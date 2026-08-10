Mặc dù quảng cáo ChatGPT vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng chúng đã cho thấy quảng cáo có thể thay đổi như thế nào khi mọi người ngừng tìm kiếm và bắt đầu trò chuyện với AI.

Hàng triệu người sử dụng ChatGPT để so sánh sản phẩm, nghiên cứu trước khi mua hàng và yêu cầu đề xuất. Việc quảng cáo theo chân họ đến đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

OpenAI đã bắt đầu thử nghiệm quảng cáo bên trong ChatGPT, và kết quả ban đầu là sự kết hợp giữa hào hứng và thất vọng. Các nhà quảng cáo tiên phong gặp phải những thách thức như nguồn cung hạn chế và khả năng báo cáo cơ bản, nhưng họ cũng phát hiện ra rằng mọi người tương tác với quảng cáo khi trò chuyện theo cách khác so với khi tìm kiếm.

Sự quan sát này là lý do tại sao quảng cáo ChatGPT lại quan trọng vượt ra ngoài nền tảng của chính nó. Đây là bản xem trước về cách quảng cáo được hỗ trợ bởi AI có thể phát triển ở mọi nơi.

Quảng cáo ChatGPT vẫn còn trong giai đoạn đầu

Xin đừng cảm thấy mình đã đến muộn với quảng cáo ChatGPT. Nền tảng này mới chỉ ra mắt được vài tháng và đã thay đổi hình thức nhiều lần.

Kể từ khi ra mắt, OpenAI đã liên tục mở rộng nền tảng với:

Trình quản lý quảng cáo tự phục vụ;

Chiến dịch CPC và tối ưu hóa chuyển đổi;

Theo dõi chuyển đổi với tính năng Automatic Advanced Matching (Đối sánh nâng cao tự động);

Tích hợp AppsFlyer và Adjust để phân bổ trên thiết bị di động;

Ngân sách trung bình hàng ngày với tính năng tự động điều chỉnh ngân sách;

Loại trừ theo khu vực địa lý;

Quảng cáo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được làm mới với giá cả và xếp hạng sao;

Quảng cáo băng chuyền sản phẩm hiển thị nhiều mặt hàng trong một vị trí duy nhất.

Tốc độ phát triển cũng quan trọng không kém so với các tính năng. Chỉ trong vài tháng, ChatGPT Ads đã chuyển từ các vị trí quảng cáo tương đối đơn giản sang các định dạng tự động hóa hơn, dựa trên nguồn cấp dữ liệu, với khả năng tối ưu hóa chiến dịch ngày càng tinh vi.

Ngoài ra, nền tảng này đã bỏ mức cam kết tối thiểu ban đầu là 200.000 đô la vào tháng 5 năm 2026, và đấu giá CPA đã được triển khai vào tháng 6, biến chương trình thí điểm thành một kênh hiệu suất thực sự.

Nói cách khác, các nhà quảng cáo đang tham gia vào một nền tảng đang được hình thành ngay trước mắt họ.

Điều đó cũng giải thích tại sao làn sóng nhà quảng cáo đầu tiên lại có những trải nghiệm trái chiều như vậy. Một số báo cáo cho thấy hiệu suất đầy hứa hẹn, trong khi những người khác lại chật vật để chi tiêu dù chỉ một phần nhỏ ngân sách được phân bổ.

Lý do là chưa có đủ cơ hội quảng cáo để thực sự phân bổ ngân sách.

Tại sao các nhà quảng cáo tiên phong gặp khó khăn

Một số thương hiệu tham gia chương trình thí điểm ban đầu của OpenAI đã đầu tư hàng trăm nghìn đô la, nhưng sau đó chứng kiến các chiến dịch của họ gần như không hoạt động.

Kỳ vọng Thực tế Nguồn cung dồi dào Cơ hội quảng cáo hạn chế Chi tiêu chiến dịch theo kế hoạch Phân bổ ngân sách thấp hơn đáng kể Báo cáo chi tiết Công cụ đo lường cơ bản Một nền tảng quảng cáo hoàn thiện Một sản phẩm beta đang phát triển

Theo Digiday, ví dụ rõ ràng nhất về điều này là ví dụ về một nhà quảng cáo chỉ chi 2.500 đô la trong tổng số 250.000 đô la đã cam kết trong bốn tuần đầu tiên của chương trình thí điểm. Những nhà quảng cáo khác cũng báo cáo trải nghiệm tương tự, phải đối mặt với nhiều tuần gần như không có lượt hiển thị nào, sau đó mọi thứ được cải thiện.

Vấn đề thực sự nằm ở sự không phù hợp giữa kỳ vọng và thực tế. Các nhà tiếp thị kỳ vọng vào lượng quảng cáo ở cấp độ Google hoặc Meta, nơi quảng cáo bắt đầu được phân phối gần như ngay lập tức. OpenAI, với hơn nửa tỷ người dùng hàng tuần, đã khiến giả định đó trở nên hợp lý. Trên thực tế, chỉ một phần nhỏ các cuộc hội thoại đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo, vì vậy số lượt hiển thị khả dụng ít hơn nhiều so với số lượng người dùng được công bố.

Điều đó đã và đang thay đổi. Các nhà quảng cáo báo cáo tỷ lệ hiển thị quảng cáo tăng đều đặn trong những tháng gần đây, và đến tháng 4 năm 2026, quảng cáo đã xuất hiện trong khoảng 26,5% số lượt trả lời trên toàn cầu và 49% tại Mỹ, một bước nhảy vọt đáng kể so với tỷ lệ nhỏ giọt ban đầu của chương trình thí điểm.

Tại sao ChatGPT không thể hiển thị quảng cáo ở mọi nơi

Thoạt nhìn, giải pháp này có vẻ khá rõ ràng. Thực tế, có lẽ quý vị đang tự hỏi: nếu các nhà quảng cáo muốn có nhiều lượt hiển thị hơn thì sao lại không hiển thị nhiều quảng cáo hơn? Tại vì đó là một trong những cách nhanh nhất để phá hỏng trải nghiệm người dùng.

ChatGPT không phải là một bảng tin hay trang kết quả tìm kiếm. Mọi người đến đó để đặt câu hỏi cá nhân và trò chuyện. Những cuộc trò chuyện ấy có thể kéo dài vài phút, và điều này làm tăng tiêu chuẩn đối với mỗi quảng cáo được hiển thị. Trước khi quảng cáo xuất hiện, OpenAI được cho là kiểm tra xem cuộc trò chuyện có phù hợp với quảng cáo hay không, quảng cáo có phù hợp với chủ đề hay không và liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để hiển thị quảng cáo hay không. Chỉ sau khi vượt qua cả ba bước này, quảng cáo mới được đưa vào.

Mỗi bước kiểm tra đó đều giúp bảo vệ trải nghiệm người dùng, đồng thời thu hẹp nguồn cung quảng cáo. Đây chính là lý do tại sao các nhà quảng cáo gặp phải những rào cản như đã mô tả ở trên. Ví dụ, trong cuộc hội thoại về phỏng vấn xin việc, một khóa học viết sơ yếu lý lịch thì phù hợp còn quảng cáo bột protein thì không.

Chính sách quảng cáo của OpenAI phản ánh nguồn cung quảng cáo ngày càng thu hẹp, loại trừ việc đặt quảng cáo gần các chủ đề chính trị và sức khỏe tâm thần, đồng thời cấm hoàn toàn các danh mục hẹn hò, rượu, ma túy và cờ bạc.

Sự hạn chế ấy khiến OpenAI mất đi một phần nguồn cung quảng cáo hiện tại. Về lâu dài, đó có thể là điều giúp người dùng đủ tin tưởng vào các đề xuất của AI để quảng cáo hoạt động hiệu quả.

Cuộc hội thoại AI tạo ra một loại ý định khác

Đây là lúc quảng cáo ChatGPT trở nên thực sự thú vị. Hãy nghĩ về cách mọi người thường tìm kiếm sản phẩm.

Một tìm kiếm trên Google có thể trông như thế này:

tai nghe chống ồn tốt nhất

Một cuộc trò chuyện với ChatGPT có nhiều khả năng sẽ như thế này:

Tôi làm việc tại quán cà phê vài ngày một tuần, có ngân sách khoảng 300 đô la và tôi cần tai nghe có micrô tốt để gọi video. Bạn đề xuất loại nào?

Cùng một danh mục, nhưng ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau.

Khi trợ lý AI đề xuất một sản phẩm, người dùng đã chia sẻ ngân sách, ưu tiên, mối quan tâm và mục tiêu họ đang hướng tới. Đó là ngữ cảnh phong phú hơn nhiều so với những gì một truy vấn tìm kiếm ngắn gọn có thể cung cấp.

Ngữ cảnh phong phú đó cũng giúp việc nhắm mục tiêu trở nên tinh tế hơn. Không giống như từ khóa tìm kiếm, các cuộc trò chuyện thường tiết lộ những vấn đề cụ thể mà người dùng đang cố gắng giải quyết. Hai người dùng xem cùng một danh mục sản phẩm có thể có ý định hoàn toàn khác nhau. Đối với các nhà quảng cáo, hiểu được ý định trong hội thoại có nghĩa là nhìn xa hơn các từ khóa và xem xét người dùng đang ở giai đoạn nào trong hành trình ra quyết định.

Nói cách khác, AI hiểu những gì người dùng đang tìm kiếm và tại sao.

Mặc dù quy mô đối tượng nhỏ hơn nhiều, một số chiến dịch ChatGPT đã đạt hiệu quả gần bằng tìm kiếm phi thương hiệu trên Google. Ít người nhìn thấy quảng cáo hơn, nhưng những người nhìn thấy lại đang ở giai đoạn tiến xa hơn trong phễu bán hàng.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là quảng cáo AI sẽ sớm thay thế tìm kiếm. Tìm kiếm vẫn không có đối thủ về quy mô.

Tuy nhiên, các cuộc hội thoại với AI cho phép nhà quảng cáo tiếp cận người dùng khi họ đang tích cực cân nhắc một quyết định, thay vì chỉ đơn thuần tìm kiếm thông tin.

Điều này cũng nâng cao tiêu chuẩn về tính phù hợp. Trong tìm kiếm, việc khớp với truy vấn thường là đủ để nhận được một lượt click. Trong đàm thoại AI, người dùng mong đợi các phản hồi phản ánh ngữ cảnh mà họ đã chia sẻ. Quảng cáo không chú ý đến ngữ cảnh có thể gây khó chịu hơn chứ không mang đến cảm giác hữu ích.

Những việc nhà quảng cáo nên làm ngay hôm nay

Chờ đợi nền tảng trưởng thành là một sai lầm. Mức cạnh tranh hiện vẫn còn thấp, và những thương hiệu thử nghiệm ngay bây giờ sẽ là những thương hiệu biết cách chi tiêu hiệu quả khi nguồn cung quảng cáo bắt kịp. Best Buy, Lowe's và VistaPrint nằm trong số những nhà quảng cáo đầu tiên chạy chiến dịch trên Ads Manager tự phục vụ của OpenAI, được chính thức ra mắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2026.

Một vài ưu tiên đã trở nên rõ ràng.

Bắt đầu từ từ và xem đây là kênh học hỏi

Thế hệ quảng cáo AI đầu tiên tập trung thu thập thông tin chi tiết hơn là tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROAS). Hãy thử nghiệm các ngành, đối tượng và thông điệp khác nhau. Hãy chú ý đến những điểm mà các cuộc hội thoại với AI phù hợp một cách tự nhiên trong hành trình khách hàng của ta.

Thay vì cố gắng tối đa hóa phạm vi tiếp cận ngay lập tức, hãy tập trung vào những tình huống mà sản phẩm hoặc dịch vụ của ta thực sự giúp giải quyết vấn đề của người dùng. Thành công ban đầu có thể đến từ việc xuất hiện đúng vào những thời điểm có ý nghĩa với khách hàng, thay vì chỉ nhắm mục tiêu vào các danh mục rộng.

