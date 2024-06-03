Tác giả

Matthew Villa

Trưởng Bộ phận Kinh doanh, Mỹ

Là Trưởng Bộ phận Kinh doanh của MGID tại Mỹ, Matthew Villa là đầu tàu cho đội ngũ thu hút khách hàng của MGID tại Mỹ, xây dựng mối quan hệ lâu dài với các thương hiệu và đại lý phản hồi trực tiếp hàng đầu trên thị trường. Anh cũng nỗ lực làm tăng mức độ hiện diện của đội ngũ kinh doanh tại Mỹ, hỗ trợ các sáng kiến ​​phát triển nhà phát hành giúp mở rộng các kênh phân phối lưu lượng truy cập.