Quả thật — khi làm tiếp thị liên kết trên GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), ta giống như đang liên tục phải chiến đấu trong một cuộc chiến nan giải. Chi phí ngày càng tăng, các quy định về quyền riêng tư ngày càng thắt chặt, ấy là chưa đề cập đến mức độ bão hòa của các nền tảng đó.

Quý vị đã bao giờ cân nhắc dùng TikTok cho hoạt động tiếp thị liên kết chưa? Thế còn ý tưởng khai thác sức mạnh của podcast hay tận dụng danh sách email thì sao? Cảnh báo tiết lộ: có vô vàn lựa chọn thay thế và chúng có thể chính là thứ ta cần để đưa chiến lược của mình lên một tầm cao mới.

Bởi vì vấn đề ở đây là, tiếp thị liên kết không nhất thiết phải bắt đầu hay kết thúc với Big Four. Trên thực tế, một số cơ hội tốt nhất lại nằm ngoài hệ sinh thái đó, và đây chính là những điều chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay.

Sẵn sàng khám phá một số kênh mới, hiệu quả về chi phí và ít cạnh tranh hơn chứ? Chúng ta cùng bắt đầu thôi!

1. Các nền tảng truyền thông xã hội (ngoài Facebook)

Nói đến tiếp thị liên kết trên phương tiện truyền thông xã hội, Facebook có xu hướng chiếm hết sự chú ý của chúng ta. Tuy nhiên, sự thật là rất nhiều nền tảng xã hội khác có thể mang lại cho chúng ta kết quả tuyệt vời. TikTok, Snapchat, Reddit, Quora và thậm chí LinkedIn — tất cả đều có những lợi thế riêng, đặc biệt là đối với các nhà tiếp thị liên kết muốn thoát khỏi bầu không khí GAFA quá tải.

Chúng ta cùng xét qua từng nền tảng trong số này và xem chúng mang lại những gì.

TikTok

TikTok đã trở thành nơi dành cho nội dung ngắn dạng viral. Thuật toán của TikTok là một trong những thuật toán hiệu quả nhất hiện có, cho phép ngay cả những tài khoản không có người theo dõi cũng có thể trở nên viral. Đối với các đơn vị liên kết, đây là một cơ hội lớn để đưa sản phẩm đến với lượng khán giả lớn và gắn kết — đặc biệt là nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi.

Triển vọng cho các đơn vị liên kết: Tiếp thị thông qua người có tầm ảnh hưởng là hoạt động tỏa sáng ở đây. Các thương hiệu và đơn vị liên kết có thể hợp tác với những người sáng tạo nội dung để đan xen liền mạch các chương trình khuyến mãi sản phẩm vào những nội dung thịnh hành.

Tiếp thị thông qua người có tầm ảnh hưởng là hoạt động tỏa sáng ở đây. Các thương hiệu và đơn vị liên kết có thể hợp tác với những người sáng tạo nội dung để đan xen liền mạch các chương trình khuyến mãi sản phẩm vào những nội dung thịnh hành. Chiến dịch mẫu: Một đơn vị liên kết quảng cáo dòng sản phẩm chăm sóc da hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng trên TikTok để tạo video trước và sau khi sử dụng sản phẩm. Bằng cách nhúng các link liên kết vào trang bio, họ hướng lưu lượng truy cập trực tiếp đến trang sản phẩm.

Snapchat

Mặc dù cơ sở người dùng của Snapchat trẻ hơn nhưng nền tảng này không hề không thích hợp. Với hơn 300 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, đây vẫn là điểm nóng để tiếp cận Gen Z. Nền tảng quảng cáo của Snapchat cung cấp những cách sáng tạo để các đơn vị liên kết gắn kết với đối tượng khán giả trẻ tuổi này, đặc biệt là thông qua Stories và Snap Ads.

Triển vọng cho các đơn vị liên kết: Nội dung ngắn, hấp dẫn và bắt mắt phát triển mạnh ở đây. Đối với các đơn vị liên kết, hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua quảng cáo nhập vai hay thậm chí bộ lọc AR gắn kết có thể thúc đẩy khả năng chuyển đổi.

Nội dung ngắn, hấp dẫn và bắt mắt phát triển mạnh ở đây. Đối với các đơn vị liên kết, hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua quảng cáo nhập vai hay thậm chí bộ lọc AR gắn kết có thể thúc đẩy khả năng chuyển đổi. Chiến dịch mẫu: Một đơn vị liên kết thời trang sử dụng Snap Ads để giới thiệu các mẫu quần áo mới nhất. Thông qua việc cung cấp tùy chọn vuốt lên để nhận giảm giá, họ có thể chuyển đổi các lượt xem thành lượt bán hàng.

