Tiếp thị liên kết ưa chuộng các khái niệm bền vững. Đây có thể là các offer chuyển đổi quanh năm, đối tượng luôn hoạt động, hoặc các kênh bán hàng chỉ cần tối ưu hóa nhẹ để tiếp tục mang lại kết quả. Mặc dù các nhà tiếp thị liên kết coi đây là điểm ổn định lý tưởng, thực tế là ngay cả những chiến dịch ổn định nhất cũng chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ — bất kể các nhà tiếp thị đã lập kế hoạch hay chưa.

Hành vi người dùng thay đổi quanh năm, cũng như ngân sách, ý định và mức độ cạnh tranh. Ví dụ, một offer tài chính có thể hoạt động tốt vào tháng 3 nhưng gặp khó khăn vào tháng 7; một sản phẩm chăm sóc sức khỏe gần như ngủ đông vào tháng 10, để rồi bùng nổ vào tháng 1. Nếu bỏ qua những thay đổi này, ta không chỉ làm chậm sự tăng trưởng mà còn làm lãng phí chi phí, bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận và sẽ đưa ra quyết định vội vàng khi mọi thứ đột ngột xấu đi. Tuy nhiên, tính mùa vụ không phải là vấn đề cần khắc phục mà là một mô hình cần được đọc hiểu và tận dụng.

Điều phức tạp là không phải tất cả các biến động theo mùa đều giống nhau. Một số thay đổi có thể nằm trong dự đoán và chúng lặp lại hàng năm, trong khi những thay đổi khác thì đến bất ngờ, bị kích hoạt bởi áp lực kinh tế, tâm lý người tiêu dùng hoặc sự chú ý chuyển hướng đột ngột. Những nhà tiếp thị liên kết tự tin mở rộng quy mô khác với những nhà tiếp thị liên kết phản ứng thụ động ở chỗ họ hiểu được điểm khác biệt này.

Tính mùa vụ trong các chiến dịch tiếp thị liên kết là gì?

Về bản chất, tính mùa vụ trong tiếp thị liên kết đề cập đến những thay đổi định kỳ về nhu cầu, hành vi người dùng và mức độ cạnh tranh trong suốt năm. Những thay đổi này ảnh hưởng đến cách người dùng tìm kiếm, click và chuyển đổi — cũng như số tiền các nhà quảng cáo sẵn sàng chi để tiếp cận họ.

Điều này áp dụng cho cả các offer ngắn hạn lẫn dài hạn. Mặc dù một số chiến dịch tiếp thị liên kết theo mùa được xây dựng xung quanh các ngày lễ hoặc sự kiện cụ thể, ngay cả những offer được gọi là bất biến cũng trải qua những thăng trầm đáng kể. Lưu lượng truy cập tăng giảm, ý định chuyển đổi thay đổi và chi phí quảng cáo cũng vận động theo nhịp riêng.

Cần phân biệt rõ tính mùa vụ thực sự với các đợt tăng đột biến nhất thời. Sự bùng nổ vào Black Friday hay quyết tâm năm mới rất khác với các chu kỳ dài hạn, chẳng hạn như tình trạng bán chậm vào mùa hè hoặc áp lực thương mại điện tử trong quý 4. Các sự kiện ngắn hạn tạo ra những đỉnh điểm bất ngờ, trong khi các chu kỳ dài hạn thì định hình xu hướng lưu lượng truy cập trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Những nhà tiếp thị liên kết nắm rõ các mô hình này sẽ phản ứng kịp thời với các biến động hiệu suất, dự đoán xu hướng và điều chỉnh trước khi kết quả bắt đầu giảm.

Các loại tính mùa vụ ảnh hưởng đến chiến dịch tiếp thị liên kết

Tính mùa vụ không chỉ có một dạng; hầu hết các chiến dịch tiếp thị liên kết đều chịu tác động của nhiều mô hình chồng chéo cùng lúc. Khi hiểu được loại tính mùa vụ mà mình đang gặp phải, ta sẽ giải thích được lý do vì sao hiệu suất thay đổi và biết hướng xử lý tiếp theo.

Tính mùa vụ theo lịch

Đây là dạng tính mùa vụ rõ ràng và dễ dự đoán nhất. Nhu cầu tăng đột biến vào những thời điểm cố định trong năm, khi ý định của người dùng tự nhiên cao hơn.

