AI đang giúp các thương hiệu mở rộng quy mô quảng cáo tự nhiên thông qua khả năng nhắm mục tiêu thông minh hơn, đặt bid tự động, tối ưu hóa nội dung sáng tạo và cải thiện chất lượng lưu lượng truy cập. Kết quả là ROAS tăng, CPA giảm và tỷ lệ chuyển đổi được cải thiện.

Quảng cáo tự nhiên tuân theo một nguyên tắc đơn giản: hiển thị đúng quảng cáo cho đúng người vào đúng thời điểm. Chỉ cần lệch một trong ba yếu tố đó, ngân sách chiến dịch có thể bị lãng phí. Điều này luôn đúng. Tuy nhiên, yếu tố thay đổi chính là tốc độ.

Trước đây, người ta thường mất hàng tuần thử nghiệm thủ công để xác định nội dung quảng cáo nào hiệu quả, nhóm đối tượng nào chuyển đổi tốt hơn hay vị trí hiển thị nào đáng đầu tư. Giờ đây, toàn bộ quá trình đó có thể diễn ra liên tục mà không cần phải thao tác thủ công trên bảng tính.

Năm chiến dịch dưới đây minh họa rõ điều gì xảy ra khi các thương hiệu tận dụng AI một cách hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng xem họ đã gặp vấn đề gì, áp dụng giải pháp nào và các chỉ số đã thay đổi ra sao.

Vì sao AI hiệu quả trong quảng cáo tự nhiên

Hiệu quả của quảng cáo tự nhiên phụ thuộc vào mức độ phù hợp. Quảng cáo càng phù hợp với nội dung xung quanh, đúng đối tượng mục tiêu và đúng thời điểm hiển thị thì kết quả càng tốt. Việc duy trì mức độ phù hợp đó một cách nhất quán trên nhiều chiến dịch và vị trí hiển thị chính là lợi thế lớn nhất của AI.

Ngày nay, việc nhắm mục tiêu, đặt bid, xoay vòng nội dung quảng cáo và phân tích lưu lượng truy cập đều có thể được thực hiện liên tục mà không cần can thiệp thủ công. Những gì trước đây mất nhiều ngày thử nghiệm giờ đây được xử lý theo thời gian thực, với các tín hiệu tối ưu hóa tự động phản hồi trở lại chiến dịch.

Dưới đây là cách AI hỗ trợ các khía cạnh chính trong quản lý chiến dịch quảng cáo tự nhiên:

Khả năng của AI Tác động đến chiến dịch Nhắm mục tiêu dự đoán Nhanh chóng xác định nhóm đối tượng tiềm năng chất lượng cao Tối ưu hóa nội dung quảng cáo Cải thiện CTR và giảm tình trạng người dùng “mù quảng cáo” Đặt bid tự động Duy trì CPA và ROAS theo mục tiêu Phân tích chất lượng lưu lượng truy cập Loại bỏ lưu lượng truy cập kém chất lượng hoặc không hợp lệ Phù hợp theo ngữ cảnh Hiển thị quảng cáo trong môi trường phù hợp hơn

Nhắm mục tiêu dự đoán giúp nâng cao chất lượng lưu lượng truy cập

AI phân tích các mô hình tương tác, hành vi duyệt web, tín hiệu thiết bị và dữ liệu ngữ cảnh để xác định những đối tượng có khả năng chuyển đổi cao nhanh và chính xác hơn so với phương pháp phân khúc thủ công. Kết quả là chất lượng lưu lượng truy cập được cải khi đặt bid.

AI giúp đẩy nhanh quá trình thử nghiệm nội dung quảng cáo

Các chiến dịch quảng cáo tự nhiên thường nhanh chóng mất hiệu quả khi nội dung quảng cáo trở nên nhàm chán hoặc lỗi thời. AI giúp giải quyết vấn đề này bằng cách liên tục thử nghiệm nhiều biến thể khác nhau của tiêu đề, hình ảnh và lời kêu gọi hành động (CTA), đồng thời tự động phân bổ ngân sách sang những phiên bản hoạt động tốt nhất. Nhờ đó, quá trình thử nghiệm A/B vốn mất hàng tuần thao tác thủ công nay được rút ngắn thành một quy trình tối ưu hóa liên tục diễn ra âm thầm.

