Качество рекламы — ключ к успешным онлайн-кампаниям. Для рекламодателей хорошо продуманный креатив означает большее вовлечение и лучшие результаты. Для паблишеров это сохранение доверия аудитории, одновременно с предоставлением ей ценности.

MGID находит идеальный баланс благодаря своему подходу «качество превыше всего», создавая рекламу, которая выделяется, уважая платформу и её аудиторию. Сфокусировавшись на эффективных креативах, MGID избегает массового производства однотипной рекламы, обеспечивая результаты без компромиссов.

Итак, как MGID этого добивается? Давайте разберёмся.

Почему качество рекламы важно для паблишеров и рекламодателей

Использование плохо разработанных объявлений может показаться быстрым способом сэкономить время и ресурсы, но это чревато серьёзными последствиями. Паблишеры, которые игнорируют качество креативов, рискуют ухудшить пользовательский опыт, что в итоге вредит репутации и приводит к потере аудитории.

Рекламодатели также страдают. Общие и однотипные креативы не привлекают внимание и не доносят чёткого сообщения, что снижает вовлечённость и приводит к неэффективным затратам на рекламу. Хотя массовое создание объявлений кажется быстрым, отсутствие оригинальности и релевантности значительно снижает эффективность кампаний.

Решение кроется в интегрированном подходе, включающем модерацию, соответствие политикам и тщательную разработку креативов. При правильном подходе можно достичь:

соответствия редакционным стандартам премиальных паблишеров, сохраняя доверие;

естественной интеграции объявлений в веб-страницы, создавая ощущение, что реклама — это органичная часть контента;

визуально привлекательных креативов, соответствующих ожиданиям аудитории;

предоставления ценности за счёт реального вовлечения вместо использования кликбейтных заголовков;

универсальных форматов (статичные изображения, GIF, видео) для различных целей кампаний.

Сосредотачивая внимание на качестве и балансе, этот подход удовлетворяет потребности паблишеров и рекламодателей, создавая более качественный опыт для всех.

Концепция креативности и соответствия в MGID

Качество рекламы — это не просто дизайн, а доверие, безопасность и релевантность. Поэтому MGID придерживается строгого процесса модерации, чтобы каждый креатив соответствовал высоким стандартам. Этот процесс направлен на поддержание баланса между творчеством и соответствием, гарантируя безопасный и привлекательный пользовательский опыт, защиту репутации паблишеров и достижение результатов для рекламодателей.

Система модерации MGID работает через комплексную структуру, оценивающую каждый аспект объявления. Каждое объявление проверяется на точность, соответствие политикам и согласованность визуальных элементов с сообщением. Такая многоуровневая проверка исключает потенциальные риски, такие как вводящий в заблуждение контент, неподходящие изображения или проблемы с безопасностью..

Основная цель — поддерживать баланс между свободой творчества и обеспечением высокого качества и релевантности рекламы. Благодаря этому MGID создаёт объявления, которые:

защищают пользователей от нежелательного или вредоносного опыта;

создают доверие между паблишерами, рекламодателями и аудиторией;

позволяют реализовывать творческие идеи без ущерба репутации.

Роль искусственного интеллекта в создании креативов

ИИ меняет мир рекламы, предоставляя инновационные инструменты, которые улучшают творческий процесс и повышают эффективность рекламы.

Преимущества ИИ:

Исключение рисков нарушения авторских прав благодаря созданию оригинального контента.

Локализация контента для различных регионов и аудиторий. Например, модель MGID image-to-image создаёт адаптированные версии креативов для конкретных мест.

Ускорение A/B-тестирования, позволяя рекламодателям быстро экспериментировать с вариантами объявлений и находить наиболее эффективные.

Основные инструменты ИИ от MGID:

Text-to-Image: позволяет рекламодателям легко воплощать идеи в уникальных визуалах.

позволяет рекламодателям легко воплощать идеи в уникальных визуалах. Image-to-Image: преобразует существующие изображения в новые версии с различными стилями и элементами.

