Trong thế giới tiếp thị liên kết, quảng cáo tự nhiên là chủ đề được thảo luận nhiều; tuy nhiên, không phải những nội dung được thảo luận lúc nào cũng đúng. Có rất nhiều quan niệm sai lầm xoay quanh định dạng này với một số người cho rằng quảng cáo tự nhiên chỉ là một cách lừa người đọc click vào, hoặc cho rằng chúng không thúc đẩy khả năng chuyển đổi. Thực tế là chuyện không kịch tính như vậy: quảng cáo tự nhiên có thể hoạt động hiệu quả, nhưng chỉ khi ta hiểu cách sử dụng chúng.

Đối với các nhà tiếp thị liên kết, họ rất cần phân biệt được đâu là thật đâu là hư, bởi vì kết quả (và ngân sách) là những yếu tố then chốt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số lầm tưởng phổ biến nhất về quảng cáo tự nhiên và làm rõ những quan niệm sai lầm thường khiến các nhà tiếp thị e ngại. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chia sẻ cách để có thể sử dụng quảng cáo tự nhiên theo cách có lợi mà không gây tốn kém tài chính hay lòng tin.

Lầm tưởng 1: Quảng cáo tự nhiên chỉ là chiêu trò câu view đánh lừa người ta

Cũng giống như nhiều công cụ tiếp thị khác, quảng cáo tự nhiên đã bị lạm dụng không ít. Định dạng này có lúc bị vướng vào những tiêu đề xóc óc và những tuyên bố giật gân, là điều vốn không hoàn toàn đúng với mục đích ban đầu. Ý tưởng ban đầu của quảng cáo tự nhiên là luôn hướng đến sự liên quan và giá trị, chứ không phải những chiêu trò rẻ tiền để thu hút lượt click.

Quảng cáo tự nhiên đích thực được xây dựng để phù hợp và hòa vào trang web nơi chúng xuất hiện. Chúng không nên tạo cảm giác giả tạo hay gượng ép. Thay vào đó, chúng phải khơi gợi sự quan tâm của người đọc, dù bằng cách chia sẻ thông tin hay kể một câu chuyện.

Giống như quảng cáo tự nhiên, tính liên quan rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị liên kết. Tất nhiên, một tiêu đề gây sốc có thể nhanh chóng thu hút hàng loạt lượt click. Thế nhưng nếu nội dung không đúng như lời hứa, khách truy cập sẽ bỏ đi — và thế là lãng phí tiền. Thay vì hứa hẹn "Bí quyết này có thể thay đổi mọi thứ trong tích tắc", ta có thể nói "Năm thói quen nhỏ giúp ngủ ngon hơn". Vẫn hấp dẫn, nhưng trung thực.

Vì vậy, quảng cáo tự nhiên không nhất thiết phải là quảng cáo dụ click. Trên thực tế, chúng không nên như vậy! Chúng chỉ trở thành quảng cáo dụ click khi người ta cố gắng quá mức để gây sốc hoặc lừa người đọc. Trong tiếp thị liên kết, kiểu đi tắt như vậy hiếm khi mang lại hiệu quả.

Lầm tưởng 2: Quảng cáo tự nhiên chỉ dành cho các thương hiệu lớn với ngân sách kếch xù

Một số người nhìn vào quảng cáo tự nhiên và ngay lập tức nghĩ rằng "Loại này dành cho các ông lớn chứ không phải mình". Họ thấy những cái tên lớn chạy quảng cáo trên các trang tin tức lớn và cho rằng quảng cáo tự nhiên vượt quá khả năng của họ. Mặc dù đúng là quảng cáo tự nhiên thường đòi hỏi chúng ta có ngân sách ban đầu cao hơn so với quảng cáo trên Facebook nhưng khoản đầu tư này sẽ hoạt động theo cách khác.

Không phải là ta chi tiền cho việc tiếp cận mà trên thực tế, ta chi tiền để tiếp cận đối tượng mới và thu thập đủ dữ liệu để tối ưu hóa thông minh. Giai đoạn thử nghiệm này rất quan trọng: khởi chạy, xem xét những gì hiệu quả và sau đó mở rộng quy mô dựa trên hiệu suất thực tế.

Tùy vào khu vực và mục tiêu mà ngân sách có thể thay đổi, nhưng trong nhiều trường hợp, ta có thể khởi chạy chiến dịch với khoảng 500 đô la. Từ đó, ta cần sử dụng kết quả để tinh chỉnh nội dung quảng cáo và nhắm mục tiêu. Với quảng cáo tự nhiên, quan trọng là bắt đầu theo cách có chiến lược và để các con số dẫn dắt những bước tiếp theo.

