В мире, где на первом месте креативность, использование возможностей ИИ полностью изменило правила игры. В MGID мы были готовы встретить это новшество и безупречно интегрировали его в нашу платформу. Воспользуйтесь возможностями ИИ для создания кампании с помощью функций Generative AI (генеративного ИИ) в MGID.
- Генеративный ИИ для преобразования текста в изображение (Text-to-Image) — этот инновационный инструмент сочетает текстовые подсказки с увлекательными изображениями, позволяя рекламодателям легко воплотить свои замыслы в жизнь. Благодаря различным вариантам настройки — включая эмоции, ракурсы, условия освещения и стили — эта функция позволяет создавать уникальные, эффективные изображения, которые привлекают внимание аудитории и способствуют взаимодействию с ней.
- Генеративный ИИ для преобразования изображения в изображение (Image-to-Image) — новаторский инструмент, созданный для того, чтобы полностью изменить формы работы с изображениями и превратить ваши идеи в увлекательные изображения, открывая бесконечный доступ к творческим возможностям. С помощью новых стилей, текстур и элементов можно создать потрясающую рекламу, которая обязательно привлечет внимание.
- Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламных объявлений — лучшее решение для создания привлекательных, эффектных рекламных текстов теперь доступно. Используя самые современные алгоритмы ИИ, этот инструмент создает интересные заголовки и описания рекламных объявлений, которые откликнутся на целевой аудитории, способствуя более высокой вовлеченности и конверсиям.
В настоящем руководстве мы подробнее рассмотрим революционные возможности инструментов, работающих на базе ИИ. Ознакомьтесь с инновационными функциями MGID и их влиянием на оптимизацию кампаний.
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Содержание
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Глава 1
Генеративный ИИ для преобразования текста в изображение
Генеративный ИИ для преобразования текста в изображение — инновационная технология, в которой алгоритмы искусственного интеллекта используются для генерирования изображений на основе текстовых описаний или запросов пользователя. Фактически этот инструмент превращает текстовые описания в их визуальное отображение, позволяя пользователям создавать изображения без навыков графического дизайна или использования соответствующего ПО.
Одна из ключевых особенностей инструмента от MGID для преобразования текста в изображение — его гибкость в создании изображений. Пользователи могут либо вводить собственные подсказки, либо исследовать различные примеры запросов на платформе. Такие примеры представлены для вдохновения, чтобы пользователи могли более эффективно сформулировать свое видение в запросе.
Кроме того, в этой функции доступно несколько параметров настройки, чтобы улучшить уже сгенерированные изображения. Пользователи могут выбрать нужные эмоции, ракурсы, условия освещения и стили из нисходящего списка, чтобы придать своим изображениям уникальные перспективы и эстетические формы:
- Эмоция: мирная, спокойная, беззаботная, успокаивающая, расслабленная, яркая, красочная, динамичная, приглушенная, бесцветная, зловещая, угрожающая;
- Свет: слабое освещение, нежно-розовый оттенок, нежно-голубой оттенок, ярко-розовый оттенок, синие тени, солнечные лучи, сумерки, яркий свет, красный свет;
- Ракурс: максимально широкий план, средний план, крупный план, вид сверху, низкий ракурс, снимок через плечо, панорамный вид;
- Стиль: 3D-модель, аналоговая пленка, аниме, кинематографический, комиксовый, цифровой рисунок, сделать более выразительным, фэнтезийный рисунок, изометрическое изображение, линейный рисунок, низкополигональный, пластилин, неоновый панк, оригами, фотография, пиксельный рисунок, текстура плитки.
При написании запросов для Генеративного ИИ для преобразования текста в изображение помните о следующих трех моментах:
- Текстовое описание. Предоставьте четкое описание желаемого изображения (изображений) в пределах 1000 символов.
- Конкретно или расплывчато. Найдите правильный баланс между конкретикой и расплывчатостью в запросах. Более размытая формулировка может увеличить разнообразие результатов, а более четкий запрос обеспечит точное отображение вашего видения.
- Контекст и детали. Четко очертите любой контекст или важные детали, чтобы направить ИИ к нужному вам результату.
