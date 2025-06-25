Цифровая реклама стремительно развивается, а старые метрики больше не работают. Клики не гарантируют результатов. Кампании по модели CPC (оплата за клик) нередко сливают бюджет на некачественный трафик или пользователей, которые никогда не конвертируются. Рекламодатели застревают в бесконечном ручном цикле: корректировка ставок, фильтрация источников, попытки нащупать результат. Усилий много — отдачи мало.

Именно поэтому MGID разработал CPA Tune — решение на базе ИИ, которое переносит фокус с кликов на реальные конверсии, при этом не требуя смены модели закупки трафика.

Прежде чем показать, как это работает, давайте кратко рассмотрим ключевые проблемы, которые сделали появление CPA Tune необходимым.

Почему одного CPC уже недостаточно

Модель CPC давно считается стандартом в нативной и медийной рекламе. Но в условиях современного рынка, ориентированного на эффективность, она показывает очевидные ограничения:

Некачественные клики и «баннерная слепота»: Согласно мета-анализу First Page Sage за 2025 год средний CTR медийных объявлений составляет всего 0,089%, а бенчмарки от Promodo указывают на показатель ниже 0,5%. Большинство показов игнорируются, а значительная часть бюджета тратится ещё до первого взаимодействия. Неэффективность ручного управления ставками: Ручная настройка ставок в десятках кампаний и источников требует времени и постоянного контроля. Это не только повышает риск ошибок, но и снижает скорость реакции на изменения в поведении аудитории или на рынке: в итоге теряются конверсии или переплачивается за неэффективный трафик. Ручная оптимизация не масштабируется: Когда приходится управлять ставками, размещениями и источниками вручную, рост становится проблемой. Команды тратят ресурсы на рутину вместо стратегического развития.

Эти проблемы — не теория. Они ежедневно отнимают у рекламодателей деньги, время и возможности.

Умный шаг вперёд: CPA Tune

Понимая реальные боли рекламодателей, MGID создал CPA Tune — стратегию автоматического биддинга, ориентированную на результат, а не просто на клики.

Вы по-прежнему платите за клик, но на этом сходство с традиционной моделью заканчивается.

CPA Tune использует машинное обучение для оптимизации ставок на основе того, что действительно важно: конверсий. Вместо равномерного распределения бюджета система направляет его туда, где выше вероятность получения результата, и снижает приоритет неэффективного трафика.

В отличие от стандартных CPC-кампаний, где каждый клик оценивается одинаково, CPA Tune динамически корректирует ставки, опираясь на реальные сигналы:

Эффективность источников, устройств, тематик и гео;

Поведение пользователя и уровень вовлечённости;

Вероятность конверсии на основе исторических данных;

Конкуренцию и темп расхода бюджета.

Проще говоря, это умный подход к закупке трафика, основанный на данных, а не догадках.

Подходит ли вам CPA Tune?

CPA Tune создан для маркетологов, ориентированных на результат, а не просто на объёмы трафика. Это идеальное решение, если:

Ваша основная цель — именно конверсии, а не показы или клики;

Вы хотите автоматизировать ставки и сократить ручную работу;

Уже используете CPA-модель на других платформах и ищете аналог на MGID;

Хотите масштабировать кампании без роста стоимости привлечения.

Как работает CPA Tune

Вы запускаете кампанию как обычно, выбрав модель CPA в качестве цели. Устанавливаете целевую стоимость конверсии (например, $5). CPA Tune автоматически оптимизирует ставки, чтобы удерживать эту стоимость и при этом получать максимум конверсий. Система ежедневно обучается и адаптируется, улучшая показатели по мере накопления данных.

Вы сохраняете полный контроль над бюджетом, таргетингом и креативами, но больше не нужно вручную управлять ставками.

Первые результаты: что уже показал CPA Tune

CPA Tune уже продемонстрировал превосходство над традиционными CPC-кампаниями в различных регионах и вертикалях, обеспечивая лучшие результаты с меньшими усилиями.

