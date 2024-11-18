MGID із гордістю повідомляє, що тепер є учасником нової рамкової угоди про захист даних (Data Privacy Framework — DPF) — важливого механізму, створеного для захисту персональних даних громадян ЄС при їх передачі до Сполучених Штатів. Ця угода гарантує рівень захисту даних, що відповідає європейським стандартам, роблячи конфіденційність і безпеку головними пріоритетами для компаній, які обробляють особисті дані користувачів із Європи.

Що таке рамкова угода про захист даних (DPF)?

Рамкова угода про захист даних (DPF) – це нова угода між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, розроблена для заміни попередніх механізмів, таких як «Safe Harbor» та «Privacy Shield». Ці інструменти стикалися з труднощами у відповідності до європейських стандартів захисту даних, зокрема GDPR. DPF усуває ці проблеми, запроваджуючи надійні механізми захисту персональної інформації громадян ЄС при її обробці компаніями, що базуються у США.

Основні цілі DPF:

Захист прав користувачів: DPF забезпечує конфіденційність і безпеку персональних даних, що передаються з ЄС до США.

DPF забезпечує конфіденційність і безпеку персональних даних, що передаються з ЄС до США. Створення механізмів подання скарг: Угода дозволяє користувачам повідомляти про можливе неправомірне використання персональних даних через спеціальні канали.

Угода дозволяє користувачам повідомляти про можливе неправомірне використання персональних даних через спеціальні канали. Забезпечення нагляду за дотриманням правил: Було створено спеціальний орган — Суд з перегляду захисту даних (Data Protection Review Court), який розглядає скарги від громадян ЄС.

Дотримуючись цих стандартів, MGID гарантує відповідність вимогам DPF і забезпечує користувачів упевненістю у безпеці їхніх персональних даних.

Як MGID підготувався до відповідності DPF

MGID здійснив низку заходів, щоб відповідати вимогам DPF і зміцнити наші зобов’язання щодо конфіденційності даних. Ось як ми це зробили:

1. Проведення комплексного аудиту захисту даних

Ми розпочали з детального аудиту всіх процесів обробки персональних даних, зокрема під час передачі даних з ЄС до США. Це дозволило нам виявити ключові області, які потребують посиленого захисту, і зміцнити нашу політику безпечного оброблення даних.

2. Оновлення політик захисту даних

Далі ми оновили політики обробки та захисту даних відповідно до стандартів DPF. Ми зробили наші практики ще більш безпечними, прозорими та такими, що поважають права користувачів, поставивши на перше місце чіткість і безпеку даних.

3. Навчання команди стандартам DPF та GDPR

Ми провели навчання для ключових співробітників щодо вимог DPF та GDPR, щоб вони були в курсі останніх змін у сфері конфіденційності даних. Це постійний освітній процес, який допомагає нам дотримуватися найвищих стандартів у захисті даних.

4. Впровадження нових процесів захисту даних

Ми запровадили додаткові процедури для обробки запитів щодо захисту даних та скарг, з можливістю залучення відповідних органів у разі необхідності. Також покращили процеси моніторингу та звітності, щоб забезпечити відповідність вимогам DPF.

Захист вашої конфіденційності на кожному кроці

Відданість MGID захисту персональних даних стала ще сильнішою. Дотримуючись DPF, ми гарантуємо, що ваші дані залишаються в безпеці та під захистом у будь-який момент. Впровадження новітніх стандартів конфіденційності відображає нашу відданість створенню надійної платформи для всіх користувачів MGID.