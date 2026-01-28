Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID kỷ niệm một năm hợp tác chiến lược với Marfeel, nhà cung cấp giải pháp phân tích nội dung hàng đầu dành cho các nhà xuất bản. Quan hệ hợp tác này là một phần của bộ công cụ dựa trên dữ liệu 360° MGID+ – giải pháp hữu hiệu giúp theo dõi và phân tích hiệu suất nội dung, hỗ trợ các quyết định dựa trên dữ liệu.

Trong năm qua, Marfeel đã tích hợp các khả năng phân tích nâng cao vào MGID+, cung cấp cho các nhà xuất bản những công cụ mang lại thông tin chuyên sâu, có thể hành động, về cả hiệu suất nội dung lẫn trải nghiệm người dùng. Quan hệ hợp tác này đã củng cố giá trị của MGID+, giúp các nhà xuất bản nâng cao khả năng kiếm tiền, thúc đẩy tương tác, mở rộng lượng độc giả và tận dụng phân tích chuyên sâu thông qua việc cung cấp:

Thông tin toàn diện về nội dung và hiệu suất: Truy cập dữ liệu theo thời gian thực và dữ liệu lịch sử, cùng các thông tin chuyên sâu về nội dung trên mọi website và kênh phân phối, cho phép các nhà xuất bản đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm tăng mức độ tương tác và trải nghiệm người dùng, thúc đẩy lưu lượng truy cập và tối đa hóa tiềm năng doanh thu.

Truy cập dữ liệu theo thời gian thực và dữ liệu lịch sử, cùng các thông tin chuyên sâu về nội dung trên mọi website và kênh phân phối, cho phép các nhà xuất bản đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm tăng mức độ tương tác và trải nghiệm người dùng, thúc đẩy lưu lượng truy cập và tối đa hóa tiềm năng doanh thu. Phân tích hiệu suất doanh thu: Kết hợp phân tích nội dung với dữ liệu doanh thu để đo lường hiệu suất theo từng bài viết, chuyên mục, chủ đề hoặc phân khúc đối tượng theo thời gian thực. Điều này giúp các nhà xuất bản xác định nội dung mang lại giá trị cao và tinh chỉnh chiến lược kiếm tiền nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ mỗi nhóm đối tượng.

Kết hợp phân tích nội dung với dữ liệu doanh thu để đo lường hiệu suất theo từng bài viết, chuyên mục, chủ đề hoặc phân khúc đối tượng theo thời gian thực. Điều này giúp các nhà xuất bản xác định nội dung mang lại giá trị cao và tinh chỉnh chiến lược kiếm tiền nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ mỗi nhóm đối tượng. Hiểu sâu hơn về đối tượng người dùng: Mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về loại nội dung tạo được sự cộng hưởng với các nhóm người dùng khác nhau – chẳng hạn như người dùng mới so với người dùng trung thành – từ đó dẫn dắt người dùng hiệu quả hơn trong phễu chuyển đổi, kéo dài giá trị vòng đời và hỗ trợ các chiến lược tăng trưởng đối tượng và doanh thu dài hạn.

Ông Sergio Vives, Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh nhà xuất bản tại MGID, chia sẻ:

“Cột mốc này phản ánh một năm hợp tác và triển khai thành công. Quan hệ hợp tác của chúng tôi với Marfeel đã mang lại những kết quả hữu hình cho các nhà xuất bản, không chỉ dừng lại ở việc ra mắt các tính năng mới. Thông qua quá trình hợp tác chặt chẽ, chúng tôi đã hỗ trợ các đối tác xuất bản tăng doanh thu quảng cáo, lưu lượng truy cập và mức độ tương tác với nội dung. Việc tích hợp công nghệ tiên phong của Marfeel cho phép chúng tôi cung cấp nhiều dữ liệu và thông tin chuyên sâu hơn, giúp họ tập trung vào các chiến lược bền vững dài hạn nhằm nâng cao lợi nhuận và tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung.”

Ông Alexian Chiavegato, Giám đốc Marketing tại Marfeel, cho biết: