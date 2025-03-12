Можете ли вы представить, что сегодня рекламные площади покупаются и продаются вручную? Если нет — вам повезло! До того как AdTech стал мейнстримом, всё именно так и происходило. Процесс был утомительным, долгим и требовал множества ресурсов. И что ещё хуже — реклама не отображалась в реальном времени!
AdTech не просто изменил подход к рекламе — он полностью революционизировал индустрию и сделал достижение результатов намного проще.
Так что если вы хотите разобраться, что такое AdTech — вы по адресу. Познакомьтесь с силой, которая сделала современную рекламу возможной, и узнайте, как использовать её себе во благо.
Готовы? Прокрутите вниз, чтобы начать читать!
Содержание
Щелкните любую главу, чтобы перейти к ней.
Глава 1
Что такое AdTech?
AdTech (Advertising Technology) — это общий термин, обозначающий любые технологии, которые используются для упрощения и автоматизации покупки и продажи рекламных площадей.
AdTech отвечает за:
- Поиск подходящей аудитории для рекламодателя;
- Максимизацию эффективности рекламы с помощью сегментации;
- Повышение окупаемости инвестиций (ROI).
Разумеется, за всеми этими функциями стоит целый ряд технологических решений. Основные из них — это DSP, SSP, рекламные биржи (ad exchanges) и DMP. В этом руководстве вы узнаете о каждом из них подробнее.
Глава 2
Как работает рекламная технология (AdTech)?
AdTech может быть задействован на каждом этапе рекламного процесса. Ниже — ключевые функции, которые он выполняет:
- Связывает рекламодателей и паблишеров: объединяя обе стороны на одной платформе, AdTech расширяет возможности выбора и создаёт больше шансов для повышения эффективности кампаний и роста ROI.
- Автоматизирует процесс: благодаря программатик-рекламе (programmatic advertising) AdTech полностью устраняет необходимость в ручных переговорах и согласованиях.
- Оптимизирует эффективность рекламы: предоставляя доступ к отчётам и аналитике, платформа позволяет рекламодателям и паблишерам корректировать свои параметры и улучшать конечные результаты.
Глава 3
Как рассчитать ROAS в технологической рекламе
ROAS (Return on Advertising Spend), или окупаемость рекламных расходов, рассчитывается путём деления дохода от рекламы на затраты на неё. Результат — это коэффициент, показывающий, сколько вы зарабатываете с каждого вложенного доллара. Чем выше число — тем эффективнее была ваша кампания.
Но знали ли вы, что рассчитывать ROAS стало возможным только благодаря AdTech? Именно рекламные технологии позволяют отслеживать каждый заработанный доллар в рамках кампании.
Тем не менее, не стоит рассматривать ROAS как единственный показатель успеха. Чтобы по-настоящему оценить эффективность вашей рекламы, сравнивайте результат с средним ROAS по вашей отрасли — так вы получите более точну картину.
Глава 4
Экосистема AdTech: рекламодатели, паблишеры и платформы
AdTech играет ключевую роль для трёх основных участников рекламного процесса:
- Рекламодатели: хотят продвигать бренд, продукт или услугу и стремятся донести своё сообщение до нужной аудитории.
- Паблишеры: публикуют контент, ориентированный на определённую аудиторию, и продают рекламные площади рекламодателям.
- Платформы: используются обеими сторонами для достижения наилучших условий сделки. С помощью AdTech весь процесс происходит почти мгновенно.
С технологической точки зрения платформы берут на себя «тяжёлую» часть работы, которую раньше выполняли вручную сами рекламодатели и паблишеры.
Обзор программатик-рекламы
**Программатик-реклама — это автоматизация покупки и продажи рекламных площадей, которая стала возможной благодаря AdTech.
Этот подход пришёл на смену традиционным методам, когда сделки заключались вручную, через переговоры, и занимали массу времени. Программатик использует современные рекламные технологии — такие как искусственный интеллект, машинное обучение и анализ больших данных, — чтобы упростить и ускорить весь процесс.
Помимо скорости, такой формат также обеспечивает более точное соответствие между объявлением и аудиторией.
Торги в реальном времени (RTB) и рекламные аукционы
AdTech также обеспечивает проведение аукционов в реальном времени (RTB), которые проходят следующим образом:
- Пользователь заходит на сайт паблишера.
- Платформа сообщает, что есть доступное рекламное место.
- Рекламодатели делают ставки — начинается аукцион.
- Побеждает объявление, которое обладает наилучшей комбинацией ставки, качества и релевантности, — и оно показывается пользователю.