Đặt bid tự động giúp cải thiện ROAS

Hệ thống đặt bid dựa trên AI có thể điều chỉnh CPC và mục tiêu CPA theo thời gian thực dựa trên khả năng chuyển đổi, chất lượng vị trí hiển thị và hành vi của người dùng. Trong những ngành có mức cạnh tranh cao và biên lợi nhuận thấp, khả năng phản hồi linh hoạt này có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với hiệu quả tổng thể của chiến dịch.

AI theo ngữ cảnh giúp tăng mức độ phù hợp

AI theo ngữ cảnh phân tích nội dung trang, từ khóa và cấu trúc bài viết để hiển thị quảng cáo trong những môi trường thực sự phù hợp. Đối với quảng cáo tự nhiên nói riêng, mức độ phù hợp cao hơn thường dẫn đến tỷ lệ tương tác tốt hơn và giảm tỷ lệ thoát sau khi click — hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến dịch.

Nghiên cứu tình huống #1: Heinz dùng AI để chứng minh độ nhận diện thương hiệu

Một trong những chiến dịch quảng cáo AI thành công nhất là những chiến dịch có ý tưởng đơn giản nhưng cực kỳ dễ nhận biết. Heinz đã làm được điều đó với chiến dịch tương cà ứng dụng AI nổi tiếng.

Thử thách

Heinz cần củng cố mức độ nhận diện thương hiệu trong một thị trường tiêu dùng bão hòa, đồng thời tạo ra sự tương tác thực sự với khách hàng thay vì chỉ dừng lại ở lượt hiển thị quảng cáo.

Chiến lược AI

Heinz sử dụng các công cụ AI tạo sinh, bao gồm OpenAI DALL·E, để tạo hình ảnh chai tương cà từ những câu lệnh văn bản đơn giản. Ý tưởng cốt lõi của chiến dịch rất trực diện: dù người dùng mô tả thế nào, hình ảnh tương cà do AI tạo ra vẫn trông giống chai tương cà Heinz.

Từ đó, thương hiệu xây dựng thông điệp “Đây là hình ảnh tương cà trong mắt AI” và khuyến khích người dùng tự thử các câu lệnh khác nhau rồi chia sẻ kết quả. Điều này biến khán giả thành một phần của quá trình sáng tạo nội dung.

Kết quả

Chiến dịch trên tạo ra lượng tương tác trực tuyến rất lớn, được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin và thúc đẩy khả năng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đồng thời, đây cũng trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về quảng cáo ứng dụng AI tạo sinh trong những năm gần đây.

Bài học chính

Heinz không dùng AI để thay đổi hình ảnh thương hiệu mà để chứng minh thương hiệu đã ăn sâu vào nhận thức người tiêu dùng như thế nào. Thành công của chiến dịch đến từ một ý tưởng cốt lõi đủ mạnh, còn công nghệ chỉ đóng vai trò giúp khán giả trực tiếp trải nghiệm ý tưởng đó.

Nghiên cứu tình huống #2: Bedrop Giảm CPA tới 76% nhờ tối ưu hóa AI của MGID

Các chiến dịch quảng cáo tự nhiên tập trung vào hiệu suất thường gặp khó khăn khi mở rộng ngân sách mà vẫn duy trì được lợi nhuận. Bedrop, — thương hiệu chăm sóc sức khỏe chuyên về các sản phẩm từ tổ ong — đã đối mặt với thử thách đó tại thị trường wellness đầy cạnh tranh của Đức. Đây cũng trở thành một trong những nghiên cứu tình huống tiêu biểu cho việc AI có thể đồng thời cải thiện cả hiệu suất lẫn khả năng mở rộng chiến dịch.

