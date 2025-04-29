Наша серия обновлений продуктов продолжается — и мы готовы представить новые улучшения на нашей платформе. Эта версия содержит несколько важных изменений, направленных на повышение производительности, удобства и контроля как для издателей, так и для рекламодателей. Представляем обзор свежих обновлений в MGID.

Для паблишеров

Новый конструктор виджетов: лучшее управление, больше контроля

MGID представил полностью обновлённый интерфейс создания виджетов в новой панели управления паблишера, благодаря которому процесс настройки виджетов стал быстрее, понятнее и интуитивно понятнее. Этот релиз — ключевой этап в развитии самообслуживания на платформе, который даёт паблишерам возможность полностью контролировать управление виджетами и их монетизацией.

Новый интерфейс включает несколько важных улучшений:

Пошаговая настройка обеспечивает беспрерывный и понятный на каждом этапе процесс;

обеспечивает беспрерывный и понятный на каждом этапе процесс; Улучшенные описания форматов омогают паблишерам выбрать наиболее эффективные типы виджетов для достижения своих целей по монетизации;

омогают паблишерам выбрать наиболее эффективные типы виджетов для достижения своих целей по монетизации; Мобильный дизайн упрощает создание и предпросмотр виджетов на мобильных устройствах;

упрощает создание и предпросмотр виджетов на мобильных устройствах; Улучшенный предпросмотр виджетов предоставляет реалистичное представление о том, как они будут выглядеть после публикации.

Благодаря этому обновлению паблишеры теперь могут создавать все ключевые типы виджетов — включая Smart-виджеты, Under Article (под публикацией), In-Article (в публикации) и Header (в заголовке) — и управлять ими прямо из нового дашборда. Этот простой конструктор в сочетании с рекомендациями по размещению на основе эффективности и гибкими настройками форматов упрощает эксперименты и увеличивает потенциальный доход.

Формат Swipe Up: качественная альтернатива закреплённым панелям

Паблишеры теперь могут использовать Swipe Up — новый формат монетизации, который призван заменить традиционную закреплённую панель более динамичным, привлекательным для пользователя вариантом. Swipe Up активируется после взаимодействия с пользователем (например, при прокрутке) и представляет собой закреплённый элемент, разворачивающийся в iframe с прокруткой, занимающий 85% экрана и содержащий виджеты MGID.

Доступны два варианта:

Комбинированный: виджет в публикации (для вовлечения) комбинируется с Smart-виджетом (для монетизации и дополнительного контента);

виджет в публикации (для вовлечения) комбинируется с Smart-виджетом (для монетизации и дополнительного контента); Стандартный: содержит только Smart-виджет для более простого использования.

Этот формат максимизирует потенциал дохода от закреплённых размещений. С видимостью более 80% Swipe Up поддерживает премиальный спрос по CPM, включая Programmatic, PMP Deals и MCM, и демонстрирует значительно лучшие результаты. В ходе A/B-тестирования паблишеры наблюдали:

Увеличение RPM на 11% (с 1,53 до 1,69);

Увеличение vRPM на 15% (с 1,64 до 1,89);

Рост дохода на 30%;

Рост маржи на 31%.

Swipe Up — рациональный способ монетизации, не влияющий на пользовательский опыт. Уже доступен избранным партнёрам.

Scroll Ads: увеличение видимости и дохода от размещения под статьями

MGID запустил Scroll Ads — улучшение для Smart-виджетов и виджетов под статьями, созданное для значительного повышения видимости рекламы и вовлечённости пользователей. Этот формат представляет собой закреплённую рекламную панель, которая появляется, когда пользователи начинают прокручивать контент, что позволяет демонстрировать рекламу на более раннем этапе чтения.

Ключевые преимущества:

Большая видимость: реклама появляется раньше при прокрутке — рост количества показов до 167%;

реклама появляется раньше при прокрутке — рост количества показов до 167%; Улучшение взаимодействия: рост CTR до 25% благодаря более раннему показу и привлечению внимания пользователей;

рост CTR до 25% благодаря более раннему показу и привлечению внимания пользователей; Рост дохода: увеличение дохода от виджета до 30% за счёт большей эффективности рекламы.

На ранних этапах использования Scroll Ads уже показывает отличные результаты, давая паблишерам возможность максимизировать видимость и доход от размещения рекламы.

Для рекламодателей

Простое отслеживание конверсий для рекламодателей Shopify

MGID расширил свою функцию нативной интеграции и теперь предоставляет прямую поддержку Shopify, благодаря чему рекламодателям в сфере электронной коммерции стало как никогда просто отслеживать конверсии без использования сторонних инструментов. Благодаря этому обновлению владельцы магазинов на Shopify могут подключать свои магазины к MGID Ads всего за несколько кликов — без необходимости вручную прописывать код или настраивать внешние платформы.

