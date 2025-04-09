Quảng cáo trực tuyến nên là một giải pháp các bên cùng có lợi: thương hiệu được biết đến, nhà xuất bản có được doanh thu và người dùng khám phá ra những sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, vào năm 2025, tình hình thực tế trông có vẻ hơi khác một chút. Số lượng quảng cáo độc hại đang gia tăng và các nhà xuất bản bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình trạng này.

Quảng cáo độc hại – hay nói đơn giản là quảng cáo lừa đảo – không chỉ lừa người dùng mà còn hủy hoại danh tiếng của nhà xuất bản và có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Những quảng cáo này lừa dối, gây hiểu lầm và gian lận, làm chúng ta mất lòng tin vào toàn bộ hệ sinh thái quảng cáo. Tình trạng này đang phát triển… rất nhanh. Theo báo cáo GeoEdge – nguồn tài liệu tham khảo cho mọi số liệu trong bài viết này (trừ thông tin chuyên sâu về nền tảng của MGID):

Số lượng quảng cáo độc hại tăng 10% vào năm 2024, với hoạt động tự động chuyển hướng chiếm 45% tổng số các cuộc tấn công này — tức là tăng 25% so với năm ngoái;

56% quảng cáo độc hại nhắm mục tiêu vào người dùng thiết bị di động. Trong số này, nhiều quảng cáo liên quan đến lừa hỗ trợ kỹ thuật và các trang lừa đảo;

Các nhà xuất bản thường phát hiện những vụ lừa đảo này khi đã quá muộn, khiến họ phải đối phó với tình trạng người dùng thất vọng và điểm chất lượng quảng cáo giảm sút.

Vậy thì câu hỏi quan trọng là: làm thế nào để các nhà xuất bản có thể bảo vệ độc giả và doanh thu của mình mà không ảnh hưởng đến hiệu suất quảng cáo?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích cách MGID giúp nhà xuất bản chống lại quảng cáo lừa đảo, đảm bảo an toàn cho thương hiệu, duy trì chất lượng quảng cáo và trải nghiệm đáng tin cậy cho người dùng — mà không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền.

Các chiến thuật quảng cáo lừa đảo phổ biến nhất

Dù là lời chứng thực giả mạo từ người nổi tiếng, sản phẩm giảm cân sai sự thật hay mánh lới thẻ quà tặng, quảng cáo lừa đảo trực tuyến đang trở nên ngày càng tinh vi hơn, tiên tiến hơn, và không may là cũng phổ biến hơn. Những kẻ lừa đảo sử dụng nội dung “deepfake” do AI tạo ra, các kỹ thuật che giấu và hoạt động chuyển hướng tinh vi để vượt qua các hệ thống xác thực quảng cáo. Dưới đây là phân tích về những mối đe dọa quảng cáo lừa đảo lớn nhất mà các nhà xuất bản đang phải đối mặt.

1. Tự động chuyển hướng: Mối đe dọa quảng cáo độc hại lớn nhất

Tự động chuyển hướng là phương pháp số 1 mà những kẻ lừa đảo sử dụng. Phương pháp này buộc người dùng rời khỏi các trang của nhà xuất bản đáng tin cậy và bị chuyển đến những trang độc hại, chủ yếu là lừa đảo hoặc lừa tặng quà. Số liệu thống kê từ năm 2024 đã nói lên tình trạng báo động này:

81% quảng cáo độc hại vào tháng 10 năm 2024 có dạng chuyển hướng — mức cao nhất từng được ghi nhận;

— mức cao nhất từng được ghi nhận; Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Mỹ và Canada , với 55% quảng cáo độc hại liên quan đến chuyển hướng tự động;

, với 55% quảng cáo độc hại liên quan đến chuyển hướng tự động; Khu vực EU và APAC có mức chuyển hướng tự động thấp hơn (~30%) nhưng vẫn phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng.

