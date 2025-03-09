Рекламная усталость — это распространённая проблема в сфере цифровой рекламы. Когда пользователи многократно видят одни и те же креативы, вовлечённость снижается, что приводит к падению кликабельности (CTR) и неэффективным расходам на рекламу. В среднем CTR снижается на 15% уже в течение первой недели кампании. Традиционные методы решения этой проблемы, такие как A/B-тестирование, требуют ручного контроля, что замедляет реакцию и снижает общую эффективность кампаний.

Чтобы справиться с этой задачей, MGID разработала CTR Guard — функцию на базе искусственного интеллекта, созданную для борьбы с рекламной усталостью путём мониторинга показателей, прогнозирования «выгорания» креативов и автоматической генерации новых материалов для поддержания динамики кампании.

CTR Guard использует генеративный ИИ (GenAI), который не только выявляет снижение эффективности, но и активно оптимизирует кампании в режиме реального времени.

Как работает CTR Guard

CTR Guard автоматически вступает в действие, когда ваши объявления начинают терять эффективность. Вот как это работает: если объявление признаётся «выгоревшим» — то есть, если vCTR (показатель кликабельности видимых объявлений) падает на 15 % или более в течение трёх дней подряд, — наш ИИ немедленно реагирует.

Что происходит дальше:

Алгоритмы на базе ИИ анализируют данные по эффективности кампании, чтобы выявить ранние признаки рекламной усталости. Рекламодатели получают уведомления по электронной почте и в дашборде, когда CTR начинает снижаться.

CTR Guard автоматически создаёт до трёх новых креативов для замены каждого неэффективного объявления. Сгенерированные ИИ креативы доступны для просмотра и могут быть запущены вручную или автоматически, в зависимости от ваших настроек Auto-Launch.

Обратите внимание: CTR Guard доступен только для товарных кампаний и кампаний с поисковой лентой. Кроме того, каждое объявление, созданное ИИ, проходит проверку и модерацию перед появлением в вашем дашборде и отмечается как AI Generated Ad (реклама, созданная ИИ).

Больше контроля с настройками Auto-Launch

Мы понимаем, что одним рекламодателям важно сохранить полный контроль, а другие предпочитают автоматизацию. Теперь вы можете сочетать оба подхода.

Сохраняйте те же CPC и CTA, что и в оригинальном креативе.

Просматривайте и редактируйте сгенерированные ИИ креативы (Примечание: изменения требуют повторной модерации перед публикацией).

Выбирайте: запускать креативы вручную или активировать автоматический запуск AI-рекомендованных объявлений для максимально удобного процесса.

Устанавливайте ограничения по бюджету и количеству кликов для ИИ-креативов, чтобы контролировать расходы.

Пауза генерации креативов: никакого спама — только полезные рекомендации

Чтобы избежать ненужных ИИ-объявлений, CTR Guard включает функцию автоматической паузы генерации.

Если сгенерированные креативы не запускаются, система останавливает дальнейшую генерацию.

Вы получите email-уведомление о приостановке рекомендаций от ИИ.

Вы можете полностью отключить уведомления о рекомендациях, перейдя в Настройки → Уведомления → Приостановка генерации объявлений.

Почему вам стоит воспользоваться этими обновлениями

CTR Guard — это про производительность, эффективность и контроль. Вот что вы получаете:

Быстрый запуск кампаний — меньше простоев, быстрее запуск объявлений, выше вовлечённость и результаты.

Меньше ручной работы — экономьте время, позволяя ИИ заниматься генерацией и оптимизацией, а вы сосредоточьтесь на стратегии.

— экономьте время, позволяя ИИ заниматься генерацией и оптимизацией, а вы сосредоточьтесь на стратегии. Максимальная эффективность бюджета — избавьтесь от неэффективных объявлений, заменив их оптимизированными ИИ-версиями.

— избавьтесь от неэффективных объявлений, заменив их оптимизированными ИИ-версиями. Актуальность креативов — вовлекайте пользователей свежими объявлениями и боритесь с рекламной усталостью.

— вовлекайте пользователей свежими объявлениями и боритесь с рекламной усталостью. Решения на основе данных — оптимизация на базе реальных показателей, а не интуиции, благодаря алгоритмам ИИ.

Реальные результаты: рост показателей благодаря ИИ

Чтобы продемонстрировать эффективность CTR Guard, мы проанализировали рост vCTR в различных отраслях. Ниже представлены данные, показывающие, как объявления, созданные ИИ, повысили вовлечённость.

Эти результаты подчёркивают, как CTR Guard помогает сохранять интерес к рекламе, повышать конверсии и максимизировать возврат на рекламные инвестиции.

Заключение

CTR Guard от MGID — это не просто инструмент автоматизации, а стратегический оптимизатор производительности на базе ИИ. Благодаря сочетанию машинного обучения, прогностической аналитики и генеративного ИИ, CTR Guard помогает рекламодателям:

сокращать ручную работу и упрощать рабочие процессы;

минимизировать простой в кампаниях и повышать их эффективность;

бороться с усталостью от рекламы путём своевременной замены креативов.

Готовы доверить свою рекламу ИИ? Включите Auto-Launch для AI-креативов и посмотрите, как автоматизация может работать на ваш результат!