу платформу. Воспользуйтесь возможностями ИИ для создания кампании с помощью функций Generative AI (генеративного ИИ) в MGID.

  • Генеративный ИИ для преобразования текста в изображение (Text-to-Image) — этот инновационный инструмент сочетает текстовые подсказки с увлекательными изображениями, позволяя рекламодателям легко воплотить свои замыслы в жизнь. Благодаря различным вариантам настройки — включая эмоции, ракурсы, условия освещения и стили — эта функция позволяет создавать уникальные, эффективные изображения, которые привлекают внимание аудитории и способствуют взаимодействию с ней.
  • Генеративный ИИ для преобразования изображения в изображение (Image-to-Image) — новаторский инструмент, созданный для того, чтобы полностью изменить формы работы с изображениями и превратить ваши идеи в увлекательные изображения, открывая бесконечный доступ к творческим возможностям. С помощью новых стилей, текстур и элементов можно создать потрясающую рекламу, которая обязательно привлечет внимание.
  • Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламных объявлений — лучшее решение для создания привлекательных, эффектных рекламных текстов теперь доступно. Используя самые современные алгоритмы ИИ, этот инструмент создает интересные заголовки и описания рекламных объявлений, которые откликнутся на целевой аудитории, способствуя более высокой вовлеченности и конверсиям.

В настоящем руководстве мы подробнее рассмотрим революционные возможности инструментов, работающих на базе ИИ. Ознакомьтесь с инновационными функциями MGID и их влиянием на оптимизацию кампаний.

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Содержание

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Глава 1

Генеративный ИИ для преобразования текста в изображение

Генеративный ИИ для преобразования текста в изображение — инновационная технология, в которой алгоритмы искусственного интеллекта используются для генерирования изображений на основе текстовых описаний или запросов пользователя. Фактически этот инструмент превращает текстовые описания в их визуальное отображение, позволяя пользователям создавать изображения без навыков графического дизайна или использования соответствующего ПО.

Одна из ключевых особенностей инструмента от MGID для преобразования текста в изображение — его гибкость в создании изображений. Пользователи могут либо вводить собственные подсказки, либо исследовать различные примеры запросов на платформе. Такие примеры представлены для вдохновения, чтобы пользователи могли более эффективно сформулировать свое видение в запросе.

Кроме того, в этой функции доступно несколько параметров настройки, чтобы улучшить уже сгенерированные изображения. Пользователи могут выбрать нужные эмоции, ракурсы, условия освещения и стили из нисходящего списка, чтобы придать своим изображениям уникальные перспективы и эстетические формы:

  • Эмоция: мирная, спокойная, беззаботная, успокаивающая, расслабленная, яркая, красочная, динамичная, приглушенная, бесцветная, зловещая, угрожающая;
  • Свет: слабое освещение, нежно-розовый оттенок, нежно-голубой оттенок, ярко-розовый оттенок, синие тени, солнечные лучи, сумерки, яркий свет, красный свет;
  • Ракурс: максимально широкий план, средний план, крупный план, вид сверху, низкий ракурс, снимок через плечо, панорамный вид;
  • Стиль: 3D-модель, аналоговая пленка, аниме, кинематографический, комиксовый, цифровой рисунок, сделать более выразительным, фэнтезийный рисунок, изометрическое изображение, линейный рисунок, низкополигональный, пластилин, неоновый панк, оригами, фотография, пиксельный рисунок, текстура плитки.

Запрос: Темноволосая женщина с длинными волосами в зеленом платье ест гранолу, сидит за столом на кухне в стиле Прованс, ее волосы собраны в хвост, вокруг нее фрукты и чашки. Качество HD
Запрос: Темноволосая женщина с длинными волосами в зеленом платье ест гранолу, сидит за столом на кухне в стиле Прованс, ее волосы собраны в хвост, вокруг нее фрукты и чашки. Качество HD

При написании запросов для Генеративного ИИ для преобразования текста в изображение помните о следующих трех моментах:

  • Текстовое описание. Предоставьте четкое описание желаемого изображения (изображений) в пределах 1000 символов.
  • Конкретно или расплывчато. Найдите правильный баланс между конкретикой и расплывчатостью в запросах. Более размытая формулировка может увеличить разнообразие результатов, а более четкий запрос обеспечит точное отображение вашего видения.
  • Контекст и детали. Четко очертите любой контекст или важные детали, чтобы направить ИИ к нужному вам результату.

