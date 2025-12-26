Năng lượng tăng trưởng: Những điểm nhấn của năm 2025
Năm 2025 diễn ra như một chuỗi phản ứng chuyển mình, với mỗi cột mốc đều tạo ra tác động mạnh mẽ tăng dần.
Ban lãnh đạo mới mang đến luồng sinh khí mới, những bước tiến trong trí tuệ nhân tạo AI giúp gia tăng độ chính xác, cùng các đột phá về sản phẩm đã đưa MGID tiến xa hơn. Tất cả những yếu tố này đã cùng nhau kiến tạo nên một năm tăng trưởng và chuyển đổi mạnh mẽ của MGID.
Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về những nguồn năng lượng đã thúc đẩy chúng tôi trong suốt năm qua.
Chương 1
Năng lượng đổi mới: Những cột mốc quan trọng của năm 2025
Năm 2025 chắc chắn không hề nhàm chán. Chúng tôi đã mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng mới, nâng cấp các công cụ hiện có và cùng nhau ăn mừng nhiều cột mốc đáng tự hào. Dưới đây là những điểm nổi bật đã làm nên giá trị cho hành trình này.
Tháng Hai: Tạo dấu ấn tại thị trường Ấn Độ
Pixalate đã vinh danh MGID là một trong những nền tảng SSP hàng đầu tại Ấn Độ — một sự ghi nhận tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin và động lực. Tại MGID Ấn Độ, chúng tôi không ngừng phát triển cùng các đối tác đáng tin cậy, hỗ trợ nhà xuất bản thông qua các giải pháp kiếm tiền minh bạch và cùng nhau xây dựng thành công tại một trong những thị trường năng động nhất của MGID.
Tháng Ba: Giải quyết tình trạng “Ad Fatigue” với AI
Vào tháng 3, MGID đã ra mắt CTR Guard — một công cụ AI giúp phát hiện sớm tình trạng ad fatigue và giữ cho nội dung quảng cáo luôn tươi mới. Công cụ này hoạt động như một nhà thiết kế sáng tạo cá nhân, liên tục đề xuất những ý tưởng mới nhằm giúp chiến dịch duy trì hiệu suất ổn định trước khi có dấu hiệu sụt giảm.
Tháng Tư: Hợp tác chiến lược tại Đức
MGID đã ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền với finanzen.net — cổng thông tin tài chính lớn nhất tại Đức — nhằm mang đến các giải pháp quảng cáo tự nhiên thông minh hơn cho hàng triệu người dùng, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng bền vững cho các nhà xuất bản. Quan hệ đối tác này không chỉ củng cố vị thế của MGID tại Đức mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trên thị trường châu Âu.
Tháng Năm: Giải thưởng Đồng tại Stevie Awards
CTR Guard đã giành Giải thưởng Stevie hạng Đồng cho hạng mục Đổi mới, một minh chứng cho giá trị của công nghệ sáng tạo vừa thông minh vừa mang lại trải nghiệm tích cực. Thành tích này khẳng định cách các giải pháp AI của MGID giúp chiến dịch luôn mới mẻ và sẵn sàng cho bước phát triển tiếp theo.
Tháng Sáu: Nhấp chuột thông minh hơn, kết quả thực tế hơn
Tháng 6 đánh dấu sự ra mắt của CPA Tune — công cụ AI tự động tối ưu CPC bid nhằm thúc đẩy nhiều chuyển đổi chất lượng hơn. Bằng cách kết hợp dữ liệu lịch sử và tín hiệu hiệu suất theo thời gian thực, hệ thống ưu tiên lưu lượng truy cập có giá trị cao và giúp nhà quảng cáo đạt mục tiêu CPA nhanh hơn.
Tháng Mười: Lãnh đạo mới, công cụ mạnh mẽ hơn
Vào tháng 10, MGID chào đón Ivan Doruda trên cương vị CEO và Sergii Denysenko với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị — một bước chuyển quan trọng, định hình hướng đi rõ ràng cho tương lai. Song song đó, các công cụ của MGID tiếp tục được nâng cấp: CPA Tune được mở rộng sang Search Feed, trong khi CTR Guard được bổ sung thêm nhiều tùy chọn sáng tạo linh hoạt hơn.
