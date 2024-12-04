Ще один рік добігає кінця, і настав час замислитися над тим, що спрацювало, що ні, і що чекає попереду. Витрати на партнерський маркетинг цього року досягли значного рубежу, перевищивши $10 мільярдів у 2024 році. І знаєте що? Ця цифра не збирається зменшуватися найближчим часом. Експерти прогнозують стабільне зростання у 2025 році, коли бренди та креатори об'єднаються, щоб знайти нові, захопливі способи взаємодії з аудиторією.

Але, будемо чесними, партнерський маркетинг не позбавлений викликів. Від побудови довіри до виділення серед конкурентів — щороку ситуація стає дедалі складнішою. То як подолати ці перешкоди?

У цій статті ми розглянемо 7 ключових викликів, з якими зіткнуться партнери у 2025 році, та тренди, що допоможуть їх вирішити. Сприймайте це як свою шпаргалку, щоб залишатися на крок попереду у 2025 році.

1. Низька довіра аудиторії до партнерських рекомендацій

Рішення: спільні продажі та персоналізовані вітрини

Довіра — це основа партнерського маркетингу. Якщо ваша аудиторія не відчуває, що продукти, які ви просуваєте, автентичні для вас, вона просто втратить інтерес. Стандартне партнерське посилання, прикріплене до посту, більше не працює. Аудиторія стає розумнішою і очікує більш персоналізованого та захопливого досвіду.

Саме тут на допомогу приходять спільні лендинги та персоналізовані вітрини. Ці цифрові «поп-ап-магазини» дозволяють партнерам створювати унікальний досвід покупок, який відображає їхній бренд і резонує з аудиторією. Тепер це не просто безликі рекомендації, а щире: «Ось що я люблю, і я зробив це зручним для вас.»

Чому це працює

81% споживачів вважають, що довіра є ключовим фактором під час прийняття рішень про покупку. Персоналізовані вітрини допомагають побудувати цю довіру, узгоджуючи рекомендації з особистим брендом партнера. А спільні продажі, у свою чергу, використовують партнерства між брендами та партнерами для створення унікальних пропозицій або наборів, які відчуваються персоналізованими.

Наприклад, візьмемо ** Amazon Influencer Stores**. Креатори можуть створювати власні брендовані вітрини, де демонструють продукти, які вони дійсно люблять і використовують. Це допомагає побудувати довіру аудиторії та підвищує залученість і конверсії.

Реальний приклад

Уявіть, що ви партнер у сфері фітнесу. Замість того, щоб просто ділитися партнерським посиланням на спортивне спорядження, ви можете створити персоналізовану вітрину з вашими улюбленими килимками для йоги, резинками для вправ і добавками. Додайте до цього контент, у якому ви показуєте, як використовуєте ці товари — відео тренувань, огляди або навіть прямий ефір з відповідями на запитання — і це вже не просто промоція, а автентична рекомендація, підкріплена цінним контентом.

Цей підхід не просто ефективний — він необхідний. Оскільки аудиторія вимагає більшої прозорості та автентичності, персоналізовані вітрини та партнерські співпраці стануть важливими інструментами для збереження конкурентоспроможності у 2025 році.

2. Довгі Buyer Journeys знижують конверсії

Рішення: соціальна комерція як ключовий елемент

Одна з найпоширеніших проблем у партнерському маркетингу — це довгі buyer journeys. Ви зацікавили потенційного клієнта своїм контентом, але до того моменту, як він пройде всі посилання, сторінки й форми, його інтерес зникає. Кожен додатковий клік — це шанс втратити клієнта, а отже, і прибуток.

На допомогу приходить соціальна комерція, яка скорочує шлях покупця та збільшує конверсії. Такі платформи, як TikTok, Instagram і Pinterest, інтегрують прямі покупки в застосунках, що дозволяє аудиторії здійснювати покупки, не залишаючи платформи.

Чому це працює

Дослідження показують, що 76% споживачів частіше купують товар, якщо процес покупки є простим і зручним. Соціальна комерція усуває труднощі з перенаправленням покупців на зовнішні сайти, скорочуючи кроки від відкриття товару до покупки. Для партнерів це означає менше втрачених продажів і вищий рівень конверсій.

Наприклад, TikTok запустив TikTok Shop, який дозволяє креаторам додавати теги до продуктів прямо у відео. Глядачі можуть клікнути, додати в кошик і купити — усе це без виходу з платформи. Така інтеграція використовує негайність соціального контенту, перетворюючи випадкових глядачів на покупців майже миттєво.