Thử thách

Bedrop cần tăng số lượng đơn hàng và tỷ lệ thêm vào giỏ hàng mà không làm giảm lợi nhuận trong thị trường sức khỏe và wellness cạnh tranh cao tại Đức. Vấn đề cốt lõi nằm ở mô hình phân bổ dữ liệu. Trong khi MGID tối ưu hóa dựa trên dữ liệu last-click, Bedrop lại đo lường hiệu suất bằng mô hình first-click của Tracify. Điều này tạo ra khoảng cách giữa dữ liệu nền tảng báo cáo và kết quả thực tế mà doanh nghiệp ghi nhận.

Chiến lược AI

MGID xây dựng chiến lược tối ưu hóa xoay quanh bốn ưu tiên chính: duy trì độ mới của nội dung quảng cáo, cải thiện hiệu quả đặt bid, nâng cao chất lượng lưu lượng truy cập và đồng bộ dữ liệu phân bổ.

Các chiến dịch được chuyển từ mô hình CPC sang CPA Tune — hệ thống đặt bid ứng dụng AI của MGID — có khả năng tối ưu theo mục tiêu chuyển đổi trong thời gian thực. Hiệu suất nội dung quảng cáo được theo dõi thông qua CTR Guard Insights, đồng thời nội dung được cập nhật thường xuyên để tránh tình trạng nhàm chán. Các nhà phát hành có hiệu suất thấp liên tục bị loại khỏi chiến dịch, trong khi ngân sách được phân bổ lại cho những vị trí quảng cáo hiệu quả hơn. Song song đó, MGID và Bedrop tiến hành đối chiếu dữ liệu hàng tuần giữa hệ thống của MGID và Tracify để đảm bảo cả hai bên cùng thống nhất về những yếu tố thực sự mang lại kết quả.

Kết quả

Sau bốn tuần, Bedrop ghi nhận mức cải thiện hiệu suất đáng kể:

CPA giảm tới 76,54%;

ROAS tăng tới 297%.

Chiến dịch cũng đạt được sự đồng bộ tốt hơn giữa hệ thống tối ưu hóa của nền tảng và dữ liệu phân bổ nội bộ của nhà quảng cáo, giúp thương hiệu tự tin hơn khi mở rộng ngân sách.

Bài học chính

Bằng cách kết hợp đặt bid tự động, tối ưu hóa theo thời gian thực, cập nhật nội dung quảng cáo liên tục và theo dõi phân bổ minh bạch, MGID đã giúp Bedrop mở rộng quy mô chiến dịch mà vẫn duy trì lợi nhuận. Trong những thị trường cạnh tranh cao, sự kỷ luật trong vận hành đôi khi quan trọng không kém công nghệ.

Nghiên cứu tình huống #3: Nike dùng dữ liệu trận đấu suốt hai thập kỷ để kể một câu chuyện

Một số chiến dịch AI tập trung vào tự động hóa và các chỉ số hiệu suất. Một số khác lại cho thấy AI có thể nâng tầm kể chuyện và tăng mức độ kết nối cảm xúc với khán giả ở quy mô lớn. Chiến dịch “Never Done Evolving” của Nike là một ví dụ tiêu biểu, khi kết hợp dữ liệu thể thao, học máy và kể chuyện giàu cảm xúc.

Thử thách

Nike muốn kỷ niệm cột mốc 50 năm thành lập bằng một chiến dịch ý nghĩa hơn là chỉ nhìn lại lịch sử thương hiệu. Mục tiêu của họ là tôn vinh sự nghiệp của Serena Williams theo cách vừa đổi mới, giàu cảm xúc, vừa phù hợp với hình ảnh thương hiệu gắn liền với hiệu suất đỉnh cao — đồng thời phải đủ nổi bật trong môi trường truyền thông cạnh tranh khốc liệt.

Chiến lược AI

Nike sử dụng học máy để phân tích dữ liệu thi đấu của Serena Williams trong gần 20 năm, bao gồm chuyển động, lựa chọn cú đánh, mô hình ra quyết định và phong cách thi đấu ở từng giai đoạn sự nghiệp. Dựa trên dữ liệu đó, hệ thống mô phỏng một trận đấu giả lập giữa Serena thời trẻ và Serena ở giai đoạn đỉnh cao. Công nghệ này tái hiện phong cách thi đấu của cô ở từng thời kỳ với độ chính xác đủ cao để khiến màn đối đầu trở nên chân thực thay vì chỉ mang tính minh họa. AI không phải là “nhân vật chính” của chiến dịch mà chỉ là công cụ giúp câu chuyện trở nên đáng tin cậy hơn.