Первые рекламодатели отмечают:

155% рост среднего CVR по всем кампаниям

по всем кампаниям До 300% роста CVR в отдельных тематиках и странах

в отдельных тематиках и странах Снижение CPA за счёт более точного таргетинга в реальном времени

за счёт более точного таргетинга в реальном времени Быстрый цикл обучения с выходом на стабильные показатели за 7–10 дней

с выходом на стабильные показатели за 7–10 дней Лучшие результаты в США — максимальный рост конверсий

Примеры роста CVR после перехода на CPA Tune:

| Страна | Вертикаль | **Рост CVR

** | |:---:|:---:|:---:| | США | Уход за кожей | +350% | | Бразилия | Альтернативная медицина | +158% | | Германия | Похудение | +136% | | Италия | Здоровье ног | +136% | | Вьетнам | Электроника | +74% | | Франция | Страхование | +42% |

Во многих случаях рекламодатели также добились снижения CPA на 30–50%, при этом тратя меньше времени на ежедневную оптимизацию. Уже после ~10 конверсий алгоритм начинает активно обучаться и выводить кампанию на максимальную эффективность.

CPA Tune в действии: реальные кейсы

MGID помогает рекламодателям из разных вертикалей добиваться выдающихся результатов с помощью CPA Tune. Эти кампании наглядно демонстрируют, как умная оптимизация и алгоритмический подход повышают эффективность при минимальных усилиях со стороны команды.

Caviargan (Красота, США)

Продвижение anti-age оффера в насыщенном рынке США — задача не из простых, но с CPA Tune это стало возможным. В сотрудничестве с GuruMedia кампания сделала ставку на сторителлинг, а оптимизацию доверила алгоритму.

CPA снизился более чем на 60% , значительно превысив целевые показатели

, значительно превысив целевые показатели Конверсия выросла на 80% , что говорит об улучшении качества трафика

, что говорит об улучшении качества трафика Полная автоматизация ставок, освободившая команду для работы над креативами

Вывод: Даже в сложных нишах, таких как косметика, CPA Tune позволяет масштабироваться без ручной настройки.

Magic Slim (Похудение, Вьетнам)

Партнёрская кампания с ограничением по CPA до $7 ориентировалась на мобильную аудиторию. CPA Tune позволил протестировать эффективность в динамичном сегменте, и результаты превзошли ожидания:

3 880 лидов с мобильного трафика

с мобильного трафика Средний CPA — $6,31 , полностью в рамках целевого диапазона

, полностью в рамках целевого диапазона Повышенное качество лидов и стабильная стоимость за результат

Вывод: CPA Tune идеально подходит для партнёрских моделей с невысокой маржой, обеспечивая объём и контроль.

OlavitaBotox (Уход за кожей, США)

После перерыва и неудачного первого запуска бренд вернулся с новой стратегией: широкий таргетинг (RON), проверенные креативы и CPA Tune в роли основного инструмента оптимизации.

3 кампании , более 29 млн показов

, более 2 000+ конверсий при среднем CPA ~€67 , близко к целевым $65

при среднем , близко к целевым $65 Стабильная работа на масштабах , даже без начальной фильтрации источников

, даже без начальной фильтрации источников Оптимизация без ежедневных правок благодаря алгоритму

Вывод: С правильной стратегией и CPA Tune можно добиться масштабируемой прибыли даже в самых конкурентных нишах. Второй запуск оказался удачным.

Как запустить кампанию с CPA Tune

Запуск кампании с CPA Tune — это просто. Пройдите 3 шага для умной оптимизации, ориентированной на конверсии.

Выберите стратегию биддинга — CPA: Это активирует алгоритм CPA Tune, который начнёт динамически корректировать ставки, чтобы достичь заданного CPA. Установите целевой CPA: Определите реалистичную цель, ориентируясь на предыдущие кампании. Система будет стремиться удерживать CPA на заданном уровне или ниже без ручных изменений ставок. Задайте дневной бюджет: Выберите тип бюджета и укажите дневной лимит. Для эффективного обучения алгоритма MGID рекомендует устанавливать дневной бюджет на уровне 5–7x от целевого CPA.

Бонус: Ваш финальный [чек-лист перед запуском](https://help.mgid.com/target-cpa-with-cpa-tune#bestpractices)

Перед запуском убедитесь, что ваша кампания готова к эффективной работе с CPA Tune:

Креативы:

CTR выше 0.8%

Без вводящего в заблуждение или запрещённого контента

По возможности анимированные или динамичные форматы

Настройки и бюджет:

Целевой CPA — реалистичный и основан на данных

Дневной бюджет = 5–7x CPA

Планируется минимум 1 000 кликов на этапе обучения

на этапе обучения CPC соответствует конкурентному уровню в нише

Трекинг:

Пиксель установлен и протестирован

UTM-метки проверены

Настроен fallback-URL (если необходимо)

Контроль источников::

Заблокированы неэффективные источники по предыдущим данным

Включена автооптимизация (например, RBO)

Исключены рисковые размещения (например, Outlook, non-MSN)

Эти шаги помогут запустить кампанию быстрее, обучить алгоритм эффективнее и достичь результата с минимальными затратами времени.