Реалистичные изображения — отличный выбор, но не для каждой кампании. Поэтому не бойтесь экспериментировать с разными стилями и эпохами: футуристика, акварель, постапокалипсис, киберпанк, пин-ап, средневековье, ренессанс, модерн, постмодерн и т.д.
Например, вот так выглядят разные стили.
Определенную историю может рассказать только расположение объекта на изображении. Подумайте, какую часть вашего ключевого объекта вы хотели бы увидеть на изображении и подчеркните ее с помощью ракурса: максимально крупный план, крупный план, средне-крупный план, средний план, половина роста, широкий кадр, среднеобщий план, общий план и т.д.
Хотите узнать больше о запросах? Вот несколько идей:
- Ознакомьтесь с нашей базой знаний. Здесь вы найдете подробные советы и информацию о создании эффективных запросов, адаптированных к вашим потребностям.
- Просмотрите наш вебинар. Раскройте секреты генеративного искусственного интеллекта на нашем вебинаре, где наша руководительница отдела креатива и модерации поделилась ценными стратегиями для создания запросов, соответствующих работе искусственного интеллекта, помогающего создать увлекательные изображения.
- Просмотрите наш список воспроизведения. Посмотрите короткие видео из нашего списка, которые научат вас создавать простые и сложные запросы для различных категорий продуктов.
Глава 2
Генеративный ИИ для трансформации изображений
Генеративный ИИ для трансформации изображений — инновационная технология, в которой алгоритмы искусственного интеллекта используются для трансформации изображений. По существу в ней используются исходные изображения и на их основе генерируются новые изображения с измененным стилем, текстурами или элементами в соответствии с запросами или описаниями пользователя. В этой технологии переосмысливаются уже имеющиеся изображения, чтобы создать на их основе что-нибудь новое и уникальное. Благодаря технологии трансформации изображений пользователи могут исследовать новые возможности визуального самовыражения и создавать привлекательные изображения, которые откликнутся их целевой аудитории.
Чтобы начать исследовать потенциал искусственного интеллекта для трансформации изображений, перейдите в форму создания объявлений MGID и далее — в блок «Медиа». Оттуда просто перейдите на вкладку генерации с помощью ИИ, чтобы использовать все возможности инструмента.
Чтобы начать генерацию изображения, необходимо выполнить два обязательных параметра.
- Изображение. Загрузите изображения в формате JPG, JPEG или PNG. Минимальное разрешение должно быть 960x540, а размер файла— до 10 Мб. Идеальное соотношение сторон — 16:9.
- Запрос. Опишите изменения, которые вы хотели бы внести. В функции Magic Stick доступно раскрывающееся меню с примерами для генерации или изменений в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Наш ИИ учитывает ваши изображения и подсказки, переосмысливая их с помощью новых стилей, текстур и элементов, чтобы выдать поистине уникальный результат. В результате вы получите четыре новых изображения, которые можно использовать в рекламных объявлениях.
Искусственный интеллект для трансформации изображений открывает возможности для инновационных подходов к созданию креативов и легких экспериментов с новыми концепциями. Благодаря возможностям трансформации вы сможете полностью переработать изображения и легко изменить любой аспект этих изображений, чтобы воплотить в жизнь свое видение.
Глава 3
Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы
Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы — эффективный инструмент, созданный для облегчения процесса создания увлекательных рекламных текстов. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, эта функция генерирует захватывающие заголовки и описания рекламных объявлений. Анализируя входящие данные и запросы пользователя, искусственный интеллект создает убедительный текст, привлекающий внимание и эффективно доносящий идею рекламы. Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы помогает рекламодателям быстро создавать эффективный текстовый контент, оптимизируя их рекламные кампании.
Функция MGID «Генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы» полностью интегрирована в форму создания рекламного объявления на дашборде MGID Ads, что дает пользователям удобный доступ к мощным возможностям создания текстов.
Кнопка «Попробовать ИИ-генератор текста» расположена под полем заголовка и открывает панель с двумя вкладками.
- Генерировать с вебсайта. Просто вставьте URL-адрес своего сайта (или лендинговой страницы), выберите целевую аудиторию и язык заголовка. Система проанализирует текст у вас на сайте и сгенерирует список рекламных заголовков и дополнительных описаний.