Reddit

Reddit là mỏ vàng dành cho các cộng đồng thích hợp (được gọi là subreddit), nơi những người dùng có mức độ gắn kết cao tụ họp lại để thảo luận về các chủ đề cụ thể. Bí quyết tiếp thị liên kết ở đây chính là sự tinh tế — hoạt động chào hàng trực tiếp không hiệu quả trên Reddit. Tuy nhiên, nếu ta cung cấp giá trị thực sự thì đây là một nơi tuyệt vời để thu hút lưu lượng truy cập.

Triển vọng cho các đơn vị liên kết: Đây là nền tảng hoàn hảo để các đơn vị liên kết có thể tham gia thảo luận, cung cấp thông tin chuyên sâu hoặc chia sẻ các nguồn lực hữu ích liên quan đến sản phẩm của họ, sử dụng Reddit Ads để tăng phạm vi tiếp cận hơn nữa.

Đây là nền tảng hoàn hảo để các đơn vị liên kết có thể tham gia thảo luận, cung cấp thông tin chuyên sâu hoặc chia sẻ các nguồn lực hữu ích liên quan đến sản phẩm của họ, sử dụng Reddit Ads để tăng phạm vi tiếp cận hơn nữa. Chiến dịch mẫu: Một đơn vị liên kết công nghệ tham gia subreddit dành cho những người mê game, cung cấp các bài đánh giá chi tiết về thiết bị chơi game cùng với link liên kết. Họ cũng chạy quảng cáo Reddit nhắm mục tiêu tới các subreddit có liên quan đến game cụ thể để quảng bá các sản phẩm chơi game.

Quora

Quora là một nền tảng nơi người dùng đặt câu hỏi và trả lời về hầu như tất cả mọi thứ. Với tư cách là đơn vị liên kết, ta có thể xác định mình là chuyên gia bằng cách cung cấp các câu trả lời có giá trị và link đến các sản phẩm liên kết dưới dạng cung cấp giải pháp.

Triển vọng cho các đơn vị liên kết: Đây là nền tảng tuyệt vời cho các đơn vị liên kết có sản phẩm hoặc dịch vụ chuyên biệt. Hãy trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm của mình kèm theo lời khuyên hữu ích và tích hợp các link liên kết một cách tinh tế.

Đây là nền tảng tuyệt vời cho các đơn vị liên kết có sản phẩm hoặc dịch vụ chuyên biệt. Hãy trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm của mình kèm theo lời khuyên hữu ích và tích hợp các link liên kết một cách tinh tế. Chiến dịch mẫu: Một đơn vị liên kết chuyên về thiết bị thể dục trả lời các câu hỏi như: "Thiết bị nào tốt nhất cho phòng gym tại gia?" Thông qua việc giới thiệu sản phẩm cụ thể với các link liên kết, họ xây dựng lòng tin và hướng lưu lượng truy cập đến trang sản phẩm.

LinkedIn

Có thể LinkedIn không phải là sự lựa chọn rõ ràng dành cho tiếp thị liên kết nhưng cơ sở người dùng chuyên nghiệp khiến nền tảng này trở thành một nơi tuyệt vời để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và phần mềm liên quan đến kinh doanh. Quảng cáo LinkedIn cũng giúp các chiến dịch có mục tiêu cao nhắm vào các ngành hoặc chức danh công việc cụ thể.

Triển vọng cho các đơn vị liên kết: Đây là nền tảng lý tưởng để quảng bá các công cụ B2B, phần mềm hoặc dịch vụ chuyên nghiệp. Các đơn vị liên kết có thể sử dụng bài viết, bài đăng hoặc LinkedIn Ads để giới thiệu sản phẩm với những người ra quyết định và chuyên gia.

Đây là nền tảng lý tưởng để quảng bá các công cụ B2B, phần mềm hoặc dịch vụ chuyên nghiệp. Các đơn vị liên kết có thể sử dụng bài viết, bài đăng hoặc LinkedIn Ads để giới thiệu sản phẩm với những người ra quyết định và chuyên gia. Chiến dịch mẫu: Một đơn vị liên kết phần mềm quản lý dự án viết bài trên LinkedIn về lợi ích của các công cụ giúp tăng năng suất dành cho doanh nghiệp. Họ sử dụng nội dung được tài trợ để đưa bài đăng này đến các chuyên gia được nhắm mục tiêu, hướng dẫn các chuyên gia đó đăng ký dùng thử miễn phí thông qua link liên kết.