Những vụ tấn công này không chỉ gây rối cho người dùng mà còn gây mất lòng tin. Khi khách truy cập click vào một bài báo nhưng lại bị buộc chuyển hướng đến trang cảnh báo vi-rút giả hoặc trang ưu đãi giả, họ có thể sẽ không bao giờ quay lại trang ban đầu nữa.

2. Lời chứng thực giả của người nổi tiếng và các ưu đãi sản phẩm lừa đảo

Những kẻ lừa đảo đã rất thông thạo nghệ thuật làm cho các quảng cáo giả trông giống như thật. Họ sử dụng nội dung deepfake do AI tạo, hình ảnh chỉnh sửa và thương hiệu đánh cắp để tạo ra các bài viết và lời chứng thực giả với sự góp mặt của những người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng và thậm chí các chính trị gia.

Ví dụ như những trò lừa giảm cân: quảng cáo gian lận tuyên bố rằng các diễn viên nổi tiếng hoặc chính trị gia đã giảm cân bằng cách sử dụng một loại thực phẩm chức năng công hiệu. Những quảng cáo này đưa người xem đến một trang tin tức giả mạo hoặc trang đích lừa đảo, lừa họ mua các sản phẩm giả.

Những trò lừa đảo như vậy đặc biệt phổ biến trong các danh mục thực phẩm chức năng (giảm cân, hỗ trợ sức khỏe, chống lão hóa), khiến người ta lầm tin và mua hàng.

3. Lừa đảo thẻ quà tặng: Quá lý tưởng đến mức không thực – đúng là không thực

Các ưu đãi thẻ quà tặng mang danh Amazon, Walmart và Visa dụ dỗ người dùng qua những lời hứa tặng thưởng miễn phí; tuy nhiên, thay vì nhận được thẻ quà tặng miễn phí thì người dùng bị mất thông tin thẻ tín dụng, thông tin đăng nhập hoặc thậm chí dữ liệu cá nhân. Những trò lừa đảo này bắt chước các trang web chính thức với thương hiệu và thiết kế gần như giống tuyệt đối. Người dùng được yêu cầu "xác minh để đảm bảo đủ điều kiện" bằng cách nhập thông tin thanh toán — đây là khi kẻ gian lợi dụng thông tin này.

Vì thẻ quà tặng có thể được quy đổi ngay lập tức và khó theo dõi nên kẻ gian rất thích sử dụng chúng cho những vụ gian lận tài chính.

Lừa đảo dẫn dụ tài chính: Các biến thể theo từng khu vực

Mặc dù lừa đảo tài chính không phải là dạng lừa đảo chiếm ưu thế trên toàn cầu nhưng đây vẫn là vấn đề lớn ở một số khu vực nhất định.

APAC: 23% số vụ quảng cáo độc hại là gian lận tài chính (cơ hội đầu tư giả mạo, lừa đảo tiền điện tử và các chương trình giao dịch kiểu Ponzi).

23% số vụ quảng cáo độc hại là gian lận tài chính (cơ hội đầu tư giả mạo, lừa đảo tiền điện tử và các chương trình giao dịch kiểu Ponzi). Mỹ: Chỉ 4% số vụ quảng cáo độc hại là lừa đảo tài chính, chủ yếu nhờ có các quy định chặt chẽ hơn và nhận thức của người tiêu dùng tốt hơn.

Chiến thuật tấn công di động vs máy tính để bàn: Đâu là nơi người dùng có nguy cơ cao nhất?

Quảng cáo lừa đảo có những dạng khác nhau tùy vào thiết bị: người dùng thiết bị di động là mục tiêu chính của các vụ tấn công tự động chuyển hướng, trong khi người dùng máy tính để bàn thì gặp nhiều vụ gian lận liên quan đến dụ click.

56% quảng cáo độc hại nhắm mục tiêu vào người dùng thiết bị di động , với 68% dựa vào hoạt động chuyển hướng (ví dụ như cảnh báo vi-rút giả mạo hoặc ép cài đặt ứng dụng).