- Создать по запросу. Вы можете написать запрос самостоятельно или воспользоваться встроенным шаблоном запроса, чтобы получить наилучшие результаты. Затем выберите предложенную аудиторию и язык заголовка. Система создаст название и дополнительные варианты описания на основе ваших запросов.
Когда вы введете URL-адрес сайта или описание текста, ИИ-модель проанализирует этот контент и предложит наиболее подходящее описание целевой аудитории, которая может быть потенциально заинтересована в этом продукте или услуге. Характеристики будут включать название и информацию о возрасте и поле.
Используя генеративный ИИ для заголовков и описаний рекламы, вы сможете как никогда легко донести свою идею целевой аудитории. Усовершенствованная технология искусственного интеллекта MGID создает убедительные названия и описания, адаптированные к вашей демографической группе, независимо от того, насколько глобальная или нишевая у вас категория.
ИИ позволяет создавать текст на 29 языках:
- болгарский
- китайский
- чешский
- датский
- нидерландский
- английский, английский / американский варианты
- эстонский
- финский
- французский
- немецкий
- греческий
- иврит
- венгерский
- индонезийский
- итальянский
- японский
- латышский
- литовская
- польский
- португальский
- португальский (бразильский вариант)
- румынский
- словацкая
- словенский
- испанский
- шведский
- тайский
- украинский
- вьетнамский
Параметр языка целевой аудитории в интерфейсе позволяет указать языковые предпочтения целевой аудитории, что дополнительно повышает уместность и эффективность вашего рекламного контента.
Глава 4
Преимущества использования рекламных материалов, сгенерированных искусственным интеллектом
Креативы на основе ИИ — будущее маркетинга, поскольку именно они предоставляют беспрецедентные возможности точного таргетинга и взаимодействия с аудиторией. Используя эти инструменты уже сегодня, вы получите конкурентное преимущество, сделаете важные выводы и выведете свои кампании на невиданный уровень успеха. Вот базовый список преимуществ рекламных материалов, созданных ИИ.
- Минимизация усилий. Инструменты на основе ИИ способны генерировать рекламные материалы значительно быстрее, чем вручную, что позволяет быстрее создавать и запускать кампании. Такая эффективность особенно полезна для срочных акций или кампаний, нуждающихся в частом обновлении.
- Разнообразие. Искусственный интеллект может создавать разнообразные объявления, позволяя вам экспериментировать с разными стилями, форматами и вариантами сообщений. Такое разнообразие позволяет проводить сравнительное тестирование, следовательно, определять наиболее эффективные элементы кампании и соответственно ее оптимизировать.
- Персонализация. Алгоритмы на основе ИИ могут анализировать огромные объемы данных, чтобы понять индивидуальные предпочтения и поведение. Используя эту информацию, вы можете адаптировать объявления к определенным сегментам аудитории и демонстрировать персонализированный контент, который откликнется каждому пользователю.
- Согласованность. Искусственный интеллект обеспечивает согласованность брендинга и формулировок во всех рекламных материалах, чтобы сохранить единую идентичность бренда и улучшить взаимодействие с пользователем. Сгенерированные ИИ рекламные материалы, отвечающие принципам и стилю бренда, помогают повысить узнаваемость бренда и способствуют доверию аудитории.
- Статистика. Рекламные материалы, созданные с помощью ИИ, могут предоставить ценную информацию о взаимодействии с аудиторией и результативности кампании. Анализируя такие показатели, как кликабельность (CTR), коэффициент конверсии и уровень вовлеченности, вы получаете полезную информацию для оптимизации будущих кампаний и усовершенствования стратегий таргетинга.
- Способность к масштабированию. Инструменты на основе искусственного интеллекта позволяют легко масштабировать кампании с ростом аудитории или изменением рекламной среды. Независимо от того, запускаете ли вы кампании на разных каналах или нацеливаетесь на различные сегменты аудитории, ИИ позволяет эффективно создавать и запускать рекламные материалы в любом масштабе.
Глава 5
Вывод
Мы исследовали основные функции инструментов генеративного искусственного интеллекта от MGID — MGID Generative AI. Теперь ваша очередь использовать их мощь и раскрыть полный потенциал своих рекламных кампаний. Благодаря этим инновационным инструментам вы сможете усовершенствовать свои стратегии создания материалов и добиться отличных результатов. Начните уже сегодня и выведите свои кампании на новый уровень!