2. Tiếp thị qua email

Chúng ta tiếp tục xem xét các giải pháp thay thế GAFA bằng một trong những kênh lâu đời nhất nhưng vẫn hiệu quả nhất, đó là email marketing. Quý vị có thể cho rằng so với tất cả các nền tảng mới hào nhoáng thì email đã lỗi thời, nhưng chúng tôi xin hỏi câu này: Hôm nay quý vị đã kiểm tra hộp thư đến bao nhiêu lần? Đúng vậy, email vẫn là một trong những cách trực tiếp nhất để kết nối với đối tượng khán giả và email sẽ không biến mất trong tương lai gần.

Theo báo cáo của Litmus, ROI trung bình cho email marketing là một con số đáng kinh ngạc: $36 cho mỗi $1 chi ra. Đây thật là một con số khó có thể đánh bại. Đối với các đơn vị liên kết, tiếp thị qua email mang đến cơ hội xây dựng mối quan hệ cá nhân với những người đăng ký theo dõi, và đây chính là điểm mạnh. Ta không phải đang tranh giành để được thích hoặc được chia sẻ; ta đang trực tiếp tương tác với người đã mời ta vào hộp thư đến của họ. Giống như được mời vào phòng khách nhà ai đó — đừng để lãng phí cơ hội này!

Lời khuyên chuyên môn: Tập trung xây dựng danh sách email nhắm mục tiêu. Theo đuổi những con số lớn là điều hấp dẫn, tuy nhiên, một danh sách nhỏ nhưng có mức độ tương tác cao sẽ giá trị hơn nhiều so với danh sách dài nhưng toàn những người không quan tâm đến sản phẩm của ta.

Ngoài ra, hãy nghĩ đến việc phân khúc. Người ta không còn thích những cách quảng bá chung chung nữa. Hãy cá nhân hóa email dựa trên sở thích, hành vi mua hàng hoặc thông tin nhân khẩu học. Khi quảng cáo một sản phẩm, hãy tạo cảm giác như sản phẩm đó được lựa chọn cẩn thận cho người đọc.

Ví dụ: Giả sử ta là đơn vị liên kết bán đồ tập thể dục. Thay vì tung ra toàn bộ danh sách những thiết bị CrossFit mới nhất, hãy phân nhỏ danh sách theo phong cách tập luyện — người chuyên về yoga thì nhận quảng cáo về thảm tập yoga, người chuyên tập tạ thì nhận quảng cáo về bộ tạ. Quý vị thấy điểm khác biệt chứ? Các offer được cá nhân hóa sẽ dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Tiếp thị qua email dưới dạng một kênh liên kết

Tính năng Mô tả Tầm quan trọng đối với đơn vị liên kết Phân khúc khán giả Chia danh sách email theo hành vi hoặc thông tin nhân khẩu học Kích hoạt các chiến dịch nhắm mục tiêu, phù hợp Cá nhân hóa Tùy chỉnh nội dung dựa trên dữ liệu người nhận Tăng mức gắn kết và chuyển đổi Chiến dịch tự động hóa Xây dựng quy trình cho các email chào mừng, lời nhắc... Tiết kiệm thời gian và đảm bảo giao tiếp kịp thời Thử nghiệm A/B Thử nghiệm các phiên bản email khác nhau để xem phiên bản nào hiệu quả nhất Tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện hiệu quả Phân tích và báo cáo Theo dõi các số liệu như tỷ lệ mở, lượt click và chuyển đổi Cung cấp thông tin chuyên sâu để tinh chỉnh các chiến lược Call-to-Action (Kêu gọi hành động - CTA) Bao gồm các link hoặc nút để thúc đẩy những hành động cụ thể Khuyến khích click vào link hoặc offer liên kết Chiến lược mở rộng danh sách Sử dụng nam châm khách hàng tiềm năng, các mẫu đăng ký... để mở rộng danh sách Mở rộng phạm vi tiếp cận và chuyển đổi tiềm năng Tuân thủ và Quy định Tuân thủ các luật như GDPR và CAN-SPAM Đảm bảo tuân thủ pháp luật và xây dựng lòng tin Gắn kết và tái gắn kết Duy trì sự năng động của những người đăng ký theo dõi và chinh phục những người không năng nổ Duy trì tình trạng danh sách và tái kích hoạt khách hàng tiềm năng Tích hợp với các kênh khác Đồng bộ hóa với mạng xã hội và nội dung web Nâng cao chiến lược tiếp thị tổng thể

3. Quảng cáo tự nhiên

Quý vị đã bao giờ đọc một bài viết trực tuyến nhưng khi đọc được một nửa thì nhận ra rằng đó thực ra là một dạng quảng cáo chưa? Đây chính là quảng cáo tự nhiên trong thực tế. Không giống như các quảng cáo truyền thống cứ kêu gào "Mua ngay!", quảng cáo tự nhiên hòa liền mạch vào nội dung xung quanh. Cái hay của quảng cáo tự nhiên là không gây gián đoạn, do đó mang lại cảm giác tự nhiên.