Kết quả

Chiến dịch tạo ra lượng tương tác trực tuyến rất lớn, thu hút sự chú ý rộng rãi từ truyền thông và tiếp tục củng cố hình ảnh Nike gắn liền với đổi mới và hiệu suất thể thao đỉnh cao. Đây cũng trở thành một trong những ví dụ nổi bật nhất về việc ứng dụng AI để hỗ trợ kể chuyện giàu cảm xúc thay vì thay thế yếu tố con người.

Bài học chính

Chiến dịch thành công vì câu chuyện luôn được đặt lên hàng đầu. Hai thập kỷ dữ liệu thi đấu sẽ không mang nhiều ý nghĩa nếu thiếu một câu chuyện đủ sức kết nối cảm xúc. AI chỉ đóng vai trò giúp Nike kể câu chuyện đó với độ chính xác và quy mô lớn hơn, còn yếu tố sáng tạo mới là điều tạo nên sức ảnh hưởng thực sự.

Nghiên cứu tình huống #4: Nutella đã cá nhân hóa 7 triệu hũ Nutella như thế nào

Cá nhân hóa đã trở thành một trong những chủ đề nổi bật nhất trong các câu chuyện thành công về quảng cáo ứng dụng AI hiện đại. Nutella cho thấy AI có thể biến ngay cả bao bì sản phẩm vật lý thành một trải nghiệm tiếp thị quy mô lớn.

Thử thách

Nutella đối mặt với một bài toán phổ biến của các thương hiệu đại chúng: làm thế nào để tạo cảm giác kết nối cá nhân với một sản phẩm được hàng triệu người mua mỗi ngày mà gần như không cần suy nghĩ. Mục tiêu của hãng là biến một sản phẩm quen thuộc trở nên đủ đặc biệt để người tiêu dùng muốn tìm kiếm, chia sẻ và bàn luận mà không cần thay đổi bản thân sản phẩm.

Chiến lược AI

Trong chiến dịch “Unica” tại Ý, Nutella sử dụng thuật toán tạo sinh để tạo ra bảy triệu thiết kế nhãn lọ độc nhất, mỗi nhãn là một tổ hợp riêng biệt gồm họa tiết, màu sắc và các yếu tố hình ảnh. Không có thiết kế nào trùng lặp.

Những thiết kế này đã biến một sản phẩm tiêu dùng thông thường thành món đồ sưu tầm. Người tiêu dùng bắt đầu săn tìm các mẫu thiết kế yêu thích và chia sẻ chúng trên mạng xã hội. Độ lan truyền của chiến dịch đến một cách tự nhiên, được thúc đẩy bởi chính sự mới lạ của sản phẩm thay vì phụ thuộc vào quảng cáo trả phí.

Kết quả

Toàn bộ bảy triệu hũ Nutella đều được bán hết, đồng thời chiến dịch tạo ra mức độ tương tác rất lớn trên mạng xã hội và giúp tăng độ nhận diện thương hiệu. Đây cũng trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về việc ứng dụng AI vào cá nhân hóa quy mô lớn trong ngành quảng cáo.

Bài học chính

Việc cá nhân hóa ở quy mô như vậy gần như không thể thực hiện bằng quy trình sản xuất truyền thống. Nutella đã dùng AI tạo sinh để giải quyết một bài toán tưởng chừng đơn giản — tạo sự đa dạng về thiết kế nhãn — nhưng tác động đến hành vi người tiêu dùng lại rất đáng kể. Sản phẩm không còn chỉ là một món hàng tiêu dùng hằng ngày mà trở thành lý do để khách hàng tương tác với thương hiệu.

Nghiên cứu tình huống #5: Starbucks tích hợp cá nhân hóa vào cả vận hành và quảng cáo

Không giống nhiều ví dụ về AI trong quảng cáo chỉ tập trung vào nội dung sáng tạo hoặc tự động hóa chiến dịch, Starbucks tiếp cận AI theo hướng toàn diện hơn bằng cách tích hợp công nghệ này vào cả hoạt động tiếp thị lẫn trải nghiệm khách hàng thông qua nền tảng “Deep Brew”.

