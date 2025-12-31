Nếu quý vị có cảm giác rằng ngành này đã thay đổi nhiều hơn trong 12 tháng vừa qua so với cả 12 năm trước đó thì cảm giác ấy hoàn toàn có cơ sở. Năm 2026 được dự báo sẽ là thời điểm bước ngoặt, khi hệ điều hành cũ của quảng cáo kỹ thuật số cuối cùng cũng sụp đổ.

Những quy tắc từng duy trì ngành này trong suốt thập kỷ qua giờ đây không còn hiệu quả, và việc giả vờ rằng chúng vẫn còn tác dụng sẽ không thể đưa chúng quay trở lại. Vì vậy, thay vì liệt kê các xu hướng một cách an toàn, chúng tôi chọn một cách tiếp cận khác: mang đến cho quý vị một bài phân tích thẳng thắn về những quy tắc lỗi thời mà ngành này vẫn đang bám vào, cùng những thực tế mới đang thay thế chúng trong năm 2026.

Nhà quảng cáo: Chào mừng đến với kỷ nguyên của mọi thứ có thể đo lường

Hiệu suất định nghĩa thương hiệu

Khi ngân sách ngày càng chịu nhiều áp lực, mỗi điểm chạm đều phải chứng minh được rằng nó thực sự tạo ra giá trị.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Hoạt động xây dựng thương hiệu tạo ra sự nhận thức, còn hiệu suất thì mang lại lượt chuyển đổi. Ranh giới này đã biến mất. Ngày nay, hiệu suất chính là xây dựng thương hiệu. Các nhà quảng cáo không còn chi tiền cho lượt hiển thị chỉ để “có mặt”. Hoạt động mua dựa trên kết quả, tăng trưởng từng bước và tối ưu hóa bằng AI đang dần thay thế các chiến dịch thương hiệu vốn chỉ đặt cược vào lợi nhuận trong tương lai.

Đến năm 2026, khả năng đo lường được kết quả chính là yếu tố định nghĩa một thương hiệu.

Sự minh bạch trở thành lợi thế cạnh tranh thực sự

Giữa làn sóng thông tin hỗn loạn xoay quanh xác thực đa yếu tố (MFA) và các vị trí quảng cáo kiểu “hộp đen”, sự rõ ràng chính là điều duy nhất mà người mua còn có thể tin tưởng.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Những con số ấn tượng đủ để được xem là yếu tố cạnh tranh mà không cần đặt câu hỏi về nguồn gốc. Các nhà quảng cáo đòi hỏi khả năng hiển thị toàn diện: nguồn lưu lượng truy cập, logic phân phối vị trí, quyết định của thuật toán và luồng dữ liệu. Nếu một nền tảng không thể cho thấy kết quả được tạo ra như thế nào, nền tảng đó sẽ không nhận được ngân sách.

Niềm tin không còn là một khái niệm mang tính triết lý mà trở thành một yêu cầu bắt buộc trong quá trình mua quảng cáo.

AI chỉ thực sự quyền lực khi ta có thể giải thích được

Sự quan tâm dành cho AI đang ở mức rất cao, nhưng thời kỳ chấp nhận mù quáng đã qua. Các nhà quảng cáo muốn dạng trí tuệ mà họ có thể hiểu và kiểm chứng.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Trước đây, “bật AI” đơn thuần là một mẹo tăng hiệu suất, ít khi bị chất vấn. AI phải có khả năng kiểm toán, đảm bảo đạo đức, tuân thủ quyền riêng tư và minh bạch về logic. Các hệ thống tác nhân, phân tích dự đoán và tối ưu hóa tạo sinh chỉ được chấp nhận khi nền tảng có thể giải thích vì sao mô hình đưa ra những hành động cụ thể và dữ liệu được xử lý ra sao.

Các nhà quảng cáo muốn tự động hóa, nhưng không phải kiểu tự động hóa che giấu cách vận hành.

