Мы и не заметили, как закончился 2023 год и наступила новая эпоха в сфере рекламы — эпоха, которая, как вы и сами должны заметить, приближалась уже несколько лет. Сейчас, в 2024 году, нас ждет будущее рекламы — с использованием искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности и рекламой, ориентированной на взаимодействие с потребителями. Это изменит наше представление о том, какой должна быть успешная кампания.
И что это значит для вас как рекламодателя? Это означает, что для того чтобы оставаться конкурентоспособными и интересными в этом будущем, вам просто необходимо усовершенствовать свой подход к рекламе. То, что работало раньше, уже не будет работать.
Предлагаем вместе с нами рассмотреть, каким может быть успешный подход к созданию рекламных материалов на ландшафте цифровой рекламы в 2024 году.
Готовы? Прокрутите вниз, чтобы начать читать!
Содержание
Щелкните любую главу, чтобы перейти к ней.
Глава 1
В каком направлении двигаться?
Переходить от знакомого к чему-то неизвестному может быть страшно. Хотя с каждым шагом вы приближаетесь к чему-то увлекательному, новаторскому и, главное, эффективному. Работавшие в прошлом подходы к созданию рекламы должны и остаться в прошлом.
Чтобы достичь цели, необходимо создавать новые рекламные материалы и формировать альтернативное видение. Мы это уже не раз видели — если не адаптироваться к естественным изменениям, вы подвергаетесь риску отстать от других.
Воспользуйтесь технологическим прогрессом, изменяющим ландшафт цифровой рекламы. Не бойтесь подходить к задаче творчески с использованием ИИ, Photoshop и т.д.. Овладев этими инструментами, вы предпримете шаги на пути к успеху и сможете выделиться на фоне конкурентов. Начать пользоваться ими нужно было еще вчера!
Глава 2
Ваше новое творческое видение и MGID
Теперь вы понимаете, насколько велико значение альтернативного видения рекламных материалов для вашего успеха в рекламе, поэтому возникает вопрос — что делать дальше?
Прежде советуем изучать технологии искусственного интеллекта. Технология ИИ по преобразованию текста в изображение совершила революцию в дизайне, а по мере дальнейшего развития технологии и ее все большего распространения в интернете, ИИ будет играть все большую роль в формировании будущего визуальных материалов. То, что раньше делала целая команда, теперь вы можете сделать самостоятельно с помощью компьютера и запросов. Благодаря функции Generative AI (Генеративный ИИ) от MGID и нашим видеопособиям, вы сможете легко овладеть этими новыми шагами.
Кроме того, наш отдел креатива может помочь вам исследовать новые сферы творчества и дизайна и выделяться среди кучи однообразных изображений.
– Привлеките отдел креатива MGID со профессиональными дизайнерами.
- Воспользуйтесь моделью преобразования текста в изображение от MGID, которое теперь бесплатно доступно всем нашим клиентам. – И просто наблюдайте, как наша команда разработает новые, успешные подходы к разработке ваших рекламных материалов.
На самом деле, пользователи уже устали от традиционной партнерской рекламы. Благодаря нашим знаниям, мы уже помогли сотням клиентов начать путь к более качественной рекламе. Читайте дальше, чтобы узнать о наших рекомендациях по рекламным материалам, а также несколько образцов объявлений из наших самых успешных кампаний!
Глава 3
Общие рекомендации по рекламным материалам
- Избегайте обобщенных подходов Из-за тестирования эффективных подходов в рекламных материалах пользователи не могут понять, какой продукт рекламируется. Унифицированность заголовков, размещение объектов и цветовых схем по алгоритму «эффективных материалов», в конечном счете, привела к «рекламной слепоте» — то есть это уже не работает. Рекламные материалы, адаптированные к конкретным характеристикам продукта и цветам бренда с персонализированными заголовками, привлекают значительно больше внимания.
- Визуальная навигация и основные функции на миниатюрах Ощутимые результаты принесут кнопки с уместным текстом, указывающим, что получит пользователь, а также описание ключевых функций или компонентов в визуальной зоне.
- Анализ региональных социальных интересов Детализуем первый пункт — важно не использовать популярные глобальные тенденции, а локализовать рекламные материалы в соответствии с интересами, культурой и тенденциями региона. Анализ лучше проводить, по крайней мере, за 7 дней до начала работы над кампанией, чтобы определить, к чему конкретно люди возвращаются, что репостят и над чем смеются. Google Trends и TikTok подойдут для анализа лучше всего.
Глава 4
Quality India: примеры концепций рекламных материалов
Для одной из наших индийских кампаний мы опробовали новый творческий подход. Посмотрите на сравнение креативов со схожими креативными концепциями, но разной визуальной реализацией. Категория — Здоровье и красота.
Как видите, свежий подход к рекламным материалам может оказать значительное влияние на уровень конверсии. Экспериментируя с разными визуальными элементами, вы можете оптимизировать свои кампании, чтобы они больше откликнулись на целевой аудитории, а следовательно — повысить уровень конверсии и улучшить рентабельность рекламы.
Среднее повышение CTR — 38%.
Глава 5
Присоединяйтесь к революции в дизайне
Надеемся, мы убедили вас в том, как важны новые, альтернативные видения в рекламе. Как говорится, новый год — идеальное время для личного и профессионального роста. Начните с новой страницы и овладейте новыми навыками, которые помогут улучшить рекламные кампании. Это ваш шанс проявить себя.
По-прежнему MGID будет рядом с вами на пути к революции в дизайне. С помощью нашего отдела креатива и новой функции MGID преобразования текста в изображение с помощью ИИ вы непременно добьетесь успеха и сможете воплотить свое видение в уникальной, увлекательной рекламе. Напишите нам — мы готовы помочь!
Так чего вы ждете? Начните уже сейчас!