Thử thách

Starbucks hoạt động ở quy mô rất lớn, nơi việc duy trì trải nghiệm cá nhân hóa một cách nhất quán là điều không hề dễ dàng. Thử thách của hãng là làm cho các đề xuất sản phẩm trở nên phù hợp và kịp thời đối với hàng triệu người dùng ứng dụng và thành viên chương trình khách hàng thân thiết, nhưng vẫn phải tự nhiên thay vì mang cảm giác máy móc hay đại trà.

Chiến lược AI

Starbucks xây dựng chiến lược AI xoay quanh nền tảng độc quyền Deep Brew, hệ thống tổng hợp lịch sử mua hàng, dữ liệu hành vi, tín hiệu vị trí và thói quen đặt hàng để tạo ra các đề xuất cá nhân hóa trong ứng dụng và hệ sinh thái khách hàng thân thiết.

Điểm khác biệt của Deep Brew so với các hệ thống gợi ý thông thường nằm ở phạm vi ứng dụng. Ngoài cá nhân hóa tiếp thị, nền tảng này còn hỗ trợ dự báo tồn kho, lên lịch bảo trì thiết bị và lập kế hoạch nhu cầu cho các cửa hàng vật lý.

Điều này có nghĩa là cả trải nghiệm khách hàng lẫn hiệu quả vận hành đều được quản lý trên cùng một hệ thống AI thống nhất.

Kết quả

AI đã giúp Starbucks cải thiện mức độ cá nhân hóa, tinh giản hoạt động và tạo ra trải nghiệm khách hàng đồng nhất hơn giữa nền tảng số và cửa hàng vật lý. Đây cũng là một trong những ví dụ thường được nhắc đến khi nói về quảng cáo ứng dụng AI, bởi hệ thống này kết hợp hiệu quả giữa tiếp thị cá nhân hóa và tối ưu vận hành thay vì xử lý chúng như hai mảng riêng biệt.

Bài học chính

Starbucks xem cá nhân hóa không chỉ là một chiến thuật tiếp thị mà còn là một bài toán vận hành. Bằng cách kết nối các đề xuất dành cho khách hàng với kế hoạch vận hành ở cấp cửa hàng trên cùng một nền tảng, công ty này đã tạo ra mức độ nhất quán mà nhiều sáng kiến tiếp thị ứng dụng AI khác khó đạt được.

Điểm chung của những chiến dịch thành công nhất

Dù thuộc các ngành hoàn toàn khác nhau, những chiến dịch quảng cáo ứng dụng AI thành công nhất thường có chung một số đặc điểm.

AI giúp rút ngắn chu kỳ học hỏi

Trong mô hình tối ưu hóa thủ công, các hoạt động như thử nghiệm nội dung quảng cáo, đánh giá vị trí hiển thị hay điều chỉnh bid thường diễn ra theo chu kỳ hàng tuần, đồng nghĩa với việc mọi thứ luôn có độ trễ.

AI rút ngắn vòng phản hồi đó thành một quy trình liên tục, giúp chiến dịch thích ứng với tín hiệu hiệu suất theo thời gian thực trước khi các vấn đề trở nên tốn kém.

Cá nhân hóa giúp tăng mức độ tương tác

Trong cả năm chiến dịch, cá nhân hóa xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:

Thiết kế sản phẩm độc nhất;

Đề xuất được cá nhân hóa;

Kể chuyện dựa trên dữ liệu;

Tự động xoay vòng nội dung quảng cáo.

Dù cách triển khai khác nhau, logic phía sau vẫn giống nhau: trải nghiệm càng phù hợp với từng đối tượng, mức độ phản hồi càng mạnh.

Tự động hóa giúp giảm lãng phí ngân sách

Hiệu quả trong các chiến dịch này không chỉ đến từ việc tăng hiệu suất mà còn từ việc phân bổ ngân sách thông minh hơn. AI giúp tối ưu đặt bid, lọc lưu lượng truy cập và nhắm mục tiêu dự đoán để giảm ngân sách bị lãng phí vào những vị trí hiển thị hoặc nhóm đối tượng có khả năng chuyển đổi thấp — vốn là nơi nhiều chiến dịch quảng cáo tự nhiên dần mất lợi nhuận.