Реальний приклад

Уявіть, що ви партнер у сфері краси. Ви створюєте туторіал на Instagram, демонструючи улюблений догляд за шкірою, і додаєте теги до всіх продуктів через Instagram Shop. Ваша аудиторія бачить ці продукти в дії й може придбати їх у кілька кліків, уникаючи потреби шукати посилання чи заходити на зовнішні сайти.

І це не лише про фізичні товари. Якщо ви просуваєте послуги, цифрові продукти чи підписки, такі платформи, як Pinterest, також пропонують подібні інтеграції для зручного придбання.

З огляду на те, що понад 50% представників покоління Z і мілленіалів використовують соціальні платформи як пошуковики для покупок, соціальна комерція стає ключовим елементом успіху партнерського маркетингу у 2025 році. Скоротіть buyer journey, підтримуйте потік продажів і спостерігайте за зростанням свого доходу.

3. Неефективні партнерства з креаторами

Рішення: пріоритет на автентичні партнерства

Партнерський маркетинг часто стикається з такою ситуацією: бренд вкладає ресурси у десятки співпраць із креаторами, але натомість отримує низький рівень залученості та мінімальну рентабельність. Чому? Багато партнерств акцентують увагу на кількості, а не на якості, що призводить до співпраці з креаторами, які не відповідають цільовій аудиторії.

У 2025 році тенденція зрозуміла — автентичність переважає над масштабом. Аудиторія стає дедалі вимогливішою й одразу розпізнає, коли креатор рекламує продукт, у який сам не вірить. Співпраця з креаторами, які поділяють цінності бренду, мають схожий тон і звертаються до вашої цільової аудиторії, стає запорукою довіри та лояльності.

Чому це працює

Дослідження від Influencer Marketing Hub показує, що споживачі більше довіряють креаторам, ніж традиційній рекламі, але лише за умови, що партнерство виглядає щирим. Невідповідні чи надто комерційні промоції часто відштовхують підписників, тоді як автентична співпраця сприяє більшій залученості та вищим показникам конверсії.

Наприклад, у сфері моди бренд екологічного одягу досягне кращих результатів, співпрацюючи з креатором, який підтримує екосвідомість і чия аудиторія вже цінує сталість. Тут справа не у величезній аудиторії, а в досягненні правильної.

Реальний приклад

Уявіть, що ви просуваєте фітнес-додаток. Замість співпраці з усіма інфлюенсерами в галузі здоров’я, ви обираєте тих, хто, крім фітнес-контенту, акцентує увагу на ментальному здоров’ї — темі, яка є основною для вашого додатку. Використовуючи інструменти, такі як CreatorIQ або Aspire, ви можете оцінити метрики залученості, демографічні дані аудиторії та тон креатора, щоб забезпечити відповідність.

Приклад успішної стратегії можна побачити у Patagonia, яка обирає для співпраці ентузіастів активного відпочинку та захисників довкілля. Ці креатори не тільки демонструють продукцію Patagonia, але й розповідають щирі історії про свої пригоди та екологічні ініціативи, вибудовуючи довіру й емоційний зв’язок із аудиторією.

Зосереджуючись на креаторах, чиї цінності природно відповідають вашому бренду, ви створюєте партнерства, які приносять довгострокові результати. У 2025 році продумані й автентичні партнерства стануть рушійною силою успіху у партнерському маркетингу.

4. Застарілий і нецікавий партнерський контент

Рішення: нові формати контенту, такі як лайвстріми та VR

Партнерський маркетинг базується на контенті, але традиційні формати, як-от блогові пости чи прості згадки продуктів, починають втрачати ефективність. Аудиторії дедалі більше перенасичені рекламою та статичним контентом, що не викликає зацікавленості чи взаємодії.

Як утримати увагу аудиторії? Відповідь — використовувати нові, інтерактивні формати контенту, які пропонують свіжий і захопливий досвід.

Чому це працює

Сучасні споживачі звикли до персоналізованих і миттєвих вражень, тому вони прагнуть контенту, який виходить за межі звичайного. Нові формати, як-от прямі трансляції покупок, віртуальна реальність (VR) та інтерактивні історії, допомагають партнерам урізноманітнити контент і зробити його справді захопливим. Ці формати створюють реальний зв’язок із аудиторією, залучаючи її до процесу й підвищуючи ймовірність конверсії.

Наприклад, лайвстріми покупок відповідають зростаючому тренду демонстрацій продуктів, які проводять інфлюенсери. Майже чверть споживачів (23%) здійснюють покупки під час таких трансляцій, а 34% — після них. Це демонструє значний потенціал для продажів через події у форматі live commerce.