Những ví dụ điển hình bao gồm:

Các ngày lễ lớn như Black Friday, Giáng sinh và năm mới

Thời kỳ tựu trường và nghỉ hè

Mùa thuế và lập kế hoạch tài chính cuối năm

Trong những khoảng thời gian này, các chiến dịch tiếp thị liên kết theo mùa thường có lưu lượng truy cập tăng mạnh. Tuy nhiên, các nhà tiếp thị cũng phải đối mặt với mức độ cạnh tranh cao hơn và chi phí quảng cáo tăng.

Tính mùa vụ đặc thù theo ngành

Một số ngành tuân theo lịch nội bộ riêng, bất kể những ngày lễ toàn cầu. Trong những trường hợp này, xu hướng lưu lượng truy cập theo mùa gắn chặt với hành vi thực tế của người dùng và lịch tiếp thị của ngành.

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Tính mùa vụ về hành vi & kinh tế

Không phải mọi thay đổi theo mùa đều xuất hiện trên lịch. Một số được thúc đẩy bởi cảm xúc và khả năng chi tiêu của người dùng.

Ngày lãnh lương, chu kỳ thanh toán, áp lực lạm phát và niềm tin của người tiêu dùng đều tác động đến ý định mua hàng. Những yếu tố này thường giải thích sự thay đổi đột ngột về tỷ lệ chuyển đổi theo mùa, ngay cả khi lưu lượng truy cập vẫn ổn định.

Tác động của tính mùa vụ đến các chỉ số quan trọng trong chương trình liên kết

Tính mùa vụ hiếm khi chỉ ảnh hưởng đến một chỉ số; nó tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn bộ phễu — từ lượt click, chuyển đổi đến ROI cuối cùng.

Lưu lượng truy cập thường là tín hiệu đầu tiên. Lưu lượng có thể tăng đột biến trong thời kỳ cao điểm hoặc giảm mạnh trong mùa thấp điểm. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập cao không đồng nghĩa với kết quả tốt hơn. Trong thời kỳ cao điểm, tính cạnh tranh gay gắt đẩy chi phí quảng cáo lên cao và ảnh hưởng đến cơ chế đấu giá.

Những thay đổi phổ biến mà các nhà tiếp thị liên kết thường gặp:

Biến động CPC đáng kể theo mùa, đặc biệt ở các ngành có tính cạnh tranh cao;

Tỷ lệ chuyển đổi tăng khi ý định mua hàng cao — hoặc giảm nếu nội dung quảng cáo được chuẩn bị vội vàng;

Sự biến động về EPC, ROI và mức độ cạnh tranh tổng thể.

Đối với quảng cáo trả phí thì khi lưu lượng truy cập tăng cao, những biến động này càng rõ rệt. Trong thời kỳ nhu cầu cao, CPM và CPC tăng nhanh. Ngược lại, vào những tháng thấp điểm, lưu lượng truy cập rẻ hơn nhưng ý định mua của người dùng yếu hơn. Hiểu được sự cân bằng này là chìa khóa để tối ưu hóa chiến dịch theo mùa một cách hiệu quả.

Nhận diện xu hướng theo mùa trước khi chúng xuất hiện

Mặc dù tính mùa vụ hiếm khi “báo trước” nhưng nó thường để lại manh mối nếu ta biết tìm đúng chỗ. Ta không cần dự đoán chính xác tương lai nhưng cần có khả năng nhận ra các mô hình đủ sớm để điều chỉnh chiến dịch trước khi hiệu suất bắt đầu giảm.

Hãy bắt đầu với dữ liệu lịch sử của chính mình. Ngay cả vài tháng dữ liệu cũng có thể tiết lộ các đỉnh, đáy và “những tuần kỳ lạ” lặp lại, nơi số liệu dao động bất thường. Hãy xem xét:

Khối lượng lưu lượng truy cập theo tuần hoặc tháng

Tỷ lệ chuyển đổi và điểm rời bỏ trong phễu

Vị trí hàng đầu và cách chúng thay đổi theo thời gian

Hiệu suất của offer theo thiết bị và vị trí địa lý

Đây là lúc các xu hướng lưu lượng truy cập theo mùa trở nên ít trừu tượng và dễ hành động hơn. Ví dụ, quý vị có thể nhận ra rằng chiến dịch không thực sự chậm lại vào mùa hè mà thực tế là chỉ bị giảm hiệu suất ở một khu vực địa lý cụ thể, trên một thiết bị nhất định hoặc với một góc tiếp cận cụ thể, khiến hiệu ứng cộng hưởng bị mất.