Tháng Mười Một: Khai mở sự tương tác thực sự
Chúng tôi đã ra mắt Engagement Metrics (Chỉ số tương tác) giúp theo dõi sâu hơn những gì diễn ra sau mỗi lượt click. Giờ đây, ta có thể hiểu rõ cách người dùng khám phá website, thời gian họ ở lại và mức độ giá trị của từng lượt truy cập — từ đó đưa ra các quyết định tối ưu hiệu quả hơn.
Chương 2
Năng lượng hiệu suất: Thúc đẩy ngành công nghiệp
Hiệu suất chính là nguồn năng lượng cốt lõi của chúng tôi — nguồn năng lượng giúp ý tưởng luôn vận hành và kết quả không ngừng được nâng cao. Trong năm nay, chúng tôi đã nâng cấp các công cụ, cải tiến AI và đơn giản hóa quy trình tối ưu hóa để mọi thứ trở nên nhanh chóng, trơn tru và hiệu quả hơn.
CTR Guard
Đây là gì
Một tính năng dựa trên AI phát hiện sớm hiện tượng mệt quảng cáo (ad fatigue), tự động tạo ra creative mới và giữ cho chiến dịch duy trì hiệu suất mạnh.
Hoạt động như thế nào
CTR Guard giám sát hiệu suất, phát hiện dấu hiệu kiệt sức của quảng cáo, cảnh báo cho bạn và tự động tạo các creative hiệu suất cao mới, giúp chiến dịch vẫn hoạt động ngay cả khi bạn thiếu tài sản sáng tạo mới.
Vì sao nổi bật
Chiến dịch của bạn luôn duy trì năng lượng và tính nhất quán trong khi AI đảm nhiệm phần công việc nặng nhọc, giúp nâng cao kết quả với ít nỗ lực thủ công hơn.
CPA Tune
Đây là gì
Một chiến lược đặt giá (bidding) sử dụng AI, chuyển hướng tối ưu từ lượt click sang các chuyển đổi thực sự trong khi bạn vẫn thanh toán theo mô hình CPC.
Hoạt động như thế nào
CPA Tune phân tích các tín hiệu theo thời gian thực, tự động điều chỉnh giá thầu và ưu tiên lưu lượng có khả năng chuyển đổi cao nhất, giúp giảm công sức thủ công và việc phỏng đoán.
Vì sao nổi bật
Bạn đạt được nhiều chuyển đổi hơn với chi phí ổn định, chu kỳ học nhanh hơn và khả năng mở rộng mượt mà hơn — mà không cần quản lý vi mô giá thầu hay liên tục tinh chỉnh chiến dịch.
Cập nhật Dashboard
Đây là gì
Một bộ công cụ được làm mới giúp bảng điều khiển MGID trở nên nhanh hơn, rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn cho cả nhà xuất bản và nhà quảng cáo.
Hoạt động như thế nào
Những cập nhật này cải thiện quá trình thiết lập, tăng mức độ tương tác trên thiết bị di động, nâng cao khả năng hiển thị, đơn giản hóa việc theo dõi và cung cấp thông tin pacing theo thời gian thực, giúp bạn tối ưu nhanh hơn và gia tăng doanh thu.
Vì sao nổi bật
Bạn có được luồng công việc mượt mà hơn, kết quả mạnh mẽ hơn và khả năng kiểm soát tốt hơn trên mọi khía cạnh của việc tối ưu hóa doanh thu và quản lý chiến dịch.
Chương 3
Năng lượng con người: Lãnh đạo & văn hóa
Những điều tuyệt vời sẽ xảy ra khi đúng người mang đến đúng nguồn năng lượng. Trong năm nay, chúng tôi đã chào đón những nhà lãnh đạo mới với tư duy đổi mới, đồng thời tiếp tục xây dựng một nền văn hóa nơi mọi cá nhân đều được trao quyền để cùng nhau giúp cả đội ngũ tỏa sáng.
Ivan Doruda, CEO
Năm 2025 là một năm với nhiều thành tựu quan trọng đối với MGID — từ đổi mới sản phẩm đến việc củng cố các mối quan hệ đối tác trên toàn ngành. Tôi rất vinh dự khi đảm nhận vai trò CEO vào thời điểm mang tính bước ngoặt này và tiếp tục phát triển trên nền tảng vững chắc mà đội ngũ đã xây dựng. Bước sang năm 2026, trọng tâm của chúng tôi rất rõ ràng: mang lại tăng trưởng bền vững, dựa trên dữ liệu và ROI có ý nghĩa cho mọi đối tác. Xin cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của bạn trong suốt năm qua. Chúc bạn một mùa lễ an yên và một năm mới thành công rực rỡ!