Реальний приклад

Яскравий приклад — б’юті-індустрія, яка активно використовує лайвстріми покупок для взаємодії з аудиторією. Наприклад, бренди на кшталт Sephora співпрацюють з інфлюенсерами, щоб проводити прямі трансляції покупок на платформах Instagram і TikTok. Глядачі можуть переглядати демонстрації продуктів, ставити запитання й одразу купувати товари під час трансляції. Така взаємодія створює безпосередній і практичний досвід, який не можуть забезпечити традиційні формати контенту.

У сфері VR, бренди як-от Nike і Tommy Hilfiger відкривають віртуальні магазини, де користувачі можуть оглядати продукцію у повністю зануреному середовищі, приміряючи одяг і взуття, не виходячи з дому. Партнери, які інтегрують VR-промоції, зможуть виділитися, пропонуючи унікальний досвід покупок, що збільшує залученість та вирізняє їх серед конкурентів.

Використання інтерактивних і захопливих форматів контенту, таких як лайвстріми та VR, у партнерському маркетингу є важливим для утримання уваги аудиторії та збільшення конверсій у 2025 році.

5. Універсальні моделі оплати не працюють

Рішення: гібридні моделі оплати

Якщо ви досі використовуєте лише фіксовану оплату чи моделі виключно на основі комісій, швидше за все, ви втрачаєте можливості та гроші. Фіксовані виплати забезпечують стабільність, але не мотивують креаторів докладати максимальних зусиль. З іншого боку, лише комісійні можуть відлякати інфлюенсерів високого рівня, які потребують фінансової впевненості.

Чи можливо поєднати переваги обох підходів? Відповідь — гібридні моделі оплати, які розв'язують проблему універсальних підходів до винагороди.

Чому це працює

Гібридні моделі поєднують авансові платежі з комісіями на основі результатів, забезпечуючи як фінансову стабільність, так і мотивацію. Це приваблює креаторів різного рівня — від топових інфлюенсерів до дрібних партнерів. Усі отримують стимул працювати краще: гарантовану оплату плюс можливість заробити більше залежно від результатів.

Для бренду це означає, що не потрібно обирати між оплатою за охоплення чи за результат — ви отримуєте і те, й інше. Гібридні моделі спонукають креаторів викладатися на повну, незалежно від їхньої аудиторії чи масштабів.

Реальний приклад

Візьмемо Adidas. Вони ефективно використовують гібридну модель, співпрацюючи як із макроінфлюенсерами, так і з мікропартнерами. Відомі інфлюенсери отримують гарантовану оплату за промоцію нових продуктів, а дрібні партнери заробляють комісії за генеровані продажі. Це дозволяє Adidas досягати і широкого охоплення, і високих показників конверсії.

Схожу стратегію застосовує Ulta Beauty у б’юті-індустрії. Одні інфлюенсери отримують фіксовану оплату за спонсорський контент, інші — комісії за продажі через їхні партнерські посилання. Такий підхід дозволяє креаторам обирати зручний для них формат, а Ulta отримує переваги обох моделей — стабільне охоплення і продажі, орієнтовані на результат.

Отже, якщо ви хочете масштабувати свою партнерську програму у 2025 році, відмовтесь від універсальних підходів. Завдяки гібридній моделі оплати ви зможете мотивувати креаторів, залучити різноманітні таланти та досягти як охоплення, так і результатів без компромісів.

6. Надмірна залежність від брендового меседжингу

Рішення: соціальний доказ як рушійна сила

Споживачі все більше скептично ставляться до традиційних брендованих меседжів. Яскрава реклама та шаблонні описи продуктів більше не переконують. Коли справа доходить до ухвалення рішення про покупку, вони прагнуть реальності.

Якщо ви надмірно покладаєтесь на брендовий меседжинг, ви втрачаєте важливий елемент: соціальний доказ.

Чому це працює

Люди довіряють людям — усе просто. Соціальний доказ — це відгуки від користувачів, рекомендації креаторів чи відгуки у вітринах, які показують, що реальні люди люблять ваш продукт. Це те саме, що отримати пораду від друга, і ми всі знаємо, наскільки це ефективно.

Коли креатори діляться своїм досвідом або аудиторія захоплюється продуктом, це створює відчуття довіри та підтвердження, яке брендові меседжі самі по собі не можуть забезпечити. Такий контент значно підвищує залученість і конверсії.

