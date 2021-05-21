Google объявил, что обновление начнется в середине июля и полностью вступит в силу в августе 2021 года. Обновление объединит новые сигналы, Core Web Vitals и предыдущие сигналы, связанные с опытом взаимодействия пользователя с сайтом.

Если взглянуть в прошлое, впечатление пользователя от страницы всегда было важно для Google, ведь оно позволяет убедиться, что посетители при взаимодействии с сайтом достигают своих целей. В 2015 году Google начал принимать во внимание удобство использования сайта с мобильного устройства. С 2018 года скорость загрузки стала для Google одним из факторов, влияющих на рейтинг поиска с мобильных устройств.

В 2020 году компания представила Core Web Vitals. Это набор метрик, оценивающих опыт пользования страницей большинства посетителей, перешедших на сайт. Эти метрики станут частью алгоритма поискового рейтинга Google в июне 2021 года.

Мы не ждем, что обновление окажет большое воздействие на позицию сайта в поиске. Контекстная релевантность и другие скрытые факторы, такие как обратные ссылки, цель поиска и т.д., все также будут поисковыми сигналами. Больше всего будет влиять контент сайта, но опыт взаимодействия станет решающим фактором, если два или более веб-сайтов имеют одинаковую контекстную релевантность. Таким образом, ставки в конкурентных нишах весьма вырастут.

Мы считаем, что инициатива нацелена на поощрение сайтов с лучшим пользовательским опытом. Она привнесет больше прозрачности в деятельность по SEO-оптимизации, потому что использование этих метрик в качестве фактора поиска публично раскрыто.

Страницы со стабильной и быстрой производительностью заставляют посетителей оставаться на сайте дольше, помогают достигать целей и даже имеют более высокий процент конверсий. Согласно исследованию Google, пользователи на 24% реже покидают сайты, соответствующие Core Web Vitals.

Google планирует внедрить специальную систему значков, оценивающую производительность сайта в рамках Google Web Vitals и помечающую его в результатах поиска визуальным индикатором. Возможно, рекламодатели захотят ограничить показы рекламы среди паблишеров с красными индикаторами Core Web Vitals.