Lầm tưởng 3: Quảng cáo tự nhiên không thúc đẩy chuyển đổi

Người ta thường cho rằng quảng cáo tự nhiên chỉ giỏi thu hút lượt click chứ không mang lại nhiều lợi ích khác. Điều này không hoàn toàn đúng. Quảng cáo tự nhiên có thể giúp ta có được khách hàng thực sự nếu ta cho chúng hiển thị với những người quan tâm. Ví dụ như nếu ai đó click vào quảng cáo về thực phẩm tốt cho sức khỏe thì đó là vì họ đã tò mò về dinh dưỡng. Họ có thể mua sản phẩm của ta hoặc muốn biết thêm chi tiết — điều này hoàn toàn tùy ở họ.

Quảng cáo tự nhiên hiệu quả vì chúng tạo cảm giác tự nhiên trên trang. Người ta không cảm thấy bị thúc ép hay bị áp lực. Họ chỉ đọc và tìm hiểu – điều này khiến họ sẵn lòng xem xét những gì ta cung cấp.

Rất nhiều nhà tiếp thị liên kết dựa vào quảng cáo tự nhiên bởi vì khi được thực hiện đúng, quảng cáo tự nhiên giúp họ đạt được mục tiêu. Tất nhiên, ta cần phải thử nghiệm đôi chút: thay đổi nội dung quảng cáo, thử các góc độ, theo dõi những gì dẫn đến chuyển đổi thực sự. Bởi vì click vào không phải lúc nào cũng có nghĩa là người ta sẽ mua hàng nên CPA Tune của MGID trở nên hữu ích. Thuật toán đặt bid được AI hỗ trợ này sẽ theo dõi hiệu quả chiến dịch và điều chỉnh bid ngay lập tức, giúp ta đạt được mục tiêu CPA mà không cần can thiệp thủ công.

Lầm tưởng 4: Quảng cáo tự nhiên khó theo dõi và đo lường

Một lầm tưởng khác về quảng cáo tự nhiên là không thể đo lường chúng. Một số người cho rằng bởi vì quảng cáo tự nhiên hòa lẫn quá tốt nên khó có thể biết liệu nó có hiệu quả hay không. Đây là một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất về quảng cáo tự nhiên.

Sự thật là, không khó để theo dõi quảng cáo tự nhiên. Ta có thể theo dõi số lượng người click vào quảng cáo, thời gian họ xem trang và biết họ có mua hàng hay không. Các công cụ đơn giản như link đặc biệt và báo cáo giúp ta biết được những gì mang lại kết quả và những gì không.

Đối với các đơn vị liên kết, những số liệu này rất quan trọng đối với sự thành công của họ. Chúng ta cần biết liệu khoản chi của mình có mang lại khách hàng hay không, hay chỉ là những cú click ngẫu nhiên. Với quảng cáo tự nhiên, ta có thể thử nghiệm tiêu đề, hình ảnh hoặc trang khác nhau và tìm hiểu trang nào thực sự mang lại lợi nhuận.

Do đó, quảng cáo tự nhiên không phải là một lỗ đen ngốn ngân sách. Ta có thể đo lường những gì xảy ra. Ta chỉ việc thiết lập mọi thứ đúng cách và theo dõi kết quả. Và quả thật, làm việc này không khó. Ví dụ như bảng điều khiển của MGID sắp xếp mọi thứ rõ ràng và có tính năng theo dõi tích hợp, giúp ta dễ dàng xem quảng cáo nào hiệu quả, quảng cáo nào không hiệu quả mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau.

Lầm tưởng 5: Quảng cáo tự nhiên và quảng cáo hiển thị là một

Một số người nhầm lẫn giữa quảng cáo tự nhiên và quảng cáo hiển thị thông thường. Nhìn vào cả hai, họ nghĩ rằng về cơ bản thì chúng giống nhau, nhưng đó chính là cái sai của họ.

Quảng cáo tự nhiên được thiết kế để trông giống như chúng thuộc về một trang nào đó. Chúng sử dụng cùng phông chữ, màu sắc và kiểu dáng nên không bị lạc loài. Trong khi đó, quảng cáo hiển thị thường được đặt trong hộp hoặc lệch sang một bên và trông tách biệt với mọi thứ khác.

Điều này rất quan trọng bởi vì người ta chú ý đến những thứ có vẻ tự nhiên. Quảng cáo tự nhiên thường được chú ý nhiều hơn bởi vì người đọc coi chúng là một phần trải nghiệm trang của họ.

