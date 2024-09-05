Tiếp thị liên kết là một ngành được xây dựng dựa trên khả năng thích nghi. Lĩnh vực này mặc dù có bản chất đơn giản nhưng lại liên tục thay đổi khi ý thích của người tiêu dùng, công nghệ và động lực thị trường phát triển. Hơn bao giờ hết, năm 2024 là thời điểm chúng ta cần phải hiểu về những thay đổi như vậy. Bài viết này sẽ khám phá các quan điểm mới nhất của người tiêu dùng, dựa trên nghiên cứu và số liệu thống kê từ eMarketer. Trong báo cáo gần đây, eMarketer phân tích các xu hướng chính yếu có thể định hình lại hoạt động tiếp thị liên kết và tác động đến hiệu quả của hoạt động này qua nhiều thế hệ.

Tổng quan về các xu hướng tiếp thị liên kết

Bối cảnh tiếp thị liên kết năm 2024 có ba xu hướng chính.

Mức độ phụ thuộc vào nội dung video tăng: Các nền tảng như TikTok, YouTube và Instagram đã đưa video dạng ngắn vào trọng tâm của các chiến lược liên kết. Chuyển sang nội dung phù hợp, được cá nhân hóa: Người tiêu dùng giờ đây thích các đề xuất phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ hơn là các chương trình khuyến mãi chung chung, đại trà. Sự phân chia giữa các thế hệ trong việc sử dụng phương tiện truyền thông: Người tiêu dùng lớn tuổi có xu hướng thích nghiên cứu trên web, còn khán giả trẻ tuổi thì lại bị thúc đẩy bởi các nền tảng xã hội và video.

Những xu hướng này cho ta thấy rõ mức độ phức tạp của tiếp thị liên kết ngày càng tăng. Để nổi bật, chúng ta phải hiểu sâu về hành vi của người tiêu dùng ở nhiều nhóm nhân khẩu học, bởi vì ngay cả những thay đổi nhỏ trong ý thích của mọi người cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến dịch.

Tại sao lại phải hiểu thái độ của người tiêu dùng

Thái độ của người tiêu dùng ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của các chiến dịch tiếp thị liên kết. Khi biết được các đối tượng khán giả khác nhau tương tác với nội dung liên kết ở đâu, như thế nào và tại sao, các nhà quảng cáo có thể tinh chỉnh thông điệp và chiến lược phân phối của mình. Vào năm 2024, với mức độ cạnh tranh ngày càng tăng và những thay đổi về nền tảng, chúng ta rất cần phải điều chỉnh cho phù hợp với những ý thích này để duy trì tính phù hợp. Đặc biệt, ý thích của các thế hệ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định những kênh và loại nội dung gây được tiếng vang nhất.

Thái độ của người tiêu dùng đối với tiếp thị liên kết năm 2024

Hơn một nửa số người tiêu dùng Mỹ biết đến tiếp thị liên kết, mặc dù người ta ngày càng thiện nghệ trong việc bỏ qua hoặc tránh quảng cáo hoàn toàn. Trong khảo sát của eMarketer với 1.378 người tiêu dùng Mỹ, họ phát hiện:

Tiếp thị liên kết được người ta công nhận là một trong những loại quảng cáo ít gây khó chịu nhất. Chỉ khoảng 20% ​​số người tham gia khảo sát đánh giá là "rất khó chịu".

Sự tín nhiệm vẫn là một yếu tố quan trọng: khoảng 40% người tiêu dùng "đôi khi" tín nhiệm quảng cáo liên kết. Do vậy, tiếp thị liên kết có thể sánh ngang với các định dạng quảng cáo khác xét về độ tin cậy mà người ta cảm nhận.

Những phát hiện này cho thấy rằng mặc dù nhìn chung, người ta nhận biết và đón nhận tiếp thị liên kết nhưng mức độ tin cậy và tương tác vẫn khác nhau rất nhiều giữa các nhóm nhân khẩu học.

Những điểm khác biệt giữa các thế hệ về nhận thức và sự gắn kết

Ý thích của các thế hệ là yếu tố quyết định người tiêu dùng sẽ tương tác với nội dung liên kết như thế nào. Các thế hệ lớn tuổi hơn, bao gồm Gen X và baby boomers, có nhiều khả năng gặp các link liên kết thông qua trình duyệt web truyền thống. Ngược lại, Gen Z và millennial thì có xu hướng gắn kết nhiều hơn với nội dung liên kết trên phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng video.

Những điểm khác biệt chính bao gồm:

Các thế hệ trẻ thích gắn kết trên mạng xã hội: Gen Z và millennial có nhiều khả năng xem quảng cáo liên kết trên các nền tảng như TikTok và Instagram, trong khi thế hệ baby boomer thì có xu hướng xem quảng cáo trên nội dung tĩnh của web.

