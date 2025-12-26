Hiệu suất chính là nguồn năng lượng cốt lõi của chúng tôi — nguồn năng lượng giúp ý tưởng luôn vận hành và kết quả không ngừng được nâng cao. Trong năm nay, chúng tôi đã nâng cấp các công cụ, cải tiến AI và đơn giản hóa quy trình tối ưu hóa để mọi thứ trở nên nhanh chóng, trơn tru và hiệu quả hơn.

CTR Guard

Đây là gì

Một tính năng dựa trên AI phát hiện sớm hiện tượng mệt quảng cáo (ad fatigue), tự động tạo ra creative mới và giữ cho chiến dịch duy trì hiệu suất mạnh.

Hoạt động như thế nào

CTR Guard giám sát hiệu suất, phát hiện dấu hiệu kiệt sức của quảng cáo, cảnh báo cho bạn và tự động tạo các creative hiệu suất cao mới, giúp chiến dịch vẫn hoạt động ngay cả khi bạn thiếu tài sản sáng tạo mới.

Vì sao nổi bật

Chiến dịch của bạn luôn duy trì năng lượng và tính nhất quán trong khi AI đảm nhiệm phần công việc nặng nhọc, giúp nâng cao kết quả với ít nỗ lực thủ công hơn.

CPA Tune

Đây là gì

Một chiến lược đặt giá (bidding) sử dụng AI, chuyển hướng tối ưu từ lượt click sang các chuyển đổi thực sự trong khi bạn vẫn thanh toán theo mô hình CPC.

Hoạt động như thế nào

CPA Tune phân tích các tín hiệu theo thời gian thực, tự động điều chỉnh giá thầu và ưu tiên lưu lượng có khả năng chuyển đổi cao nhất, giúp giảm công sức thủ công và việc phỏng đoán.

Vì sao nổi bật

Bạn đạt được nhiều chuyển đổi hơn với chi phí ổn định, chu kỳ học nhanh hơn và khả năng mở rộng mượt mà hơn — mà không cần quản lý vi mô giá thầu hay liên tục tinh chỉnh chiến dịch.

Cập nhật Dashboard

Đây là gì

Một bộ công cụ được làm mới giúp bảng điều khiển MGID trở nên nhanh hơn, rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn cho cả nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

Hoạt động như thế nào

Những cập nhật này cải thiện quá trình thiết lập, tăng mức độ tương tác trên thiết bị di động, nâng cao khả năng hiển thị, đơn giản hóa việc theo dõi và cung cấp thông tin pacing theo thời gian thực, giúp bạn tối ưu nhanh hơn và gia tăng doanh thu.

Vì sao nổi bật

Bạn có được luồng công việc mượt mà hơn, kết quả mạnh mẽ hơn và khả năng kiểm soát tốt hơn trên mọi khía cạnh của việc tối ưu hóa doanh thu và quản lý chiến dịch.