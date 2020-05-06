Tác giả

Ivan Doruda

Phó Giám đốc Kinh doanh

Ivan là Phó Giám đốc Kinh doanh của MGID với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số và 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị hiệu suất. Khi còn là sinh viên, anh đã ra mắt công ty khởi nghiệp đầu tiên, hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị hiệu suất. Anh gia nhập MGID vào năm 2012, tiếp tục dẫn dắt MGID mở rộng toàn cầu tại các thị trường APAC, Châu Âu và Châu Mỹ La tinh với tư cách là Phó Giám đốc Kinh doanh. Ivan là chuyên gia về quảng cáo hướng đến kết quả cho các thương hiệu và đại lý, phân tích dữ liệu và quảng cáo phản hồi trực tiếp. Là người lãnh đạo tư tưởng trong ngành của MGID, Ivan cũng phụ trách đại diện cho MGID tại một số IAB Committees về truyền thông xã hội, quảng cáo tự nhiên và tiếp thị nội dung.