Nhận định của con người trở thành lợi thế mà AI không thể sao chép

Sự tự động hóa xử lý tình trạng lặp lại, còn chiến lược, kể chuyện và phán đoán vẫn là lãnh địa của con người.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Tự động hóa sẽ thay thế con người và cuối cùng vận hành toàn bộ quy trình bán hàng. AI khuếch đại năng lực con người chứ không thay thế họ. Máy móc dự báo, thử nghiệm và tối ưu hóa; con người quyết định điều gì quan trọng, điều gì phù hợp với thương hiệu và câu chuyện nào thực sự tạo ra tác động.

Những đội ngũ kết hợp được tốc độ của máy móc với sự sáng tạo của con người sẽ vượt trội hơn các đội ngũ theo đuổi hệ thống hoàn toàn tự động.

AI không còn là một tính năng mà trở thành cộng sự

AI đã chuyển từ vai trò hỗ trợ sang vai trò chủ động vận hành một phần chiến dịch.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: AI chỉ là công cụ giúp tạo tiêu đề, tự động hóa bid hoặc thử nghiệm biến thể. AI đảm nhận toàn bộ chuỗi công việc: nghiên cứu → theo dõi đối thủ → tạo nội dung sáng tạo → thiết lập chiến dịch → tối ưu hóa → báo cáo. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo không muốn một “robot mất kiểm soát” hay một “thực tập sinh hộp đen” đưa ra những quyết định khó hiểu ở quy mô lớn. Thay vào đó, họ cần AI được quản lý chặt chẽ, có thể kiểm toán, phù hợp với chiến lược thương hiệu và có khả năng giải thích lý do cho từng hành động. Những người chiến thắng là những người xây dựng hệ thống AI với rào cản rõ ràng, bộ nhớ, các lớp giám sát và tính minh bạch cao.

AI trở thành một đồng đội thực thụ — vượt xa khái niệm “nút bấm thần kỳ” hay một mối đe dọa.

Khả năng hiển thị dịch chuyển từ công cụ tìm kiếm sang công cụ trả lời

Khi người dùng không còn click vào link, “được tìm thấy” giờ đây đồng nghĩa với việc xuất hiện trực tiếp trong các câu trả lời của LLM.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: SEO là chiến trường chính để giành khả năng hiển thị. Hành vi tìm kiếm đã chuyển sang mô hình “không click”: người dùng hỏi AI, nền tảng xã hội hoặc công cụ bán lẻ và mong đợi câu trả lời ngay lập tức. Các thương hiệu hiện cạnh tranh để xuất hiện trong bản tóm tắt của LLM, kết quả tìm kiếm trên TikTok, các chủ đề Reddit và các trợ lý đa phương thức. Để duy trì khả năng hiển thị, nhà quảng cáo phải vượt khỏi tối ưu siêu dữ liệu, chuyển sang tối ưu toàn bộ hệ sinh thái: dữ liệu có cấu trúc, hỏi đáp thường gặp, thông tin thương hiệu nhất quán và nội dung có thẩm quyền.

Nếu mô hình không biết ta tồn tại — hoặc hiểu sai về ta — hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng ngay cả trước khi chiến dịch bắt đầu.

Danh tiếng giờ đây nằm trong LLM nhiều không kém gì trên báo chí

Những gì hệ thống AI nghĩ về thương hiệu thường đến với người tiêu dùng nhanh hơn bất kỳ bài báo hay quảng cáo nào.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Danh tiếng được định hình bởi truyền thông, những người có ảnh hưởng và các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội. Đầu ra của LLM đang tác động đồng thời đến nhà báo, nhà sáng tạo nội dung và người tiêu dùng ở quy mô lớn.

Câu chuyện thương hiệu giờ đây không chỉ cần rõ ràng với con người mà còn phải rõ ràng với các mô hình đang đại diện cho chúng ta.

Hoạt động chống thông tin sai lệch trở thành một phần của tối ưu hiệu suất

Trong bối cảnh deepfake và các cuộc tấn công dựa trên câu chuyện ngày càng gia tăng, bảo vệ sự thật trở thành một chỉ số hiệu suất độc lập.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Quản lý khủng hoảng là chỉ xử lý sau khi vấn đề đã lan rộng. Các thương hiệu cần hệ thống cảnh báo sớm, giám sát câu chuyện và kịch bản phản ứng với thông tin sai lệch. Những câu chuyện không đúng sự thật lan truyền nhanh hơn quảng cáo, và việc đính chính muộn hiếm khi mang lại hiệu quả.