Kế tiếp, hãy theo dõi các tín hiệu nhu cầu bên ngoài. Google Trends là công cụ dễ thấy nhất, nhưng giá trị thực sự đến từ việc so sánh các đường cong xu hướng này với dữ liệu nội bộ. Nếu sự quan tâm đang tăng nhưng tỷ lệ chuyển đổi không đổi, có thể ta đang gặp phải sự cạnh tranh mạnh hơn hoặc các trang đích chưa tối ưu chứ không phải do nhu cầu giảm.

Cuối cùng, hãy theo dõi các tín hiệu ở cấp độ thị trường. Các mạng lưới, quản lý liên kết và các tiêu chuẩn ngành không phải lúc nào cũng chia sẻ số liệu hoàn hảo, nhưng chúng phản ánh xu hướng tổng thể. Nếu nhiều người trong cùng lĩnh vực đều nhận thấy sự biến động theo mùa thì đây là dấu hiệu cho thấy vấn đề không phải do thiết lập theo dõi mà là tác động thực sự của mùa vụ.

Nhìn chung, đi trước các xu hướng theo mùa không chỉ là phỏng đoán; những nhà tiếp thị liên kết thành công trong các thời kỳ cao điểm đều làm được điều này nhờ quan sát sớm, chuẩn bị kỹ và hành động nhanh.

Chuẩn bị các chiến dịch tiếp thị liên kết cho mùa cao điểm

Mùa cao điểm có lợi cho những ai chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi lưu lượng truy cập tăng đột biến, nền tảng có thể quá tải, bid tăng, và giai đoạn học hỏi trở nên tốn kém. Vì vậy, bước thông minh nhất là chuẩn bị chiến dịch từ rất sớm, trước khi nhu cầu thực sự bùng nổ.

Bước đầu tiên là lập kế hoạch sáng tạo. Những gì hiệu quả trong thời kỳ yên tĩnh thường kém hiệu quả khi mức độ cạnh tranh trở nên gay gắt. Người dùng tiếp xúc với nhiều quảng cáo hơn, cuộn nhanh hơn và ra quyết định nhanh hơn. Nội dung quảng cáo vì thế cần nổi bật hơn, góc nhìn sắc bén hơn và truyền tải thông điệp nhanh chóng.

Việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt vận hành từ sớm cũng rất quan trọng.

Hoàn thiện ngân sách và giới hạn quy mô trước mùa cao điểm

Thống nhất các quy tắc đặt bid và ngưỡng hiệu suất

Đảm bảo theo dõi và phân bổ dữ liệu ổn định

Xây dựng trước các phễu bán hàng và trang đích, thay vì chèn chúng vào giữa mùa cao điểm

Thử nghiệm là một lợi thế khác thường bị bỏ qua. Khi chạy các chiến dịch với khối lượng thấp trước mùa cao điểm, ta có thể xác định được góc nhìn, vị trí và thiết lập hiệu quả mà không phải trả giá cao. Khi nhu cầu tăng đột biến, ta sẽ mở rộng quy mô những thiết lập đã được chứng minh thay vì thử nghiệm dưới áp lực.

Mùa cao điểm khuếch đại mọi thứ: thành công, thất bại và cả sự thiếu hiệu quả. Khi ta lập kế hoạch chu đáo, việc tối ưu hóa chiến dịch theo mùa sẽ cung cấp đòn bẩy tăng trưởng thay vì một bài tập chữa cháy.

Quản lý lưu lượng truy cập trả phí trong thời kỳ cạnh tranh cao

Khi mùa cao điểm đến, lưu lượng truy cập trả phí trở nên khó kiểm soát hơn. Phiên đấu giá gay cấn hơn, thời gian chú ý của người dùng giảm và ngay cả những sai sót nhỏ cũng bị phóng đại. Đây là lúc tính kỷ luật quan trọng hơn việc mở rộng quy mô mạnh mẽ.

Giá bid và ngân sách cần linh hoạt. Các quy tắc tĩnh từng hiệu quả một tháng trước có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời khi mức độ cạnh tranh tăng cao. Nhiều nhà tiếp thị liên kết thấy CPC biến động mạnh theo mùa, đặc biệt trong các ngành mà nhiều nhà quảng cáo cùng đẩy ngân sách lên cao. Phản ứng chậm thường dẫn đến việc trả quá nhiều cho cùng một nhóm người dùng.