Quảng cáo tự nhiên đã trở thành xu hướng ngày càng thịnh hành đối với các đơn vị liên kết bởi vì chúng không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng. Thay vào đó, chúng hiển thị ở định dạng phù hợp với giao diện của nền tảng mà người dùng đang sử dụng. Theo eMarketer, chỉ riêng ở Mỹ, khoản chi cho quảng cáo tự nhiên chiếm hơn 60% tổng chi cho quảng cáo hiển thị kỹ thuật số. Đây là một con số khổng lồ!

Đối với các đơn vị liên kết, những nền tảng như MGID cung cấp các cơ hội tuyệt vời để thu hút người dùng bằng quảng cáo tự nhiên. MGID chuyên về quảng cáo tự nhiên tích hợp nội dung một cách liền mạch với các trang của nhà phát hành chất lượng cao. Cho dù quý vị đang quảng bá bài blog, bài hướng dẫn hay những sản phẩm thương mại điện tử, các công cụ của MGID luôn có thể giúp quý vị nhắm mục tiêu đúng đối tượng khán giả và thúc đẩy mức độ chuyển đổi mà không làm gián đoạn trải nghiệm trực tuyến của họ.

Chìa khóa thành công đối với quảng cáo tự nhiên chính là giá trị. Người ta có nhiều khả năng click vào một bài viết hữu ích và cung cấp nhiều thông tin hơn là click vào một banner quảng cáo hô hào. Quảng cáo tự nhiên tạo điều kiện cho ta định vị sản phẩm liên kết như một phần của giải pháp cho vấn đề của khán giả mục tiêu.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy thiết kế sao cho trước hết, quảng cáo tự nhiên phải mang tính thông tin, sau đó mới hướng đến bán hàng. Nếu tiêu đề thể hiện quá rõ ràng là ta đang cố bán thứ gì đó không cần thiết cho người đọc thì họ sẽ lướt qua ngay. Thay vào đó, hãy tập trung giải quyết vấn đề, chẳng hạn như "5 cách dễ dàng để cải thiện lối bố trí văn phòng tại gia". Sau đó, hãy khéo léo đưa sản phẩm liên kết vào như một phần của giải pháp.

Ví dụ: Một nhà tiếp thị liên kết quảng cáo cho một tiện ích du lịch. Người này viết một bài có tiêu đề "Cách khiến cho các chuyến bay đường dài thoải mái hơn". Bài viết liệt kê nhiều bí quyết khác nhau và một trong số những lời khuyên đó liên quan đến sản phẩm liên kết gối du lịch thông qua link để mua. Bài viết có vẻ tự nhiên, hữu ích và không quá nặng mùi bán hàng.

Quảng cáo tự nhiên dưới dạng một kênh liên kết

Tính năng Mô tả Tầm quan trọng đối với các đơn vị liên kết Tích hợp liền mạch Hòa vào nội dung xung quanh, hợp với phong cách của nền tảng Giảm tình trạng chán quảng cáo và cải thiện trải nghiệm của người dùng Mức độ phù hợp của nội dung Có dạng các bài viết hoặc khuyến nghị phù hợp Tăng mức gắn kết bằng cách cung cấp giá trị và bối cảnh Mức độ hiển thị cao Có dạng nội dung biên tập hoặc news feeds Tăng mức độ hiển thị và giảm tình trạng mù quảng cáo Vị trí được nhắm mục tiêu Vị trí dựa trên sở thích, thông tin nhân khẩu học hoặc hành vi của người dùng Đảm bảo quảng cáo tiếp cận đối tượng khán giả phù hợp và có quan tâm Số liệu về mức độ gắn kết Theo dõi các tương tác như lượt click, lượt chia sẻ và thời gian dành cho nội dung Cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất quảng cáo và sở thích của người dùng Định dạng có thể tùy chỉnh Cung cấp các định dạng khác nhau như quảng cáo in-feed, nội dung được tài trợ Linh hoạt để dễ kết hợp định dạng với nền tảng và mục tiêu Hiệu quả về chi phí Có chi phí thấp hơn so với quảng cáo hiển thị truyền thống Cung cấp các tùy chọn phải chăng để tiếp cận khán giả mục tiêu Gắn kết lâu hơn Gắn kết người dùng trong thời gian dài hơn với quảng cáo dựa trên nội dung Tăng mức độ gắn kết của người dùng và cải thiện khả năng ghi nhớ thương hiệu Tính linh hoạt về quảng cáo sáng tạo Tạo quảng cáo phù hợp với tông điệu và phong cách của nền tảng Tạo điều kiện thiết kế quảng cáo sáng tạo và hiệu quả hơn Tích hợp với MGID Cung cấp các công cụ hiệu quả để nhắm mục tiêu và phân tích Đơn giản hóa việc quản lý quảng cáo và cung cấp dữ liệu hiệu suất chi tiết