Вот и всё! И при использовании AdTech весь этот цикл занимает доли секунды и повторяется каждый раз, когда кто-то заходит на сайт.
Глава 5
Ключевые компоненты рекламных технологий (AdTech)
Мы уже говорили о том, что необходимо для запуска программатик-рекламы. Но столь высокая скорость и автоматизация были бы невозможны без самих рекламных технологий и решений, стоящих за ними.
Эти инструменты играют решающую роль в оптимизации закупки рекламы, точном таргетинге и, как следствие, улучшении ваших финансовых результатов.
DSP (Demand-Side Platforms) — платформа с стороны рекламодателя
Чтобы получить доступ к рекламным площадям, рекламодателю необходима платформа со стороны спроса — DSP. Она отвечает за:
- Управление кампаниями: предоставляет инструменты для настройки бюджета, целевой аудитории, расписания и других параметров;
- Аукционы в реальном времени (RTB): позволяет запускать автоматические торги одновременно на нескольких рекламных биржах;
- Мониторинг и оптимизацию: помогает оперативно оценивать результаты и вносить корректировки.
Благодаря DSP вы получаете лучший контроль над рекламной активностью и доступ к оптимальному рекламному инвентарю в рамках вашего бюджета.
SSP (Supply-Side Platforms) — платформа со стороны паблишера
SSPs — это рекламная технология, используемая паблишерами для эффективного управления и монетизации рекламных площадей. Основные задачи SSP:
- Управление рекламным инвентарем: настройка форматов и условий показа рекламы;
- Фильтрация низкокачественной рекламы: учитывается как качество, так и релевантность контента объявления;
- Показ объявлений от наивысшей ставки: после торгов реклама победителя мгновенно отображается на сайте.
Также SSP предоставляют отчёты и аналитику, которые помогают адаптировать стратегию под текущие рыночные условия.
Рекламные биржи (Ad Exchanges) — посредники между DSP и SSP
Рекламная биржа — это виртуальная торговая площадка, где встречаются DSP и SSP, представляющие интересы рекламодателя и паблишера соответственно.
Биржа анализирует требования рекламодателя:
- демографию,
- интересы,
- географию,
- другие параметры таргетинга.
На основе доступных рекламных показов биржа подбирает наилучшее соответствие и запускает аукцион в реальном времени. Победитель получает показ на нужной площадке.
DMP (Data Management Platforms) — управление данными и таргетинг
Что позволяет AdTech так точно определять целевую аудиторию? Ответ — DMP (платформа управления данными). Она выполняет ключевые функции:
- Интеграция данных с DSP и SSP;
- Сбор данных от рекламных и издательских партнёров, а также из внешних источников;
- Сегментация аудитории по демографическим, поведенческим и психографическим параметрам.
Задача DMP — объединить информацию в одном месте и использовать её для точного таргетинга. Это особенно важно в условиях ограничений на сторонние cookies и растущего внимания к конфиденциальности данных.
Глава 6
Преимущества рекламных технологий в цифровом маркетинге
Новые технологии всегда упрощали рутинные задачи и процессы, снижая потребность в ручной работе. То же самое относится и к AdTech — он значительно улучшил многие аспекты онлайн-рекламы и процесса покупки рекламных площадей.
Если вы хотите узнать, как рекламные технологии могут положительно повлиять на ваши маркетинговые усилия, обратите внимание на следующие разделы. Это лишь основные преимущества! В сравнении с традиционными методами размещения рекламы, AdTech выигрывает по всем параметрам.
Повышенная эффективность на всех этапах
Одно из главных преимуществ AdTech — оперативность и автоматизация. Он помогает вам:
- Экономить время: не нужно ждать запуска кампании — всё происходит в режиме реального времени.
- Минимизировать человеческий фактор: автоматизация большинства процессов снижает риск ошибок.
- Сократить трудозатраты: не нужно вести переговоры с паблишерами или тратить время на ручную настройку показов.
Если бы нужно было дать AdTech одно определение, это было бы слово: эффективность.
Повышение окупаемости инвестиций (ROI)
Как рекламодатели, так и паблишеры могут увеличить свою прибыль.
AdTech позволяет:
- рекламодателям более эффективно конвертировать лиды в покупателей за счёт автоматической оптимизации;
- паблишерам добиваться лучших результатов, что повышает спрос на их рекламные площади.
Кроме того, торги в реальном времени (RTB) могут повысить цену за показ, что также положительно влияет на доход. Конечно, ключевым остаётся принятие правильных решений — AdTech лишь усиливает потенциал эффективной кампании.