Các mẫu quảng cáo cũng dễ lỗi thời trong thời kỳ nhu cầu cao. Người dùng tiếp xúc với nhiều quảng cáo hơn, thường xuyên hơn và trên nhiều kênh hơn. Chu kỳ làm mới cần ngắn hơn và thông điệp phải thích ứng với từng hoàn cảnh: khẩn trương trong thời gian giảm giá, trấn an khi kinh tế bất ổn, hoặc rõ ràng khi người dùng bị quá tải bởi quá nhiều lựa chọn.

Một số chiến thuật đặc biệt hữu ích:

Điều chỉnh bid linh hoạt thay vì dựa vào mức cố định

Xoay vòng nội dung quảng cáo thường xuyên để tránh nhàm chán

Mở rộng phạm vi hiển thị hoặc thử nghiệm các khu vực địa lý phụ để giảm áp lực

Đánh giá lại quy trình bán hàng để phát hiện các điểm bất lợi trước đây chưa thấy

Quảng cáo tự nhiên cũng là một công cụ chiến lược trong giai đoạn này. So với các kênh bão hòa, quảng cáo tự nhiên cung cấp quyền truy cập vào kho quảng cáo rộng hơn và vị trí hiển thị theo ngữ cảnh, giúp ổn định hiệu suất khi các kênh khác mang tính cạnh tranh cao.

Các giai đoạn cạnh tranh cao không chỉ là phép thử để kiểm tra ngân sách mà còn cả khả năng ra quyết định. Những nhà tiếp thị biết cách thích ứng thường đạt hiệu quả tốt hơn những người chỉ đơn thuần chi tiêu nhiều hơn.

Chiến lược ngoài mùa cao điểm: Duy trì lợi nhuận khi nhu cầu giảm

Không phải mọi sự suy giảm đều là thất bại. Trong tiếp thị liên kết, những giai đoạn trầm lắng là một phần của chu kỳ — và chúng có thể mang giá trị không kém gì thời kỳ cao điểm nếu được tận dụng đúng cách. Khi nhu cầu giảm, trọng tâm chuyển từ tăng trưởng mạnh sang hiệu quả và học hỏi.

Mức độ cạnh tranh thấp thường dẫn đến chi phí quảng cáo phải chăng hơn, biến những tháng ngoài mùa cao điểm thành cơ hội để thử nghiệm các ý tưởng mà ta cảm thấy quá mạo hiểm trong mùa cao điểm. Tuy lưu lượng truy cập có thể ít hơn nhưng mức độ cạnh tranh cũng thấp hơn, do đó ta có không gian để thử nghiệm mà không đốt cháy ngân sách.

Các điều chỉnh ngoài mùa thường bao gồm:

Chuyển chi tiêu sang các offer lâu dài hoặc thay thế

Giảm bid và thử nghiệm các góc sáng tạo mới

Tối ưu hóa trang đích và phễu để tạo sự rõ ràng, nhanh chóng

Thực hiện các thử nghiệm có kiểm soát trên những khu vực địa lý hoặc vị trí mới

Các giai đoạn này cũng lý tưởng để cải thiện cấu trúc chiến dịch. Sau khi phân tích dữ liệu từ các đỉnh điểm trước, khắc phục những vấn đề theo dõi và tinh chỉnh mục tiêu, ta có thể đặt nền tảng để có kết quả tốt hơn và thành công hơn trong tương lai.

Sai lầm lớn nhất mà nhiều nhà tiếp thị liên kết mắc phải trong thời kỳ trầm lắng là coi chúng như thời gian chết. Thực tế, đây là lúc việc tối ưu hóa chiến dịch theo mùa diễn ra hiệu quả nhất — một cách lặng lẽ, có chủ đích và không chịu áp lực giá cả của mùa cao điểm.

Những sai lầm thường gặp về tính mùa vụ mà các nhà tiếp thị liên kết hay mắc phải

Bản thân tính mùa vụ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất. Thiệt hại thực sự thường đến từ cách các nhà tiếp thị phản ứng (hoặc không phản ứng) với nó. Nhiều chiến dịch gặp khó khăn không phải vì thị trường thay đổi mà là vì kỳ vọng không thay đổi.