Những chiến dịch AI thành công vẫn phụ thuộc vào sáng tạo của con người

Không chiến dịch nào trong số này lấy công nghệ làm trung tâm. Heinz có sự hiểu biết thương hiệu mạnh. Nike có một câu chuyện đủ sức tạo cảm xúc. Nutella có một cơ chế khiến sản phẩm trở nên gần gũi và đáng tương tác hơn với người tiêu dùng.

AI giúp hiện thực hóa những ý tưởng đó ở quy mô lớn, nhưng chính ý tưởng mới là yếu tố cốt lõi. Thứ tự này rất quan trọng — và cũng là điểm mà nhiều chiến dịch quảng cáo tự nhiên ứng dụng AI thường mắc sai lầm.

Những thực tiễn tốt nhất khi triển khai quảng cáo tự nhiên ứng dụng AI

Hiệu quả của AI phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Một nền tảng chiến dịch vững chắc — bao gồm nội dung quảng cáo đa dạng, mục tiêu chuyển đổi rõ ràng và hệ thống theo dõi đáng tin cậy — sẽ giúp các hệ thống tự động tối ưu hiệu quả hơn.

Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa những chiến dịch có thể mở rộng thành công và những chiến dịch sớm chững lại.

Bắt đầu với tệp nhắm mục tiêu rộng hơn: Việc giới hạn đối tượng quá hẹp sẽ làm giảm lượng dữ liệu mà AI cần để xác định các mô hình và phân khúc có ý định mua cao. Phạm vi nhắm mục tiêu rộng hơn ở giai đoạn đầu sẽ cho thuật toán đủ không gian để học trước khi dần tối ưu vào các nhóm có hiệu suất tốt nhất. Chuẩn bị nhiều biến thể quảng cáo hơn mức ta nghĩ là cần thiết: Một thư viện quảng cáo đa dạng — gồm nhiều tiêu đề, hình ảnh và CTA khác nhau — cung cấp cho AI nhiều tín hiệu hơn để tối ưu hóa. Trong nhiều trường hợp, phiên bản hoạt động hiệu quả nhất lại không phải lựa chọn mà con người dự đoán ban đầu. Làm mới nội dung quảng cáo thường xuyên: Hiệu suất quảng cáo tự nhiên thường giảm nhanh hơn nhiều nhà quảng cáo dự đoán do tình trạng nhàm chán. Việc cập nhật nội dung đều đặn giúp duy trì CTR ổn định và hỗ trợ AI tối ưu hiệu quả hơn trong các chiến dịch dài hạn. Mở rộng AI ra ngoài phạm vi quảng cáo: Một số cải thiện ROAS lớn nhất đến từ việc kết hợp nhắm mục tiêu dự đoán với tối ưu hóa sau click, chẳng hạn như trang đích động, thông điệp cá nhân hóa hoặc thử nghiệm CTA. Lượt click chỉ là một phần trong toàn bộ hành trình chuyển đổi. Chuyển sang đặt bid tự động khi dữ liệu chuyển đổi đủ ổn định: Các hệ thống đặt bid bằng AI cần tín hiệu chuyển đổi đáng tin cậy để tối ưu hiệu quả. Khi ta bắt đầu bằng đặt bid thủ công rồi chuyển dần sang tự động, hệ thống có đủ dữ liệu lịch sử để đưa ra điều chỉnh chính xác hơn. Ưu tiên chất lượng lưu lượng truy cập thay vì chỉ tăng số lượng: Việc tăng ngân sách không tự động mang lại kết quả tốt hơn. Các công cụ lọc lưu lượng truy cập và đối sánh ngữ cảnh bằng AI giúp đảm bảo ngân sách được phân bổ cho những vị trí hiển thị và nhóm đối tượng thực sự có khả năng chuyển đổi. Giữ chiến lược sáng tạo trong tay con người: AI giúp tăng tốc thử nghiệm và triển khai, nhưng nó chỉ tối ưu hóa dựa trên những gì đã tồn tại. Ý tưởng chiến dịch, định hướng thông điệp và sự nhất quán thương hiệu vẫn cần đến tư duy và đánh giá của con người — và đây mới là nơi tạo ra lợi thế lớn nhất.