Как получить максимум от CPA Tune: простые советы

Уже запустили кампанию? Отлично! Вот что поможет добиться лучших результатов — быстрее и умнее:

Начинайте с гибкой цели по CPA

Не ставьте слишком низкий CPA сразу. Лучше начните с цели примерно на 20% выше желаемой — это даст системе пространство для обучения. Со временем алгоритм сам стремится выйти на заданный CPA или даже превзойти его.

Задайте достаточный дневной бюджет

Идеально — 5–7x от CPA. Чем выше бюджет, тем быстрее алгоритм протестирует трафик и найдёт эффективные сегменты.

Отслеживайте хотя бы одно конверсионное событие

Алгоритму нужны данные. Лучше всего работает, когда отслеживаются события на разных этапах воронки: лиды, регистрации, оплаты.

Не вносите резких изменений в первые 7–14 дней

Система обучается на стабильных данных. Изменения на раннем этапе могут помешать её обучению.

Масштабируйтесь постепенно

После того как кампания стабилизировалась? увеличивайте бюджет плавно, чтобы сохранить результаты.

Готовьте качественные креативы

Используйте одобренные и соответствующие требованиям баннеры. Это открывает доступ к лучшим площадкам, особенно в программатике.

Не ограничивайте алгоритм слишком сильно

Избегайте узкого таргетинга, одного баннера и блокировки множества источников: дайте системе пространство для поиска.

Хотите углубиться? Изучите базу знаний MGID для дополнительных советов.

Часто задаваемые вопросы

Это новая модель оплаты? Нет. Вы по-прежнему платите за клик (CPC). CPA Tune — это алгоритм оптимизации, а не новая модель биллинга.

Можно вручную корректировать ставки CPC? Нет. Для корректной работы CPA Tune нужен полный контроль над ставками. Ручные изменения могут помешать обучению.

Можно менять целевой CPA после запуска? Да. CPA — ваш основной инструмент управления. Начните с более высокого CPA в обучении и снижайте по мере стабилизации кампании.

Когда появятся первые результаты? Большинство кампаний стабилизируются за 7–14 дней после 10+ конверсий. Лучше не вмешиваться в этот период.

Нужно ли отслеживать всю воронку? Не обязательно, но желательно. Чем больше событий отслеживается, тем точнее будет оптимизация.

CPA Tune повысит мой CPC? Не всегда. Алгоритм может повышать ставки на качественный трафик, но только если это помогает достичь цели по CPA. Как правило, более высокая конверсия компенсирует такой рост.

Я всё ещё контролирую таргетинг и креативы? Да. Вы управляете таргетингом и креативами, CPA Tune регулирует только логику биддинга.

Можно протестировать CPA Tune, не меняя основную кампанию? Да. Просто продублируйте кампанию, включите CPA-биддинг и сравните результаты.

Можно ли вернуться к ручному CPC? Да. Вы можете приостановить CPA Tune в любой момент и вернуться к обычному CPC.

Работает ли CPA Tune во всех странах и нишах? Результаты лучше в регионах и вертикалях с устойчивой воронкой. Обратитесь к своему менеджеру MGID для оценки применимости.

CPA Tune блокирует неэффективные источники? Не по умолчанию. Он снижает приоритет плохих источников, но не блокирует их полностью. Вы можете заблокировать их вручную или настроить автоматическое правило (RBO).

Почему CPA Tune — это логичный шаг вперёд

В условиях, когда эффективность важнее всего, CPA Tune — это мощная альтернатива ручной оптимизации по CPC. Это инструмент для тех, кто готов масштабировать кампании, снижать издержки и сосредоточиться на стратегии, а не на рутине.

Если вы запускаете нативную рекламу с упором на конверсии, CPA Tune поможет извлечь максимум из каждого клика.

Готовы протестировать? Обратитесь к своему менеджеру MGID или просто дублируйте кампанию и установите CPA-цель уже сегодня.

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