Một trong những sai lầm phổ biến là mở rộng quy mô quá muộn. Các nhà tiếp thị chờ đến khi hiệu suất tăng đột biến rồi mới vội vàng tăng ngân sách khi mức độ cạnh tranh đã ở đỉnh điểm. Lúc này, giai đoạn học hỏi trở nên tốn kém, nguồn cung bị quá tải và lợi nhuận giảm nhanh chóng.

Một vấn đề khác là bỏ qua tình trạng sụt giảm sau mùa cao điểm. Khi nhu cầu giảm, ngân sách và bid thường không được điều chỉnh, dẫn đến việc ta tiếp tục trả giá cao cho nhóm người dùng với ý định yếu hơn — cách đốt cháy lợi nhuận nhanh chóng.

Các mô hình sai lầm khác thường gặp:

Chi quá nhiều tiền cho lưu lượng truy cập mà không làm mới nội dung hoặc góc độ quảng cáo

Giả định rằng những gì hiệu quả năm ngoái sẽ tiếp tục hiệu quả năm nay

Cho rằng tất cả các khu vực địa lý và ngành nghề đều tuân theo cùng một đường cong mùa vụ

Nhầm lẫn giữa tình trạng tăng đột biến ngắn hạn và sự tăng trưởng bền vững

Tính mùa vụ mang lại lợi ích cho sự nhận thức và dự đoán. Do đó, các nhà tiếp thị liên kết đưa sự linh hoạt vào chiến lược của họ sẽ thích ứng một cách suôn sẻ. Ngược lại, những người dựa vào giả định cố định thường nhận ra sự thay đổi quá muộn, khi hiệu suất đã giảm sút.

Xây dựng chiến lược tiếp thị liên kết sẵn sàng cho tính mùa vụ

Xử lý tính mùa vụ nghĩa là xây dựng một hệ thống có khả năng dự đoán sự thay đổi và tự động điều chỉnh khi các biến động xảy ra. Với một chiến lược sẵn sàng cho tính mùa vụ, các nhà tiếp thị có thể mở rộng quy mô trong mùa cao điểm và duy trì hiệu quả trong thời kỳ suy giảm.

Một trong những nền tảng đơn giản nhất là lập kế hoạch trước. Với một lịch trình hàng năm vạch ra các đỉnh và đáy dự kiến theo ngành cũng như khu vực địa lý, các đội nhóm tiếp thị có thể điều chỉnh ngân sách, nội dung quảng cáo và thời gian thử nghiệm từ sớm trước khi áp lực thực sự xuất hiện. Điều này khiến tính mùa vụ của tiếp thị liên kết không còn là một yếu tố bất ngờ mà là một biến số có thể dựa vào để lập kế hoạch.

Sự đa dạng hóa cũng rất quan trọng. Khi ta chỉ dựa vào một offer, một khu vực địa lý hoặc một nguồn lưu lượng duy nhất, những biến động theo mùa sẽ trở nên khó quản lý. Sự kết hợp giữa các chiến dịch lâu dài và theo mùa giúp phân tán rủi ro và tạo ra doanh thu ổn định hơn trong suốt năm.

Các chiến lược hiệu quả thường bao gồm những biện pháp bảo vệ:

Đa dạng hóa nguồn lưu lượng để giảm sự phụ thuộc vào một kênh duy nhất

Cảnh báo dựa trên KPI để phát hiện sớm những thay đổi về hiệu suất

Quy tắc đặt bid và ngân sách linh hoạt, điều chỉnh theo nhu cầu

Ngưỡng rõ ràng để mở rộng quy mô, tạm dừng hoặc chuyển hướng chiến dịch

Tính mùa vụ không bao giờ giống nhau từ năm này sang năm khác, nhưng một hệ thống được cấu trúc tốt sẽ giúp quản lý những khác biệt này — và thường mang lại lợi nhuận.

Triển vọng tương lai: Lập kế hoạch theo mùa thông minh hơn với AI

Tính mùa vụ ngày càng khó dự đoán bằng trực giác. Hành vi người dùng thay đổi nhanh, các tín hiệu kinh tế biến động giữa chu kỳ, và nhu cầu không phải lúc nào cũng lặp lại theo mô hình của năm trước. Đây là lúc hoạt động lập kế hoạch dựa trên AI trở nên quan trọng.

Các nền tảng hiện đại sử dụng học máy để phát hiện sớm những tín hiệu về chất lượng lưu lượng, mức độ tương tác và hành vi chuyển đổi. Thay vì phản ứng sau khi hiệu suất giảm, các nhà tiếp thị liên kết có thể phát hiện những thay đổi về tỷ lệ chuyển đổi theo mùa khi chúng mới bắt đầu hình thành, và điều chỉnh trước khi chi phí tăng hoặc lưu lượng giảm.

Các công cụ hỗ trợ bởi AI cũng đang định hình lại cách thực thi:

Dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu lịch sử và thời gian thực

Tự động phân bổ lại ngân sách khi mức độ cạnh tranh tăng cao

Dự đoán các mẫu quảng cáo có khả năng lỗi thời trước tiên

Điều chỉnh phân phối theo các thay đổi đột ngột trong xu hướng lưu lượng theo mùa

Trong quảng cáo tự nhiên, phương pháp này đặc biệt giá trị. Khi nguồn cung và bối cảnh thay đổi trong suốt năm, AI giúp duy trì hiệu suất ổn định mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

Tính mùa vụ sẽ không biến mất nhưng các hệ thống thông minh giúp việc quản lý nó trở nên dễ dàng hơn — thay vì liên tục phải chơi trò rượt bắt.

Kết luận

Trong tiếp thị liên kết, sự biến động là điều bình thường: nhu cầu thay đổi, mức độ cạnh tranh gay gắt, ngân sách mở rộng và thu hẹp. Mặc dù không điều gì kể trên là mới lạ nhưng yếu tố quyết định sự thành công chính là mức độ chuẩn bị của nhà tiếp thị khi những biến động này xảy ra.

Sự khác biệt giữa căng thẳng và thành công thường nằm ở thời điểm. Các nhà tiếp thị lên kế hoạch trước, thử nghiệm sớm và linh hoạt thường tự tin vượt qua các giai đoạn cao điểm và tận dụng hiệu quả các giai đoạn thấp điểm. Ngược lại, những người phản ứng muộn thường phải chạy theo kết quả vào thời điểm tốn kém nhất.

Ta không cần phải đoán mò hay sợ tính mùa vụ. Với dữ liệu phù hợp, kỳ vọng thực tế và các công cụ dễ thích ứng, tính mùa vụ trở nên dễ quản lý — thậm chí mang lại lợi nhuận. Các nền tảng hỗ trợ đặt bid linh hoạt, phân phối theo ngữ cảnh và tín hiệu hiệu suất giúp duy trì sự phù hợp với ý định người dùng suốt cả năm.

Bài học rút ra rất đơn giản: chuẩn bị tốt hơn phản ứng. Hãy thử nghiệm trước khi nhu cầu tăng, điều chỉnh trước khi chi phí leo thang, và xem mỗi mùa — dù bận rộn hay yên tĩnh — là một phần của chiến lược dài hạn.

Câu hỏi thường gặp

1. Tính mùa vụ trong tiếp thị liên kết là gì? Tính mùa vụ đề cập đến những thay đổi có thể dự đoán về lưu lượng truy cập, nhu cầu và tỷ lệ chuyển đổi dựa trên thời điểm trong năm, các ngày lễ hoặc chu kỳ ngành.

2. Các chương trình liên kết bất biến có chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ không? Có — ngay cả các chương trình bất biến cũng trải qua những thay đổi về nhu cầu, mức độ cạnh tranh và chi phí quảng cáo trong năm.

3. Các nhà tiếp thị liên kết có thể chuẩn bị cho mùa cao điểm như thế nào? Bằng cách phân tích dữ liệu trong quá khứ, thử nghiệm các chiến dịch từ sớm, chuẩn bị trước các nội dung quảng cáo và đảm bảo các nguồn lưu lượng có thể mở rộng.

4. Tại sao chi phí quảng cáo tăng trong mùa cao điểm? Nhiều nhà quảng cáo cạnh tranh để thu hút cùng một đối tượng khán giả, đẩy CPC và CPM lên cao.

5. MGID hỗ trợ các chiến dịch tiếp thị liên kết theo mùa như thế nào? MGID sử dụng tính năng nhắm mục tiêu dự đoán, đặt bid linh hoạt và so khớp ngữ cảnh để giúp các nhà tiếp thị điều chỉnh chiến dịch theo nhu cầu theo mùa, đồng thời duy trì ROI.