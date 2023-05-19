Як фахівець чи фахівчиня у сфері цифрового маркетингу, ви розумієте, наскільки важливо генерувати трафік і підвищувати впізнаваність бренду. Оскільки Google займає 92,61% ринку пошуку та включає широкий вибір рекламних інструментів, дуже важливо вибрати найбільш доцільний для вас інструмент.

Google Ads дозволяє компаніям створювати цільові кампанії, які охоплюють потрібну аудиторію в потрібний час. У 2020 році в галузі B2B у США було витрачено 8,68 мільярда доларів на цифрову рекламу, і з них 2,508 мільярда витратили на Google Ads. Водночас AdSense дає змогу паблішерам отримувати пасивний дохід за допомогою цільових показів оголошень, які охоплюють понад 90% користувачів Інтернету в усьому світі.

Оскільки варіанти монетизації від Google і досі розвиваються і зростають, фахівці з реклами, які залишаються в курсі останніх подій, можуть скористатися новими можливостями для покращення онлайн-реклами своїх клієнтів. Таким чином, незалежно від того, рекламодавець ви чи вебмайстер, розуміння цих інструментів дасть вам змогу приймати обґрунтовані рішення та досягати максимальних результатів.

Що таке Google Ads?

Google Ads, раніше відомий як Google AdWords, — це потужний інструмент онлайн-реклами, розроблений для компаній і рекламодавців, які хочуть охопити потенційних клієнтів через цифрові канали. Його основне завдання — дати рекламодавцям платформу для створення, управління й оптимізації рекламних кампаній у мережі сайтів Google, включно з Google-пошуком, YouTube та іншими сайтами, що належать до Медійної мережі Google. Охоплення рекламних кампаній може змінюватися залежно від низки факторів: параметрів таргетування, виділеного бюджету та конкуренції за цільові ключові слова.

Окрема функція Google Ads, яку варто згадати, — автоматичне машинне навчання (AutoML). Як випливає з назви, воно дозволяє рекламодавцям використовувати алгоритми машинного навчання для автоматичної оптимізації своїх рекламних кампаній і покращення таргетування. Його головна суперсила — здатність аналізувати великі обсяги даних для визначення закономірностей і тенденцій, які можуть посприяти підвищенню ефективності рекламних кампаній.

Використання таргетингу AutoML для Google Ads має безліч переваг. Спробуємо назвати основні з них:

підвищена ефективність і точність таргетування вашої реклами на потрібну аудиторію;

більше охоплення та більше показів, що призводить до збільшення потенційних кліків і конверсій;

зменшення зусиль, необхідних для управління кампаніями, економія часу та ресурсів;

оптимізація кампаній у реальному часі на основі даних про ефективність, що з часом покращує результативність.

Google Ads — без сумніву необхідний інструмент для компаній, які прагнуть підвищити свою онлайн-видимість і охоплення. Але занурмося глибше, щоб зрозуміти, як Google Ads вдаються ці рекламні дива.

Як працює Google Ads?

Є два способи використання інструменту Google Ads: таргетинг вручну, тобто коли ви самі обираєте аудиторію, яка бачитиме вашу рекламу; або автоматизоване таргетування на основі машинного навчання, що означає, що платформа використовує свої алгоритми для вибору аудиторії на основі зацікавлень.

Охоплення вашої рекламної кампанії залежатиме від того, скільки грошей ви готові витратити — що більше грошей ви витратите, то більше людей охопите — а також від того, чи використовуєте ви інші платні рекламні рішення чи ні.

Оскільки ми вже торкнулися варіантів таргетингу, варто розглянути їх докладніше.

Таргетинг за ключовими словами : рекламні оголошення відображаються користувачам, які шукають у Google певні ключові слова або фрази.

: рекламні оголошення відображаються користувачам, які шукають у Google певні ключові слова або фрази. Таргетинг за локацією : таргетинг базується на географічному розташуванні користувачів: країні, штаті чи місті.

: таргетинг базується на географічному розташуванні користувачів: країні, штаті чи місті. Таргетинг за пристроєм : увага зосереджена на пристроях, якими послуговується користувач: комп’ютер, мобільний телефон або планшет.

: увага зосереджена на пристроях, якими послуговується користувач: комп’ютер, мобільний телефон або планшет. Таргетинг за аудиторією : такий таргетинг базується на інтересах, демографічних показниках і поведінці: вік, стать, дохід та історія вебперегляду.

