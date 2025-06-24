Karina Klymenko
Karina Klymenko là Giám đốc Sáng tạo tại MGID với hơn tám năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các quảng cáo có tư duy và thành công. Karina giám sát các văn phòng MGID tại Châu Âu, Mỹ và APAC; cô liên tục làm việc với các đội ngũ nước ngoài để đảm bảo tất cả các quảng cáo sáng tạo được bản địa hóa cho những khu vực khác nhau. Ngoài việc đam mê học hỏi, áp dụng các bí quyết và dấu hiệu tâm lý trong hệ sinh thái quảng cáo, Karina còn theo dõi sát sao xu hướng của người tiêu dùng để hiểu rõ lĩnh vực đang phát triển không ngừng này.
Các bài viết bởi Karina Klymenko
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Tiếp thị liên kết không phải là đơn thuần thêm những đường link đến một trang web mà còn liên ...
Ngay cả những chiến dịch quảng cáo hay nhất cũng sẽ không còn hiệu quả tại một thời điểm nào đ...
Năm 2025 đã bắt đầu và do đó đã đến lúc chúng ta hướng tới những thông điệp và câu chuyện sẽ đ...
Chất lượng quảng cáo là cốt lõi của các chiến dịch online thành công. Đối với các nhà quảng cá...
MGID xin vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang triển khai một mô hình mới và được cải tiến để...
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