Chương 4
Năng lượng tri thức: Những bài viết nên đọc nhất năm 2025
Chúng tôi luôn tin vào sức mạnh của giáo dục. Trong năm nay, MGID đã mang đến những hướng dẫn mới, những góc nhìn sắc sảo và các phân tích chuyên sâu nhằm giúp độc giả luôn nhạy bén, cập nhật và tràn đầy cảm hứng. Dưới đây là những bài viết nổi bật mà quý vị không nên bỏ lỡ.
Những câu chuyện sáng tạo sẽ định hình quảng cáo năm 2025
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Những câu chuyện, định dạng và ý tưởng sáng tạo nổi bật của năm 2025
|Các thương hiệu và nhà sáng tạo đang hoàn thiện chiến lược nội dung
|Những thông tin chuyên sâu rõ ràng giúp xây dựng thông điệp dựa trên những yếu tố thực sự tạo được tiếng vang
Phân khúc tâm lý học là gì? Hướng dẫn toàn diện dành cho nhà tiếp thị
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Cách các yếu tố tâm lý định hình chiến lược nhắm mục tiêu thông minh hơn trong năm 2025
|Các nhà tiếp thị muốn thấu hiểu khán giả vượt xa nhân khẩu học
|Góc nhìn mới giúp tạo ra thông điệp giàu cảm xúc, thúc đẩy hành vi thực tế
AdTech là gì? Hướng dẫn toàn diện về AdTech
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Tổng quan rõ ràng về các nguyên tắc cốt lõi của công nghệ quảng cáo đã định hình quảng cáo kỹ thuật số năm 2025
|Các nhà tiếp thị và đội ngũ muốn hiểu sâu hơn về hệ sinh thái AdTech
|Nền tảng kiến thức giúp đội ngũ đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn
Phân tích dự đoán trong tiếp thị: Kỹ thuật, ứng dụng và chiến lược thành công
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Phân tích chuyên sâu về phân tích dự đoán và cách công nghệ này định hình các quyết định tiếp thị thông minh hơn
|Các nhà tiếp thị muốn hiểu sâu hơn về hành vi người dùng, hiệu suất chiến dịch và cơ hội trong tương lai
|Lộ trình giúp dự đoán kết quả sớm hơn và thiết kế chiến lược chiến thắng ngay từ trước khi triển khai
Brandformance: Góc nhìn mới về cuộc tranh luận giữa thương hiệu và hiệu suất
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Cách tiếp cận kết hợp xây dựng thương hiệu và hiệu suất thành một câu chuyện có thể đo lường
|Các nhà tiếp thị muốn tạo ra chiến dịch giàu cảm xúc nhưng vẫn thúc đẩy chuyển đổi
|Khuôn khổ sáng tạo giúp xây dựng thông điệp kết nối mạnh mẽ và mang lại kết quả có thể đo lường
Tuyển chọn nội dung trong AdTech: Chuyển đổi quảng cáo lập trình tự động năm 2025
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Cách hoạt động tuyển chọn nội dung đang tái định hình quảng cáo lập trình tự động thông qua ưu tiên chất lượng, mức độ phù hợp và tính minh bạch
|Các nhà tiếp thị tìm kiếm nguồn cung thông minh hơn và môi trường chiến dịch an toàn, phù hợp với thương hiệu cũng như quyền riêng tư
|Bộ công cụ giúp đưa ra quyết định chọn kênh hiệu quả hơn và giảm thiểu chi tiêu kém hiệu quả
Cách các nhà xuất bản phát hiện quảng cáo độc hại và bảo vệ danh tiếng cùng MGID
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Vì sao quảng cáo lừa đảo gia tăng trong năm 2025 và lý do các nhà xuất bản cần hành động
|Các nhà xuất bản tìm kiếm giải pháp kiếm tiền an toàn hơn và bảo vệ trước các hình thức gian lận ngày càng tinh vi
|Chiến lược phòng thủ giúp bảo vệ khán giả, duy trì niềm tin và đảm bảo doanh thu bền vững
Hạnh phúc mãi mãi hay thỏa thuận với quỷ dữ? Vì sao các hợp đồng AdTech 10 năm tạo ra tiền lệ nguy hiểm
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Vì sao các hợp đồng công nghệ quảng cáo kéo dài hàng thập kỷ có thể hạn chế sự tự chủ của nhà xuất bản và tiềm ẩn rủi ro lớn
|Các nhà xuất bản thận trọng với các thỏa thuận độc quyền làm giảm khả năng thích ứng trong thị trường biến động nhanh
|Góc nhìn mới giúp nhà xuất bản duy trì sự linh hoạt, đàm phán khôn ngoan hơn và tránh các ràng buộc dài hạn
Với AI, mọi kênh đều có thể trở thành kênh hiệu suất (đúng vậy — kể cả CTV)
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Cách AI biến mọi kênh — bao gồm cả CTV — thành các cơ hội đo lường hiệu suất rõ ràng
|Các nhà tiếp thị và chuyên gia khám phá AI quan tâm đến phân bổ, tối ưu hóa và hiểu biết về hiệu suất đa kênh
|Lộ trình chi tiết giúp khai mở các tín hiệu hiệu suất trên những kênh từng được xem là khó đo lường
Khi lưu lượng truy cập giới thiệu chậm lại, các nhà xuất bản cần quảng bá chính mình tốt hơn
|Giới thiệu
|Dành cho
|Giá trị
|Vì sao sự suy giảm lưu lượng truy cập giới thiệu buộc các nhà xuất bản phải quảng bá thương hiệu một cách chiến lược hơn
|Các nhà xuất bản đang tái xây dựng lòng trung thành thông qua quảng bá thông minh, đa dạng hóa doanh thu và phát triển lượng độc giả sở hữu
|Bộ chiến thuật giúp chuyển đổi những lượt truy cập ngắn hạn thành độc giả trung thành, dựa trên dữ liệu và thử nghiệm
Chương 5
Năng lượng tương lai: Xu hướng năm 2026 và xa hơn nữa
Ta có thể cảm nhận: những xu hướng của năm 2026 đang dần trở thành hiện thực. AI ngày càng sắc bén hơn, sự sáng tạo được giải phóng mạnh mẽ hơn và tính minh bạch cuối cùng cũng được đặt vào vị trí trung tâm. Dưới đây là những điều đang chờ đón ở phía trước.
Dành cho nhà quảng cáo: Kỷ nguyên của trí tuệ có thể đo lường
1. Performance là branding mới
Ngân sách marketing ngày càng bị thắt chặt, và mỗi đô la đều phải chứng minh giá trị của mình. Các nhà quảng cáo đang chuyển từ việc đo lường lượt hiển thị sang kết quả thực tế, đánh giá đối tác dựa trên ROI, tính minh bạch và kết quả đã được xác minh — chứ không phải lời hứa hay lượt click. Mua media dựa trên kết quả và tối ưu hóa bằng AI đang dần thay thế các chiến dịch branding truyền thống như những động cơ tăng trưởng chính.
2. Niềm tin là thước đo tối thượng
Sự gia tăng của các website MFA và lưu lượng thiếu minh bạch đang đặt an toàn thương hiệu và tính toàn vẹn của media dưới sự giám sát chặt chẽ. Các nhà quảng cáo sẽ yêu cầu khả năng hiển thị rõ ràng về nguồn dữ liệu, vị trí hiển thị và logic thuật toán — đặc biệt tại các thị trường nghiêm ngặt như Đức, nơi tính minh bạch và tuân thủ là điều không thể thương lượng.
3. Áp dụng AI một cách thận trọng
Sự tò mò dành cho AI rất lớn, nhưng sự hoài nghi cũng không kém. Các nhà quảng cáo sẽ thử nghiệm tự động hóa, AI tác nhân (agentic AI) và phân tích dự đoán, song họ sẽ kỳ vọng các giải pháp mang tính đạo đức, có thể giải thích được và tuân thủ quyền riêng tư. Những mối quan hệ đối tác dựa trên sự rõ ràng sẽ chiến thắng các tuyên bố hiệu suất kiểu “hộp đen”.
4. Vượt qua tự động hóa: chiến lược con người được khuếch đại
AI có thể dự đoán, tối ưu và cá nhân hóa, nhưng chiến lược vẫn cần đến trí tuệ con người. Những nhà quảng cáo kết hợp học máy với trí tuệ sáng tạo sẽ vượt trội hơn so với những người chỉ theo đuổi hiệu quả thuần túy.