Gen Z và millennial có nhiều khả năng xem quảng cáo liên kết trên các nền tảng như TikTok và Instagram, trong khi thế hệ baby boomer thì có xu hướng xem quảng cáo trên nội dung tĩnh của web. Vai trò của những người có tầm ảnh hưởng: Đối với người tiêu dùng trẻ, những người có tầm ảnh hưởng tạo được tác động lớn hơn nhiều trong các quyết định mua hàng của họ so với các công ty truyền thông truyền thống.

Tầm ảnh hưởng của tiếp thị liên kết

Người tiêu dùng thường coi nhẹ tác động của quảng cáo đối với quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, nói đến tiếp thị liên kết, chúng ta có bằng chứng cho thấy loại tiếp thị này có giá trị riêng, đặc biệt là đối với những thế hệ trẻ.

Ảnh hưởng vừa phải đến quyết định: Tuy chưa đến 30% số người được hỏi thừa nhận rằng tiếp thị liên kết ảnh hưởng đến họ "ở mức độ vừa phải" hoặc hơn, mức độ ảnh hưởng này phù hợp với các loại quảng cáo khác.

Tuy chưa đến 30% số người được hỏi thừa nhận rằng tiếp thị liên kết ảnh hưởng đến họ "ở mức độ vừa phải" hoặc hơn, mức độ ảnh hưởng này phù hợp với các loại quảng cáo khác. Mức độ chênh lệch giữa các thế hệ về tầm ảnh hưởng mà người ta nhận thức: Người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là Gen Z, có nhiều khả năng thấy nội dung liên kết "rất có ảnh hưởng" so với các thế hệ lớn tuổi hơn. Gen Z có khả năng ghi nhận tác động của quảng cáo liên kết nhiều hơn hai lần so với thế hệ baby boomer hay Gen X.

Mức độ tin tưởng của các thế hệ trẻ đối với hiệu quả của nội dung liên kết cho chúng ta thấy một cơ hội rõ ràng cho các nhà tiếp thị đang tìm cách thu hút những nhóm này.

Sự thay đổi về quyền lực: Người sáng tạo vs. phương tiện truyền thông truyền thống trong tiếp thị liên kết

Vai trò ngày càng quan trọng của những người sáng tạo nội dung trong hệ sinh thái liên kết là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Mặc dù các nhà phát hành và công ty truyền thông truyền thống đã thống trị không gian này từ lâu nhưng những người sáng tạo cũng đang nhanh chóng có được chỗ đứng.

Những người sáng tạo thúc đẩy khả năng mua hàng trên mạng xã hội: Gần 50% số người tiêu dùng báo cáo rằng nội dung của những người sáng tạo ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ trên mạng xã hội, trong khi chỉ 10,7% số người tiêu dùng nói về nội dung của công ty truyền thông. Nội dung của các nhà bán lẻ mặc dù vẫn hiệu quả nhưng cũng chỉ đạt 35,4%.

Gần 50% số người tiêu dùng báo cáo rằng nội dung của những người sáng tạo ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ trên mạng xã hội, trong khi chỉ 10,7% số người tiêu dùng nói về nội dung của công ty truyền thông. Nội dung của các nhà bán lẻ mặc dù vẫn hiệu quả nhưng cũng chỉ đạt 35,4%. Quan hệ đối tác giữa nhà phát hành và người sáng tạo: Đáp lại, các nhà phát hành truyền thống hợp tác với những người sáng tạo ngày càng nhiều để duy trì khả năng cạnh tranh. Ví dụ như mạng lưới những người sáng tạo của CNET được ra mắt vào đầu năm nay là một minh chứng điển hình cho xu hướng này.

Mặc dù tầm ảnh hưởng ngày càng tăng nhưng những người sáng tạo nội dung vẫn chưa phải là lựa chọn hàng đầu cho mọi danh mục của nhà quảng cáo. Đối với các lĩnh vực có mức độ cân nhắc cao hơn như dịch vụ tài chính thì các nhà phát hành truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận động lực đằng sau những người sáng tạo nội dung, đặc biệt là ở những ngành tập trung vào người tiêu dùng.

Công nghệ và công cụ định hình trải nghiệm liên kết

Công nghệ và công cụ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả của các chiến dịch. Những tiến bộ trong công nghệ đang định hình lại bối cảnh liên kết theo những cách được nêu dưới đây.