Các đội ngũ hiệu suất hiện phối hợp chặt chẽ với truyền thông và an toàn thương hiệu để đảm bảo chiến dịch được triển khai trong môi trường “sạch”, nơi niềm tin không bị xói mòn ngay từ ấn tượng đầu tiên.

Phân khúc khách hàng nhỏ hiệu quả hơn phân khúc lớn

Con người không còn hành xử theo nhân khẩu học đơn thuần mà theo các cộng đồng chia sẻ giá trị, động lực và bản sắc.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: “25–44 tuổi, sở thích: du lịch và công nghệ” được xem là nhắm mục tiêu chính xác. Nhà quảng cáo xây dựng các phân khúc nhỏ dựa trên tâm lý học, được xác định bởi đam mê, hành vi, bản sắc và tín hiệu văn hóa. Các chân dung khách hàng do AI tạo ra giúp mô phỏng phản ứng, thử nghiệm thông điệp và phát hiện các phân khúc ngách có hiệu suất vượt trội so với nhắm mục tiêu rộng. Kết quả rất rõ ràng: mức độ liên quan cao hơn, chi phí chuyển đổi thấp hơn và nội dung sáng tạo mang tính cá nhân thực sự.

Năm 2026 đánh dấu sự chuyển dịch từ truyền thông đại chúng được lọc tốt hơn sang kỷ nguyên của các nhóm khách hàng mục tiêu được cá nhân hóa sâu.

Thành công được thúc đẩy bởi sự chú ý, không phải lượt hiển thị

Ai cũng có thể mua phạm vi tiếp cận, nhưng chỉ một số ít thương hiệu giữ được sự chú ý đủ lâu để tạo ra tác động thực sự.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Lượt hiển thị cao và CPC thấp đồng nghĩa với thành công. Các nhà quảng cáo đo lường chất lượng sự chú ý: độ sâu tương tác, tốc độ cuộn, tỷ lệ xem hết video và các chỉ số thần kinh học. Bảng điều khiển hiệu suất hiện tích hợp tác động thương hiệu dài hạn, thay vì tách nó thành một KPI riêng lẻ. Sự chú ý trở thành “đơn vị tiền tệ” kết nối khả năng sáng tạo với kết quả kinh doanh.

Nếu không ai thực sự chú ý đến thông điệp của ta, liệu chiến dịch có thật sự tồn tại?

Hành trình thương mại được rút gọn xuống còn một bước

Các tác nhân AI và tích hợp nền tảng đang biến mong muốn thành giao dịch mua gần như tức thì.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Người dùng khám phá sản phẩm trên một nền tảng, nghiên cứu trên nền tảng khác và mua hàng ở nền tảng thứ ba. Phương tiện truyền thông bán lẻ, công cụ tìm kiếm dạng trả lời, CTV và các tác nhân AI đang hợp nhất toàn bộ phễu bán hàng: “Cho tôi xem đôi giày chạy bộ tốt nhất” → AI đề xuất → mua hàng ngay trong cùng một giao diện. Nhà quảng cáo buộc phải tích hợp nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, dữ liệu bên thứ nhất và các biến thể sáng tạo để phục vụ những hành trình thương mại do AI điều khiển.

Lợi thế thuộc về những thương hiệu tối ưu hóa cho các khoảnh khắc mua hàng được AI hỗ trợ.

Người sáng tạo chuyển từ “có thì tốt” sang động lực doanh thu có thể đo lường

Tiếp thị thông qua người có ảnh hưởng không còn là một canh bạc mà đã trở thành một kênh hiệu suất thực thụ.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Trả tiền cho người sáng tạo, nhận nội dung và hy vọng nó mang lại hiệu quả. Quan hệ đối tác với người sáng tạo gắn chặt khoản chi trả với chuyển đổi, doanh số được ghi nhận, tăng trưởng hoặc phạm vi tiếp cận gia tăng. Nhà quảng cáo xây dựng danh mục người ảnh hưởng nano, micro, macro và thậm chí cả AI, mỗi nhóm đảm nhiệm một vai trò cụ thể trong phễu bán hàng. Những yếu tố phù phiếm dần biến mất, chỉ còn lại tác động kinh doanh thực sự.