Đối với các đơn vị liên kết, điều này có nghĩa rằng quảng cáo tự nhiên có thể là một lựa chọn thông minh hơn nếu như ta muốn người khác dành thời gian đọc và có thể hành động sau đó. Không phải là quảng cáo hiển thị chẳng hề hiệu quả, chỉ là quảng cáo tự nhiên thì có thể mang lại cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, xây dựng lòng tin và dẫn đến kết quả tốt hơn.

Lầm tưởng 6: Người dùng luôn cảm thấy bị quảng cáo tự nhiên lừa

Có ý kiến cho rằng quảng cáo tự nhiên luôn lừa người ta click vào mà không biết đó là quảng cáo. Một số người lo lắng rằng người đọc có thể cảm thấy bị lừa vì quảng cáo trông giống như những câu chuyện hoặc bài viết thông thường.

Thế nhưng sự thật là người ta thường cảm thấy bị lừa khi một quảng cáo hứa một đằng làm một nẻo. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề của quảng cáo tự nhiên mà là do quảng cáo kém.

Giữa quảng cáo dụ click và cái mà chúng ta gọi là yếu tố click có sự khác biệt. Loại thứ nhất dựa vào các chiêu trò rẻ tiền và hứa hẹn quá mức. Loại thứ hai – yếu tố click – thì khai thác sự tò mò, cảm xúc và sự phù hợp thực sự. Yếu tố click gắn kết người đọc một cách chân thực, thay vì dụ họ bằng những hy vọng không có thực.

Trên thực tế, quảng cáo tự nhiên hay thường rất đơn giản. Chúng hòa quyện với nội dung nhưng vẫn nêu rõ là được tài trợ. Quan trọng nhất, chúng thực sự đề cập đến những điều mà người ta quan tâm. Ví dụ như một quảng cáo có tiêu đề "Những cách để cải thiện giấc ngủ dễ dàng" nên thực sự cung cấp bí quyết hữu ích về giấc ngủ chứ không phải đột ngột chuyển sang bán các sản phẩm không liên quan. Đa số người dùng đều không thấy phiền nếu quảng cáo tự nhiên phù hợp, trung thực và tiếp thêm giá trị.

Lầm tưởng 7: Quảng cáo tự nhiên mang lại ROI kém hơn so với quảng cáo banner

Người ta thường nghe nói là quảng cáo banner rẻ hơn và mang lại lượt click nhanh chóng, vì vậy họ cho rằng quảng cáo tự nhiên không thể sánh bằng xét về mặt lợi nhuận. Thực tế lại khác, quảng cáo banner tuy có thể thu hút lượt click nhanh chóng nhưng người ta cũng có thể bỏ qua hoặc chặn chúng hoàn toàn.

Trong khi đó, quảng cáo tự nhiên thì hòa quyện với nội dung mà người ta đang đọc và không tạo cảm giác thúc ép, khiến người ta sẵn lòng dừng lại và xem qua. Điều này thường đồng nghĩa với việc mức độ gắn kết và hành động tốt hơn, chẳng hạn như đăng ký hoặc hoàn tất mua hàng.

Hãy hình dung như thế này: một banner có thể hô hào "Mua ngay – Giảm giá 50%!" và nhận được rất nhiều lượt click giá rẻ mà không dẫn đến kết quả nào. Trong khi đó, quảng cáo tự nhiên có thể chia sẻ những lời khuyên hữu ích như "5 cách tiết kiệm chi phí sưởi ấm" để hướng mọi người đến sản phẩm một cách tự nhiên.

Nhiều đơn vị tiếp thị liên kết có được lợi nhuận cao hơn từ quảng cáo tự nhiên vì lưu lượng truy cập chất lượng hơn và mức độ chuyển đổi tốt hơn. Vì vậy, quan điểm cho rằng quảng cáo tự nhiên luôn mang lại ROI thấp chỉ là một trong những lầm tưởng về quảng cáo tự nhiên, và điều này không đúng khi ta nhìn vào các con số thực tế.

Tại sao nên cân nhắc dùng MGID cho quảng cáo tự nhiên

MGID đã có nhiều năm giúp các đơn vị tiếp thị liên kết chạy chiến dịch tự nhiên hiệu quả dựa trên sự minh bạch và liên quan. Thay vì dựa vào những chiêu trò bóng bẩy, chúng tôi tập trung truyền tải thông điệp gây được tiếng vang, bởi vì chúng tôi tin rằng kết quả bền vững đến từ việc đặt ra những kỳ vọng đúng đắn.

