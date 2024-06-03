Tác giả
Matthew Villa
Trưởng Bộ phận Kinh doanh, Mỹ
Là Trưởng Bộ phận Kinh doanh của MGID tại Mỹ, Matthew Villa là đầu tàu cho đội ngũ thu hút khách hàng của MGID tại Mỹ, xây dựng mối quan hệ lâu dài với các thương hiệu và đại lý phản hồi trực tiếp hàng đầu trên thị trường. Anh cũng nỗ lực làm tăng mức độ hiện diện của đội ngũ kinh doanh tại Mỹ, hỗ trợ các sáng kiến phát triển nhà phát hành giúp mở rộng các kênh phân phối lưu lượng truy cập.
Các bài viết bởi Matthew Villa
10009
24 phút đọc
Xu hướng tiếp thị liên kết năm 2025: Cách giải quyết những t...
Khi một năm nữa khép lại, đã đến lúc chúng ta cần suy ngẫm về những gì đã hoạt động hiệu quả, ...
4 thg 12, 2024 • 24 phút đọc
9925
31 phút đọc
Ngoài vòng GAFA: Các kênh tiếp thị liên ...
Quả thật — khi làm tiếp thị liên kết trên GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), ta giống như...
18 thg 9, 2024 • 31 phút đọc
