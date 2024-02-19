MGID, глобальная рекламная платформа, запустила новый дашборд для MGID Ads, набора инструментов для самостоятельного планирования и проведения рекламных кампаний. Новая платформа предлагает пользователям новый, более мощный интуитивный интерфейс, который отображает многочисленные функции, работающие на базе искусственного интеллекта, удваивая скорость настройки кампаний.

Пользователи смогут ознакомиться с MGID Ads с помощью информативных подсказок, сопровождающих весь процесс создания кампании, от разработки креативов до размещения рекламы, а также использовать широкий спектр аналитики данных для максимальной производительности вместе с функцией расчета CPC, пошаговой настройкой отслеживания и автоматическим созданием креативов с помощью искусственного интеллекта.

Новый дашборд увеличил количество метрик кампании с 9 до 27, и теперь можно запускать одновременно 100 креативов за время, которое ранее требовалось для запуска одного. Асинхронная проверка также мгновенно предупреждает пользователей о потенциальных ошибках с подробным описанием способов их решения.

"Рекламодатели всегда имеют больше работы, чем людей, которые могут это сделать, поэтому мы обновили MGID Ads, чтобы максимально упростить работу с нативной рекламой", — сказал Мэтью Вилла, руководитель отдела продаж MGID в США.