, với (ví dụ như cảnh báo vi-rút giả mạo hoặc ép cài đặt ứng dụng). 79% quảng cáo lừa đảo trên máy tính để bàn liên quan đến dụ click, sử dụng tiêu đề gây hiểu lầm để dụ người dùng vào các trang web lừa đảo.

Các chiến thuật lừa đảo đang phát triển và những kẻ lừa đảo đang tối ưu hóa chiến lược cho nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau, gây khó cho các nhà xuất bản.

Thông tin chuyên sâu từ MGID: Các loại quảng cáo lừa đảo dẫn đầu năm 2024

Nền tảng của chúng tôi liên tục theo dõi và phát hiện các chiến dịch lừa đảo. Năm 2024, chúng tôi đã quan sát thấy ba loại gian lận chính chiếm ưu thế trong giới quảng cáo.

Các trang lừa đảo (phát hiện 728.719 vụ – 63,95%): Nhiều quảng cáo lừa đảo khi thoạt nhìn thì có vẻ hợp pháp, nhưng rồi những kẻ lừa đảo thay đổi nội dung, chèn xác nhận giả mạo từ những người nổi tiếng, chính trị gia hoặc chuyên gia y tế để lừa người dùng.

Nhiều quảng cáo lừa đảo khi thoạt nhìn thì có vẻ hợp pháp, nhưng rồi những kẻ lừa đảo thay đổi nội dung, chèn xác nhận giả mạo từ những người nổi tiếng, chính trị gia hoặc chuyên gia y tế để lừa người dùng. Thay đổi trang đích (phát hiện 141.928 vụ – 13,17%): Những kẻ lừa đảo sử dụng các kỹ thuật che giấu, đưa các yếu tố lừa đảo vào những trang đích sau khi đã được phê duyệt tuân thủ. Những thay đổi này thường bao gồm các chương trình khuyến mãi trái phép từ người có tầm ảnh hưởng và các tuyên bố gây hiểu lầm về sức khỏe.

Những kẻ lừa đảo sử dụng các kỹ thuật che giấu, đưa các yếu tố lừa đảo vào những trang đích sau khi đã được phê duyệt tuân thủ. Những thay đổi này thường bao gồm các chương trình khuyến mãi trái phép từ người có tầm ảnh hưởng và các tuyên bố gây hiểu lầm về sức khỏe. URL độc hại sau khi click (phát hiện 122.637 vụ – 11,38%): Những vụ lừa đảo này bao gồm các hoạt động lừa đảo, cảnh báo vi-rút giả mạo, thông báo đẩy và buộc người dùng tải xuống phần mềm độc hại có thể xâm phạm dữ liệu và thông tin bảo mật của họ.

Khi phát hiện ra những vụ việc như vậy, hệ thống của chúng tôi sẽ ngay lập tức chặn các chiến dịch gian lận này, đảm bảo chúng không tiếp cận được khán giả. Chúng tôi sẽ nói rõ hơn một chút về cách thực hiện việc này.

Như chúng tôi đã đề cập, hoạt động quảng cáo gian lận có những dạng khác nhau tùy theo khu vực. Một số quốc gia phải đối mặt với số vụ lừa đảo cao đáng kể.

Mỹ và Canada – Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hai quốc gia Bắc Mỹ này có số vụ quảng cáo lừa đảo đáng kể, với nhiều vụ lừa đảo tự động chuyển hướng.

– Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hai quốc gia Bắc Mỹ này có số vụ quảng cáo lừa đảo đáng kể, với nhiều vụ lừa đảo tự động chuyển hướng. Châu Âu (Ý, Đức, Vương quốc Anh) – EU hiện đang gặp tình trạng gia tăng các vụ gian lận liên quan đến những chương trình tài chính giả mạo và các ưu đãi thương mại điện tử gây hiểu lầm. Chỉ riêng ở Ý, quốc gia này đã ghi nhận hơn 220.000 cảnh báo về trang web lừa đảo vào năm 2024.