Кросс-канальный и кросс-девайсный охват
Где бы ни находилась ваша целевая аудитория — с AdTech вы всегда сможете её достичь.
Благодаря рекламным биржам и широкому участию паблишеров, рекламодатели легко находят нужные площадки под свою целевую аудиторию. AdTech помогает обеспечить постоянную видимость вашего бренда или продукта.
Сегодня пользователи активно перемещаются между мобильными и настольными устройствами — ограничиваться одной платформой просто нецелесообразно.
Масштабируемость рекламных кампаний
Неважно, начинаете ли вы с малого бюджета или запускаете крупную кампанию — AdTech подстраивается под ваш масштаб.
Так как процесс полностью автоматизирован, вы можете легко расширять кампании, не ведя переговоров вручную.
Будь вы представитель малого бизнеса или крупной корпорации — одни и те же инструменты доступны всем. А любые внесённые изменения отражаются в данных, что позволяет оперативно отслеживать и управлять прогрессом.
Прозрачные решения, основанные на данных
С AdTech практически нет места догадкам. Данные поступают к вам автоматически, что:
- упрощает тестирование гипотез,
- ускоряет принятие решений,
- делает аналитику более точной и доступной.
А если вы внедряете ИИ — можно выполнять продвинутый анализ почти без участия человека. AdTech даёт вам ясное понимание следующих шагов, основанное на реальных результатах.
Если всё ещё есть вопросы — команда MGID всегда готова помочь!
Глава 7
Решения и технологии в индустрии AdTech
Мы уже обсудили такие ключевые компоненты, как DSP, SSP, рекламные биржи и DMP. Но как они выглядят на практике? Если вы запускали хотя бы одну цифровую рекламную кампанию, то почти наверняка уже сталкивались с одним из этих элементов. AdTech — это неотъемлемая часть онлайн-рекламы.
Конечно, существует множество инструментов на выбор, но мы собрали здесь те, которые, по нашему мнению, будут наиболее полезны для вас.
MGID
MGID — это платформа AdTech в сфере нативной рекламы, которая обслуживает обе стороны рекламного процесса: и рекламодателей (demand side), и паблишеров (supply side).
Мы специализируемся на контекстной и программатик-рекламе, которая ненавязчиво встраивается в контент и повышает вероятность того, что пользователь действительно заинтересуется объявлением.
Чтобы вы могли получить максимальную отдачу от рекламной кампании, наша платформа включает:
- систему обнаружения фрода (недействительных кликов, ботов и накруток),
- таргетинг на базе искусственного интеллекта.
Платформа MGID работает в более чем 200 странах, что позволяет вам находить нужную аудиторию независимо от её географии.
Google Ads Manager
Google Ads Manager — пожалуй, самая известная платформа с стороны предложения (SSP), и это неудивительно, учитывая лидерство Google в рекламной экосистеме.
Платформа используется:
- рекламодателями для размещения рекламы на сайтах Google и его партнёров,
- паблишерами — для управления рекламными площадками на большом количестве сайтов одновременно.
Одна из ключевых функций — header bidding (аукцион за первый рекламный слот на странице). Эта возможность помогает максимизировать доход от продажи рекламного инвентаря.
Google Display and Video 360
Google Display & Video 360 (DV360) — это платформа со стороны спроса (DSP), предназначенная для автоматизации закупки рекламы в разных форматах:
- дисплейной (баннерной),
- видеорекламы,
- аудиорекламы,
- рекламы на подключенных телевизорах (CTV).
DV360 поддерживает кросс-платформенное управление, что позволяет следовать за своей аудиторией по всему цифровому пространству.
Кроме того, DV360 предоставляет инсайты по аудитории, которые помогают выстраивать стратегию и настраивать кампанию под нужды целевой группы.
Глава 8
Проблемы и вызовы при использовании рекламных технологий (AdTech)
Несомненно, AdTech помог как рекламодателям, так и паблишерам значительно упростить и ускорить процесс закупки рекламы. Однако это не означает, что использование рекламных технологий не сопряжено с определёнными сложностями.
Многие специалисты сталкиваются с проблемами, связанными с инструментами, платформами и технологиями AdTech. Но это не повод отказываться от цифровой трансформации и возвращаться к устаревшим методам. Вместо этого лучше заранее понимать возможные трудности и быть готовыми к их преодолению.
