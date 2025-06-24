Tác giả

Karina Klymenko

Giám đốc Sáng tạo

Karina Klymenko là Giám đốc Sáng tạo tại MGID với hơn tám năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các quảng cáo có tư duy và thành công. Karina giám sát các văn phòng MGID tại Châu Âu, Mỹ và APAC; cô liên tục làm việc với các đội ngũ nước ngoài để đảm bảo tất cả các quảng cáo sáng tạo được bản địa hóa cho những khu vực khác nhau. Ngoài việc đam mê học hỏi, áp dụng các bí quyết và dấu hiệu tâm lý trong hệ sinh thái quảng cáo, Karina còn theo dõi sát sao xu hướng của người tiêu dùng để hiểu rõ lĩnh vực đang phát triển không ngừng này.