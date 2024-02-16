Мы и не заметили, как закончился 2023 год и наступила новая эпоха в сфере рекламы — эпоха, которая, как вы и сами должны заметить, приближалась уже несколько лет. Сейчас, в 2024 году, нас ждет будущее рекламы — с использованием искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности и рекламой, ориентированной на взаимодействие с потребителями. Это изменит наше представление о том, какой должна быть успешная кампания.

И что это значит для вас как рекламодателя? Это означает, что для того чтобы оставаться конкурентоспособными и интересными в этом будущем, вам просто необходимо усовершенствовать свой подход к рекламе. То, что работало раньше, уже не будет работать.

Предлагаем вместе с нами рассмотреть, каким может быть успешный подход к созданию рекламных материалов на ландшафте цифровой рекламы в 2024 году.