Nền tảng của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các chiến dịch ở mọi giai đoạn, dù quý vị đang thử nghiệm hay mở rộng quy mô. Với tính năng đặt bid linh hoạt và nhắm mục tiêu chính xác, ngay cả khoản ngân sách nhỏ cũng có thể được sử dụng theo cách hiệu quả và mang tính chiến lược.

Nếu quý vị đang hướng tới khả năng chuyển đổi chứ không phải lượt click, CPA Tune của MGID sẽ giúp quý vị đạt được mục tiêu hiệu suất mà không cần phải nhọc công liên tục, tự động điều chỉnh bid để có ROI tốt hơn. Và khi nói đến việc đảm bảo nội dung sáng tạo luôn mới mẻ thì CTR Guard giúp chống lại tình trạng chán quảng cáo trước khi tình trạng này ảnh hưởng đến hiệu suất. CTR Guard sẽ báo động khi mức độ tương tác bắt đầu giảm và sẽ đề xuất cập nhật kịp thời.

Không giống như quảng cáo hiển thị, nội dung tự nhiên trên MGID mang lại cảm giác như một phần tự nhiên của trải nghiệm duyệt web. Dạng nội dung này hòa hợp với nội dung xung quanh nhưng vẫn được gắn nhãn rõ ràng là quảng cáo, xây dựng niềm tin với người đọc chứ không đánh lừa họ. Hơn nữa, chúng tôi giúp quý vị có được sự cân bằng giữa tính tò mò và độ tin cậy, tập trung vào các yếu tố click, chứ không phải các chiêu trò dụ khị.

Tóm lại, MGID mang đến cho quý vị sự minh bạch và khả năng toàn quyền kiểm soát. Quý vị có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu trong bối cảnh phù hợp, thử nghiệm những gì hiệu quả, tối ưu hóa dễ dàng và thực sự chứng kiến những nỗ lực của mình biến thành hiệu quả. Quảng cáo tự nhiên đích thực thân thiện với tiếp thị liên kết là phải như vậy.

Ưu điểm chính của quảng cáo tự nhiên đối với các nhà tiếp thị liên kết

Quảng cáo tự nhiên khi mới nghe qua thì có vẻ phức tạp, nhưng chúng có rất nhiều ưu điểm nếu như ta đang hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị liên kết. Dưới đây là lý do tại sao chúng đáng được xem xét kỹ hơn — và cách chúng có thể mang đến lợi thế cho ta mà không làm tiêu tốn quá nhiều ngân sách.

Mức độ gắn kết cao hơn theo ngữ cảnh

Người ta đã quen bỏ qua quảng cáo banner và thiết kế sặc sỡ của chúng. Quảng cáo tự nhiên thì hoạt động theo cách khác, chúng hòa vào trang và giống với nội dung mà người ta muốn đọc. Điều này giúp chúng ít gây gián đoạn hơn và có nhiều khả năng thu hút sự chú ý thực sự hơn. Đối với các nhà tiếp thị liên kết, đây là một cách để tiếp cận những người thực sự quan tâm đến nội dung đang được hiển thị.

Giảm tình trạng chán quảng cáo

Khi nhìn thấy một quảng cáo lặp đi lặp lại thì ai cũng muốn lơ đi — trường hợp điển hình của tình trạng ad fatigue. Với quảng cáo tự nhiên, ta có thể thay đổi dễ dàng. Ta có thể viết tiêu đề mới, chọn hình thu nhỏ mới hoặc thử một cách truyền tải thông điệp khác. Sự thay đổi sẽ giúp quảng cáo luôn mới mẻ và duy trì hiệu quả lâu dài hơn.

Và nếu quý vị đang chạy chiến dịch với MGID thì CTR Guard giúp mọi việc càng dễ dàng hơn nữa. Công cụ này sẽ theo dõi quảng cáo và cho biết khi nào thì người ta bắt đầu mất hứng thú. Với CTR Guard, quý vị sẽ nhận được thông báo khi nội dung sáng tạo cần được làm mới. Công cụ này thậm chí còn đề xuất những ý tưởng mới mà ta có thể thử ngay lập tức.

Dễ mở rộng

Một lợi ích khác của quảng cáo tự nhiên là ta có thể dễ dàng chạy quảng cáo trên nhiều trang web hoặc quốc gia khác nhau chứ không bị ràng buộc vào một nơi. Các đơn vị liên kết có thể thử nghiệm, xem xét những gì hiệu quả và phát triển từ đó. Ta không cần phải chi tiêu quá nhiều ngay lập tức mà có thể bắt đầu với số tiền nhỏ rồi sau đó tăng dần nếu mọi việc suôn sẻ.

