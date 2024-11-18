MGID с гордостью сообщает, что теперь является участником нового рамочного соглашения о защите данных (Data Privacy Framework — DPF) — важного механизма, созданного для защиты персональных данных граждан ЕС при их передаче в Соединенные Штаты. Это соглашение гарантирует уровень защиты данных, соответствующий европейским стандартам, делая конфиденциальность и безопасность главными приоритетами для компаний, обрабатывающих персональные данные пользователей из Европы.

Что такое рамочное соглашение о защите данных (DPF)?

Рамочное соглашение о защите данных (DPF) — это новое соглашение между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, разработанное для замены предыдущих механизмов, таких как «Safe Harbor» и «Privacy Shield». Эти инструменты сталкивались с трудностями в соответствии с европейскими стандартами защиты данных, в частности GDPR. DPF устраняет эти проблемы, внедряя надежные меры защиты персональной информации граждан ЕС при ее обработке компаниями, базирующимися в США.

Основные цели DPF:

Защита прав пользователей: DPF обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных, передаваемых из ЕС в США.

DPF обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных, передаваемых из ЕС в США. Создание механизмов подачи жалоб: Соглашение позволяет пользователям сообщать о возможном неправомерном использовании персональных данных через специальные каналы.

Соглашение позволяет пользователям сообщать о возможном неправомерном использовании персональных данных через специальные каналы. Обеспечение надзора за соблюдением правил: Был создан специальный орган — Суд по пересмотру защиты данных (Data Protection Review Court), который рассматривает жалобы от граждан ЕС.

Соблюдая эти стандарты, MGID гарантирует соответствие требованиям DPF и обеспечивает пользователей уверенностью в безопасности их персональных данных.

Как MGID подготовился к соответствию DPF

MGID предпринял ряд мер, чтобы соответствовать требованиям DPF и укрепить нашу приверженность конфиденциальности данных. Вот как мы это сделали:

1. Проведение комплексного аудита защиты данных

Мы начали с детального аудита всех процессов обработки персональных данных, в частности при передаче данных из ЕС в США. Это позволило нам выявить ключевые области, нуждающиеся в усиленной защите, и укрепить нашу политику безопасной обработки данных.

2. Обновление политик защиты данных

Далее мы обновили политики обработки и защиты данных в соответствии со стандартами DPF. Мы сделали наши практики еще более безопасными, прозрачными и уважающими права пользователей, поставив в приоритет четкость и безопасность данных.

3. Обучение команды стандартам DPF и GDPR

Мы провели обучение ключевых сотрудников по требованиям DPF и GDPR, чтобы они были в курсе последних изменений в области конфиденциальности данных. Это непрерывный образовательный процесс, который помогает нам соблюдать высочайшие стандарты защиты данных.

4. Внедрение новых процессов защиты данных

Мы внедрили дополнительные процедуры для обработки запросов по защите данных и жалоб, с возможностью привлечения соответствующих органов в случае необходимости. Также были усовершенствованы процессы мониторинга и отчетности, чтобы гарантировать соответствие требованиям DPF.

Защита вашей конфиденциальности на каждом этапе

Приверженность MGID защите персональных данных стала еще сильнее. Соблюдая DPF, мы гарантируем, что ваши данные остаются в безопасности и под защитой в любое время. Внедрение новейших стандартов конфиденциальности отражает нашу преданность созданию надежной платформы для всех пользователей MGID.