Реальний приклад

Подивімося на Glossier. Вони побудували свій бренд, використовуючи соціальний доказ через відгуки клієнтів і рекомендації інфлюенсерів. Замість звичайної реклами, Glossier створили спільноту, де люди ділилися особистими історіями та досвідом використання продуктів. Партнери Glossier використовують ці відгуки та контент, створений користувачами, щоб підвищити довіру та конверсії, що сприяло стрімкому зростанню бренду.

Інший приклад — Amazon. Хоча у них є брендовий меседжинг, основну роль у продажах відіграють відгуки та рейтинги клієнтів. Партнери, які додають посилання на продукти з високими рейтингами чи рекомендації креаторів, значно збільшують продажі. Це ідеальне втілення принципу «якщо інші їм довіряють, то і я можу».

Тому, якщо ви зосереджені лише на брендових меседжах, настав час показати реальні історії та досвід. Саме автентичні рекомендації виграють довіру вашої аудиторії та перетворюють її на покупців.

7. Неефективне управління кампаніями на великому масштабі

Рішення: штучний інтелект і автоматизація

Управління партнерськими кампаніями вручну стає справжнім випробуванням у міру зростання програми. Коли ви працюєте з десятками чи навіть сотнями партнерів, стежити за всім стає надзвичайно складно й забирає багато часу — від вибору правильних креаторів до оптимізації контенту кампаній.

Але вихід є, і він називається штучний інтелект та автоматизація. Ці інструменти існують не лише для технічних спеціалістів. Вони — ключ до ефективного управління масштабними кампаніями.

Чому це працює

ШІ та автоматизація позбавляють вас рутинної роботи, оптимізуючи управління кампаніями способами, які раніше здавалися неможливими. Замість ручного аналізу креаторів і кампаній ці інструменти можуть автоматично підбирати креаторів на основі їхніх результатів, демографії аудиторії та навіть прогнозних даних. ШІ також допомагає персоналізувати контент для конкретних сегментів, підвищуючи його релевантність та залученість без зайвих зусиль.

Крім того, аналітика на основі прогнозів дозволяє передбачити, які партнерства мають найвищий потенціал для успіху. Це означає, що ви можете зосередитися на найважливіших співпрацях і не витрачати час на ті, що не принесуть результатів.

Реальний приклад

Coca-Cola використовує інструменти на основі ШІ для управління своїми глобальними партнерськими кампаніями, і це стало справжнім проривом. Замість того, щоб вручну шукати інфлюенсерів, ШІ допомагає знаходити ідеальні відповідності для кожної кампанії, персоналізуючи контент для конкретних регіональних ринків. Це економить час і підвищує конверсії.

Sephora також використовує автоматизацію для роботи з великою кількістю партнерів у своїй програмі. Завдяки ШІ вони можуть автоматично сегментувати базу партнерів, забезпечуючи кожного креатора релевантними пропозиціями, контентом та стимулами залежно від їхньої аудиторії. Такий рівень персоналізації сприяє кращим результатам і робить масштабування програми ефективнішим.

В MGID ми пропонуємо більше, ніж просто створення ефективних оголошень. Наші інструменти, такі як CTR Guard для моніторингу втоми від реклами, прогнозна аналітика для оптимізації результатів і автоматичне оновлення креативів, спрощують управління кампаніями, допомагаючи партнерам підтримувати високу залученість і масштабуватися без зусиль.

Готові до нових викликів?

Розглянувши виклики й рішення, які чекають у 2025 році, стає очевидним: партнерський маркетинг швидко змінюється, і залишатися попереду — ключ до успіху. Від використання ШІ для автоматизації управління кампаніями до впровадження нових форматів контенту та моделей оплати — зараз захопливий час для роботи у партнерській сфері. І хоча ці тренди звучать багатообіцяюче, їх успішне впровадження вимагає досвіду.

Ось тут і вступає MGID. Ми не просто адаптуємося до змін — ми допомагаємо брендам, як ваш, бути попереду . Незалежно від того, чи хочете ви масштабувати партнерську програму, зануритися в соціальну комерцію чи знайти ідеального креатора для довгострокового партнерства, у нас є інструменти, досвід і знання, щоб допомогти вам орієнтуватися в цих трендах.

Тож якщо ви готові зустріти 2025 рік із новою стратегією, яка базується на інноваціях і сучасних рішеннях, MGID готовий допомогти. Давайте створимо кампанії, які не лише йдуть у ногу з трендами, але й задають їх. Зв'яжіться з нами, і ми зробимо це разом!