Cuối cùng, người sáng tạo nội dung được đánh giá như một kênh truyền thông — và nhiều người còn vượt trội hơn thế.

Nhà phát hành: Được thiết kế để được khám phá, được AI kiểm chứng

Lưu lượng truy cập không còn là chiến lợi phẩm mà giá trị mới là tiền tệ

Khi một nửa internet trở thành môi trường “không click”, lượt xem trang bỗng trở nên lỗi thời.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Nhiều lưu lượng truy cập hơn đồng nghĩa với nhiều doanh thu hơn. Quan niệm rằng mọi lượt truy cập đều có giá trị như nhau là một sai lầm nguy hiểm — đặc biệt khi ngày càng nhiều lưu lượng thậm chí không còn truy cập vào website. Các nhà phát hành chuyển trọng tâm từ số lượng sang giá trị trên mỗi phiên: CPM cao hơn, ngữ cảnh phong phú hơn, mức độ tương tác sâu hơn và mô hình kiếm tiền thông minh hơn.

Thành công không còn được đo bằng số lượt truy cập mà bằng câu hỏi: “Lượt truy cập này có thực sự đáng giá không?”

Ngữ cảnh cuối cùng đã vượt qua quy mô

Thuật toán có thể khuếch đại phạm vi tiếp cận, nhưng ngữ cảnh là thứ không thể bị làm giả.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Nhà phát hành dựa vào quy mô lớn để thu hút nhà quảng cáo. Các nhóm độc giả nhỏ nhưng chất lượng cao, với tín hiệu ngữ cảnh rõ ràng, mang lại hiệu quả vượt trội so với phạm vi tiếp cận đại trà. Nhà quảng cáo tìm kiếm môi trường an toàn cho thương hiệu, không gian quảng cáo sạch, mức độ liên quan về ngữ nghĩa và bằng chứng cho thấy sự chú ý là thật — chứ không phải được tạo ra từ các trang MFA.

Những nhà phát hành làm chủ “ngữ cảnh 2.0” sẽ lấy lại vị thế cao cấp.

Đa dạng hóa doanh thu: từ dự án phụ thành vấn đề sống còn

Mô hình chỉ dựa vào quảng cáo vẫn tồn tại, nhưng ở quy mô nhỏ hơn rất nhiều.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Quảng cáo lập trình tự động đủ để “trả hóa đơn”, mọi nguồn thu khác chỉ mang tính thử nghiệm. Các trụ cột doanh thu chiến lược — như ngữ cảnh thương mại điện tử, truyền thông bán lẻ, mô hình thành viên, hệ sinh thái liên kết, sự kiện và các sản phẩm ngách — giờ đây trở thành điều kiện cần để tồn tại. Nhà phát hành xây dựng hệ thống kiếm tiền đa luồng, giảm phụ thuộc vào biến động CPM và thuật toán của nền tảng.

Sự độc lập đang quay trở lại — và lần này, nó được thiết kế một cách có chủ đích.

Trí tuệ nhân tạo tiến hóa thành trợ lý biên tập

AI sẽ không trở thành kẻ thù của ta — nếu, và chỉ nếu, ta là người kiểm soát nó.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Nội dung do AI tạo ra cạnh tranh trực tiếp với nhà báo và làm xói mòn niềm tin. Những nhà phát hành dẫn đầu sử dụng AI để tăng tốc quy trình, nhưng vẫn giữ quyền phán đoán biên tập trong tay con người. AI hỗ trợ soạn thảo, tóm tắt, phân tích, gắn thẻ và tối ưu hóa; con người chỉnh sửa, xác minh, định hình câu chuyện và bảo vệ giọng điệu thương hiệu.

Độc giả có thể chấp nhận tự động hóa nhưng họ sẽ không bỏ qua việc đánh mất tính xác thực.

