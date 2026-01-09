Các chiến dịch tiếp thị liên kết hiếm khi thất bại vì offer kém hấp dẫn. Phần lớn thất bại đến từ việc lưu lượng truy cập không phù hợp với mục tiêu chiến dịch. Ta không nên lựa chọn nguồn lưu lượng truy cập dựa vào xu hướng nhất thời mà cần tập trung vào mức độ phù hợp với phễu bán hàng, ngân sách và logic chuyển đổi của mình.

Có những nguồn mang lại quy mô lớn nhưng ý định người dùng thấp. Ngược lại, một số nguồn tạo ra ít lưu lượng hơn nhưng lại mang đến hành động có chất lượng cao hơn. Điều quan trọng là ta phải xác định rõ mình cần gì từ lưu lượng truy cập trước khi chi tiền, thay vì chỉ nhận ra vấn đề sau khi ngân sách đã cạn.

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ phân tích cách đánh giá và lựa chọn các nguồn lưu lượng truy cập hiệu quả nhất cho chiến dịch tiếp thị liên kết, dựa trên logic hiệu suất thực tế — không phải sự cường điệu hay quảng bá quá mức.

Bắt đầu từ mục tiêu chiến dịch

Trước khi so sánh các nền tảng hay định dạng quảng cáo, ta cần làm rõ một câu hỏi cốt lõi: thành công của chiến dịch này được đo lường bằng điều gì? Các mục tiêu trong tiếp thị liên kết thường rơi vào một số nhóm chính:

Doanh số hoặc lượt mua trực tiếp;

Khách hàng tiềm năng hoặc đăng ký;

Phiên truy cập có tương tác hoặc lượt click đủ điều kiện;

Tiếp thị lại đối với người dùng đã từng biết đến thương hiệu.

Mỗi mục tiêu đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau khi lựa chọn nguồn lưu lượng truy cập. Ví dụ, những nguồn hiệu quả cho mục tiêu nhận diện thương hiệu hoặc tương tác ban đầu có thể hoạt động kém khi dùng để thúc đẩy chuyển đổi ở giai đoạn cuối của phễu.

Nếu mục tiêu của quý vị là hiệu suất, hãy ưu tiên những nguồn lưu lượng truy cập phù hợp với ý định người dùng tại giai đoạn tương ứng trong phễu bán hàng. Khi mục tiêu đã được xác định rõ ràng, việc đánh giá và lựa chọn nguồn lưu lượng truy cập cho tiếp thị liên kết sẽ trở nên đơn giản hơn, chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro đáng kể.

So khớp ý định truy cập với từng giai đoạn của phễu

Không phải mọi lượt truy cập đều hướng tới chuyển đổi ngay lập tức — và đây chính là lý do khiến nhiều chiến dịch tiếp thị liên kết thất bại. Trước khi lựa chọn một nguồn lưu lượng truy cập, điều cốt lõi là phải hiểu người dùng đang gần với hành động chuyển đổi đến mức nào.

Nhìn chung, ý định truy cập có thể được phân loại theo ba giai đoạn chính của phễu: đầu phễu, giữa phễu và cuối phễu.

Đầu Phễu (Top of Funnel - TOF)

Người dùng đang ở giai đoạn duyệt, khám phá hoặc tiêu thụ nội dung. Họ chưa có nhu cầu mua rõ ràng. Các hình thức quảng cáo tự nhiên và vị trí hiển thị dựa trên nội dung thường hoạt động hiệu quả ở giai đoạn này, đặc biệt với những offer cần được giải thích, giáo dục hoặc đặt trong bối cảnh phù hợp.

Giữa Phễu (Middle of Funnel - MOF)

Người dùng bắt đầu so sánh các lựa chọn, đọc đánh giá hoặc tìm hiểu giải pháp. Đây là giai đoạn mà cách kể chuyện, định dạng quảng cáo và nội dung sáng tạo tập trung vào giá trị có thể dẫn dắt người dùng tiến gần hơn đến quyết định chuyển đổi.