Dành cho nhà xuất bản: Tái định hình trong kỷ nguyên thuật toán
1. Từ lưu lượng sang giá trị
Tìm kiếm được thúc đẩy bởi AI và các trải nghiệm “zero-click” đang làm cạn kiệt các nguồn lưu lượng truyền thống. Khi các mô hình ngôn ngữ lớn trở thành người gác cổng thông tin, nhà xuất bản phải tối ưu khả năng hiển thị trong môi trường AI, đảm bảo nội dung của mình được thể hiện chính xác trong các công cụ trả lời và trợ lý.
2. Chất lượng quan trọng hơn số lượng
Click không còn là đơn vị giá trị: bối cảnh mới là yếu tố quyết định. Những nhà xuất bản tập trung vào hiệu quả CPM, mức độ liên quan theo ngữ cảnh và chất lượng độc giả sẽ vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh, ngay cả khi tổng phạm vi tiếp cận nhỏ hơn.
3. Đa dạng hóa nguồn doanh thu
Để phát triển bền vững, các nhà xuất bản đang mở rộng ra ngoài programmatic. Thương mại nội dung (content commerce), retail media và các hệ sinh thái thành viên đang trở thành những trụ cột của sự độc lập — với mỗi mô hình đều tưởng thưởng cho mức độ tương tác.
4. Không cạnh tranh với AI, mà là hợp tác
Các đội ngũ biên tập sẽ thử nghiệm AI trong việc tạo nội dung và tự động hóa quy trình làm việc, nhưng người chiến thắng thực sự sẽ là những ai biết kết hợp công nghệ với phán đoán biên tập, giữ vững tính xác thực và niềm tin làm trọng tâm.
Xuyên suốt hệ sinh thái: Những yếu tố cần theo dõi trong năm 2026
|Chủ đề
|Nhà quảng cáo
|Nhà xuất bản
|Chuyển đổi với AI
|Tự động hóa và các luồng công việc agentic sẽ định hình lại việc lập kế hoạch và tối ưu hóa chiến dịch, biến AI thành đối tác cốt lõi của marketing.
|Vào năm 2026, trọng tâm sẽ chuyển sang khả năng hiển thị trong môi trường AI và hiệu quả biên tập, đảm bảo nội dung được xếp hạng trong kết quả AI đồng thời tinh gọn quy trình sản xuất.
|Đo lường
|Chúng tôi dự đoán sự chuyển dịch từ click sang hiệu suất dựa trên kết quả và theo dõi ROI minh bạch.
|Năm 2026 sẽ hướng tới các chỉ số theo ngữ cảnh và dựa trên mức độ tương tác, phản ánh giá trị thực sự của độc giả.
|Đạo đức & niềm tin
|Năm 2026 sẽ đòi hỏi tính minh bạch cao hơn, kiểm soát dữ liệu chặt chẽ và các môi trường an toàn cho thương hiệu.
|Các nhà xuất bản sẽ ưu tiên nội dung đáng tin cậy, chất lượng cao và các bối cảnh quảng cáo an toàn.
|Kiếm tiền
|Nhắm mục tiêu thông minh hơn và chiến lược dữ liệu bên thứ nhất (first-party data) sẽ thay thế các mô hình dựa trên cookie.
|Doanh thu đa dạng thông qua content commerce, retail media và các quan hệ đối tác cao cấp sẽ chiếm ưu thế.
|Cân bằng con người + máy móc
|AI sẽ nâng cao chiến lược, nhưng sự sáng tạo và insight của con người vẫn giữ vai trò then chốt cho thành công.
|AI hỗ trợ hiệu quả và tính xác thực, trong khi phán đoán biên tập sẽ duy trì niềm tin.
Chương 6
Lời kết cuối năm
Năm 2025 đã tiếp thêm năng lượng cho tầm nhìn của chúng tôi, củng cố các mối quan hệ đối tác và đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phía trước. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng, các nhà xuất bản và toàn thể đội ngũ MGID — cảm ơn đã đồng hành và trở thành một phần của hành trình này. Nguồn năng lượng mà chúng ta cùng nhau tạo ra mới chỉ là khởi đầu.
Xin cảm ơn quý vị đã tiếp thêm năng lượng cho năm 2025 — hành trình phía trước còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa.