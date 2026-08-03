Trí tuệ nhân tạo đang khiến ngành quảng cáo kỹ thuật số chuyển đổi, giúp quá trình sản xuất nội dung sáng tạo trở nên nhanh chóng, dễ tiếp cận và hiệu quả hơn bao giờ hết. Khi AI trở thành một phần tiêu chuẩn trong quy trình sáng tạo, tính minh bạch cũng trở nên quan trọng không kém.

Đối với MGID, tính minh bạch là một trong những nguyên tắc cốt lõi định hình hệ sinh thái AI tạo sinh của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng người dùng xứng đáng được biết khi nào AI tham gia vào quá trình tạo nội dung và hình ảnh quảng cáo. Quan trọng hơn, nhà quảng cáo và nhà phát hành xứng đáng được sử dụng các công cụ AI được thiết kế lấy trách nhiệm và sự an toàn làm trọng tâm.

Tính minh bạch về AI được tích hợp vào mọi nội dung sáng tạo

Kể từ khi ra mắt các công cụ sáng tạo AI tạo sinh, MGID đã tự động xác định mọi nội dung sáng tạo được tạo ra hoặc chỉnh sửa đáng kể bằng AI. Giờ đây, chúng tôi đang mở rộng tính minh bạch đó trực tiếp đến người dùng.

Tùy thuộc vào nội dung sáng tạo và các yêu cầu hiện hành tại từng địa phương, nhãn công khai thông tin về AI có thể xuất hiện trực tiếp trên quảng cáo. Khi nhấp vào biểu tượng AI ⓘ, người dùng có thể truy cập phần Thông tin AI cho biết quảng cáo được tạo ra hoặc chỉnh sửa đáng kể bằng các công cụ AI tạo sinh của MGID. Điều này thể hiện cách tiếp cận ưu tiên tính minh bạch mà chúng tôi đang áp dụng và sẽ được mở rộng trên nhiều thị trường như một phần trong cam kết của chúng tôi.

Ngoài ra, thông tin công khai về AI được tự động thêm vào bất cứ khi nào nhà quảng cáo sử dụng các tính năng tạo hoặc chỉnh sửa dựa trên AI của MGID — không cần thiết lập hay gắn nhãn thủ công.

Chúng tôi tin rằng tính minh bạch cần được duy trì nhất quán bất kể nội dung AI được tạo ra theo cách nào. Đây là lý do tại sao bên cạnh việc tự động công khai thông tin đối với các nội dung sáng tạo do MGID tạo ra, chúng tôi khuyến khích nhà quảng cáo cung cấp thông tin rõ ràng về việc sử dụng AI bất cứ khi nào AI đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo nội dung, phù hợp với Điều khoản dịch vụ và các nguyên tắc quảng cáo có trách nhiệm của chúng tôi.

Cam kết của chúng tôi rất đơn giản: tính minh bạch liền mạch, nhất quán và đáng tin cậy.

Minh bạch chỉ là bước khởi đầu

Sử dụng AI có trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc công khai thông tin; trên thực tế, mọi nội dung sáng tạo được tạo ra bằng AI thông qua MGID đều tuân thủ một khuôn khổ pháp lý toàn diện được thiết kế để ngăn chặn nội dung độc hại hoặc gây hiểu lầm trước khi đến tay người dùng.

Chính sách của chúng tôi nghiêm cấm nội dung do AI tạo ra liên quan đến:

deepfake hoặc phương tiện truyền thông tổng hợp gây hiểu lầm;

nội dung giả mạo nhằm bắt chước các nhân vật công chúng;

sản phẩm hư cấu hoặc tuyên bố bịa đặt;

thông điệp chính trị hoặc hành vi thao túng xã hội;

nội dung xúc phạm văn hóa, tôn giáo và/hoặc sắc tộc;

định kiến có hại hoặc nội dung phân biệt đối xử;

quảng cáo gian lận hoặc cố ý gây hiểu lầm;

bất kỳ nội dung nào vi phạm chính sách quảng cáo của MGID.

Một trong những thử thách lớn nhất trong việc kiểm duyệt AI là nhiều hệ thống chỉ xem xét nội dung sau khi nội dung đã được tạo ra. Tại MGID, cách tiếp cận của chúng tôi khác biệt. Chúng tôi tin rằng việc đảm bảo tuân thủ khi sử dụng AI nên bắt đầu ngay từ quá trình tạo nội dung.

Các mô hình AI của chúng tôi được đào tạo liên tục dựa trên chính sách an toàn nội bộ nhằm giảm thiểu khả năng tạo ra nội dung bị cấm ngay từ đầu. Mỗi nội dung quảng cáo hoàn chỉnh sau đó sẽ trải qua thêm một lớp kiểm duyệt tự động và thủ công trước khi đủ điều kiện được phân phối. Các biện pháp bảo vệ này liên tục được cải tiến. Chúng tôi tích hợp các trường hợp kiểm duyệt mới, các hình thức lạm dụng mới nổi và những diễn biến về quy định vào hệ thống mỗi ngày, cho phép chúng tôi chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ thay vì chỉ phản ứng sau khi vi phạm xảy ra.

Tại sao điều này quan trọng đối với các nhà phát hành

Đối với các nhà phát hành, AI có trách nhiệm đồng nghĩa với việc tăng cường niềm tin vào quảng cáo được hiển thị trên nền tảng của họ, cải thiện an toàn thương hiệu và giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với nội dung gây hiểu lầm hoặc có hại. MGID kết hợp việc tự động công khai thông tin về AI, các biện pháp kiểm soát tuân thủ chủ động và các biện pháp bảo vệ kiểm duyệt liên tục được cải tiến, giúp các nhà phát hành tự tin kiếm tiền từ quảng cáo có sự hỗ trợ của AI mà không làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dùng.