: такий таргетинг базується на інтересах, демографічних показниках і поведінці: вік, стать, дохід та історія вебперегляду. Таргетинг за мовою: таргетинг базується на тому, якою мовою розмовляють користувачі.

Google Ads дозволяє організувати таргетування на користувачів на основі багатьох факторів, як-от місцеперебування, мова тощо. Наприклад, якщо ви хочете спрямувати рекламу на людей, які живуть у Нью-Йорку, які також є користувачами iPhone із встановленою певною версією операційної системи, тоді Google Ads допоможе забезпечити, щоб саме ці люди побачили вашу рекламу.

Які види реклами пропонує Google Ads?

Google Ads пропонує різноманітні формати оголошень, які компанії можуть використовувати для охоплення цільової аудиторії. Ось основні типи пропонованих оголошень:

Пошукові оголошення — текстові оголошення, які з’являються вгорі та внизу видачі результатів пошуку Google, коли користувачі здійснюють пошук за певними ключовими словами.

— текстові оголошення, які з’являються вгорі та внизу видачі результатів пошуку Google, коли користувачі здійснюють пошук за певними ключовими словами. Дисплейна реклама — візуальні оголошення, які відображаються на вебсайтах і в програмах, що належать до Медійної мережі Google, яка включає понад два мільйони вебсайтів і охоплює понад 90% користувачів Інтернету.

— візуальні оголошення, які відображаються на вебсайтах і в програмах, що належать до Медійної мережі Google, яка включає понад два мільйони вебсайтів і охоплює понад 90% користувачів Інтернету. Відеореклама — реклама, яка з’являється на YouTube та інших партнерських відеосайтах до, під час або після відеоконтенту.

— реклама, яка з’являється на YouTube та інших партнерських відеосайтах до, під час або після відеоконтенту. Реклама для купівлі — оголошення, які показують інформацію про продукт, зокрема зображення та ціни, людям, які шукають певні продукти в Інтернеті.

— оголошення, які показують інформацію про продукт, зокрема зображення та ціни, людям, які шукають певні продукти в Інтернеті. Реклама застосунків — реклама мобільних застосунків у пошуковій і медійній мережах Google, а також у Google Play.

— реклама мобільних застосунків у пошуковій і медійній мережах Google, а також у Google Play. Місцева реклама — оголошення, які відображаються на Картах Google і в результатах пошуку Google для місцевих компаній.

— оголошення, які відображаються на Картах Google і в результатах пошуку Google для місцевих компаній. Реклама Discovery — нативні оголошення, які з’являються в Google Discover — персоналізованій стрічці рекомендацій контенту, які Google пропонує користувачам.

Кожен із цих форматів оголошень має власний унікальний набір функцій, параметрів таргетингу та стратегій призначення ставок, що дозволяє компаніям вибирати формат, який найкраще відповідає їхнім рекламним цілям і бюджету.

Як реалізується оптимізація реклами в Google Ads?

Швиденько повторимо, що оптимізація реклами — це процес підвищення результативності рекламних оголошень за допомогою змін у таргетуванні, ставках, рекламних матеріалах (креативах) та інших чинниках. Google надає низку інструментів і функцій, щоб допомогти рекламодавцям оптимізувати свої оголошення, зокрема панелі аналітики, параметри таргетування та алгоритми машинного навчання, які можуть автоматично коригувати ставки й таргетинг на основі даних про ефективність.

Отже, які є варіанти оптимізації реклами в Google Ads?

Використовуйте ротацію оголошень. Рекламодавці можуть налаштувати рівномірне чергування своїх оголошень або оптимізувати кампанію для кліків чи конверсій. Тестування різних оголошень і ротацій може допомогти підвищити ефективність оголошень. Оптимізуйте таргетинг реклами. Google Ads пропонує різноманітні параметри таргетування, включаючи демографічні показники, інтереси та місцерозташування, щоб допомогти рекламодавцям охопити бажану аудиторію. Використовуйте планування показу рекламних оголошень. Рекламодавці можуть налаштувати показ своїх оголошень у певний час доби або в певні дні тижня, щоб збільшити охоплення та ефективність реклами. Відстежуйте продуктивність. Google Ads надає докладні звіти про ефективність, що вказують, які саме рекламні оголошення генерують найбільше кліків і конверсій. За допомогою цих даних рекламодавці можуть коригувати таргетинг оголошень, ставки та повідомлення — і таким чином покращити ефективність.