Nhắm mục tiêu theo hướng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang cách mạng hóa cách nhắm mục tiêu và thu hút khán giả của các đơn vị liên kết. Các công cụ AI hiện đại phân tích lượng dữ liệu lớn để hiểu hành vi và ý thích của người dùng. Ví dụ như AI có thể dự đoán người dùng có khả năng mua những sản phẩm nào dựa trên lịch sử duyệt web và các giao dịch mua trước đây của họ. Như vậy có nghĩa là các quảng cáo liên kết có thể được thiết kế theo ý thích của từng cá nhân, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Một trường hợp đáng chú ý là công cụ đề xuất của Amazon. Công cụ này dùng AI để đề xuất sản phẩm dựa trên hoạt động của người dùng và do đó giúp tăng lượng bán hàng đáng kể nhờ liên kết.

Tích hợp liền mạch video và quảng cáo tự nhiên

Việc tích hợp tiếp thị liên kết với quảng cáo tự nhiên và nội dung video ngày càng trở nên hiệu quả. Quảng cáo tự nhiên kết hợp liền mạch với nội dung xung quanh, khiến chúng ít gây khó chịu và mang tính gắn kết hơn. Ví dụ như những người có tầm ảnh hưởng trên YouTube thường quảng bá các sản phẩm trong video của họ theo cách khiến khán giả cảm thấy tự nhiên. Kiểu tích hợp này giúp duy trì sự quan tâm của người xem và tăng độ đáng tin của quảng cáo. Các nền tảng như TikTok cũng sử dụng quảng cáo video tự nhiên để phân phối nội dung liên kết phù hợp với ý thích của người dùng, tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Khả năng theo dõi và ghi nhận được nâng cao

Chúng ta cần theo dõi và ghi nhận chính xác thì mới hiểu được tác động của các chiến dịch liên kết. Các công nghệ mới mang đến cho chúng ta những giải pháp theo dõi nâng cao vượt xa các phương pháp dựa trên cookie truyền thống. Hoạt động theo dõi trên nhiều thiết bị giúp các đơn vị liên kết hiểu cách người dùng tương tác với nội dung trên nhiều thiết bị trước khi mua hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi điểm chạm đều được đưa vào trong quá trình ghi nhận, nhằm cung cấp thông tin rõ ràng hơn về các đơn vị liên kết đang thúc đẩy chuyển đổi. Các công cụ như Google Analytics 4 có khả năng cung cấp những thông tin chi tiết này theo cách tốt nhất.

Những thử thách và quan ngại về tiếp thị liên kết

Mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng tiếp thị liên kết vẫn phải đối mặt với một số thử thách trong năm 2024.

Tình trạng chán quảng cáo và tình trạng hoài nghi của người tiêu dùng: Bởi phải tiếp xúc quá nhiều với quảng cáo, người dùng cảm thấy chán ngán và tình trạng này khiến nội dung liên kết khó nổi bật hơn. Chúng ta cần có nội dung mới lạ, hấp dẫn thì mới có thể thu hút sự chú ý.

Bởi phải tiếp xúc quá nhiều với quảng cáo, người dùng cảm thấy chán ngán và tình trạng này khiến nội dung liên kết khó nổi bật hơn. Chúng ta cần có nội dung mới lạ, hấp dẫn thì mới có thể thu hút sự chú ý. Cân bằng giữa sự cá nhân hóa với những quan ngại về quyền riêng tư: Để cá nhân hóa quảng cáo, ta phải xử lý cẩn thận dữ liệu người dùng để tránh các vấn đề về quyền riêng tư. Chúng ta cần có các hoạt động minh bạch về dữ liệu và tuân thủ luật về quyền riêng tư.

Để cá nhân hóa quảng cáo, ta phải xử lý cẩn thận dữ liệu người dùng để tránh các vấn đề về quyền riêng tư. Chúng ta cần có các hoạt động minh bạch về dữ liệu và tuân thủ luật về quyền riêng tư. Bảo vệ dữ liệu và tuân thủ quy định: Chúng ta rất cần tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu như GDPR và CCPA để tránh bị phạt và để xây dựng lòng tin của người tiêu dùng.

Chúng ta rất cần tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu như GDPR và CCPA để tránh bị phạt và để xây dựng lòng tin của người tiêu dùng. Các hành vi gian lận và gây hiểu lầm: Tình trạng gian lận dễ xảy ra trong tiếp thị liên kết, chẳng hạn như gian lận click và các bài đánh giá giả. Khi sử dụng những công cụ phát hiện gian lận và thẩm định các đơn vị liên kết, ta có thể giảm thiểu những rủi ro này.

Tình trạng gian lận dễ xảy ra trong tiếp thị liên kết, chẳng hạn như gian lận click và các bài đánh giá giả. Khi sử dụng những công cụ phát hiện gian lận và thẩm định các đơn vị liên kết, ta có thể giảm thiểu những rủi ro này. Tình trạng cạnh tranh và bão hòa thị trường: Tình trạng cạnh tranh và bão hòa thị trường gia tăng khiến ta khó trở nên nổi bật. Hãy nhắm mục tiêu vào các thị trường ngách và đưa ra những đề xuất giá trị độc đáo.

