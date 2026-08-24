Những gì hiệu quả vài tháng trước có thể không còn hiệu quả ngày nay. Sở thích của người dùng thay đổi, hiệu suất lưu lượng truy cập biến động và các cơ hội mới có thể xuất hiện nhanh chóng. Đối với việc tối ưu hóa chiến dịch, khả năng theo kịp những thay đổi đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

CPA Tune đang thực hiện điều này ngày càng tốt hơn. Công nghệ dự đoán được nâng cấp của CPA phân tích hiệu suất và ngữ cảnh hiện tại chính xác hơn, giúp xác định lưu lượng truy cập có giá trị và phân bổ ngân sách vào những nơi có cơ hội chuyển đổi cao hơn.

Hiểu rõ hơn về những gì có khả năng chuyển đổi

Hiệu quả của việc tối ưu hóa phụ thuộc vào khả năng phản ứng với những thay đổi mới nhất trong hành vi người dùng. Bản nâng cấp CPA Tune đã cải thiện khả năng thích ứng với những thay đổi này theo ba cách:

Chú trọng hơn đến hành vi gần đây: Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu lịch sử trong nhiều tháng, hoạt động gần đây của người dùng giờ đây đóng vai trò lớn hơn trong các quyết định bidding, giúp mô hình thích ứng nhanh hơn với những thay đổi. Phân tích hiệu suất chi tiết hơn: Bằng cách đánh giá các tổ hợp lưu lượng truy cập cụ thể thay vì dựa trên mức trung bình tổng thể, mô hình có thể phát hiện các phân khúc tiềm năng mà những mô hình tổng quát hơn có thể bỏ sót. Đọc sở thích của người dùng chính xác hơn: Tín hiệu về sở thích giờ đây phản ánh nội dung quảng cáo thực tế mà người dùng đã xem, cho thấy rõ hơn những gì mọi người thực sự quan tâm. Đối với các nhà quảng cáo, điều này đồng nghĩa với lưu lượng truy cập phù hợp hơn, quyết định bidding sáng suốt hơn và sử dụng ngân sách chiến dịch hiệu quả hơn một cách tự động.

Dự đoán chính xác hơn, kết quả mạnh mẽ hơn

So với phiên bản trước của mô hình dự đoán, mô hình mới mang lại những cải thiện rõ rệt trên cả hai chiến lược CPA Tune.

Đối với các chiến dịch MaxConversions:

Tỷ lệ chuyển đổi (CVR) +15%

Doanh thu của khách hàng +20%

MaxConversions tìm thấy nhiều cơ hội chuyển đổi hơn, dẫn đến ROI tổng thể tốt hơn.

Đối với các chiến dịch Target CPA:

Tỷ lệ chuyển đổi (CVR) +13%

Doanh thu của khách hàng +25%

Ở đây, mức tăng trưởng doanh thu cũng vượt đáng kể mức tăng trưởng chuyển đổi, giúp cải thiện ROI tổng thể.

Bản nâng cấp hoạt động tự động

Kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2026, công nghệ dự đoán được nâng cấp đã tự động hoạt động trên các chiến dịch sản phẩm có bật CPA Tune. Không cần thay đổi gì từ phía nhà quảng cáo.

Không cần khởi động lại chiến dịch, điều chỉnh Target CPA hoặc bật chế độ tối ưu hóa mới. Cho dù quý vị sử dụng Target CPA để kiểm soát chi phí hay MaxConversions để thúc đẩy tăng trưởng, CPA Tune giờ đây đưa ra các quyết định tối ưu hóa thông minh hơn bằng cách sử dụng chính thiết lập chiến dịch hiện có của quý vị.

Sự phát triển của CPA Tune

CPA Tune bắt đầu với một mục tiêu đơn giản: giúp các nhà quảng cáo tối ưu hóa chuyển đổi thay vì số lượt click. Với Target CPA và MaxConversions, công cụ này đã phát triển để hỗ trợ các mục tiêu hiệu suất khác nhau, từ duy trì chi phí thu hút khách hàng đến mở rộng quy mô chuyển đổi.

Giờ đây, công nghệ hỗ trợ cả hai chiến lược này chính xác hơn, phản hồi nhanh hơn với những thay đổi về sở thích của người dùng, mô hình lưu lượng truy cập và hiệu suất chiến dịch, giúp các nhà quảng cáo mở rộng quy mô một cách tự tin hơn.

Khi CPA Tune tiếp tục phát triển, các nhà quảng cáo được hưởng lợi từ khả năng tối ưu hóa thích ứng nhanh chóng với thị trường, biến nhiều cơ hội của chiến dịch thành kết quả có thể đo lường được.