4. Quảng cáo trên podcast

Bây giờ, chúng ta nói về podcast. Đúng vậy, podcast là một trong những kênh tiếp thị hấp dẫn nhất hiện nay. Theo dữ liệu mới nhất, có 504,9 triệu người nghe podcast trên toàn thế giới và con số này vẫn tiếp tục tăng. Podcast đặc biệt hiệu quả bởi vì chúng tạo ra lượng khán giả trung thành và gắn kết. Khi nghe podcast, người ta đang đầu tư thời gian cũng như sự chú ý của họ, và điều này khiến họ có nhiều khả năng tin tưởng nội dung — cũng như quảng cáo — mà họ nghe.

Đối với các đơn vị liên kết, quảng cáo trên podcast mang đến một cơ hội độc đáo. Nội dung quảng cáo thường được đọc bởi người dẫn chương trình, là người đã xây dựng được uy tín với khán giả. Đây giống như lời giới thiệu từ một người bạn đáng tin cậy hơn là một lời chào hàng trắng trợn. Thêm vào đó, người nghe podcast thường nghe trong khi thực hiện các hoạt động như đi lại hoặc tập thể dục, và điều này nghĩa là họ ít có khả năng bỏ qua quảng cáo.

Lời khuyên chuyên môn: Nếu đang sử dụng quảng cáo podcast, hãy tìm những người dẫn chương trình phù hợp với sản phẩm và khán mục tiêu. Lời chứng thực cá nhân từ người dẫn chương trình có thể tạo nên điều kỳ diệu cho doanh số của đơn vị liên kết, đặc biệt là khi lời chứng có vẻ chân thật. Ngoài ra, hãy cân nhắc tài trợ cho các tập podcast có chủ đề liên quan một cách tự nhiên đến sản phẩm của mình. Nếu tập podcast nói về thể dục và ta đang quảng cáo một loại thực phẩm chức năng thì đây sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo.

Ví dụ: Một đơn vị liên kết cho ứng dụng sức khỏe tinh thần hợp tác với một podcast chuyên về sức khỏe tinh thần và chánh niệm. Người dẫn chương trình sẽ chia sẻ một câu chuyện cá nhân về việc sử dụng ứng dụng này để kiểm soát căng thẳng, đồng thời cũng bao gồm mã giảm giá đặc biệt cho người nghe và hướng họ đến link liên kết. Lời chứng thực như vậy tạo cảm giác chân thật và mức giảm giá khuyến khích người ta hành động ngay lập tức.

Quảng cáo podcast dưới dạng một kênh liên kết

Tính năng Mô tả Tầm quan trọng đối với các đơn vị liên kết Sự chứng thực của người dẫn chương trình Kết nối người dẫn chương trình podcast với các khuyến nghị cá nhân Xây dựng lòng tin và uy tín thông qua giọng nói chân thật Nhắm mục tiêu ngành Đặt quảng cáo trong những podcast phục vụ cho sở thích hoặc ngành cụ thể Tiếp cận đối tượng khán giả nhắm mục tiêu cao, gắn kết Nội dung dạng dài Tích hợp vào các tập podcast dài, cung cấp ngữ cảnh nhiều hơn Tạo điều kiện giới thiệu sản phẩm chi tiết và kể chuyện Số liệu về mức độ gắn kết Theo dõi hạn chế; thường được đo bằng mã khuyến mãi hoặc URL độc nhất Đo mức độ hiệu quả thông qua phản hồi trực tiếp Sự phù hợp với thương hiệu Có trong những podcast phù hợp với giá trị và đối tượng khán giả của thương hiệu. Tăng mức độ phù hợp và liên quan của thương hiệu Phương tiện ưu tiên audio Tập trung vào sự gắn kết bằng tai hơn là bằng mắt Lý tưởng để thúc đẩy sự gắn kết trong khi đang làm nhiều việc cùng lúc Lòng trung thành của người nghe Có lượng người nghe trung thành, tận tâm Xây dựng sự kết nối và lòng tin sâu sắc hơn với khách hàng tiềm năng Tính sáng tạo trong quảng cáo Có thể tạo ra các quảng cáo audio sáng tạo, hấp dẫn Tạo các quảng cáo đáng nhớ, gây được tiếng vang với người nghe Tích hợp khuyến mãi Sử dụng mã khuyến mãi hoặc URL riêng để theo dõi hiệu suất quảng cáo Theo dõi mức độ chuyển đổi và đo lường hiệu quả của quảng cáo Tác động dài hạn Tiếp tục tạo ra lượt hiển thị chừng nào người ta còn nghe các tập podcast Cung cấp khả năng tiếp cận và củng cố liên tục