Suy nghĩ lại về nội dung quảng cáo

Người dùng sử dụng ChatGPT để tìm câu trả lời, do đó quảng cáo chỉ là một phần thứ yếu của trải nghiệm. Điều này thay đổi cách nhìn nhận về quảng cáo hiệu quả. Nội dung giải thích, so sánh hoặc giúp giải quyết vấn đề sẽ tạo cảm giác tự nhiên hơn nhiều so với nội dung quảng cáo mang tính thúc đẩy bán hàng.

Quảng cáo càng giống một lời khuyên hữu ích, người dùng càng có nhiều khả năng tương tác.

Tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi click

Trang đích cũng quan trọng không kém quảng cáo. Một người click sau một cuộc trò chuyện chi tiết với AI thường đã có sẵn một vấn đề cụ thể trong đầu. Việc đưa khách truy cập đó đến một trang sản phẩm chung chung hoặc biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng quá rộng có thể gây khó chịu nếu trang đó không giải quyết được câu hỏi đã thúc đẩy họ click.

Các nhà quảng cáo nên coi trang đích như một phần mở rộng của cuộc trò chuyện. Trang càng phù hợp với ý định ban đầu của người dùng, khả năng chuyển đổi càng cao.

Đo lường những gì thực sự quan trọng

Khi các nền tảng AI trưởng thành, thành công có thể được đo lường theo những cách khác nhau.

Bên cạnh tỷ lệ click (CTR) và chuyển đổi, các nhà quảng cáo có thể sẽ chú ý nhiều hơn đến các tín hiệu như chất lượng tương tác, ngữ cảnh hội thoại và cách trí tuệ nhân tạo (AI) ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trong suốt hành trình.

Các nhà quảng cáo tiên phong cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác thực hiệu suất do nền tảng báo cáo bằng các phép đo độc lập. Phân tích trang web, dữ liệu CRM và kết quả bán hàng thực tế cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn, đặc biệt là khi khả năng báo cáo tiếp tục phát triển.

Luôn linh hoạt

Có lẽ lời khuyên quan trọng nhất cũng là lời khuyên đơn giản nhất.

Các tính năng và định dạng quảng cáo sẽ thay đổi, vì vậy hãy cởi mở và sẵn sàng thích ứng trong bối cảnh đang phát triển này. Những gì hiệu quả sau sáu tháng nữa có thể rất khác so với những gì hiệu quả ngày hôm nay.

Quảng cáo ChatGPT đang trở thành một kênh hiệu suất nghiêm túc

Các bản cập nhật nền tảng mới nhất cho thấy OpenAI không còn chỉ tập trung vào việc giới thiệu quảng cáo trên ChatGPT. Họ đang xây dựng một nền tảng tiếp thị hiệu suất hoàn thiện. Các tính năng như tối ưu hóa chuyển đổi, phân bổ nâng cao, tự động điều chỉnh ngân sách và đo lường trên thiết bị di động là những khả năng tiêu chuẩn trên Google Ads và Meta Ads. Sự xuất hiện của chúng trong ChatGPT Ads cho thấy OpenAI đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về chức năng, đồng thời vẫn duy trì trải nghiệm quảng cáo hội thoại độc đáo của mình.

Cuộc hội thoại chỉ mới bắt đầu

Quảng cáo ChatGPT mang đến cái nhìn sơ lược về hướng đi của quảng cáo kỹ thuật số. Theo báo cáo, OpenAI dự kiến thu về khoảng 2,5 tỷ đô la doanh thu quảng cáo vào năm 2026, trong khi Google cho biết Gemini hiện không có quảng cáo và không có kế hoạch triển khai chúng. Điều này khiến OpenAI trở thành công ty chính đang thử nghiệm mô hình này hiện nay.

Đối với các nhà quảng cáo, việc hiểu cách mọi người trò chuyện với AI có thể cũng sẽ trở nên quan trọng như việc hiểu cách họ tìm kiếm. Các thương hiệu thành công không nhất thiết phải là những thương hiệu có ngân sách lớn nhất, mà là những thương hiệu biết khi nào thông điệp của họ thực sự mang lại giá trị cho cuộc hội thoại.