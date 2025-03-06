MGID продолжает расширять возможности бесшовной рекламы с развитием Native Integration. После успешной интеграции с Voluum мы делаем следующий шаг — прямую интеграцию с Shopify, которая делает настройку кампаний и отслеживание результатов ещё проще для владельцев магазинов на этой платформе.

Что это значит для рекламодателей? Быстрая настройка, прямое отслеживание без сторонних инструментов и улучшенная аналитика эффективности — и всё это всего в несколько кликов. Следите за новостями, чтобы узнать, как легко настроить интеграцию MGID с Shopify!

Что такое Shopify Native Integration?

Shopify — одна из ведущих e-commerce платформ в мире, подходящая для бизнеса любого масштаба. Shopify Native Integration от MGID — это упрощённая функция отслеживания конверсий в рамках Native Integration. Вместо сложных и подверженных ошибкам ручных настроек, эта интеграция предлагает решение в один клик.

После активации интеграции в MGID Ads и однократного добавления нашего пользовательского скрипта в Shopify, система автоматически передаёт данные между платформами по самым востребованным событиям. Это обеспечивает более точное отслеживание конверсий, улучшенную оптимизацию кампаний и упрощает рабочий процесс, позволяя рекламодателям сосредоточиться на масштабировании бизнеса без технических сложностей.

Какие проблемы решает Shopify Native Integration?

1. Сложная и долгая настройка

Проблема: Ранее пользователи Shopify были вынуждены настраивать отслеживание вручную — через Google Tag Manager, пиксели или прописанные скрипты. Это требовало технических знаний, было подвержено ошибкам и часто приводило к неполным данным.

Решение: Shopify Native Integration от MGID избавляет от необходимости в сторонних инструментах. Отслеживание конверсий можно активировать в несколько кликов прямо в интерфейсе MGID Ads.

2. Ограничения Shopify в отслеживании

Проблема: Shopify может удалять UTM-метки из URL или ограничивать использование сторонних пикселей, что делает точное отслеживание невозможным.

Решение: Интеграция MGID обходит эти ограничения за счёт прямого подключения к Shopify через API, обеспечивая точную и автоматическую передачу данных.

3. Отсутствие надёжного трекинга у некоторых рекламодателей

Проблема: Некоторые магазины на Shopify вообще не могли отслеживать конверсии, что ухудшало оптимизацию и приводило к неэффективным расходам.

Решение: Благодаря нативной интеграции MGID теперь предлагает бесшовное и официально одобренное отслеживание для всех рекламодателей Shopify, позволяя принимать решения на основе точных данных.

Как работает Shopify Native Integration

Shopify Native Integration использует специальный код, разработанный для безопасной работы в среде Shopify (sandbox) и взаимодействия с API платформы для отслеживания событий. Такой подход позволяет MGID фиксировать ключевые действия пользователей напрямую в Shopify и отображать эти данные в MGID Ads для улучшения производительности кампаний.

Отслеживаемые события

Интеграция позволяет отслеживать следующие действия:

Просмотр страницы

Просмотр товара

Просмотр коллекции

Добавление в корзину

Просмотр корзины

Начало оформления заказа

Покупка

Как это работает

Индивидуальный код MGID – пользователь получает уникальный трекинг-код для Shopify через интерфейс MGID Ads. Он полностью совместим с API Shopify. Выбор событий – рекламодатель выбирает, какие события отслеживать (например, просмотр товара, добавление в корзину, покупка) и устанавливает их в качестве целей в MGID Ads. Передача данных – пользователь вставляет код в настройки администратора Shopify. После этого MGID автоматически собирает выбранные события и передаёт данные в Ads-кабинет для трекинга и оптимизации.

Пошаговая настройка Shopify Native Integration

1. Выберите Native Integration в MGID Ads: Откройте MGID Ads и создайте или отредактируйте кампанию, для которой вы хотите отслеживать конверсии. На этапе настройки отслеживания выберите Native Integration как метод трекинга.

2. Добавьте интеграцию с Shopify: Нажмите Add Integration, чтобы открыть галерею интеграций, и выберите Shopify. Если у вас уже есть другие интеграции, нажмите Manage Integrations и добавьте Shopify.

3. Установите MGID Pixel в Shopify

3.1. Скопируйте код MGID Pixel: Скопируйте уникальный код пикселя MGID из интерфейса MGID Ads.

3.2. Перейдите в админку Shopify → Customer Events: Откройте Settings → Customer Events.

Нажмите Add Custom Pixel и назовите его MGID.

3.3. Вставьте код MGID Pixel: Вставьте скопированный код MGID в поле Custom Pixel в Shopify.

Нажмите Save, затем Connect.

3.4. Убедитесь, что пиксель активен: Теперь ваш пиксель активен. Для проверки воспользуйтесь Shopify Pixel Helper через Actions → Test.

4. Установите цели конверсий в MGID Ads: В MGID Ads вы можете создать до трёх целей конверсий, выбрав события, которые хотите отслеживать — например, просмотр товара, добавление в корзину или покупку.

5. Настройте расширенные параметры: При необходимости измените дополнительные параметры или добавьте трекинг-метки для более точного анализа кампании.

Важно: Рекламодателю достаточно один раз создать собственный пиксель в Shopify — после этого для всех последующих кампаний интеграция действительно работает в один клик из аккаунта MGID Ads.

Заключение

Shopify Native Integration от MGID упрощает отслеживание конверсий, устраняя сложные настройки и необходимость в сторонних инструментах. Благодаря бесшовному подключению Shopify к MGID Ads, рекламодатели получают точный трекинг, улучшенную оптимизацию и более полную аналитику эффективности.

Быстрая интеграция и автоматическое отслеживание событий позволяют магазинам на Shopify максимально эффективно использовать рекламу. Активируйте Shopify Native Integration уже сегодня и выведите свои кампании MGID на новый уровень!