5. Quảng cáo video

Quảng cáo video là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong tiếp thị kỹ thuật số. Thử nghĩ: chúng ta nhìn đâu cũng thấy video và mọi người đang tiêu thụ nhiều nội dung video hơn bao giờ hết. Các nền tảng như YouTube, Vimeo và thậm chí các mạng xã hội như Instagram và TikTok đã biến quảng cáo video thành điểm đến hàng đầu cho các nhà tiếp thị liên kết. Với video, ta có thể cho xem — chứ không chỉ kể — cách hoạt động của sản phẩm, và điều này có thể mang tính thuyết phục hơn nhiều so với hình ảnh tĩnh hoặc nội dung chữ.

Đây là số liệu thống kê nói lên rất nhiều điều: người xem ghi nhớ 95% thông điệp khi họ xem video, trong khi chỉ ghi nhớ 10% khi đọc nội dung chữ. Đây là lý do tại sao video là một công cụ hiệu quả đối với các đơn vị liên kết. Cho dù ta đang thực hiện đánh giá sản phẩm, hướng dẫn cách làm hay thậm chí đang chứng thực, video giúp ta kết nối với khán giả ở cấp độ sâu sắc hơn.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy đảm bảo video ngắn gọn và hấp dẫn. Vài giây đầu tiên là thời gian rất quan trọng để thu hút sự chú ý, vì vậy đừng lãng phí bằng phần giới thiệu dài dòng. Hãy đi thẳng vào nội dung và đừng ngại sử dụng tính sáng tạo — sự hài hước, cảm giác bất ngờ hoặc cảm xúc có thể khiến video trở nên đáng nhớ và tăng mức độ gắn kết.

Ví dụ: Một đơn vị liên kết cho một tiện ích nấu ăn tạo một quảng cáo YouTube dài 30 giây. Trong đó, họ cho hiển thị sản phẩm có thể giúp chuẩn bị bữa ăn dễ dàng hơn. Họ minh họa cách sử dụng tiện ích trong thực tế, đưa ra bí quyết nấu ăn thú vị và bao gồm một đường link trong phần mô tả video để người xem mua hàng thông qua link liên kết.

Quảng cáo video dưới dạng một kênh liên kết

Tính năng Mô tả Tầm quan trọng đối với các đơn vị liên kết Tác động hình ảnh và âm thanh Kết hợp các yếu tố hình ảnh và âm thanh để truyền tải thông điệp theo cách hiệu quả Tăng mức độ gắn kết và kết nối cảm xúc với khán giả Định dạng nội dung phong phú Bao gồm quảng cáo pre-roll, mid-roll, post-roll và in-stream Cung cấp nhiều tùy chọn để đặt và tích hợp quảng cáo Mức độ gắn kết cao Thu hút chú ý nhiều hơn quảng cáo tĩnh Tăng cơ hội người dùng tương tác và chuyển đổi Phân tích chi tiết Theo dõi lượt xem, lượt click, lượt hoàn thành và số liệu gắn kết Cung cấp dữ liệu toàn diện để đánh giá hiệu suất quảng cáo Tính linh hoạt của quảng cáo sáng tạo Tạo điều kiện kể chuyện sáng tạo và tạo nội dung động Tạo điều kiện trải nghiệm quảng cáo gắn kết và đáng nhớ Quảng cáo nhắm mục tiêu Mục tiêu dựa trên sở thích, thông tin nhân khẩu học và hành vi của người dùng Đảm bảo quảng cáo tiếp cận khán giả mục tiêu phù hợp, cải thiện ROI Tính đa dạng trên nền tảng Khả dụng trên nhiều nền tảng như YouTube, mạng xã hội và các dịch vụ streaming Mở rộng phạm vi tiếp cận trên nhiều môi trường xem khác nhau Biến động chi phí Chi phí có thể thay đổi đáng kể tùy theo chất lượng sản xuất và nền tảng Cung cấp phương án cho các mức ngân sách khác nhau Tích hợp với CTA Bao gồm các yếu tố tương tác như các link có thể click và các lớp phủ Thúc đẩy hành động trực tiếp và click vào link liên kết Tác động lâu dài Vẫn có thể được truy cập và tiếp tục thúc đẩy sự gắn kết theo thời gian Cung cấp khả năng hiển thị và củng cố thương hiệu liên tục

So sánh các lựa chọn thay thế: Lựa chọn nào tốt nhất cho doanh nghiệp?

