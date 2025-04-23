У нас отличные новости для наших партнёров по self-serve! Обновлённая версия Publisher Dashboard стала ещё мощнее благодаря запуску нового интерфейса создания виджетов. Теперь вы можете создавать и управлять виджетами прямо в панели управления — проще и интуитивно понятнее, чем когда-либо.
Это важный шаг к полной функциональности новой платформы: мы улучшили не только доступность, но и удобство использования и дизайн. Читайте дальше, чтобы узнать, что нового и как использовать обновления на максимум.
Что нового в интерфейсе создания виджетов
MGID полностью переработал процесс создания виджетов, сделав акцент на простоту, ясность и мобильную адаптацию. Вот ключевые обновления:
- Пошаговый процесс: всегда понятно, на каком этапе вы находитесь.
- Подробные описания форматов: легче выбрать подходящий тип виджета под вашу стратегию монетизации.
- Mobile-first подход: интерфейс работает одинаково удобно и на компьютере, и на смартфоне.
- Улучшенный предпросмотр: можно увидеть, как виджет будет выглядеть на сайте, до его публикации.
Это обновление завершает ключевой функционал новой панели и превращает её в универсальный инструмент для издателей: полный контроль, лёгкое управление и новые возможности роста дохода.
Напоминание: основные форматы виджетов MGID
Если вы планируете размещения или тестируете новые стратегии монетизации, вот краткий обзор ключевых форматов:
- Smart Widget: адаптивная сетка с бесконечной прокруткой — максимум дохода.
- Under Article Widget: размещается сразу после статьи, отлично подходит для длинного контента.
- In-Article Widgets (Impact, Main, Carousel): разбивают текст и удерживают внимание читателя.
- Header Widget: размещение вверху страницы, хорошо работает для брендинга и повторного вовлечения.
Размещение с упором на монетизацию
Вот как выжать максимум из своих виджетов на основе реальных данных и практики топовых партнёров MGID.
Самые прибыльные зоны для размещения
Под статьёй (Smart Widget или Under Article Widget)
Это главный генератор дохода — не упустите его!
- Используйте форматы, которые отображают максимум креативов, особенно Smart Widget с бесконечной прокруткой.
- Размещайте виджет сразу после статьи, до комментариев и внутренних блоков.
- Выбирайте большие размеры креативов — они привлекают больше внимания.
- Следите за видимостью виджета. Если процент низкий (например, из-за длинных статей), добавьте кнопку «Читать далее».
Внутри статьи (Impact, Main, Carousel)
Отличный вариант для длинных материалов: удерживает внимание на протяжении всего текста.
- Чаще всего наилучшие результаты показывают форматы Impact и Main.
- Для длинного контента используйте несколько виджетов, равномерно распределённых по тексту.
Вверху страницы (Header Widget)
Работает, если разместить правильно:
- Не ставьте в самый верх страницы — пользователи часто сразу пролистывают.
- Лучше размещать рядом с заголовком или чуть ниже.
- При использовании «липких» форматов убедитесь, что виджет корректно отображается на всех устройствах.
Рекомендации по эффективному использованию виджетов
Проверяйте отображение на всех устройствах и источниках трафика
- Тестируйте статьи на десктопе и мобильных устройствах.
- Переходите по ним из Google, Facebook, прямых ссылок и сторонних ресурсов — это может влиять на отображение.
- Сломанная верстка = низкий CTR и плохой UX.
Следите за разметкой: отступы, структура, логика
- Между виджетами должно быть минимум один абзац. Иначе CTR падает.
- Не размещайте виджет сразу под заглавным изображением, лучше после текста.
- В каждой статье должен быть виджет: так вы используете весь трафик.
Не дублируйте коды: создавайте отдельные виджеты
- Даже если формат одинаковый, создавайте отдельные виджеты в дашборде.
- Это упростит аналитику, управление и избежит багов.
Качество трафика имеет значение
- Боты, низкое вовлечение или агрессивная закупка = мало дохода.
- Сосредоточьтесь на реальных пользователях, заинтересованных в контенте.
Названия виджетов — это тоже инструмент
Widget titles set the tone: use them to guide attention.
- Используйте нейтральные фразы: «Вам может понравиться», «Рекомендуем», «Интересное».
- Избегайте «Кликни сюда», «Жми дважды» и прямых призывов — это нарушение политик.
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