Рекламное мошенничество (Ad Fraud)
Ad fraud до сих пор остаётся одной из самых серьёзных проблем в индустрии. При запуске кампании рекламодатель может получить большое количество:
- бот-трафика,
- поддельных кликов,
- пустых показов без вовлечённости.
Таким образом, часть бюджета может быть потрачена впустую, и хотя AdTech сам по себе не создаёт мошенничества, он может способствовать его возникновению при отсутствии защитных механизмов.
Решение:
- Используйте системы обнаружения фрода,
- Настраивайте фильтрацию подозрительных источников трафика, У- бедитесь, что ваша платформа поддерживает автоматическое выявление аномалий.
Если выбранная вами AdTech-платформа не предлагает встроенные инструменты защиты — интегрируйте сторонние решения в стратегию.
Конфиденциальность данных и соблюдение законодательства
Во многих странах действуют строгие правила обработки пользовательских данных. Например, GDPR охватывает всю территорию Европейского союза, а CCPA действует в Калифорнии.
Работа с такими рынками требует серьёзного подхода к защите информации и ограничивает типы данных, которые можно собирать и использовать.
Что делать:
- Убедитесь, что AdTech-платформы, которые вы используете, соответствуют действующим законам;
- Постоянно следите за обновлениями в нормативной базе (в особенности, если работаете с международными рынками);
- Собирайте преимущественно first-party данные — это безопаснее и эффективнее в долгосрочной перспективе.
Прозрачность технологий (AdTech Transparency)
Многие рекламные технологии работают как «чёрный ящик»: вы видите только бюджет и итоговый результат, но не можете проследить, где именно была размещена реклама, какие площадки были задействованы и как распределялись средства.
Это создаёт риск:
- недостаточной эффективности,
- недостоверной отчётности,
- потери контроля над рекламным процессом.
Решения:
- Используйте только проверенные и прозрачные AdTech-платформы;
- Заранее общайтесь с техподдержкой и изучайте раздел справки;
- Уточняйте: есть ли доступ к детальной аналитике по кампаниям, на каких сайтах и в каких форматах размещается реклама.
Это поможет вам чувствовать себя увереннее и принимать обоснованные решения при работе с технологиями.
Глава 9
Новые тренды в рекламных технологиях (AdTech)
Технологии развиваются с беспрецедентной скоростью — и AdTech не отстаёт. Рекламные технологии продолжают адаптироваться к меняющимся условиям рынка, требованиям пользователей и регуляторным ограничениям. Некоторые из этих трендов уже можно наблюдать сегодня.
Если вы хотите оставаться конкурентоспособными в мире цифровой рекламы, важно следить за тенденциями и своевременно корректировать стратегию, учитывая изменения, которые могут повлиять на эффективность ваших кампаний.
Стратегии на основе собственных данных (first-party data)
В 2023 году браузеры Safari и Firefox отказались от сторонних cookie-файлов. Хотя Google Chrome пока приостановил реализацию аналогичных мер, игнорирование альтернативных подходов к сбору данных может привести к потере части рынка.
Решение? Всё больше брендов и агентств переходят на использование собственных данных (first-party data) и аналитику на основе искусственного интеллекта, чтобы по-прежнему показывать персонализированную рекламу.
Мы также ожидаем, что в ближайшие годы в разных странах появятся новые законы о конфиденциальности в интернете, которые сделают приватность ещё более приоритетной. AdTech-платформы будут вынуждены адаптироваться.
Контекстная реклама
Контекстная реклама переживает новый этап роста. Мы связываем это с двумя основными факторами:
- Жёсткие законы о конфиденциальности: необходимость использовать только first-party данные подталкивает к выбору более «этичного» таргетинга.
- Популярность нативной рекламы: чтобы реклама была органичной, её содержание должно соответствовать тематике сайта или контента.
Платформы вроде MGID активно поддерживают контекстный таргетинг и помогают адаптировать стратегию под законодательство разных стран, устраняя зависимость от сторонних cookies.
Программатик-аудиореклама
С ростом популярности голосовых помощников и умных колонок — таких как Amazon Alexa, Google Nest или Apple HomePod — появляется новый канал для общения с аудиторией: аудиореклама.
Она позволяет:
- достигать пользователей, даже когда они не взаимодействуют с экраном;
- становиться частью повседневной среды — через подкасты, аудиокниги, музыку и голосовые команды.
Аудиореклама — это пока новая и быстроразвивающаяся область в AdTech, но она открывает большие возможности для брендов, которые хотят расширить охват и быть там, где их аудитория действительно слушает.