– EU hiện đang gặp tình trạng gia tăng các vụ gian lận liên quan đến những chương trình tài chính giả mạo và các ưu đãi thương mại điện tử gây hiểu lầm. Chỉ riêng ở Ý, quốc gia này đã ghi nhận hơn 220.000 cảnh báo về trang web lừa đảo vào năm 2024. APAC (Việt Nam, Ấn Độ, Úc) – Lừa đảo tài chính đặc biệt phổ biến ở khu vực APAC, với 23% quảng cáo gian lận liên quan đến các cơ hội đầu tư giả mạo.

– Lừa đảo tài chính đặc biệt phổ biến ở khu vực APAC, với 23% quảng cáo gian lận liên quan đến các cơ hội đầu tư giả mạo. Mỹ Latinh & các thị trường nhỏ – Các quốc gia như Argentina, Armenia và Albania đang phải đối mặt với tình trạng quảng cáo gian lận gia tăng. Những quảng cáo này thường được ngụy trang dưới dạng lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật hoặc quà tặng miễn phí.

MGID liên tục phân tích các mô hình lừa đảo toàn cầu, chủ động điều chỉnh các thuật toán phát hiện và thực thi chính sách để ngăn chặn các quảng cáo độc hại gây ảnh hưởng đến các nhà xuất bản.

Cách MGID phát hiện và chặn quảng cáo gian lận

Ngăn chặn quảng cáo lừa đảo không phải là chỉ phản ứng với chúng mà còn là đón đầu những kẻ gian lận. MGID sử dụng phương pháp tiếp cận nhiều lớp kết hợp tự động hóa bởi AI, quét theo thời gian thực và hoạt động giám sát của con người để đảm bảo chỉ những quảng cáo chất lượng cao, đáng tin cậy mới tiếp cận được nền tảng của nhà phát hành.

Cách chúng tôi thực hiện như sau.

1. Kiểm duyệt quảng cáo bằng AI: Phát hiện gian lận thông minh hơn

Học máy đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quảng cáo lừa đảo trước khi chúng được phát hành. Hệ thống kiểm duyệt bằng AI của chúng tôi:

Quét nội dung quảng cáo theo thời gian thực, phát hiện các mô hình gian lận, khiếu nại gây hiểu lầm và nỗ lực che giấu;

theo thời gian thực, phát hiện các mô hình gian lận, khiếu nại gây hiểu lầm và nỗ lực che giấu; Rút ra bài học từ các nỗ lực gian lận trước đây , liên tục cập nhật mô hình để phát hiện các chiến thuật lừa đảo mới;

, liên tục cập nhật mô hình để phát hiện các chiến thuật lừa đảo mới; Ngăn kẻ xấu lọt lưới bằng cách phân tích cả nội dung quảng cáo lẫn trang đích.

Chúng tôi sử dụng AI để phát hiện các chiến thuật lừa đảo với tốc độ nhanh hơn tốc độ phát triển của những kẻ gian.

2. Tích hợp GeoEdge: Bảo vệ theo thời gian thực

MGID có quan hệ hợp tác lâu dài với GeoEdge, nhà cung cấp bảo mật quảng cáo hàng đầu, để không chỉ tăng chất lượng quảng cáo mà còn tăng mức độ an toàn cho người dùng. Với bộ tính năng bảo mật, hoạt động tích hợp của chúng tôi với GeoEdge giúp đảm bảo bảo vệ theo thời gian thực.

Quét quảng cáo theo thời gian thực: GeoEdge phân tích các quảng cáo và trang đích theo cách có hệ thống để phát hiện tình trạng chuyển hướng tự động, hoạt động lừa đảo và quảng cáo ẩn trước khi chúng đến tay người dùng.

GeoEdge phân tích các quảng cáo và trang đích theo cách có hệ thống để phát hiện tình trạng chuyển hướng tự động, hoạt động lừa đảo và quảng cáo ẩn trước khi chúng đến tay người dùng. Phát hiện gian lận nâng cao: Các mô hình được AI hỗ trợ xác định trước những chiến thuật quảng cáo bị cấm, chặn các chiến dịch lừa đảo ngay từ giai đoạn tạo nội dung.