Запрос: Реалистичное качественное фото стакана с огуречной водой, стакан фиолетового цвета. Стакан прозрачный, вокруг стакана ягоды и яблоки
Запрос: Реалистичное качественное фото стакана с огуречной водой, стакан фиолетового цвета. Стакан прозрачный, вокруг стакана ягоды и яблоки

Реалистичные изображения — отличный выбор, но не для каждой кампании. Поэтому не бойтесь экспериментировать с разными стилями и эпохами: футуристика, акварель, постапокалипсис, киберпанк, пин-ап, средневековье, ренессанс, модерн, постмодерн и т.д.

Например, вот так выглядят разные стили.

Запит: Запрос: Женские руки держат ветвь красивых абрикосов над деревянным столом, стиль фэнтези
Запит: Запрос: Женские руки держат ветвь красивых абрикосов над деревянным столом, стиль фэнтези

Запит: Жінка сидить у сріблястому літаку, готуючись до польоту в ангарі, футуристичний стиль
Запит: Жінка сидить у сріблястому літаку, готуючись до польоту в ангарі, футуристичний стиль

Запрос: Приятный темнокожий мужчина ест блины в придорожном кафе в Техасе, солнечный день, мужчина улыбается, стиль пин-ап
Запрос: Приятный темнокожий мужчина ест блины в придорожном кафе в Техасе, солнечный день, мужчина улыбается, стиль пин-ап

Запрос: Богатый мужчина стоит в своем кабинете, смотрит в окно, мужчина одет в костюм, постмодернистский стиль
Запрос: Богатый мужчина стоит в своем кабинете, смотрит в окно, мужчина одет в костюм, постмодернистский стиль

ЗЗапрос: Роскошная дрейфующая в Тихом океане яхта украшена подсветкой, ночь, звезды ярко сияют, город на фоне, в стиле модернизм
ЗЗапрос: Роскошная дрейфующая в Тихом океане яхта украшена подсветкой, ночь, звезды ярко сияют, город на фоне, в стиле модернизм

Запрос: Усталая лаборантка, держа стеклянную колбу с оранжевой жидкостью, сидит за столом в центре лаборатории, реалистичный стиль
Запрос: Усталая лаборантка, держа стеклянную колбу с оранжевой жидкостью, сидит за столом в центре лаборатории, реалистичный стиль

Запрос: Портрет пожилой тайской женщины, стоящей на кухне, вокруг нее травы и специи, женщина в национальном наряде, в стиле обложки Vogue
Запрос: Портрет пожилой тайской женщины, стоящей на кухне, вокруг нее травы и специи, женщина в национальном наряде, в стиле обложки Vogue

Определенную историю может рассказать только расположение объекта на изображении. Подумайте, какую часть вашего ключевого объекта вы хотели бы увидеть на изображении и подчеркните ее с помощью ракурса: максимально крупный план, крупный план, средне-крупный план, средний план, половина роста, широкий кадр, среднеобщий план, общий план и т.д.

Запрос: Интимное изображение женского лица сфотографировано в приглушенном освещении с мягким фокусом. Изображение пропитано нежным розовым оттенком, а черты женщины немного размыты, что придает чувство очарования
Запрос: Интимное изображение женского лица сфотографировано в приглушенном освещении с мягким фокусом. Изображение пропитано нежным розовым оттенком, а черты женщины немного размыты, что придает чувство очарования

Хотите узнать больше о запросах? Вот несколько идей:

  • Ознакомьтесь с нашей базой знаний. Здесь вы найдете подробные советы и информацию о создании эффективных запросов, адаптированных к вашим потребностям.
  • Просмотрите наш вебинар. Раскройте секреты генеративного искусственного интеллекта на нашем вебинаре, где наша руководительница отдела креатива и модерации поделилась ценными стратегиями для создания запросов, соответствующих работе искусственного интеллекта, помогающего создать увлекательные изображения.
  • Просмотрите наш список воспроизведения. Посмотрите короткие видео из нашего списка, которые научат вас создавать простые и сложные запросы для различных категорий продуктов.