Tình trạng cạnh tranh và bão hòa thị trường gia tăng khiến ta khó trở nên nổi bật. Hãy nhắm mục tiêu vào các thị trường ngách và đưa ra những đề xuất giá trị độc đáo. Kiểm soát chất lượng của các đối tác liên kết: Hãy đảm bảo các đơn vị liên kết duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao nhằm bảo vệ danh tiếng thương hiệu. Hãy giám sát thường xuyên và hướng dẫn rõ ràng để giúp họ duy trì chất lượng.

Hãy đảm bảo các đơn vị liên kết duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao nhằm bảo vệ danh tiếng thương hiệu. Hãy giám sát thường xuyên và hướng dẫn rõ ràng để giúp họ duy trì chất lượng. Thay đổi thuật toán và chính sách của nền tảng: Các cập nhật về thuật toán và chính sách của nền tảng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp thị liên kết. Chúng ta cần phải cập nhật các thay đổi và điều chỉnh chiến lược.

Các cập nhật về thuật toán và chính sách của nền tảng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp thị liên kết. Chúng ta cần phải cập nhật các thay đổi và điều chỉnh chiến lược. Các thử thách về quy kết: Quy kết chính xác các lượt chuyển đổi cho đúng đơn vị liên kết có thể là công việc rất phức tạp. Chúng ta cần có các mô hình theo dõi và quy kết nâng cao để đánh giá chính xác hiệu suất.

Để xem hướng dẫn toàn diện về cách khắc phục những mối quan ngại này, hãy xem bài viết chi tiết về những thử thách trong tiếp thị liên kết. Những thông tin trong bài viết sẽ giúp ta dễ dàng xử lý các vấn đề này.

Những điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của tiếp thị liên kết

Vậy, chúng ta có thể suy ra những gì từ các xu hướng và kiến thức chuyên sâu mới nhất về tiếp thị liên kết? Như chúng ta đã thấy, bối cảnh tiếp thị liên kết đang phát triển nhanh chóng do sự thay đổi về thái độ của người tiêu dùng, cũng như những tiến bộ công nghệ. Để nổi bật, các thương hiệu cần điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với những thay đổi này. Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về tương lai.

Thái độ của các thế hệ là yếu tố quan trọng

Millennial và Gen Z quen thuộc hơn với tiếp thị liên kết và có cái nhìn tích cực hơn, do đó, đây là vùng đất màu mỡ cho các thương hiệu nhắm mục tiêu vào nhóm đối tượng này.

Ví dụ: Một thương hiệu thời trang hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng trên Instagram để nhờ họ chia sẻ mã giảm giá độc quyền đánh vào sự tín nhiệm và ý thích gắn kết của các khán giả trẻ tuổi này.

Tầm quan trọng của các chiến lược đa kênh

Dựa trên những điểm khác biệt giữa các thế hệ trong việc sử dụng phương tiện truyền thông, các nhà tiếp thị liên kết có thể lựa chọn đúng kênh, ưu tiên các nền tảng video hay cân bằng nội dung web truyền thống.

Ví dụ: Một thương hiệu du lịch có thể dùng các video trên YouTube để tạo nội dung hấp dẫn, đồng thời chạy những chương trình khuyến mãi liên kết thông qua các trang blog du lịch và bản tin để tiếp cận lượng khán giả rộng hơn.

Những người sáng tạo nội dung là tương lai của tiếp thị liên kết

Mặc dù các nhà phát hành truyền thống vẫn còn phù hợp trong một số lĩnh vực cụ thể nhưng những người sáng tạo cũng đang trở thành bộ mặt của ngành. Các nền tảng tiếp tục ưu tiên nội dung của người sáng tạo, khiến những nội dung này phổ biến hơn bao giờ hết.

Ví dụ: Các thương hiệu làm đẹp hợp tác với những YouTube vlogger để nhờ họ đánh giá và hướng dẫn sử dụng sản phẩm nhằm tiếp cận những người theo dõi trung thành một cách hiệu quả.

Kết luận

Khi hành vi của người tiêu dùng và công nghệ phát triển, tiếp thị liên kết phải thích nghi cho phù hợp để đáp ứng nhu cầu của bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng này. Từ tận dụng các công cụ AI và tích hợp nội dung tự nhiên cho đến giải quyết các mối quan ngại về quyền riêng tư và khai thác sức mạnh của những người sáng tạo, tương lai của tiếp thị liên kết vừa năng động vừa đầy hứa hẹn. Sự nổi lên của các khán giả Gen Z và Millennials – những người dễ tiếp thu nội dung liên kết hơn – làm cho tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực này càng thêm nổi bật.

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