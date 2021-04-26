Tạo tài khoản
7967
Key Performance Indicators
Nickolas Rekeda
KPI tiếp thị: Đo lường những yếu tố quan trọng

Trong tiếp thị, ta rất cần đặt ra các mục tiêu khả thi và đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu đó...

20 thg 3, 2025 • 2 phút đọc
9928
1 phút đọc
What is AdTech
MGID
AdTech là gì? Hướng dẫn toàn diện về Adv...

Quý vị có thể tưởng tượng rằng ngày nay, việc mua bán không gian quảng cáo được thực hiện thủ ...

12 thg 3, 2025 • 1 phút đọc
7879
1 phút đọc
Sources Optimization Use Cases
Oleksii Borysov
Sources Optimization của MGID: Khả năng ...

Để quản lý các chiến dịch quảng cáo hiệu quả, nếu ta chỉ dùng tập dữ liệu cũ thôi thì chưa đủ ...

11 thg 2, 2025 • 1 phút đọc
9936
2 phút đọc
MGID
Thành công trong mùa lễ hội: Chiến lược ...

Chiến lược tiếp thị mùa lễ hội của quý vị đã sẵn sàng khởi chạy? Trong khi tiết trời hãy còn ấ...

30 thg 9, 2024 • 2 phút đọc
6656
1 phút đọc
Karina Klymenko
Cách tận dụng tối đa quảng cáo

Năm 2023 đã qua và chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên quảng cáo mới: kỷ nguyên đã được hình ...

16 thg 2, 2024 • 1 phút đọc
7898
2 phút đọc
MGID
Thỏa sức sáng tạo: Khám phá các tính năn...

Trong một thế giới nơi sự sáng tạo chiếm vị trí cao nhất, việc khai thác khả năng của AI đã tr...

15 thg 2, 2024 • 2 phút đọc
5848
2 phút đọc
MGID
Cách cải thiện phương diện kỹ thuật của ...

Trong bối cảnh kỹ thuật số không ngừng phát triển, việc có một website được tối ưu hóa tốt là ...

29 thg 6, 2023 • 2 phút đọc
2213
1 phút đọc
MGID
Giành được kinh tế sức chú ý: Cách thu h...

Với rất nhiều quảng cáo hiện nay được đẩy lên online và offline, tình trạng ngán quảng cáo là ...

29 thg 6, 2022 • 1 phút đọc
2292
1 phút đọc
MGID
Tiếp thị mùa lễ 2021: Các chiến lược cho...

Mùa lễ này sẽ phá mọi kỷ lục.

Theo Adobe, sau khi theo dõi doanh số bán hàng trực tuyến thông...

15 thg 11, 2021 • 1 phút đọc