Khả năng hiển thị dịch chuyển từ Google sang LLM

Nếu nội dung của ta không xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm dạng trả lời thì về cơ bản, ta đang “ngoại tuyến”.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: SEO là đủ để duy trì sự hiện diện. LLM, trợ lý AI, tìm kiếm trên TikTok và khả năng hiển thị trên Reddit giờ đây quyết định liệu nội dung có được đưa vào cuộc trò chuyện hay không. Nhà phát hành phải cấu trúc nội dung để mô hình có thể hiểu và trích dẫn: trang có thẩm quyền, trung tâm thông tin, FAQ, lược đồ dữ liệu, dữ liệu sạch và nguồn thông tin nhất quán.

Cuộc cạnh tranh đã chuyển từ thứ hạng sang phân phối bằng máy.

Danh tiếng của chúng ta giờ đây phụ thuộc vào những gì AI nói

Nếu một LLM hiểu sai nội dung của ta thì rất có thể đó sẽ trở thành “hình ảnh công chúng” mới.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Danh tiếng được định hình bởi nhà báo, độc giả và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. LLM tóm tắt, kết hợp và tái cấu trúc nội dung của nhà phát hành — và đôi khi thực hiện không chính xác. Nhà phát hành phải theo dõi cách AI mô tả họ và câu chuyện của họ, đồng thời sửa chữa các nguồn thông tin gốc khi cần thiết.

Tính toàn vẹn biên tập giờ đây bao gồm cả việc bảo vệ danh tính trước AI.

Cộng đồng trở thành kênh phân phối mới

Điều này không đơn giản là tạo thêm một Trang Facebook nữa.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Nhà phát hành đẩy nội dung ra ngoài, còn nền tảng quyết định ai sẽ nhìn thấy. Các cộng đồng trên Reddit, Discord, diễn đàn chuyên ngành, kênh của người sáng tạo và nhóm nhắn tin là nơi diễn ra sự khám phá thực sự. Nhà phát hành không “xâm nhập” mà tham gia: đóng góp chuyên môn, trả lời câu hỏi và xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Đây là phân phối 3.0: khán giả chủ động tìm đến những nhà phát hành mang lại giá trị cho cuộc trò chuyện của họ.

Ứng dụng nhắn tin trở thành “trang chủ” mới

Khán giả dành thời gian ở đâu, nhà phát hành buộc phải hiện diện ở đó — ngay cả khi đó là WhatsApp.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Bản tin email và nguồn cấp mạng xã hội là kênh phản hồi chính. Nhà phát hành sử dụng WhatsApp Channels, Messenger và WeChat để phân phối nội dung trực tiếp, vượt qua các nền tảng đang hạn chế phạm vi tiếp cận. Từ cảnh báo cá nhân hóa đến nội dung phân tầng, nhóm độc quyền và câu chuyện tương tác, đây chính là góc độ mới của lòng trung thành từ khán giả.

Các tòa soạn đang chuyển từ mô hình phát sóng sang mô hình hội thoại.

Trí tuệ ngữ cảnh thực sự thay thế cookie

AI có thể đọc hiểu ý nghĩa của một trang nội dung tốt hơn bất kỳ danh sách từ khóa nào.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Ngữ cảnh chỉ xoay quanh từ khóa, còn nhắm mục tiêu dựa vào cookie. Các mô hình ngữ nghĩa hiểu được giọng điệu, ý định, cảm xúc, thực thể và độ sâu chủ đề. Điều này cho phép nhà phát hành cung cấp cho nhà quảng cáo khả năng nhắm mục tiêu chất lượng cao, an toàn về quyền riêng tư và thực sự hiệu quả — mà không cần đến ID cấp người dùng.

Ngữ cảnh đã chuyển từ “phương án dự phòng” thành “tính năng cao cấp”.

Các định dạng có mức độ tương tác cao trở thành động lực doanh thu mới

Sự chú ý giờ đây tập trung vào các khoảnh khắc trực tiếp, câu chuyện ngắn và cộng đồng người hâm mộ.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Bài viết văn bản được tối ưu cho lượt click, còn video chỉ là định dạng “nên có”. Nhà phát hành khai thác các định dạng thế hệ mới: phát trực tiếp kèm tương tác, kể chuyện ngắn, nội dung xoay quanh cộng đồng người hâm mộ (thể thao, game, anime), hậu trường sản xuất và các bài giải thích mang tính tương tác.

Những định dạng này thu hút nhóm khán giả có mức độ tương tác cao — điều mà nhà quảng cáo khao khát và sẵn sàng chi trả nhiều hơn.

Quản trị biên tập trở thành lợi thế về độ tin cậy

Khi AI xuất hiện ở khắp mọi nơi, độ tin cậy trở thành một sản phẩm cao cấp.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Nguyên tắc biên tập chỉ nằm trong Google Docs và hiếm khi được thực thi nhất quán. Nhà phát hành chính thức hóa chính sách sử dụng AI, quy trình kiểm chứng thông tin, các lớp giám sát của con người và tuyên bố minh bạch. Những đơn vị thể hiện được tính chính trực sẽ được đưa vào danh sách trắng, được ưu tiên phân phối, trích dẫn và được nhà quảng cáo lựa chọn — những người không chấp nhận rủi ro về an toàn thương hiệu.

Giữa sự hỗn loạn của tự động hóa, một điều vẫn nổi bật: độ tin cậy được con người chứng thực.

Hệ sinh thái thành viên thay thế độc giả thụ động

Khán giả không còn chỉ “đọc”, mà đang tham gia vào các cộng đồng do nhà phát hành xây dựng.

Quy tắc cũ: Quy tắc mới: Đăng ký theo dõi chỉ là một phần của chiến lược paywall. Nhà phát hành xây dựng hệ sinh thái thành viên, bao gồm: nội dung độc quyền, không gian cộng đồng, quyền truy cập sớm, lợi ích thương mại, sự kiện và sản phẩm học tập. Tỷ lệ giữ chân trở thành chỉ số ổn định cho toàn bộ mô hình kinh doanh.

Khán giả thực sự được tạo dựng từ lòng trung thành, không phải từ lưu lượng truy cập.

Vậy… tiếp theo là gì? Chào mừng đến với năm 2026 — nơi mọi thứ đều thông minh hơn (kể cả các vấn đề).

Nếu năm 2026 có một tính cách, nó sẽ giống như một người bạn hơi gây rối nhưng cực kỳ thông minh — không mời mà đến, sắp xếp lại mọi thứ trong nhà bạn rồi mỉm cười nói: “Tin tôi đi, thế này trông tốt hơn.”

Và thành thật mà nói, điều đó hoàn toàn hợp lý. Công nghệ quảng cáo đang trở nên sắc bén hơn bao giờ hết: nền tảng ngày càng ồn ào, thuật toán khó đoán hơn, đối tượng khán giả được chọn lọc kỹ hơn và trí tuệ nhân tạo hiện diện ở khắp mọi nơi.

Nhưng ta không cần hoảng sợ. Hãy coi năm 2026 là năm của sự chính xác. Để thành công, đã đến lúc vượt ra ngoài những hoạt động tăng ngân sách hay chăm chút cho những bảng điều khiển hào nhoáng, và nghiêm túc xem xét điều gì thực sự tạo ra tác động. Khi đã xác định được, hãy dồn toàn lực vào nó — và sẵn sàng loại bỏ phần còn lại mà không cần do dự.

Năm 2026 sẽ tưởng thưởng cho những ai:

đặt ra những câu hỏi tốt hơn;

tin vào ít giả định hơn;

xây dựng các hệ thống sạch và minh bạch hơn;

và coi AI như một đồng nghiệp, không phải một phép màu hay mối đe dọa.

Mọi thứ khác chỉ là tùy chọn. Đúng vậy, các quy tắc đã thay đổi — và thật ra, chúng đã đến lúc cần được nâng cấp. Vậy nên, hãy chào đón năm mới với ít nhiễu loạn hơn, nhiều sự rõ ràng hơn, công cụ thông minh hơn và những lựa chọn tốt hơn. Và biết đâu, cuối cùng chúng ta sẽ có một ngành công nghiệp hoạt động thật sự thông minh.

Hãy biến năm 2026 thành năm chúng ta ngừng thích nghi với tương lai và bắt đầu định hình nó.