Lợi thế thực sự không nằm ở công nghệ

Năm chiến dịch trong bài viết này thuộc nhiều ngành, ngân sách và mục tiêu khác nhau nhưng đều có chung một điểm cốt lõi: AI không thay thế tư duy chiến lược mà giúp việc triển khai nhanh hơn, tối ưu chính xác hơn và mở rộng quy mô với ít thao tác thủ công hơn.

Các công cụ hiện nay đã trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn nhiều. Điều tạo nên sự khác biệt giữa một chiến dịch hiệu quả và một chiến dịch thất bại chính là cách công nghệ được áp dụng có chủ đích, với mục tiêu rõ ràng, định hướng sáng tạo cao và kỳ vọng thực tế về những gì tự động hóa có thể — và không thể — làm được.

Câu hỏi thường gặp

AI cải thiện quảng cáo tự nhiên như thế nào?

AI giúp cải thiện quảng cáo tự nhiên trên nhiều khía cạnh cùng lúc: nhắm mục tiêu, thử nghiệm nội dung quảng cáo, quản lý bid và lọc lưu lượng truy cập. Lợi ích thực tế lớn nhất là tốc độ. Những hoạt động tối ưu hóa trước đây cần nhiều ngày phân tích thủ công giờ đây có thể diễn ra liên tục theo thời gian thực, giúp chiến dịch phản ứng nhanh hơn với tín hiệu hiệu suất.

Các chiến dịch ứng dụng AI có thể mang lại kết quả như thế nào?

Kết quả sẽ khác nhau tùy ngành, ngân sách và mức độ trưởng thành của chiến dịch, nhưng những cải thiện phổ biến thường bao gồm CTR cao hơn, CPA thấp hơn và ROAS tốt hơn. Trường hợp của Bedrop trong bài viết này cho thấy CPA giảm hơn 76% và ROAS tăng gần 300%. Tuy nhiên, những con số đó phản ánh một quy trình tối ưu hóa bài bản chứ không chỉ nhờ riêng công nghệ.

Có phải quảng cáo tự nhiên ứng dụng AI chỉ dành cho các thương hiệu lớn?

Không. Dù các thương hiệu lớn sở hữu nhiều dữ liệu hơn, các công cụ tối ưu hóa AI hiện dễ tiếp cận với hầu hết mọi mức ngân sách. Trong nhiều trường hợp, các nhà quảng cáo nhỏ còn có thể hưởng lợi tương đối nhiều hơn vì tự động hóa giúp họ cạnh tranh hiệu quả mà không cần đội ngũ mua truyền thông lớn.

MGID ứng dụng AI trong quảng cáo tự nhiên như thế nào?

MGID ứng dụng AI xuyên suốt vòng đời chiến dịch: từ nhắm mục tiêu dự đoán để xác định nhóm đối tượng có ý định mua cao, đặt bid tự động qua CPA Tune, đánh giá hiệu suất quảng cáo bằng CTR Guard, đối sánh ngữ cảnh để tăng độ phù hợp vị trí hiển thị cho đến lọc lưu lượng truy cập nhằm giảm các lượt truy cập không hợp lệ hoặc chất lượng thấp.

Có cần nhiều biến thể quảng cáo để AI hoạt động hiệu quả không?

Có nhiều biến thể quảng cáo sẽ giúp AI có thêm dữ liệu để tối ưu hóa, từ đó thường cải thiện hiệu suất tốt hơn. Tuy nhiên, chất lượng vẫn quan trọng hơn số lượng. Một số lượng lớn quảng cáo kém chất lượng sẽ không tạo ra kết quả tốt. AI có thể hỗ trợ tạo thêm biến thể, nhưng thông điệp cốt lõi và định hướng hình ảnh vẫn cần được con người xây dựng có chủ đích.