Cuối Phễu (Bottom of Funnel - BOF)

Người dùng có ý định cao, định hướng hành động rõ ràng và sẵn sàng chuyển đổi. Các kênh như tìm kiếm trả phí và tiếp thị lại thường phát huy hiệu quả nhất ở giai đoạn này, tuy nhiên quy mô thường bị giới hạn và chi phí cao hơn.

Khi xác định đúng vị trí của offer trong phễu, ta có thể lựa chọn nguồn lưu lượng truy cập tiếp thị liên kết có khả năng hỗ trợ toàn bộ hành trình khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào cú click cuối cùng.

Khi ý định truy cập được đồng bộ với giai đoạn phễu, ta không còn phải “ép” chuyển đổi. Thay vào đó, ta đang dẫn dắt người dùng một cách tự nhiên — chính là cách mà các nguồn lưu lượng truy cập tiếp thị liên kết hiệu quả nhất tạo ra kết quả bền vững.

Lưu lượng truy cập trả phí vs. lưu lượng truy cập tự nhiên: điều nhà tiếp thị liên kết cần biết

Về mặt lý thuyết, lưu lượng truy cập tự nhiên nghe có vẻ lý tưởng: lượt click miễn phí, giá trị dài hạn và ý định người dùng cao. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn các chiến dịch tiếp thị liên kết vẫn dựa vào kênh trả phí vì chúng mang lại tốc độ, khả năng kiểm soát và khả năng mở rộng.

Lưu lượng truy cập tự nhiên (SEO, nội dung, danh sách email) phát huy hiệu quả nhất khi:

Ta đã có sẵn đối tượng phù hợp;

Thời gian không phải là yếu tố cấp bách;

Sản phẩm hoặc dịch vụ có khả năng chuyển đổi tốt với khách hàng tiềm năng.

Dù vậy, tăng trưởng tự nhiên thường diễn ra chậm và khó mở rộng theo nhu cầu, đặc biệt với các nhà tiếp thị liên kết đang làm việc với ưu đãi có thời hạn hoặc đang thử nghiệm những thị trường địa lý mới.

Ngược lại, lưu lượng truy cập trả phí mang đến cho các nhà tiếp thị liên kết mức độ linh hoạt cao hơn:

Khởi chạy nhanh và thu thập phản hồi gần như ngay lập tức;

Nhắm mục tiêu chính xác và tối ưu hóa liên tục;

Khả năng mở rộng có thể dự đoán được sau khi hiệu suất đã được chứng minh.

Đó là lý do vì sao phần lớn các nhà tiếp thị liên kết theo định hướng hiệu suất tập trung vào những nguồn lưu lượng truy cập trả phí hiệu quả nhất. Không chỉ vì chi phí có thể tối ưu, mà quan trọng hơn, các kênh này cho phép đo lường, kiểm soát và điều chỉnh một cách rõ ràng.

Điểm mấu chốt rất đơn giản: lưu lượng truy cập tự nhiên là một tài sản giá trị dài hạn, trong khi lưu lượng truy cập trả phí là một công cụ chiến lược. Nếu mục tiêu của quý vị là thử nghiệm, mở rộng quy mô và tối ưu hóa ưu đãi một cách có hệ thống, thì các kênh trả phí thường sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Hiểu rõ điểm mạnh của từng loại nguồn lưu lượng truy cập

Không phải mọi kênh đều hoạt động giống nhau. Mỗi loại nguồn lưu lượng truy cập đều có điểm mạnh, hạn chế và bối cảnh sử dụng phù hợp riêng.

Lưu lượng truy cập tìm kiếm

Lưu lượng truy cập từ tìm kiếm thường có ý định mua cao và tiềm năng chuyển đổi mạnh, đặc biệt phù hợp khi offer ở cuối phễu bán hàng. Nhược điểm là quy mô hạn chế và mức độ cạnh tranh ngày càng tăng. Do đó, kênh này phát huy hiệu quả tốt nhất khi offer đã có nhu cầu rõ ràng trên thị trường.

