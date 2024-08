Trước khi khởi chạy một chiến dịch quảng cáo tự nhiên mới, lý tưởng nhất là ta cần biết chi phí thực hiện là bao nhiêu.

Thông thường, một chiến dịch quảng cáo tự nhiên có giá từ 1,000 đô la đến 1,000,000 đô la. Chi phí được xác định bởi một số yếu tố: không gian quảng cáo của nhà xuất bản và cơ quan quản lý domain của họ, đối tượng mục tiêu và mức độ cạnh tranh về lưu lượng truy cập trong vùng địa lý mục tiêu mong muốn.

Quảng cáo tự nhiên được định giá theo CPM hoặc CPC. Nếu chọn mô hình Cost per Mile (CPM), ta trả một mức giá nhất định cho 1000 lần hiển thị quảng cáo. Nếu chọn mô hình Cost per Click (CPC), ta trả tiền cho nhà xuất bản mỗi khi một quảng cáo được click vào. Do đó, ta có thể chọn cách trả tiền cho một quảng cáo, cho dù đó là khi người dùng nhìn thấy quảng cáo của ta hay khi họ click vào quảng cáo đó.

Chúng ta hãy đi sâu hơn vào cách có thể lập kế hoạch ngân sách của mình và nơi để tìm ước tính chi phí đáng tin cậy cho chiến dịch.

Thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập, công cụ do AI hỗ trợ để ước tính chi phí chiến dịch

Tại MGID, có hai cách để dễ dàng tìm được các ước tính chi phí đáng tin cậy. Người quản lý tài khoản MGID của quý vị là một trong số đó. Người quản lý tài khoản của quý vị hiểu thị trường và biết chi phí của các chiến dịch tự nhiên tương tự. Chỉ việc cung cấp cho họ thông tin chi tiết về chiến dịch sắp tới của quý vị và họ sẽ cung cấp cho quý vị ngân sách gần đúng.

Phương pháp thứ hai là sử dụng công cụ thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập được hỗ trợ bởi AI của MGID. Công cụ này cho thấy những gì MGID có thể làm cho quý vị: xét về lưu lượng truy cập, số lượt click, chi phí sẽ là bao nhiêu, vị trí địa lý hoạt động tốt nhất, cũng như mức độ cạnh tranh ở mỗi quốc gia.

Để truy cập công cụ này, hãy click vào nút thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập (Traffic Insights) trên trang Thêm chiến dịch mới.

Chọn thiết bị mục tiêu (Tất cả/Máy tính để bàn/Di động & Máy tính bảng) và loại chiến dịch (Quảng cáo sản phẩm hoặc Quảng cáo nội dung).

Sau đó, công cụ thông tin chi tiết về lưu lượng hiển thị CPC được đề xuất tối thiểu cho các vùng địa lý khác nhau và sắp xếp theo số lần hiển thị hàng ngày. Để xem một quốc gia cụ thể, hãy nhập vùng địa lý mong muốn vào trường Tìm quốc gia.

Bằng cách nhấp vào nút Thêm chiến dịch trong cột Hành động, bạn có thể bắt đầu chiến dịch của mình ngay lập tức với việc nhắm mục tiêu đã chọn. Khi bắt đầu chiến dịch của mình, chúng tôi gợi ý CPC cao hơn 10-30% so với đề xuất để kiểm tra nhiều nhà xuất bản hơn và tìm các nguồn lưu lượng hiệu quả nhất cho chiến dịch.

Kiểm tra ngân sách và CPC của chiến dịch theo vùng địa lý

Mỗi khu vực địa lý có CPC đề xuất riêng, phụ thuộc vào sự cạnh tranh, nguồn cung của thị trường, và lực lượng có nhu cầu.

Trong trường hợp ngân sách hạn chế hoặc muốn có kết quả nhanh hơn, chọn lựa tốt nhất là chọn một vùng địa lý có CPC thấp hơn. Điều này cho phép ta tiếp cận lượng khách hàng lớn hơn với cùng một giá trị.

Ngân sách thử nghiệm trung bình được tính gần 10xCPA - tất nhiên là tùy thuộc vào danh mục. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta sẽ không thấy kết quả ngay lập tức. Ngân sách thử nghiệm này sẽ thu thập đủ dữ liệu để tối ưu hóa và đánh giá xem ưu đãi có tiềm năng tăng trưởng hay không.

Mặc dù CPC là một số liệu quan trọng nhưng hãy cố gắng không tập trung quá nhiều vào nó. Đối với các nhà quảng cáo, chúng tôi khuyên nên chuyển trọng tâm sang chuyển đổi và chi phí của chúng. Hãy luôn phân tích nguồn lưu lượng truy cập nào có mức chuyển đổi cao hơn và sử dụng tối ưu hóa dựa trên quy tắc, tập trung vào các nguồn hoạt động tốt nhất và cũng giảm bid cho những nguồn không hoạt động tốt.

Tóm lại

Có hai cách để ước tính chi phí chiến dịch dự kiến. Một là người quản lý tài khoản MGID. Họ là người bạn tốt nhất khi nói đến việc cung cấp chi phí chiến dịch dự kiến. Người quản lý tài khoản MGID biết về thị trường, mức độ cạnh tranh cho các vùng địa lý khác nhau và các CPC dự kiến. Với người quản lý tài khoản, chiến dịch của bạn luôn được chăm sóc tốt.

Một cách khác để tìm CPC được đề xuất, số lần hiển thị và số lượt click cho chiến dịch sắp tới của ta là sử dụng công cụ thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập của MGID. Ở đó, ta có thể tìm thấy các mục tiêu dự kiến cho những vùng địa lý khác nhau và ước tính chi phí quảng cáo tự nhiên.