Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID công bố ra mắt MGID+, giải pháp trọn gói dành cho các nhà xuất bản muốn có được những giải pháp đáp ứng các nhu cầu khác bên cạnh tăng doanh thu trong thời điểm web mở đang thay đổi nhanh chóng. MGID+ mang đến các công cụ kiếm tiền, thu hút độc giả và tăng tương tác trong một bộ công cụ duy nhất và được tăng cường bằng dữ liệu thời gian thực bao gồm hiệu suất quảng cáo, hiệu suất website và nội dung.

Thông qua thảo luận với hàng trăm nhà xuất bản, MGID đã xác định rằng tạo ra các luồng doanh thu bền vững là thử thách chính mà các NXB hiện đang phải đối mặt. MGID cũng thấy rằng các NXB ngày càng bị tác động bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng xã hội, từ việc tuân thủ các quy định về quyền riêng tư dữ liệu, và việc cập nhật các công nghệ phức tạp. MGID+ được phát triển để giải quyết những thử thách này bằng cách sử dụng một loạt các công cụ hiệu quả giúp chủ trang web duy trì doanh thu, thu hút đối tượng độc giả mục tiêu và tăng tương tác:

Duy trì doanh thu : Duy trì doanh thu quảng cáo luôn là một thử thách đối với tất cả các nhà xuất bản. Công cụ 'Campaign Studio” giải quyết thử thách này bằng cách tạo điều kiện triển khai các chiến dịch tự nhiên trực tiếp từ nhà quảng cáo mà không cần bên thứ ba, và trao cho chủ trang web 100% quyền kiểm soát quảng cáo của họ. Thêm vào đó, giải pháp “Ngữ cảnh thông minh" của MGID cung cấp khả năng nhắm mục tiêu hiệu quả mà không cần cookie, cũng không ảnh hưởng đến tính bảo mật đối với dữ liệu về người dùng và quyền sở hữu trí tuệ.

: Duy trì doanh thu quảng cáo luôn là một thử thách đối với tất cả các nhà xuất bản. Công cụ 'Campaign Studio” giải quyết thử thách này bằng cách tạo điều kiện triển khai các chiến dịch tự nhiên trực tiếp từ nhà quảng cáo mà không cần bên thứ ba, và trao cho chủ trang web 100% quyền kiểm soát quảng cáo của họ. Thêm vào đó, giải pháp “Ngữ cảnh thông minh" của MGID cung cấp khả năng nhắm mục tiêu hiệu quả mà không cần cookie, cũng không ảnh hưởng đến tính bảo mật đối với dữ liệu về người dùng và quyền sở hữu trí tuệ. Thu hút độc giả mục tiêu : Nhà xuất bản có thể tìm được độc giả mới và tăng tương tác thông qua việc phân phối nội dung, trao đổi độc giả, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nền tảng tìm kiếm và mạng xã hội. Việc tích hợp nền tảng quảng bá nội dung của MGID cho phép NXB triển khai các chiến dịch riêng, cùng với các khuyến nghị về Core Web Vital và SEO sẽ đảm bảo rằng các khía cạnh kỹ thuật của trang web được tối ưu hóa để thu hút lưu lượng truy cập.

: Nhà xuất bản có thể tìm được độc giả mới và tăng tương tác thông qua việc phân phối nội dung, trao đổi độc giả, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nền tảng tìm kiếm và mạng xã hội. Việc tích hợp nền tảng quảng bá nội dung của MGID cho phép NXB triển khai các chiến dịch riêng, cùng với các khuyến nghị về Core Web Vital và SEO sẽ đảm bảo rằng các khía cạnh kỹ thuật của trang web được tối ưu hóa để thu hút lưu lượng truy cập. Tăng tương tác với độc giả: Độc giả được khuyến khích ở lại trang web thông qua các đề xuất nội dung được cá nhân hóa, trong khi công cụ “Audience Hub” thì đưa người dùng quay lại website bằng các thông báo đẩy phù hợp. Cùng với đó, công cụ “Analytics Hub” mang đến cho NXB cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về các hoạt động backend, để họ có thể theo dõi và phân tích hiệu suất nội dung nhằm đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Sergii Denysenko, CEO của MGID cho biết: “Chúng tôi đã cùng làm việc sát sao với hàng trăm nhà xuất bản để phát triển giải pháp độc đáo này. Chúng tôi tự hào về cách giải quyết chính xác những vấn đề cốt lõi mà các đối tác kỹ thuật số đang gặp phải".