Lưu lượng truy cập mạng xã hội

Lưu lượng truy cập mạng xã hội phù hợp cho việc tiếp cận nhanh và tạo cảm xúc. Các nền tảng xã hội có thể thúc đẩy lượng truy cập lớn trong thời gian ngắn, nhưng chất lượng lưu lượng truy cập phụ thuộc nhiều vào nội dung sáng tạo, chính sách kiểm duyệt và các thay đổi thuật toán.

Lưu lượng truy cập quảng cáo hiển thị

Quảng cáo hiển thị mang lại phạm vi tiếp cận rộng với CPC thấp, nhưng thường đòi hỏi quá trình lọc và tối ưu hóa chặt chẽ để duy trì chất lượng. Kênh này hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với các trang đích trung gian mạnh hoặc chiến lược tiếp thị lại.

Quảng cáo tự nhiên

Quảng cáo tự nhiên nằm ở giao điểm giữa nội dung và hiệu suất. Chúng phát huy hiệu quả cao khi offer cần được giải thích, cung cấp ngữ cảnh hoặc kể câu chuyện trước khi thúc đẩy chuyển đổi.

Trong bối cảnh này, Google Discover xứng đáng được chú ý đặc biệt. Thuật toán của Discover đề xuất nội dung dựa trên hành vi người dùng và mối quan tâm theo chủ đề, từ đó tạo ra đối tượng có xu hướng khám phá một cách tự nhiên. Hồ sơ ý định này phù hợp lý tưởng với quảng cáo tự nhiên, lý giải vì sao các nhà phát hành tận dụng lưu lượng từ Discover thường ghi nhận mức độ tương tác cao hơn và hiệu suất ổn định hơn. Kênh này cho phép các nhà tiếp thị liên kết định hình ý định người dùng thay vì chỉ khai thác những ý định đã tồn tại sẵn.

Một điểm quan trọng mà nhiều nhà tiếp thị liên kết thường bỏ qua là quảng cáo tự nhiên không phải là một nguồn lưu lượng truy cập đơn lẻ — mà là cả một hệ sinh thái. Tại MGID, lưu lượng truy cập tự nhiên được tổng hợp trực tiếp từ các nhà phát hành, cho phép chúng tôi quan sát và phân loại nguồn gốc thực tế của lưu lượng truy cập đó, bao gồm: tự nhiên, mạng xã hội, Google Discover, truy cập trực tiếp, giới thiệu và nhiều nguồn khác.

Mức độ minh bạch này giúp lý giải vì sao một số nhà phát hành nhất định luôn tạo ra mức độ tương tác cao hơn hoặc hành vi chuyển đổi ổn định hơn đối với các ngành cụ thể. Trên thực tế, lưu lượng truy cập tự nhiên là sự kết hợp của nhiều kênh thu hút khác nhau, được thống nhất trong một môi trường phân phối quảng cáo dựa trên nội dung. Khả năng xác định và phân tích các nguồn lưu lượng truy cập thượng nguồn cho phép các nhà tiếp thị liên kết tối ưu hóa một cách thông minh hơn so với những kênh mà chuỗi cung ứng vẫn còn thiếu minh bạch.

Vấn đề không nằm ở việc gắn nhãn kênh nào là tốt nhất. Lợi thế thực sự đến từ việc hiểu rõ vai trò của từng nguồn và đưa ra lựa chọn dựa trên hành vi thực tế của người dùng, thay vì cách các nền tảng tự định vị. Đây chính là cách các nhà tiếp thị liên kết giàu kinh nghiệm thu hẹp danh sách những nguồn lưu lượng truy cập hiệu quả nhất cho tiếp thị liên kết mà không lãng phí ngân sách vào các kênh không phù hợp.

Đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập ngoài khối lượng và CPC

Khối lượng truy cập cao không đồng nghĩa với hiệu suất cao, và CPC thấp cũng không đảm bảo lưu lượng truy cập sẽ sinh lời. Khi lựa chọn nguồn lưu lượng truy cập cho chiến dịch tiếp thị liên kết, nhiều nhà tiếp thị liên kết có xu hướng tập trung quá mức vào các chỉ số bề mặt. Trên thực tế, chất lượng lưu lượng truy cập được thể hiện rõ ràng hơn ở những giai đoạn sâu hơn trong phễu bán hàng.

Những yếu tố thực sự cần quan tâm bao gồm:

Hành vi người dùng sau khi click: Thời gian trên trang, độ sâu cuộn, mức độ tương tác — những tín hiệu này nhanh chóng cho thấy người dùng có hiểu và tin tưởng offer hay không.

Thời gian trên trang, độ sâu cuộn, mức độ tương tác — những tín hiệu này nhanh chóng cho thấy người dùng có hiểu và tin tưởng offer hay không. Tính nhất quán của hiệu suất: Một nguồn mang lại kết quả ổn định theo thời gian có giá trị hơn nhiều so với nguồn chỉ tạo ra một đợt tăng trưởng ngắn hạn rồi nhanh chóng suy giảm.

Một nguồn mang lại kết quả ổn định theo thời gian có giá trị hơn nhiều so với nguồn chỉ tạo ra một đợt tăng trưởng ngắn hạn rồi nhanh chóng suy giảm. Khả năng phản hồi với nội dung sáng tạo: Lưu lượng truy cập chất lượng sẽ phản ứng rõ với các góc tiếp cận, tiêu đề và định dạng mới. Nếu việc thay đổi nội dung quảng cáo không tạo ra sự khác biệt, vấn đề có thể nằm ở chính nguồn lưu lượng truy cập.

Lưu lượng truy cập chất lượng sẽ phản ứng rõ với các góc tiếp cận, tiêu đề và định dạng mới. Nếu việc thay đổi nội dung quảng cáo không tạo ra sự khác biệt, vấn đề có thể nằm ở chính nguồn lưu lượng truy cập. Mức độ phù hợp với logic của offer: Một số ưu đãi cần được giáo dục và xây dựng niềm tin, trong khi số khác thì dựa vào cảm giác cấp bách. Không phải nguồn lưu lượng truy cập nào cũng có thể hỗ trợ hiệu quả cả hai cách tiếp cận này.

Những nhà tiếp thị liên kết có kinh nghiệm đánh giá nguồn lưu lượng truy cập dựa trên khả năng hỗ trợ tối ưu hóa liên tục, chứ không chỉ dựa vào chi phí mỗi lượt click thấp trong báo cáo.

Nếu một nguồn lưu lượng truy cập cho phép ta thử nghiệm, rút ra bài học và cải thiện kết quả theo thời gian thì đó là một nguồn đang hoạt động đúng vai trò của nó. Ngược lại, việc mở rộng quy mô chỉ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi lưu lượng truy cập đến từ nhiều nguồn với hành vi khác nhau giữa các nhà phát hành và vị trí hiển thị, việc duy trì hiệu suất ổn định sẽ trở nên phức tạp hơn. Chỉ riêng quy mô không thể đảm bảo hiệu suất — đặc biệt khi ý định người dùng khác nhau giữa các nguồn lưu lượng truy cập.

Đây là lúc các công cụ như CTR Guard và CPA Tune phát huy tác dụng. CTR Guard giúp ổn định các KPI ở giai đoạn đầu phễu bằng cách sớm phát hiện dấu hiệu mệt mỏi của nội dung sáng tạo và bảo vệ chất lượng tương tác. Trong khi đó, CPA Tune tự động đánh giá vị trí hiển thị và phân bổ bid dựa trên các tín hiệu hiệu suất đến từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nguồn lưu lượng truy cập, vị trí đặt quảng cáo và mô hình hành vi người dùng.

