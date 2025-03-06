MGID продолжает расширять возможности бесшовной рекламы с развитием Native Integration. После успешной интеграции с Voluum мы делаем следующий шаг — прямую интеграцию с Shopify, которая делает настройку кампаний и отслеживание результатов ещё проще для владельцев магазинов на этой платформе.
Что это значит для рекламодателей? Быстрая настройка, прямое отслеживание без сторонних инструментов и улучшенная аналитика эффективности — и всё это всего в несколько кликов. Следите за новостями, чтобы узнать, как легко настроить интеграцию MGID с Shopify!
Что такое Shopify Native Integration?
Shopify — одна из ведущих e-commerce платформ в мире, подходящая для бизнеса любого масштаба. Shopify Native Integration от MGID — это упрощённая функция отслеживания конверсий в рамках Native Integration. Вместо сложных и подверженных ошибкам ручных настроек, эта интеграция предлагает решение в один клик.
После активации интеграции в MGID Ads и однократного добавления нашего пользовательского скрипта в Shopify, система автоматически передаёт данные между платформами по самым востребованным событиям. Это обеспечивает более точное отслеживание конверсий, улучшенную оптимизацию кампаний и упрощает рабочий процесс, позволяя рекламодателям сосредоточиться на масштабировании бизнеса без технических сложностей.
Какие проблемы решает Shopify Native Integration?
1. Сложная и долгая настройка
Проблема: Ранее пользователи Shopify были вынуждены настраивать отслеживание вручную — через Google Tag Manager, пиксели или прописанные скрипты. Это требовало технических знаний, было подвержено ошибкам и часто приводило к неполным данным.
Решение: Shopify Native Integration от MGID избавляет от необходимости в сторонних инструментах. Отслеживание конверсий можно активировать в несколько кликов прямо в интерфейсе MGID Ads.
2. Ограничения Shopify в отслеживании
Проблема: Shopify может удалять UTM-метки из URL или ограничивать использование сторонних пикселей, что делает точное отслеживание невозможным.
Решение: Интеграция MGID обходит эти ограничения за счёт прямого подключения к Shopify через API, обеспечивая точную и автоматическую передачу данных.
3. Отсутствие надёжного трекинга у некоторых рекламодателей
Проблема: Некоторые магазины на Shopify вообще не могли отслеживать конверсии, что ухудшало оптимизацию и приводило к неэффективным расходам.
Решение: Благодаря нативной интеграции MGID теперь предлагает бесшовное и официально одобренное отслеживание для всех рекламодателей Shopify, позволяя принимать решения на основе точных данных.
Как работает Shopify Native Integration
Shopify Native Integration использует специальный код, разработанный для безопасной работы в среде Shopify (sandbox) и взаимодействия с API платформы для отслеживания событий. Такой подход позволяет MGID фиксировать ключевые действия пользователей напрямую в Shopify и отображать эти данные в MGID Ads для улучшения производительности кампаний.
Отслеживаемые события
Интеграция позволяет отслеживать следующие действия:
- Просмотр страницы
- Просмотр товара
- Просмотр коллекции
- Добавление в корзину
- Просмотр корзины
- Начало оформления заказа
- Покупка
Как это работает
- Индивидуальный код MGID – пользователь получает уникальный трекинг-код для Shopify через интерфейс MGID Ads. Он полностью совместим с API Shopify.
- Выбор событий – рекламодатель выбирает, какие события отслеживать (например, просмотр товара, добавление в корзину, покупка) и устанавливает их в качестве целей в MGID Ads.
- Передача данных – пользователь вставляет код в настройки администратора Shopify. После этого MGID автоматически собирает выбранные события и передаёт данные в Ads-кабинет для трекинга и оптимизации.
Пошаговая настройка Shopify Native Integration
1. Выберите Native Integration в MGID Ads: Откройте MGID Ads и создайте или отредактируйте кампанию, для которой вы хотите отслеживать конверсии. На этапе настройки отслеживания выберите Native Integration как метод трекинга.
2. Добавьте интеграцию с Shopify: Нажмите Add Integration, чтобы открыть галерею интеграций, и выберите Shopify. Если у вас уже есть другие интеграции, нажмите Manage Integrations и добавьте Shopify.
3. Установите MGID Pixel в Shopify
3.1. Скопируйте код MGID Pixel: Скопируйте уникальный код пикселя MGID из интерфейса MGID Ads.
3.2. Перейдите в админку Shopify → Customer Events: Откройте Settings → Customer Events.
Нажмите Add Custom Pixel и назовите его MGID.
3.3. Вставьте код MGID Pixel: Вставьте скопированный код MGID в поле Custom Pixel в Shopify.
Нажмите Save, затем Connect.
3.4. Убедитесь, что пиксель активен: Теперь ваш пиксель активен. Для проверки воспользуйтесь Shopify Pixel Helper через Actions → Test.
4. Установите цели конверсий в MGID Ads: В MGID Ads вы можете создать до трёх целей конверсий, выбрав события, которые хотите отслеживать — например, просмотр товара, добавление в корзину или покупку.
5. Настройте расширенные параметры: При необходимости измените дополнительные параметры или добавьте трекинг-метки для более точного анализа кампании.
Важно: Рекламодателю достаточно один раз создать собственный пиксель в Shopify — после этого для всех последующих кампаний интеграция действительно работает в один клик из аккаунта MGID Ads.
Заключение
Shopify Native Integration от MGID упрощает отслеживание конверсий, устраняя сложные настройки и необходимость в сторонних инструментах. Благодаря бесшовному подключению Shopify к MGID Ads, рекламодатели получают точный трекинг, улучшенную оптимизацию и более полную аналитику эффективности.
Быстрая интеграция и автоматическое отслеживание событий позволяют магазинам на Shopify максимально эффективно использовать рекламу. Активируйте Shopify Native Integration уже сегодня и выведите свои кампании MGID на новый уровень!