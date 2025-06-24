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Tác giả

Karina Klymenko

Giám đốc Sáng tạo

Karina Klymenko là Giám đốc Sáng tạo tại MGID với hơn tám năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các quảng cáo có tư duy và thành công. Karina giám sát các văn phòng MGID tại Châu Âu, Mỹ và APAC; cô liên tục làm việc với các đội ngũ nước ngoài để đảm bảo tất cả các quảng cáo sáng tạo được bản địa hóa cho những khu vực khác nhau. Ngoài việc đam mê học hỏi, áp dụng các bí quyết và dấu hiệu tâm lý trong hệ sinh thái quảng cáo, Karina còn theo dõi sát sao xu hướng của người tiêu dùng để hiểu rõ lĩnh vực đang phát triển không ngừng này.

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Các bài viết bởi Karina Klymenko

10901
22 phút đọc
MGID GenAI vs Midjourney
Nhà quảng cáo
MGID GenAI vs. Midjourney: Công cụ tạo ảnh dành riêng cho qu...

Các công cụ AI tạo sinh như Midjourney đã thay đổi cách sản xuất nội dung quảng cáo. Tuy nhiên...

26 thg 2, 2026 • 22 phút đọc
9759
7 phút đọc
Nhà quảng cáo
Valentine's Day 2026: Sự lãng mạn đời th...

Phong cách “thành công rực rỡ” từng thống trị, nhưng khán giả giờ đây đã chán sự xa hoa quá đà...

11 thg 2, 2026 • 7 phút đọc
5884
24 phút đọc
Nhà quảng cáo
Những loại nội dung hàng đầu mà nhà tiếp...

Tiếp thị liên kết không phải là đơn thuần thêm những đường link đến một trang web mà còn liên ...

1 thg 7, 2025 • 24 phút đọc
7785
18 phút đọc
Nhà quảng cáo
“Ad Fatigue” là gì: Hiểu, đánh giá và kh...

Ngay cả những chiến dịch quảng cáo hay nhất cũng sẽ không còn hiệu quả tại một thời điểm nào đ...

3 thg 6, 2025 • 18 phút đọc
10303
9 phút đọc
Creative Trends
Thông tin chuyên sâu về Công nghệ Quảng cáo
Những câu chuyện sáng tạo sẽ định hình q...

Năm 2025 đã bắt đầu và do đó đã đến lúc chúng ta hướng tới những thông điệp và câu chuyện sẽ đ...

7 thg 1, 2025 • 9 phút đọc
5827
12 phút đọc
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
Tin tức Sản phẩm
Cách MGID cân bằng giữa nội dung sáng tạ...

Chất lượng quảng cáo là cốt lõi của các chiến dịch online thành công. Đối với các nhà quảng cá...

6 thg 12, 2024 • 12 phút đọc
7718
7 phút đọc
MGID Upgrades Its Image Generation Model article cover
Tin tức Sản phẩm
MGID nâng cấp mô hình tạo ảnh

MGID xin vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang triển khai một mô hình mới và được cải tiến để...

13 thg 11, 2024 • 7 phút đọc

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

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