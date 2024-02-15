Генеративный ИИ для преобразования текста в изображение — инновационная технология, в которой алгоритмы искусственного интеллекта используются для генерирования изображений на основе текстовых описаний или запросов пользователя. Фактически этот инструмент превращает текстовые описания в их визуальное отображение, позволяя пользователям создавать изображения без навыков графического дизайна или использования соответствующего ПО.

Одна из ключевых особенностей инструмента от MGID для преобразования текста в изображение — его гибкость в создании изображений. Пользователи могут либо вводить собственные подсказки, либо исследовать различные примеры запросов на платформе. Такие примеры представлены для вдохновения, чтобы пользователи могли более эффективно сформулировать свое видение в запросе.

Кроме того, в этой функции доступно несколько параметров настройки, чтобы улучшить уже сгенерированные изображения. Пользователи могут выбрать нужные эмоции, ракурсы, условия освещения и стили из нисходящего списка, чтобы придать своим изображениям уникальные перспективы и эстетические формы:

Эмоция: мирная, спокойная, беззаботная, успокаивающая, расслабленная, яркая, красочная, динамичная, приглушенная, бесцветная, зловещая, угрожающая;

мирная, спокойная, беззаботная, успокаивающая, расслабленная, яркая, красочная, динамичная, приглушенная, бесцветная, зловещая, угрожающая; Свет: слабое освещение, нежно-розовый оттенок, нежно-голубой оттенок, ярко-розовый оттенок, синие тени, солнечные лучи, сумерки, яркий свет, красный свет;

слабое освещение, нежно-розовый оттенок, нежно-голубой оттенок, ярко-розовый оттенок, синие тени, солнечные лучи, сумерки, яркий свет, красный свет; Ракурс: максимально широкий план, средний план, крупный план, вид сверху, низкий ракурс, снимок через плечо, панорамный вид;

максимально широкий план, средний план, крупный план, вид сверху, низкий ракурс, снимок через плечо, панорамный вид; Стиль: 3D-модель, аналоговая пленка, аниме, кинематографический, комиксовый, цифровой рисунок, сделать более выразительным, фэнтезийный рисунок, изометрическое изображение, линейный рисунок, низкополигональный, пластилин, неоновый панк, оригами, фотография, пиксельный рисунок, текстура плитки.

Запрос: Темноволосая женщина с длинными волосами в зеленом платье ест гранолу, сидит за столом на кухне в стиле Прованс, ее волосы собраны в хвост, вокруг нее фрукты и чашки. Качество HD

При написании запросов для Генеративного ИИ для преобразования текста в изображение помните о следующих трех моментах:

Текстовое описание. Предоставьте четкое описание желаемого изображения (изображений) в пределах 1000 символов.

Предоставьте четкое описание желаемого изображения (изображений) в пределах 1000 символов. Конкретно или расплывчато. Найдите правильный баланс между конкретикой и расплывчатостью в запросах. Более размытая формулировка может увеличить разнообразие результатов, а более четкий запрос обеспечит точное отображение вашего видения.

Найдите правильный баланс между конкретикой и расплывчатостью в запросах. Более размытая формулировка может увеличить разнообразие результатов, а более четкий запрос обеспечит точное отображение вашего видения. Контекст и детали. Четко очертите любой контекст или важные детали, чтобы направить ИИ к нужному вам результату.

Запрос: Реалистичное качественное фото стакана с огуречной водой, стакан фиолетового цвета. Стакан прозрачный, вокруг стакана ягоды и яблоки

Реалистичные изображения — отличный выбор, но не для каждой кампании. Поэтому не бойтесь экспериментировать с разными стилями и эпохами: футуристика, акварель, постапокалипсис, киберпанк, пин-ап, средневековье, ренессанс, модерн, постмодерн и т.д.

Например, вот так выглядят разные стили.

Запит: Запрос: Женские руки держат ветвь красивых абрикосов над деревянным столом, стиль фэнтези

Запит: Жінка сидить у сріблястому літаку, готуючись до польоту в ангарі, футуристичний стиль

Запрос: Приятный темнокожий мужчина ест блины в придорожном кафе в Техасе, солнечный день, мужчина улыбается, стиль пин-ап

Запрос: Богатый мужчина стоит в своем кабинете, смотрит в окно, мужчина одет в костюм, постмодернистский стиль

ЗЗапрос: Роскошная дрейфующая в Тихом океане яхта украшена подсветкой, ночь, звезды ярко сияют, город на фоне, в стиле модернизм

Запрос: Усталая лаборантка, держа стеклянную колбу с оранжевой жидкостью, сидит за столом в центре лаборатории, реалистичный стиль

Запрос: Портрет пожилой тайской женщины, стоящей на кухне, вокруг нее травы и специи, женщина в национальном наряде, в стиле обложки Vogue

Определенную историю может рассказать только расположение объекта на изображении. Подумайте, какую часть вашего ключевого объекта вы хотели бы увидеть на изображении и подчеркните ее с помощью ракурса: максимально крупный план, крупный план, средне-крупный план, средний план, половина роста, широкий кадр, среднеобщий план, общий план и т.д.

Запрос: Интимное изображение женского лица сфотографировано в приглушенном освещении с мягким фокусом. Изображение пропитано нежным розовым оттенком, а черты женщины немного размыты, что придает чувство очарования

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