Đến thời điểm này, có lẽ quý vị đang tự hỏi: "Tôi biết tất cả các kênh thay thế này, nhưng thực sự thì tôi nên sử dụng kênh nào?" Đây là câu hỏi trị giá hàng triệu đô la và câu trả lời phụ thuộc vào một số yếu tố chính cụ thể đối với doanh nghiệp.

Sự thật là không có giải pháp duy nhất nào có thể phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi kênh mà chúng ta đã thảo luận — dù là TikTok, podcast, email hay quảng cáo tự nhiên — đều có điểm mạnh và điểm yếu. Kênh hoạt động hiệu quả với doanh nghiệp này có thể lại không hiệu quả với doanh nghiệp khác. Vậy thì ta làm thế nào để chọn đúng kênh cho chiến lược tiếp thị liên kết của mình?

Sau đây là một số yếu tố quan trọng cần cân nhắc.

Nhắm mục tiêu khán giả

Điều đầu tiên mà ta cần tự hỏi là: Khán giả của mình dành thời gian ở đâu? Nếu khán giả mục tiêu là thanh thiếu niên và giới trẻ thì các nền tảng như TikTok và Snapchat có thể là nơi ta sẽ thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Nếu ta đang tiếp thị các sản phẩm B2B thì LinkedIn hoặc email có thể là lựa chọn tốt nhất. Khi hiểu được khách hàng tiềm năng thường ở đâu trên mạng, ta nắm được một yếu tố rất quan trọng đối với thành công của mình.

Hãy tìm hiểu sâu về nhóm nhân khẩu học mục tiêu. Họ có nhiều khả năng nghe podcast khi đi làm vào buổi sáng, lướt mạng xã hội vào giờ nghỉ trưa hay kiểm tra email trong ngày không? Càng hiểu rõ thói quen của khán giả mục tiêu, ta càng có thể dễ dàng chọn đúng kênh.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy xem xét dữ liệu hiện có. Hầu hết lưu lượng truy cập website và các lượt chuyển đổi hiện đến từ đâu? Nếu ta trông thấy sự gắn kết từ một nền tảng nhất định thì có thể đáng để tập trung gấp đôi vào kênh đó khi thực hiện các nỗ lực tiếp thị liên kết.

Định dạng nội dung

Tiếp theo, hãy nghĩ về loại nội dung mà ta cảm thấy thoải mái nhất khi tạo ra — và những gì khán giả thích xem. Tự nhiên trước ống kính và thoải mái khi tạo nội dung video? Vậy thì TikTok hoặc YouTube có thể phù hợp. Thích nội dung dạng dài? Quảng cáo tự nhiên qua email hoặc blog có thể là lựa chọn thích đáng. Điều quan trọng là hãy phát huy thế mạnh của mình.

Nếu ta không phải là người có khiếu sáng tạo nội dung bẩm sinh thì cũng đừng lo — ta luôn có thể hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng, người dẫn chương trình podcast hoặc người viết nội dung để giúp quảng bá sản phẩm liên kết. Tuy nhiên, ta cần hiểu loại nội dung nào phù hợp với khán giả.

Lời khuyên chuyên môn: Đừng chỉ nghĩ về những gì dễ thực hiện nhất mà hãy nghĩ về những gì có ý nghĩa đối với khán giả của mình. Nếu khán giả thích hình ảnh thì nội dung video có khả năng sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Nếu họ thích nội dung phân tích thì nên chọn phương án bài viết hoặc email tự nhiên.

Cân nhắc về ngân sách

Một yếu tố quan trọng khác: Ngân sách là bao nhiêu? Nói đến chi phí thì mỗi kênh mỗi khác. Một số kênh, chẳng hạn như tiếp thị qua email hoặc quảng cáo tự nhiên, có thể tương đối rẻ so với chạy chiến dịch video quy mô lớn trên YouTube hoặc TikTok. Ta cần đánh giá nguồn tài chính và quyết định số tiền có thể đầu tư thực tế vào từng kênh.

