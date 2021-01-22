Tạo tài khoản
Olha Sukhinina

Trưởng bộ phận Quản lý Tài khoản

Olha coi sóc quan hệ khách hàng và quản lý đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm với khách hàng tại MGID. Nhiệm vụ chính của bộ phận này là đảm bảo khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh và KPI mục tiêu của họ.

Nhà quảng cáo
Vượt khỏi lượt click: AI đang chuyển đổi tối ưu hóa chiến dị...

Trong suốt nhiều năm, quảng cáo kỹ thuật số xoay quanh một chỉ số: Cost Per Click (chi phí trê...

22 thg 8, 2025 • 19 phút đọc
Thông tin chuyên sâu về Công nghệ Quảng cáo
Công cụ AI dành cho tiếp thị: Chuyển đổi...

Trí tuệ nhân tạo đã cải tiến rất nhiều kể từ khi mới được đưa vào ngành tiếp thị. Lúc đầu, các...

1 thg 3, 2024 • 25 phút đọc
Thông tin chuyên sâu về Công nghệ Quảng cáo
Các xu hướng quảng cáo tự nhiên năm 2024...

Quảng cáo tự nhiên đã phát triển đáng kể bởi hiện tượng mù banner. Khi người dùng bị tấn công ...

12 thg 1, 2024 • 22 phút đọc
Nhà quảng cáo
Hướng dẫn toàn diện về các cộng đồng tiế...

Với mục tiêu đạt mức chi kếch xù hàng năm 13 tỷ USD vào cuối năm 2023, ngành tiếp thị liên kết...

24 thg 11, 2023 • 30 phút đọc
Nhà quảng cáo
Cách đo mức độ nhận biết thương hiệu: Từ...

Trong thế giới ngày nay, không thể coi nhẹ tầm quan trọng của hình ảnh công ty. Quả vậy, khi n...

31 thg 8, 2023 • 23 phút đọc
Nhà quảng cáo
Cách bắt đầu làm tiếp thị liên kết

Quý vị có biết rằng chỉ riêng ở Mỹ và Canada, các tài khoản tiếp thị liên kết đã chiếm 16% tổn...

19 thg 7, 2023 • 23 phút đọc
Nhà quảng cáo
Những công cụ tiếp thị liên kết tốt nhất...

Để chạy tiếp thị liên kết thành công (hoặc bất kỳ loại hình công việc nào có liên quan!), ta c...

3 thg 7, 2023 • 28 phút đọc

