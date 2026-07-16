Hãy tưởng tượng: một chiến dịch đột nhiên ngừng phân phối, một mẫu quảng cáo bị từ chối hoặc hiệu suất sụt giảm mà không rõ nguyên nhân. Hầu như mọi nhà quảng cáo trên MGID đều từng gặp những tình huống này. Đây chính là lý do chúng tôi giới thiệu MIA (MGID Intelligent Assistant), trợ lý AI được tích hợp ngay trong nền tảng MGID.

Mọi dữ liệu ta cần đều đã có sẵn — trong báo cáo, cài đặt chiến dịch và Trung tâm Trợ giúp — nhưng để tìm ra câu trả lời, ta thường mất nhiều thời gian hơn cả việc đưa ra quyết định. Vì vậy, thay vì phải điều hướng qua bảng điều khiển, đối chiếu báo cáo hay tìm kiếm tài liệu, giờ đây ta chỉ cần hỏi MIA. MIA sẽ phân tích dữ liệu tài khoản theo thời gian thực, áp dụng chuyên môn của MGID và đưa ra câu trả lời rõ ràng cùng các bước tiếp theo thiết thực — tất cả chỉ trong một cuộc hội thoại.

Cách MIA tìm ra câu trả lời phù hợp

Mỗi câu hỏi đều bắt đầu bằng một quá trình điều tra.

MIA không dựa vào những câu trả lời chung chung hay được soạn sẵn. Tùy vào câu hỏi mà MIA có thể kiểm tra cài đặt chiến dịch, so sánh báo cáo hiệu suất, xem xét trạng thái kiểm duyệt hoặc tham khảo tài liệu sản phẩm của MGID — đôi khi kết hợp nhiều nguồn cùng lúc.

Về mặt kỹ thuật, MIA có thể:

Phân tích dữ liệu tài khoản và chiến dịch theo thời gian thực;

dữ liệu tài khoản và chiến dịch theo thời gian thực; Xem xét cài đặt chiến dịch và báo cáo hiệu suất;

cài đặt chiến dịch và báo cáo hiệu suất; Áp dụng kiến thức về sản phẩm MGID và các phương pháp hay nhất;

kiến thức về sản phẩm MGID và các phương pháp hay nhất; Thực hiện quy trình chẩn đoán có cấu trúc cho các tình huống phổ biến mà nhà quảng cáo thường gặp.

Ví dụ thực tế: "Tại sao chiến dịch của tôi không chi tiêu?"

Hỏi: Tại sao chiến dịch của tôi không chi tiêu?

MIA: Chiến dịch của bạn đang hoạt động, nội dung quảng cáo đã được phê duyệt và lịch chạy được thiết lập chính xác. Tuy nhiên, giá bid hiện tại có vẻ thấp hơn ngưỡng cạnh tranh trong phiên đấu giá và điều này có thể hạn chế khả năng phân phối. Hãy cân nhắc tăng giá bid hoặc tham khảo phạm vi giá bid được đề xuất để giúp khôi phục lưu lượng truy cập.

Thay vì chỉ kiểm tra một chỉ số riêng lẻ, MIA đã xem xét đồng thời trạng thái chiến dịch, tình trạng phê duyệt quảng cáo, số dư tài khoản, lịch chạy, giá bid và cài đặt nhắm mục tiêu, từ đó xác định những yếu tố có thể đang hạn chế khả năng phân phối và gợi ý những nội dung cần kiểm tra tiếp theo.

Quý vị đặt câu hỏi → MIA điều tra → Quý vị nhận được câu trả lời rõ ràng

Tuy nhiên, việc áp dụng những phát hiện của MIA như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào quý vị. Mặc dù MIA đưa ra chẩn đoán và khuyến nghị nhưng quyết định cuối cùng vẫn luôn nằm trong tay quý vị.

Những câu hỏi MIA có thể trả lời ngay hôm nay

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến mà các nhà quảng cáo thường hỏi MIA.

Tại sao chiến dịch của tôi không chi tiêu?

MIA kiểm tra trạng thái chiến dịch, tình trạng phê duyệt quảng cáo, giá bid, lịch chạy, cài đặt nhắm mục tiêu và số dư tài khoản để xác định yếu tố đang cản trở quá trình phân phối, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân có thể gây ảnh hưởng.

Tại sao nội dung quảng cáo của tôi bị từ chối?

MIA giải thích cụ thể lý do quảng cáo không được phê duyệt và hướng dẫn cách chuẩn bị để gửi duyệt lại.

Tình trạng tài khoản của tôi hiện ra sao?

MIA đánh giá hiệu suất tổng thể của tài khoản, làm nổi bật những thay đổi đáng chú ý và chỉ ra các vấn đề cần được ưu tiên xử lý.

Làm thế nào để cải thiện hiệu suất của CPA Tune?

Bằng cách phân tích hiệu suất chiến dịch, giai đoạn học máy, ngân sách, CPA mục tiêu và cấu hình hiện tại, MIA đưa ra những khuyến nghị phù hợp với tình trạng thực tế của chiến dịch.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của MIA

Hầu hết các trợ lý AI đều dựa trên thông tin công khai hoặc các câu trả lời được xác định trước. MIA thì khác. Mỗi câu trả lời của MIA đều kết hợp ba yếu tố:

Dữ liệu tài khoản theo thời gian thực: MIA phân tích các chiến dịch, chỉ số hiệu suất, cài đặt, trạng thái kiểm duyệt và báo cáo để hiểu chính xác điều gì đang diễn ra trong tài khoản của quý vị. Chuyên môn của MGID: MIA áp dụng các phương pháp hay nhất dành riêng cho nền tảng cùng quy trình chẩn đoán có cấu trúc do các nhóm sản phẩm và tối ưu hiệu suất do MGID xây dựng. Kiến thức về sản phẩm: MIA tham khảo nội dung mới nhất từ Trung tâm Trợ giúp MGID để giải thích các tính năng, chính sách và công cụ của nền tảng trong bối cảnh các chiến dịch của quý vị.

Không giống các chatbot chỉ dựa trên những câu trả lời được viết sẵn, MIA tự quyết định cần truy xuất dữ liệu nào, so sánh những báo cáo nào và áp dụng quy trình phân tích nào. Sau đó, MIA tổng hợp tất cả thành một câu trả lời được cá nhân hóa cho chính tài khoản của quý vị.

Bước tiếp theo của MIA

MIA ngày càng trở nên thông minh hơn nhờ phản hồi từ người dùng và những tình huống thực tế mà các nhà quảng cáo gặp phải. Mỗi ý kiến đóng góp đều giúp chúng tôi cải thiện quy trình chẩn đoán, mở rộng kiến thức sản phẩm và nâng cao chất lượng hướng dẫn của MIA.

MIA mới chỉ là bước khởi đầu. Dựa trên các câu hỏi và phản hồi thực tế từ nhà quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng khả năng hiểu, phân tích và giải thích trên toàn bộ nền tảng MGID. Theo thời gian, MIA sẽ trở thành một trợ lý ngày càng hiệu quả hơn trong việc chẩn đoán chiến dịch, phân tích tài khoản, hướng dẫn tối ưu hóa và hỗ trợ các quyết định hằng ngày của nhà quảng cáo.

Gặp gỡ MIA trong Bảng điều khiển MGID

Cho dù quý vị đang khắc phục sự cố chiến dịch, tìm hiểu cách một tính năng hoạt động hay xác định bước tối ưu hóa tiếp theo, MIA luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong Bảng điều khiển MGID.

Đừng mất thời gian tìm kiếm câu trả lời nữa. Chỉ cần hỏi MIA.