Глава 10
Как эффективно использовать рекламные технологии для достижения лучших результатов
Чтобы получить максимум от цифровых рекламных технологий, необязательно усложнять себе жизнь. Самое простое, что вы можете сделать — начать их использовать. Только включив AdTech-инструменты в вашу стратегию, вы сможете воспользоваться всеми их преимуществами.
Но чтобы раскрыть весь потенциал AdTech, важно быть проактивным. Наслаждаясь автоматизацией и мгновенной закупкой рекламы, обратите внимание на следующие рекомендации.
Инвестируйте в техническую экспертизу
Если вы работаете в одиночку или в небольшой команде, базовые технические знания просто необходимы. Они помогут:
- Настраивать платформу под ваши задачи,
- Быстро находить и устранять проблемы,
- Эффективно управлять бюджетом и оптимизировать кампании.
Используйте:
- Гайды и обучающие материалы от разработчиков,
- Практическое обучение — исследуйте платформу, с которой работаете, изучайте все её функции.
Чем больше вы знаете об инструментах, тем больше возможностей открывается для улучшения результатов ваших кампаний.
Следите за трендами
AdTech и всё, что его окружает, постоянно меняется. Чтобы оставаться эффективными, вы должны быть в курсе последних нововведений. Это позволит вам:
- Максимизировать эффективность рекламы;
- Оставаться в рамках законов о конфиденциальности данных;
- Поддерживать конкурентное преимущество на рынке.
Мы регулярно публикуем обновления в блоге MGID, но рекомендуем также использовать:
- отраслевые СМИ,
- блоги AdTech-компаний,
- Telegram-каналы и профили экспертов в LinkedIn.
Проводите постоянный мониторинг и оценку
Вопреки распространённому мнению, AdTech — это не «настроил и забыл». Наоборот — эффективная работа требует постоянного контроля. Вы должны регулярно:
- отслеживать результаты кампаний,
- анализировать метрики,
- вносить необходимые корректировки.
Это позволит:
- быстрее выявлять точки роста,
- решать проблемы до того, как они станут критичными,
- адаптироваться к изменениям поведения аудитории и внешней среды.
Большинство AdTech-платформ уже имеют встроенные инструменты аналитики и отчётности, с которых можно начать. Если потребуется — вы всегда можете дополнительно интегрировать сторонние сервисы.
Глава 11
Будущее рекламных технологий: какую роль AdTech сыграет в цифровом маркетинге?
Мы уверены, что инструменты и платформы, связанные с AdTech, останутся актуальными ещё надолго. Однако вместе с ростом цифровой индустрии они будут продолжать развиваться и адаптироваться. Даже если появятся новые форматы онлайн-рекламы, AdTech сохранит ключевую роль в построении эффективных кампаний и управлении рекламными инвестициями.
Эволюция AdTech в условиях новых правил
С усилением внимания к защите данных и конфиденциальности, AdTech-платформы должны будут:
- предлагать более прозрачные механизмы работы,
- соблюдать международные нормы (GDPR, CCPA и др.),
- интегрировать инструменты, ориентированные на приватность.
Таким образом, AdTech становится не просто технологией закупки рекламы, а инструментом соблюдения цифровой этики и доверия к бренду.
Блокчейн и безопасность данных
Одна из самых перспективных технологий, которая может повлиять на будущее AdTech — это блокчейн. Его применение может обеспечить:
- неизменность данных (записи невозможно подделать или изменить),
- прозрачность транзакций между всеми участниками цепочки (рекламодатели, паблишеры, платформы),
- уменьшение числа мошеннических операций, связанных с кликами, показами и фальсификацией трафика.
Благодаря тому, что транзакции в блокчейне необратимы, рекламодатели могут быть уверены в честности расчётов и распределении бюджета.
Глава 12
Что такое технологии цифровой рекламы? Ваш билет в мир современной покупки и продажи рекламы
AdTech-решения — это основа большинства преимуществ цифровой рекламы по сравнению с традиционной. Благодаря им рекламодатели могут запускать кампании быстро и эффективно, а паблишеры — стабильно монетизировать свои рекламные площади.
Как крупнейшая в мире платформа нативной рекламы, MGID эффективно применяет AdTech на обеих сторонах рекламной сделки — и для рекламодателей, и для паблишеров.
Если вы хотите использовать все преимущества современных рекламных технологий, зарегистрируйтесь на MGID уже сегодня. С помощью передовых инструментов, персонального менеджера и креативной команды вы сможете использовать AdTech максимально эффективно и достигать лучших результатов в своих кампаниях.