Các phương pháp hay nhất để tận dụng quảng cáo tự nhiên một cách hiệu quả

Hiểu được tiềm năng của quảng cáo tự nhiên là một chuyện nhưng làm cho chúng hoạt động hiệu quả lại là chuyện khác. Dưới đây là một vài cách đơn giản để đảm bảo các chiến dịch quảng cáo tự nhiên luôn hiệu quả và tránh lãng phí tiền vào những quảng cáo không ai để ý.

Xây dựng tiêu đề và hình ảnh hấp dẫn

Tiêu đề và hình thu nhỏ là những yếu tố đầu tiên mà người ta chú ý. Và thú thật, nếu chúng tẻ nhạt thì người đọc sẽ cuộn qua. Tuy nhiên, cũng chẳng ai có thời gian cho "Giải pháp kỳ diệu tuyệt đỉnh!!!" – nghe chán ngấy. Một tiêu đề hay chỉ cần khiến người ta nghĩ: "Ừm... ok, cho tôi biết thêm đi", mà không cần phải giả vờ rằng đây là giải pháp toàn diện. Đối với hình ảnh quảng cáo thì sao? Ảnh thật lúc nào cũng tốt hơn những bức ảnh stock đơ đơ, những hình ảnh như mọi người đập tay nhau trong phòng họp.

Nhân đây, xin nói thêm rằng CTR Guard của MGID cũng có thể hữu ích về mặt này. CTR Guard không chỉ cảnh báo khi nội dung sáng tạo của ta bắt đầu trở nên nhàm chán mà còn có thể tạo ra những ý tưởng mới bằng AI. Vì vậy, ta luôn có tiêu đề và hình ảnh mới để thử nghiệm. Điều này giúp giảm bớt áp lực phải động não tất tần tật.

Các biến thể thử nghiệm A/B cho tiêu đề, hình ảnh và sản phẩm hoặc dịch vụ

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tạo ra một quảng cáo hay ngay từ lần thử đầu tiên. Trên thực tế, điều này khá là bất khả thi. Đây là lý do tại sao khi sử dụng quảng cáo tự nhiên thì việc thử nghiệm các phiên bản khác nhau lại là một phần quan trọng. Ngay cả những thay đổi nhỏ – chẳng hạn như điều chỉnh tiêu đề, thay đổi hình ảnh hoặc diễn đạt lại thông điệp đôi chút – cũng có thể tạo ra kết quả khác biệt đáng ngạc nhiên. Nhiều nhà tiếp thị đã được chứng kiến các chiến dịch xoay chuyển tình thế chỉ vì họ thực hiện một thay đổi thông minh. Chúng ta rất cần thử nghiệm để xem điều gì thực sự kết nối với đối tượng mục tiêu của mình và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Ngoài ra, MGID cũng cung cấp CPA Tune, một công cụ hỗ trợ quyết định giá bid. Thay vì điều chỉnh giá bid thủ công, ta có thể để CPA Tune theo dõi hiệu suất quảng cáo và tự động tinh chỉnh giá bid để đạt được CPA mục tiêu. Ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức phỏng đoán (và đỡ phải đau đầu).

Điều chỉnh vị trí đặt quảng cáo tự nhiên theo chiến lược nội dung

Vị trí đặt quảng cáo rất quan trọng. Đừng đặt quảng cáo lên các trang bất kỳ chỉ vì muốn tiết kiệm. Quảng cáo tự nhiên nên phù hợp với nội dung xung quanh. Ví dụ như quảng cáo về bí quyết du lịch có thể sẽ không hiệu quả trên trang tin tức công nghệ. Thế nhưng trên các blog du lịch hay các trang về phong cách sống thì sao? Ta có thể thấy điều kỳ diệu đấy.

Kết luận

Quảng cáo tự nhiên không phải chỉ dành riêng cho các thương hiệu lớn hoặc ngân sách kếch xù. Chúng là một lựa chọn thiết thực và hiệu quả cho các nhà tiếp thị liên kết muốn kết nối với đối tượng mục tiêu theo cách chân thành hơn.

Nếu quý vị đang khám phá những cách mới để phát triển chiến dịch thì quảng cáo tự nhiên là một lựa chọn đáng cân nhắc. Hãy duy trì sự minh bạch, liên tục thử nghiệm những ý tưởng mới và tập trung tạo ra giá trị cho độc giả. Ta thường có được những kết quả tốt nhất sau khi thử nghiệm điều gì đó khác biệt một chút và khám phá ra những gì thực sự tạo được tiếng vang.