преобразует существующие изображения в новые версии с различными стилями и элементами. Создание заголовков и описаний: инструмент для разработки привлекательных текстов, которые вовлекают аудиторию.

инструмент для разработки привлекательных текстов, которые вовлекают аудиторию. Прогнозирование эффективности: анализирует дизайн и параметры кампании для оптимизации объявлений.

Искусственный интеллект не только обеспечивает качество креативов, но играет важную роль в поддержании соответствия стандартам и повышении эффективности. Автоматизируя определенные аспекты творческого процесса, ИИ уменьшает вероятность ошибок или нарушений, обеспечивая соблюдение стандартов отрасли.

Но AI может сделать больше. К примеру, инструменты MGID помогают бороться с «выгоранием» креативов — распространенной проблемой рекламодателей, которым сложно успевать пза необходимостью в свежем контенте. В панели управления MGID Ads можно отслеживать кампании на предмет признаков усталости, сохраняя их динамичность и высокую эффективность.

Как это работает? CTR Guard отслеживает снижение эффективности рекламы и сообщает рекламодателям о слабых креативах. Если CTR креатива уменьшается на 15% в течение трех дней, система обозначает это и создает три новых альтернативы. Эти новые креативы с обновленными заголовками автоматически добавляются в панель управления и отправляются рекламодателю, готовые к запуску.

Этот проактивный подход помогает поддерживать высокие показатели CTR, повышать ROI и гарантировать, что кампании остаются актуальными без постоянного ручного вмешательства.

Кейс: быстрая локализация для максимального воздействия

Адаптация креативов для разных регионов и аудиторий является ключевым фактором успеха рекламных кампаний. Локализация рекламы позволяет обеспечить ее релевантность целевой аудитории, учитывая культурные различия, язык и предпочтения. Чем быстрее этот процесс можно выполнить, тем эффективнее становится кампания.

Как мы уже упоминали, модель MGID image-to-image может взять один креатив и создать несколько вариаций, адаптированных к определенным локациям или демографическим группам. Это значительно упрощает быстрое создание релевантных объявлений, которые отзываются людям в разных регионах, без необходимости больших затрат времени на ручную работу.

Рассмотрим пример, который демонстрирует, как наш ИИ может превратить один креатив в версии, оптимизированные для разных рынков, помогая брендам более эффективно охватывать глобальную аудиторию.

Трансформация устаревших креативов в новые привлекающие объявления

Благодаря масштабному тестированию и экспериментам MGID демонстрирует, как превращать устаревшие, чрезмерно используемые креативные стратегии, часто встречающиеся в партнерском маркетинге, в свежие и привлекательные объявления, приносящие впечатляющие результаты. Наш подход подразумевает тестирование и доработку креативов, чтобы гарантировать их не только визуальную привлекательность, но и высокую эффективность в стимулировании конверсий. Во многих случаях такие обновленные объявления превосходят традиционные аналоги.

Рассмотрим примеры с показателями CTR и CR.

Та же концепция, но новый визуал: сила экспериментов

Иногда дело не в изменении концепции, а в переосмыслении ее подачи. Благодаря экспериментам с разными визуальными элементами можно создать свежие и резонирующие объявления, которые лучше устанавливают контакт с вашей аудиторией.

Вывод: качество, обеспечивающее результаты

С ростом требовательности пользователей важность качества объявлений для всех сторон — рекламодателей, паблишеров и аудиторий — как никогда высока. Высококачественные креативы — это не только об эстетике или соответствии нормам. Они также приводят к лучшему вовлечению и результативности. На самом деле хорошо продуманное объявление часто превосходит то, которое базируется на уловках или низкокачественном дизайне.

В MGID мы объединяем процессы и инструменты для обеспечения создания высококачественных креативов быстрее и эффективнее. Интегрируя дизайн с модерацией, соответствием стандартам и инструментам на основе искусственного интеллекта, мы сохраняем баланс между качеством и производительностью. Благодаря этому подходу мы не только удовлетворяем потребности наших клиентов, но и помогаем им превосходить ожидания, обеспечивая больше кликов, лучшие конверсии и более высокие ROI.