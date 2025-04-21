Управление рекламными кампаниями — это постоянный баланс, особенно когда бюджет ограничен, а сроки сжаты. Для брендов и агентств, запускающих кампании с чёткими целями, важна не только эффективность. Главное — чтобы каждый потраченный цент работал на результат.

Именно поэтому мы представляем новое решение от MGID — индикаторы доставки, простой, но мощный инструмент, который помогает поддерживать оптимальный темп показа рекламы.

Что такое индикаторы доставки?

Индикаторы доставки — это новая колонка в дашборде MGID, которая наглядно показывает, насколько равномерно расходуется бюджет по отношению ко времени. Вы сразу увидите сё ли идёт по плану или пора вмешаться.

Это как экспресс-проверка «здоровья» вашей кампании в реальном времени. Цветовая индикация сигнализирует о текущем статусе:

🟢 Всё по плану

🟡 Небольшое отставание / перерасход

🟠 Требуется внимание

🔴 Серьёзное отставание

Зачем нужны индикаторы доставки?

Эффективное расходование бюджета

Агентства и бренды часто работают с ксированным бюджетом и жесткими условиями доставки. Новая функция позволяет оперативно замечать риски недопоказов или перерасхода, чтобы вовремя скорректировать стратегию, изменить ставки или перераспределить бюджет.

Меньше ручной работы

Больше не нужно выгружать отдельные отчёты по бюджету и срокам. Вся информация — в одном месте, автоматически рассчитана и легко читается.

Единый подход к мониторингу

Если вы ведёте сразу несколько кампаний, важно поддерживать одинаковую логику оценки. Индикаторы доставки стандартизируют процесс, избавляя от догадок и обеспечивая единый контроль.

Повышение результативности кампаний

Раннее выявление проблем с темпом помогает избежать спешки в конце кампании и повысить вероятность достижения целей. А значит, меньше неосвоенных бюджетов и больше успешных кампаний.

Как это работает

Мы сравниваем процент времени, прошедшего с начала кампании, с процентом израсходованного бюджета:

Отклонение = Прогресс времени – Прогресс бюджета

Статус Отклонение ** Что это значит** 🟢 Всё по плану ≤ 2% Кампания движется стабильно **🟡 Небольшое отставание ** 2%–5% Лёгкое расхождение, стоит проверить 🟠 Требуется внимание 5%–10% Значительное несоответствие 🔴 Серьёзное отставание > 10% Кампания под угрозой, срочно нужна корректировка 🟡 Опережение графика ≤ -2% Бюджет расходуется слишком быстро

Где найти индикаторы доставки и как ими пользоваться

Новая колонка Delivery Indicators появится в вашем рекламном кабинете MGID.

Наведите курсор на значок статуса, всплывающая подсказка покажет:

Сколько бюджета потрачено;

Сколько времени прошло;

Что означает текущий статус.

Используйте эти данные, чтобы:

Корректировать темп расходов;

Пересмотреть ставки;

Оптимизировать источники трафика;

Настроить кампанию для достижения охвата.

Дополнительно

Если кампания отстаёт от графика, рекомендуем:

Проверить оптимизацию источников; ;

; Заглянуть в Reach Meter , чтобы убедиться, что трафика достаточно;

, чтобы убедиться, что трафика достаточно; Пересмотреть белые и чёрные списки , которые могут быть слишком жёсткими;

, которые могут быть слишком жёсткими; Связаться с вашим аккаунт-менеджером за индивидуальными рекомендациями.

Заключение

Индикаторы доставки обеспечивают полную прозрачность в управлении темпом кампаний. Больше никакой слепой зоны и догадок.

Для агентств с несколькими клиентами и брендов с жёсткими сроками это значит:

Более быстрое принятие решений;

Оптимизация в нужный момент;

Гарантия реализации планов.

Хотите увидеть, как это работает? Войдите в личный кабинет и проверьте новую колонку Delivery Indicators. Ваш бюджет скажет вам спасибо.