Глава 2

Генеративный ИИ для трансформации изображений

Генеративный ИИ для трансформации изображений — инновационная технология, в которой алгоритмы искусственного интеллекта используются для трансформации изображений. По существу в ней используются исходные изображения и на их основе генерируются новые изображения с измененным стилем, текстурами или элементами в соответствии с запросами или описаниями пользователя. В этой технологии переосмысливаются уже имеющиеся изображения, чтобы создать на их основе что-нибудь новое и уникальное. Благодаря технологии трансформации изображений пользователи могут исследовать новые возможности визуального самовыражения и создавать привлекательные изображения, которые откликнутся их целевой аудитории.

Чтобы начать исследовать потенциал искусственного интеллекта для трансформации изображений, перейдите в форму создания объявлений MGID и далее — в блок «Медиа». Оттуда просто перейдите на вкладку генерации с помощью ИИ, чтобы использовать все возможности инструмента.

Чтобы начать генерацию изображения, необходимо выполнить два обязательных параметра.

  • Изображение. Загрузите изображения в формате JPG, JPEG или PNG. Минимальное разрешение должно быть 960x540, а размер файла— до 10 Мб. Идеальное соотношение сторон — 16:9.
  • Запрос. Опишите изменения, которые вы хотели бы внести. В функции Magic Stick доступно раскрывающееся меню с примерами для генерации или изменений в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Наш ИИ учитывает ваши изображения и подсказки, переосмысливая их с помощью новых стилей, текстур и элементов, чтобы выдать поистине уникальный результат. В результате вы получите четыре новых изображения, которые можно использовать в рекламных объявлениях.

Запрос: Изменить расу: латиноамериканка
Запрос: Изменить расу: латиноамериканка

Запрос: Изменить расу: афроамериканец
Запрос: Изменить расу: афроамериканец

Запрос: возраст 60 лет
Запрос: возраст 60 лет

Запрос: В повседневной одежде
Запрос: В повседневной одежде

Запрос: возраст 60 лет
Запрос: возраст 60 лет

Запрос: В очках
Запрос: В очках

Искусственный интеллект для трансформации изображений открывает возможности для инновационных подходов к созданию креативов и легких экспериментов с новыми концепциями. Благодаря возможностям трансформации вы сможете полностью переработать изображения и легко изменить любой аспект этих изображений, чтобы воплотить в жизнь свое видение.

Глава 3

Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы

Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы — эффективный инструмент, созданный для облегчения процесса создания увлекательных рекламных текстов. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, эта функция генерирует захватывающие заголовки и описания рекламных объявлений. Анализируя входящие данные и запросы пользователя, искусственный интеллект создает убедительный текст, привлекающий внимание и эффективно доносящий идею рекламы. Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы помогает рекламодателям быстро создавать эффективный текстовый контент, оптимизируя их рекламные кампании.

Функция MGID «Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы» полностью интегрирована в форму создания рекламного объявления на дашборде MGID Ads, что дает пользователям удобный доступ к мощным возможностям создания текстов.

Кнопка «Попробовать ИИ-генератор текста» расположена под полем заголовка и открывает панель с двумя вкладками.

  • Генерировать с вебсайта. Просто вставьте URL-адрес своего сайта (или лендинговой страницы), выберите целевую аудиторию и язык заголовка. Система проанализирует текст у вас на сайте и сгенерирует список рекламных заголовков и дополнительных описаний.
  • Создать по запросу. Вы можете написать запрос самостоятельно или воспользоваться встроенным шаблоном запроса, чтобы получить наилучшие результаты. Затем выберите предложенную аудиторию и язык заголовка. Система создаст название и дополнительные варианты описания на основе ваших запросов.

