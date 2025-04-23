У нас отличные новости для наших партнёров по self-serve! Обновлённая версия Publisher Dashboard стала ещё мощнее благодаря запуску нового интерфейса создания виджетов. Теперь вы можете создавать и управлять виджетами прямо в панели управления — проще и интуитивно понятнее, чем когда-либо.

Это важный шаг к полной функциональности новой платформы: мы улучшили не только доступность, но и удобство использования и дизайн. Читайте дальше, чтобы узнать, что нового и как использовать обновления на максимум.

Что нового в интерфейсе создания виджетов

MGID полностью переработал процесс создания виджетов, сделав акцент на простоту, ясность и мобильную адаптацию. Вот ключевые обновления:

Пошаговый процесс: всегда понятно, на каком этапе вы находитесь.

всегда понятно, на каком этапе вы находитесь. Подробные описания форматов: легче выбрать подходящий тип виджета под вашу стратегию монетизации.

Mobile-first подход: интерфейс работает одинаково удобно и на компьютере, и на смартфоне.

интерфейс работает одинаково удобно и на компьютере, и на смартфоне. Улучшенный предпросмотр: можно увидеть, как виджет будет выглядеть на сайте, до его публикации.

Это обновление завершает ключевой функционал новой панели и превращает её в универсальный инструмент для издателей: полный контроль, лёгкое управление и новые возможности роста дохода.

Напоминание: основные форматы виджетов MGID

Если вы планируете размещения или тестируете новые стратегии монетизации, вот краткий обзор ключевых форматов:

Smart Widget: адаптивная сетка с бесконечной прокруткой — максимум дохода.

адаптивная сетка с бесконечной прокруткой — максимум дохода. Under Article Widget: размещается сразу после статьи, отлично подходит для длинного контента.

размещается сразу после статьи, отлично подходит для длинного контента. In-Article Widgets (Impact, Main, Carousel): разбивают текст и удерживают внимание читателя.

разбивают текст и удерживают внимание читателя. Header Widget: размещение вверху страницы, хорошо работает для брендинга и повторного вовлечения.

Размещение с упором на монетизацию

Вот как выжать максимум из своих виджетов на основе реальных данных и практики топовых партнёров MGID.

Самые прибыльные зоны для размещения

Под статьёй (Smart Widget или Under Article Widget)

Это главный генератор дохода — не упустите его!

Используйте форматы, которые отображают максимум креативов , особенно Smart Widget с бесконечной прокруткой.

, особенно Smart Widget с бесконечной прокруткой. Размещайте виджет сразу после статьи , до комментариев и внутренних блоков.

, до комментариев и внутренних блоков. Выбирайте большие размеры креативов — они привлекают больше внимания.

— они привлекают больше внимания. Следите за видимостью виджета. Если процент низкий (например, из-за длинных статей), добавьте кнопку «Читать далее».

Внутри статьи (Impact, Main, Carousel)

Отличный вариант для длинных материалов: удерживает внимание на протяжении всего текста.

Чаще всего наилучшие результаты показывают форматы Impact и Main .

и . Для длинного контента используйте несколько виджетов, равномерно распределённых по тексту.

Вверху страницы (Header Widget)

Работает, если разместить правильно:

Не ставьте в самый верх страницы — пользователи часто сразу пролистывают.

— пользователи часто сразу пролистывают. Лучше размещать рядом с заголовком или чуть ниже.

или чуть ниже. При использовании «липких» форматов убедитесь, что виджет корректно отображается на всех устройствах.

Рекомендации по эффективному использованию виджетов

Проверяйте отображение на всех устройствах и источниках трафика

Тестируйте статьи на десктопе и мобильных устройствах.

Переходите по ним из Google, Facebook, прямых ссылок и сторонних ресурсов — это может влиять на отображение.

— это может влиять на отображение. Сломанная верстка = низкий CTR и плохой UX.

Следите за разметкой: отступы, структура, логика

Между виджетами должно быть минимум один абзац . Иначе CTR падает.

. Иначе CTR падает. Не размещайте виджет сразу под заглавным изображением , лучше после текста.

, лучше после текста. В каждой статье должен быть виджет: так вы используете весь трафик.

Не дублируйте коды: создавайте отдельные виджеты

Даже если формат одинаковый, создавайте отдельные виджеты в дашборде.

в дашборде. Это упростит аналитику, управление и избежит багов.

Качество трафика имеет значение

Боты, низкое вовлечение или агрессивная закупка = мало дохода.

Сосредоточьтесь на реальных пользователях, заинтересованных в контенте.

Названия виджетов — это тоже инструмент

Widget titles set the tone: use them to guide attention.

Используйте нейтральные фразы: «Вам может понравиться», «Рекомендуем», «Интересное».

Избегайте «Кликни сюда», «Жми дважды» и прямых призывов — это нарушение политик.

Хотите попробовать?

Перейдите в свой личный кабинет MGID и протестируйте новый интерфейс создания виджетов уже сегодня. Это быстрее, удобнее и создано, чтобы помочь вам зарабатывать больше с каждым визитом.