Nếu ngân sách eo hẹp thì tiếp thị qua email thường là kênh tiết kiệm chi phí nhất. Ta có thể mất nhiều thời gian để xây dựng danh sách email, nhưng khi đã có danh sách này, ta có thể chạy các chiến dịch mà không phải chi nhiều ngoài chi phí thiết lập ban đầu.

Đối với các kênh có trả phí như quảng cáo tự nhiên, các nền tảng như MGID có thể cung cấp ngân sách linh hoạt. Ta có thể chạy các chiến dịch nhỏ để thử nghiệm, sau đó mới cam kết hoàn toàn. Nhờ vậy, ta có thể bắt đầu dễ dàng mà không phải quá tốn kém.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy bắt đầu với quy mô nhỏ. Hãy chạy các chiến dịch thử nghiệm trên các kênh khác nhau và phân tích kết quả. Nếu nhận thấy mức độ gắn kết trên một nền tảng nào đó tốt hơn, ta có thể mở rộng quy mô đầu tư ở nền tảng đó.

Theo dõi và Phân tích

Đây là một câu hỏi quan trọng: Ta sẽ đo lường thành công như thế nào? Mỗi nền tảng cung cấp những cấp độ phân tích và theo dõi khác nhau. Một số kênh, chẳng hạn như email marketing, cung cấp các số liệu như tỷ lệ mở, tỷ lệ click và tỷ lệ chuyển đổi. Các nền tảng khác chẳng hạn như podcast thì có thể khó theo dõi hơn, dựa vào mã khuyến mãi hoặc link giới thiệu để đánh giá hiệu suất.

Trước khi chọn kênh, hãy đảm bảo ta biết cách theo dõi hiệu suất của kênh đó. Các nền tảng như nền tảng quảng cáo tự nhiên của MGID cung cấp bảng thông tin phân tích chi tiết để ta có thể theo dõi lượt click, lượt chuyển đổi và ROI. Trong khi đó, một số kênh có thể yêu cầu theo dõi thủ công hơn hoặc các giải pháp sáng tạo như mã liên kết độc nhất.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy theo dõi các chỉ số KPI. Cho dù là mức độ gắn kết, chuyển đổi hay lưu lượng truy cập, hãy đảm bảo ta có thể theo dõi tiến trình. Nếu không có phân tích phù hợp, ta sẽ không biết những gì đang hoạt động hiệu quả và những gì không hiệu quả.

Tiềm năng mở rộng

Yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: Ta có thể mở rộng nỗ lực dễ dàng như thế nào? Một số kênh, chẳng hạn như podcast, có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn để thu hút sự chú ý, nhưng chúng lại có lượng khán giả cực kỳ trung thành. Các kênh khác, chẳng hạn như quảng cáo tự nhiên hoặc quảng cáo video, giúp ta mở rộng quy mô nhanh hơn sau khi đã xác định được phương án hiệu quả.

Hãy suy xét xem ta muốn mở rộng quy mô nhanh như thế nào và có những nguồn lực nào để thực hiện. Một số kênh tuy có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực ban đầu hơn nhưng sẽ mang lại nhiều lợi ích xứng đáng theo thời gian. Trong khi đó, những kênh khác có thể mang lại chiến thắng nhanh hơn nhưng đồng thời cũng chững lại nhanh hơn.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy thử nhiều kênh và hãy kiên nhẫn. Các chiến lược hay nhất thường kết hợp nhiều kênh để có phương pháp tiếp cận toàn diện. Hiếm có nền tảng duy nhất nào là giải pháp hoàn hảo.

Nhận định sau cùng: Kiểm tra, phân tích và lặp đi lặp lại

Suy cho cùng, lựa chọn kênh tiếp thị liên kết phù hợp là tìm ra điểm phù hợp giữa đối tượng khán giả, phong cách nội dung, ngân sách và khả năng theo dõi. Tin vui là gì? Ta không nhất thiết phải chọn chỉ một kênh. Trên thực tế, những nhà tiếp thị liên kết thành công nhất thường sử dụng kết hợp nhiều nền tảng để tiếp cận khán giả trên nhiều kênh.

Vì vậy, hãy thử nghiệm, hãy kiểm tra các chiến dịch trên những nền tảng khác nhau, đánh giá kết quả và điều chỉnh cách tiếp cận theo thời gian. Cho dù chúng ta quyết định chọn TikTok, chọn tiếp cận hộp thư đến của mọi người hay chọn thực hiện thông qua quảng cáo tự nhiên với MGID, thì điều cốt yếu vẫn là phải liên tục điều chỉnh cho phù hợp.