Когда вы введете URL-адрес сайта или описание текста, ИИ-модель проанализирует этот контент и предложит наиболее подходящее описание целевой аудитории, которая может быть потенциально заинтересована в этом продукте или услуге. Характеристики будут включать название и информацию о возрасте и поле.

Используя генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы, вы сможете как никогда легко донести свою идею целевой аудитории. Усовершенствованная технология искусственного интеллекта MGID создает убедительные названия и описания, адаптированные к вашей демографической группе, независимо от того, насколько глобальная или нишевая у вас категория.

ИИ позволяет создавать текст на 29 языках:

  • болгарский
  • китайский
  • чешский
  • датский
  • нидерландский
  • английский, английский / американский варианты
  • эстонский
  • финский
  • французский
  • немецкий
  • греческий
  • иврит
  • венгерский
  • индонезийский
  • итальянский
  • японский
  • латышский
  • литовская
  • польский
  • португальский
  • португальский (бразильский вариант)
  • румынский
  • словацкая
  • словенский
  • испанский
  • шведский
  • тайский
  • украинский
  • вьетнамский

Параметр языка целевой аудитории в интерфейсе позволяет указать языковые предпочтения целевой аудитории, что дополнительно повышает уместность и эффективность вашего рекламного контента.

Глава 4

Преимущества использования рекламных материалов, сгенерированных искусственным интеллектом

Креативы на основе ИИ — будущее маркетинга, поскольку именно они предоставляют беспрецедентные возможности точного таргетинга и взаимодействия с аудиторией. Используя эти инструменты уже сегодня, вы получите конкурентное преимущество, сделаете важные выводы и выведете свои кампании на невиданный уровень успеха. Вот базовый список преимуществ рекламных материалов, созданных ИИ.

  • Минимизация усилий. Инструменты на основе ИИ способны генерировать рекламные материалы значительно быстрее, чем вручную, что позволяет быстрее создавать и запускать кампании. Такая эффективность особенно полезна для срочных акций или кампаний, нуждающихся в частом обновлении.
  • Разнообразие. Искусственный интеллект может создавать разнообразные объявления, позволяя вам экспериментировать с разными стилями, форматами и вариантами сообщений. Такое разнообразие позволяет проводить сравнительное тестирование, следовательно, определять наиболее эффективные элементы кампании и соответственно ее оптимизировать.
  • Персонализация. Алгоритмы на основе ИИ могут анализировать огромные объемы данных, чтобы понять индивидуальные предпочтения и поведение. Используя эту информацию, вы можете адаптировать объявления к определенным сегментам аудитории и демонстрировать персонализированный контент, который откликнется каждому пользователю.
  • Согласованность. Искусственный интеллект обеспечивает согласованность брендинга и формулировок во всех рекламных материалах, чтобы сохранить единую идентичность бренда и улучшить взаимодействие с пользователем. Сгенерированные ИИ рекламные материалы, отвечающие принципам и стилю бренда, помогают повысить узнаваемость бренда и способствуют доверию аудитории.
  • Статистика. Рекламные материалы, созданные с помощью ИИ, могут предоставить ценную информацию о взаимодействии с аудиторией и результативности кампании. Анализируя такие показатели, как кликабельность (CTR), коэффициент конверсии и уровень вовлеченности, вы получаете полезную информацию для оптимизации будущих кампаний и усовершенствования стратегий таргетинга.
  • Способность к масштабированию. Инструменты на основе искусственного интеллекта позволяют легко масштабировать кампании с ростом аудитории или изменением рекламной среды. Независимо от того, запускаете ли вы кампании на разных каналах или нацеливаетесь на различные сегменты аудитории, ИИ позволяет эффективно создавать и запускать рекламные материалы в любом масштабе.

Глава 5

Вывод

Мы исследовали основные функции инструментов генеративного искусственного интеллекта от MGID — MGID Generative AI. Теперь ваша очередь использовать их мощь и раскрыть полный потенциал своих рекламных кампаний. Благодаря этим инновационным инструментам вы сможете усовершенствовать свои стратегии создания материалов и добиться отличных результатов. Начните уже сегодня и выведите свои кампании на новый уровень!

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