Các mô hình được AI hỗ trợ xác định trước những chiến thuật quảng cáo bị cấm, chặn các chiến dịch lừa đảo ngay từ giai đoạn tạo nội dung. Xác minh và xác định mức độ tuân thủ của nhà quảng cáo: Mọi khách hàng của MGID phải vượt qua khâu xác minh Know Your Customer (KYC) và Know Your Business (KYB), ngăn chặn các nhà quảng cáo gian lận xâm nhập vào hệ thống.

Mọi khách hàng của MGID phải vượt qua khâu xác minh Know Your Customer (KYC) và Know Your Business (KYB), ngăn chặn các nhà quảng cáo gian lận xâm nhập vào hệ thống. Không khoan nhượng phần mềm độc hại và nội dung độc hại: Mọi dấu hiệu phần mềm độc hại, lừa đảo hoặc hoạt động gian lận đều bị chặn ngay lập tức hoặc được gắn cờ để xem xét thêm trước khi được đưa vào mạng lưới MGID.

3. Khâu giám sát của con người: bước kiểm tra cuối cùng

Ngay cả khi chúng ta có AI và khả năng tự động hóa, chuyên môn của con người vẫn rất cần thiết trong việc chống gian lận. Thông qua Bộ phận tuân thủ chuyên trách của MGID, chúng tôi có thể cung cấp biện pháp bảo vệ chống gian lận toàn diện thông qua các biện pháp sau:

Xem xét các quảng cáo đã bị gắn cờ, đảm bảo không có nội dung lừa đảo nào lọt lưới;

Cập nhật chính sách quảng cáo thường xuyên để ngăn chặn các chiến thuật lừa đảo mới;

Hành động quyết đoán đối với các cảnh báo gian lận, ngăn chặn những chiến dịch xấu trước khi chúng ảnh hưởng đến người dùng.

Mô hình kết hợp này đảm bảo an toàn tối đa cho thương hiệu, bảo vệ cả nhà xuất bản lẫn khán giả của họ khỏi các quảng cáo lừa đảo.

Sự phát triển của gian lận quảng cáo: Luôn đón đầu các mối đe dọa mới

Khi các nhà phát hành và nền tảng quảng cáo tăng cường hệ thống phát hiện gian lận, những kẻ lừa đảo cũng tìm ra nhiều cách mới để vượt qua các biện pháp bảo mật. Những chiến thuật này khiến chúng ta khó nhận biết các quảng cáo gian lận hơn và thậm chí khó chặn chúng hơn.

Những kẻ lừa đảo không còn đơn thuần sử dụng các tuyên bố sản phẩm lừa đảo nữa. Chúng đang pha trộn thông tin thực với các câu chuyện gây hiểu lầm, tạo ra cảm giác tin tưởng ảo. Sau đây là một số xu hướng gian lận lớn nhất mà chúng tôi đã thấy trong năm 2025.

Vòng lặp chuyển hướng và che giấu được AI hỗ trợ

Những kẻ gian thao túng các trang xác minh, khiến quảng cáo có vẻ tuân thủ. Sau khi được chấp thuận, chúng chuyển hướng người dùng đến các trang lừa đảo với người có tầm ảnh hưởng dạng deepfake, các chương trình đầu tư giả và các ưu đãi gian lận.

Yếu tố tin cậy giả & mạo danh thương hiệu

Những kẻ lừa đảo sao chép logo, màu sắc và định dạng quảng cáo của thương hiệu thực để hợp pháp hóa chiến dịch lừa đảo của chúng. Chúng sử dụng các bài đánh giá giả, huy hiệu "as seen on" giả và con dấu giả để dụ người dùng click vào.

Chiến thuật gian lận dựa trên vị trí và trình duyệt

Một số kẻ gian sử dụng các trò lừa đảo ứng phó, thay đổi nội dung dựa trên vị trí, thiết bị hoặc loại trình duyệt của người dùng. Điều này khiến chúng ta khó phát hiện hơn vì đội ngũ bảo mật nhìn thấy phiên bản quảng cáo khác với phiên bản dành cho người dùng thực.