Почему это важно:

Настройка в один клик: больше не требуется использовать Google Tag Manager или внедрять жёстко прописанные скрипты;

больше не требуется использовать Google Tag Manager или внедрять жёстко прописанные скрипты; Точное отслеживание конверсий: фиксируются ключевые события — просмотры товаров, добавления в корзину, оформления заказов и покупки;

фиксируются ключевые события — просмотры товаров, добавления в корзину, оформления заказов и покупки; Обход ограничений Shopify: предоставляются полные данные даже при ограничениях на UTM-метки или сторонние пиксели;

предоставляются полные данные даже при ограничениях на UTM-метки или сторонние пиксели; Упрощённый рабочий процесс: рекламодатели могут управлять отслеживанием напрямую из дашборда MGID.

Независимо от того, запускаете ли вы одну кампанию или масштабируетесь на несколько магазинов, нативная интеграция с Shopify упрощает отслеживание и предоставляет необходимую информацию для оптимизации результатов и увеличения продаж.

CTR Guard: защита от рекламной усталости на базе ИИ

Рекламная усталость — это реальный вызов. Когда пользователи постоянно видят одни и те же креативы, их вовлечённость снижается — а значит, и ваша рентабельность падает. Чтобы решить эту проблему, мы запустили CTR Guard — инструмент на базе искусственного интеллекта, который отслеживает эффективность кампаний, выявляет «выгорание» креативов и автоматически создаёт новые, чтобы ваши кампании не теряли в результативности.

Что делает CTR Guard ценным:

Проактивное выявление выгорания : инструмент срабатывает, когда vCTR падает на 15% или более в течение трёх дней;

: инструмент срабатывает, когда vCTR падает на 15% или более в течение трёх дней; Креативы, созданные ИИ: CTR Guard генерирует до трёх новых версий для каждого неэффективного объявления;

CTR Guard генерирует до трёх новых версий для каждого неэффективного объявления; Гибкое управление: вы можете контролировать креативы вручную или настроить автоматический запуск, чтобы всё обновлялось без вашего участия;

вы можете контролировать креативы вручную или настроить автоматический запуск, чтобы всё обновлялось без вашего участия; Интеллектуальные лимиты: можно задать цену за клик, бюджет и лимиты по кликам для каждого креатива, созданного ИИ;

можно задать цену за клик, бюджет и лимиты по кликам для каждого креатива, созданного ИИ; Встроенная логика паузы: если новые креативы не запускаются, CTR Guard автоматически приостанавливает их генерацию, чтобы избежать спама.

CTR Guard, доступный для товарных и поисковых кампаний, помогает рекламодателям экономить время, сокращать ручной труд и поддерживать актуальность рекламных материалов — при этом максимально повышая эффективность кампаний за счёт оптимизации в реальном времени на основе ИИ.

Delivery Indicators: данные в реальном времени для эффективного распределения бюджета

В MGID появилась функция Delivery Indicators — показатели доставки рекламы. Она помогает рекламодателям отслеживать, насколько эффективно реализуются их кампании в соответствии с графиком и бюджетом. Вместо ручного сравнения расходов и расписания, теперь рекламодатели получают наглядный визуальный статус, обновляющийся в реальном времени, который показывает, работает ли кампания эффективно или требует внимания.

Почему это важно:

Понятность с первого взгляда благодаря цветовым индикаторам (🟢 Всё по графику, 🟡 Незначительное отставание, 🟠 Требует внимания, 🔴 Серьёзное отставание);

благодаря цветовым индикаторам (🟢 Всё по графику, 🟡 Незначительное отставание, 🟠 Требует внимания, 🔴 Серьёзное отставание); Более эффективное использование бюджета — за счёт раннего выявления проблем и своевременной корректировки ставок, бюджетов или таргетинга до снижения эффективности;

— за счёт раннего выявления проблем и своевременной корректировки ставок, бюджетов или таргетинга до снижения эффективности; Экономия времени — больше не нужно вручную проверять данные или собирать сложные отчёты;

— больше не нужно вручную проверять данные или собирать сложные отчёты; Последовательный мониторинг всех кампаний с единой логикой для агентств и внутренних команд.

Благодаря Delivery Indicators рекламодатели могут быстрее принимать решения на основе данных, избегать спешки в последнюю минуту и эффективнее использовать бюджеты — особенно важно для ограниченных по времени кампаний с чёткими целями.

Заключение

Все эти обновления созданы для того, чтобы упростить вам работу, сэкономить время, повысить эффективность и предоставить полный контроль над рекламным процессом. Независимо от того, стремитесь ли вы увеличить доход или обеспечить бесперебойную работу кампаний — наши новые функции помогут достичь этих целей и снизят повседневную нагрузку.

Зайдите в дашборд MGID и ознакомьтесь с новыми возможностями — они приятно вас удивят.