Thay vì tối ưu hóa từng nguồn riêng lẻ, cách tiếp cận này tập trung trực tiếp vào kết quả, điều chỉnh quyết định phân phối dựa trên những yếu tố thực sự thúc đẩy các hành động có chất lượng cao hơn.

Cách chọn và kiểm tra nguồn lưu lượng truy cập phù hợp

Không tồn tại một công thức chung cho việc lựa chọn lưu lượng truy cập. Một nguồn có thể hoạt động hiệu quả với offer hoặc khu vực địa lý này nhưng lại hoàn toàn thất bại với ưu đãi hoặc thị trường khác. Vì vậy, các nhà tiếp thị liên kết giàu kinh nghiệm luôn xem việc lựa chọn lưu lượng truy cập là một quá trình thử nghiệm liên tục chứ không phải quyết định một lần.

Một khuôn khổ đơn giản dưới đây có thể giúp ta thu hẹp các nguồn lưu lượng truy cập tiếp thị liên kết mà không tạo ra rủi ro không cần thiết.

Bắt đầu từ từ và có kiểm soát

Hãy thử nghiệm từng nguồn riêng lẻ với các KPI rõ ràng, đồng thời tránh triển khai đồng thời trên nhiều nền tảng. Việc dàn trải quá sớm sẽ khiến kết quả khó phân tích và khó xác định nguyên nhân hiệu suất.

So khớp nguồn lưu lượng với cơ chế của offer

Những offer cần giải thích hoặc xây dựng niềm tin thường hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường dựa trên nội dung. Ngược lại, các offer đơn giản, mang tính bộc phát sẽ phù hợp hơn với lưu lượng truy cập có ý định mua cao.

Theo dõi hành vi chứ không chỉ theo dõi chuyển đổi

Các tín hiệu ban đầu như mức độ tương tác, chất lượng click và hành vi trên trang thường dự đoán hiệu suất dài hạn chính xác hơn so với số lượng chuyển đổi trong ngày đầu tiên.

Chỉ mở rộng quy mô khi xuất hiện mẫu hiệu suất rõ ràng

Khi hiệu suất trở nên ổn định và có thể lặp lại, việc mở rộng quy mô sẽ an toàn và dễ dự đoán hơn. Đó cũng là thời điểm một nguồn lưu lượng truy cập xứng đáng được đưa vào danh sách những nguồn hiệu quả nhất cho chiến dịch tiếp thị liên kết của ta.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một danh sách ngắn, đáng tin cậy gồm các nguồn lưu lượng truy cập tiếp thị liên kết mà ta hiểu rõ, có thể tối ưu hóa và mở rộng quy mô một cách tự tin.

Kết Luận: tập trung vào sự phù hợp, không phải sự cường điệu

Việc lựa chọn lưu lượng truy cập không chỉ là chọn kênh mà là hiểu cách người dùng hành xử, cách ưu đãi chuyển đổi và cách từng môi trường ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.

Những nguồn lưu lượng truy cập tốt nhất cho tiếp thị liên kết hiếm khi mang tính phổ quát — chúng mang tính ngữ cảnh. Điều quan trọng không phải là một nguồn được quảng bá rầm rộ đến mức nào mà là nó hỗ trợ việc thử nghiệm, học hỏi và tối ưu hóa hiệu quả ra sao.

Các nhà tiếp thị liên kết thành công coi lưu lượng truy cập như một hệ thống. Họ thử nghiệm có phương pháp, đọc các tín hiệu sớm và chỉ mở rộng quy mô những gì đã chứng minh được giá trị theo thời gian. Đây là cách các nguồn lưu lượng truy cập tiếp thị liên kết đáng tin cậy được xây dựng một cách bền vững.

Khi lưu lượng truy cập phù hợp với ý định người dùng, giai đoạn phễu và logic của offer, hiệu suất trở nên dễ dự đoán hơn — và đó chính là điểm khởi đầu cho tăng trưởng bền vững trong tiếp thị liên kết.