Người có tầm ảnh hưởng & xác nhận bất hợp pháp

Những kẻ lừa đảo sử dụng giọng nói do AI tạo và video deepfake để tạo các chiến dịch xác nhận giả mạo, làm cho những người của công chúng trông như đang xác nhận những vụ lừa đảo mà chính bản thân họ cũng chưa từng nghe đến.

Cách MGID luôn đón đầu các mối đe dọa

Nhiều kỹ thuật gian lận kể trên được thiết kế theo cách gần như không thể sao chép, khiến các phương pháp phát hiện truyền thống trở nên kém hiệu quả. Để chống lại những mối đe dọa đang phát triển nhanh này, MGID liên tục cải thiện các chiến lược phòng ngừa gian lận.

Chính sách và bản cập nhật tuân thủ chặt chẽ hơn: Đội ngũ của chúng tôi thường xuyên sửa đổi các thông tin hướng dẫn về quảng cáo để chặn các chiến thuật lừa đảo mới trước khi chúng trở nên phổ biến.

Đội ngũ của chúng tôi thường xuyên sửa đổi các thông tin hướng dẫn về quảng cáo để chặn các chiến thuật lừa đảo mới trước khi chúng trở nên phổ biến. Mở rộng phân tích hành vi & đối sánh kẻ vi phạm: Chúng tôi sử dụng tính năng theo dõi hành vi bằng AI để phát hiện các kiểu gian lận, ngay cả khi kẻ lừa đảo thay đổi chiến thuật.

Chúng tôi sử dụng tính năng theo dõi hành vi bằng AI để phát hiện các kiểu gian lận, ngay cả khi kẻ lừa đảo thay đổi chiến thuật. Xác minh kết hợp: Chúng tôi kết hợp phát hiện tự động với giám sát thủ công, đảm bảo rằng ngay cả những vụ lừa đảo tinh vi nhất cũng không lọt lưới.

Tuy những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục phát triển nhưng MGID luôn đi trước một bước để bảo vệ các nhà xuất bản, đảm bảo duy trì chất lượng quảng cáo cao và giữ vững lòng tin của người dùng.

Kết luận

Chúng ta không thể bỏ qua tình trạng quảng cáo lừa đảo bởi chúng làm người dùng mất lòng tin, gây tổn hại đến danh tiếng của nhà phát hành và đe dọa doanh thu dài hạn. Bởi những kẻ lừa đảo phát triển nhiều chiến thuật ngày càng tinh vi, các nhà xuất bản cũng phải thực hiện những biện pháp chủ động để giữ an toàn cho nền tảng của mình.

MGID hiểu rằng chất lượng quảng cáo và doanh thu không nên tác động xấu đến nhau. Đây là lý do chúng tôi xây dựng một hệ thống phòng chống gian lận nhiều lớp kết hợp kiểm duyệt bằng AI, phát hiện mối đe dọa theo thời gian thực và giám sát của chuyên gia. Chúng tôi tận dụng các công cụ bảo mật tiên tiến, chính sách tuân thủ nghiêm ngặt và phân tích hành vi của GeoEdge để đảm bảo chỉ những quảng cáo hợp pháp, chất lượng cao mới xuất hiện trên nền tảng của nhà phát hành.

Các nhà xuất bản hợp tác với MGID được tiếp cận những biện pháp an toàn quảng cáo hàng đầu, bảo vệ khán giả và thương hiệu, đồng thời tối đa hóa hiệu suất quảng cáo. Quý vị đã sẵn sàng bảo vệ nền tảng của mình và tăng doanh thu mà không có nguy cơ gặp phải quảng cáo lừa đảo chứ? Liên hệ với MGID ngay hôm nay để tìm hiểu chúng tôi có thể giúp quý vị tạo ra trải nghiệm quảng cáo an toàn hơn và không gian lận như thế nào.