Google Ads проти Facebook, Bing і Yahoo Ads

Коли ви хочете рекламувати свою компанію в інтернеті, потрібно вирішити, яку платформу обрати. У цій таблиці ми порівнюємо Google Ads з рекламою в Yahoo, Bing і Facebook.

Примітка: Ці показники є приблизними та можуть змінюватися залежно від багатьох факторів, зокрема сфери, аудиторії, формату оголошення та стратегії призначення ставок.

Що ми бачимо? Що Google Ads пропонує широкі можливості таргетингу та широке охоплення, тоді як Facebook Ads має вищий коефіцієнт конверсії та надає можливість таргетингу на конкретнішу аудиторію. Хоча Bing Ads і Yahoo Ads мають більш обмежені параметри таргетингу та нижче охоплення, обидві платформи можуть бути ефективними для певних галузей і демографічних груп. Таким чином, вибір рекламної платформи залежить від ваших маркетингових цілей, аудиторії та доступного бюджету.

Що таке Google AdSense?

Google AdSense — це інструмент, який дозволяє паблішерам монетизувати свої вебсайти. Все досить просто: ви додаєте код, і тоді на вашому сайті з’являються оголошення. Вам платять за кліки та покази, і це досить вигідно для всіх учасників.

Найважливіше, що потрібно знати про AdSense — те, що це спосіб не просто заробити гроші, а й збільшити аудиторію. У паблішерів траплялося величезне зростання трафіку за допомогою AdSense, тому що він дозволяє привернути увагу нових читачів, яких зацікавила реклама на сторінці.

Крім того, AdSense дає вебмайстрам можливість контролювати оголошення, які відображаються на їхніх вебсайтах. Вони можуть блокувати оголошення від певних рекламодавців або категорій або можуть налаштувати фільтри конкурентних оголошень, щоб не показувати рекламу від конкурентів. Детальні звіти про ефективність, які надає AdSense, містять інформацію про кліки оголошень, покази та прибутки. Паблішери можуть використовувати ці дані, щоб оптимізувати свої рекламні кампанії та отримувати прибуток.

Як працює AdSense?

Щоб використовувати AdSense, паблішери повинні спочатку створити обліковий запис і додати фрагмент коду на свій вебсайт або блог. Цей код формує рекламні блоки, які відповідають зовнішньому вигляду сайту паблішера.

Потім, використовуючи алгоритми машинного навчання AdSense, Google зіставляє оголошення з вмістом вебсайту паблішера та інтересами його відвідувачів, гарантуючи, що оголошення — доречні та викликають інтерес.

AdSense використовує різноманітні параметри таргетингу, щоб показувати користувачам релевантні оголошення.

Контекстний таргетинг зіставляє оголошення з вмістом вебсайту паблішера.

зіставляє оголошення з вмістом вебсайту паблішера. Таргетинг за поведінкою показує рекламу на основі інтересів користувача та його поведінки у браузері.

показує рекламу на основі інтересів користувача та його поведінки у браузері. Географічний таргетинг допомагає націлювати оголошення на певні локації.

допомагає націлювати оголошення на певні локації. Таргетинг за місцем розміщення дозволяє паблішерам вибирати конкретні місця розміщення оголошень на своєму вебсайті для націлювання на певну аудиторію.

дозволяє паблішерам вибирати конкретні місця розміщення оголошень на своєму вебсайті для націлювання на певну аудиторію. Таргетинг за пристроєм дозволяє паблішерам націлювати рекламу на певні типи пристроїв.

дозволяє паблішерам націлювати рекламу на певні типи пристроїв. Демографічний таргетинг підбирає оголошення на основі віку, статі та інших демографічних характеристик користувача.

Переваги роботи з AdSense численні: він дозволяє паблішерам диверсифікувати потоки доходів, збільшити трафік на свої сайти та підвищити впізнаваність бренду серед поточних і потенційних клієнтів.

Які типи оголошень показує AdSense?

Є багато типів рекламних оголошень, які можна розмістити за допомогою AdSense:

Дисплейна реклама — графічні оголошення різних розмірів, які можна розміщувати в різних місцях вебсторінки.

— графічні оголошення різних розмірів, які можна розміщувати в різних місцях вебсторінки. Текстова реклама — текстові оголошення, які відображаються як посилання або коротке речення й зазвичай відображаються в невеликому полі на вебсторінці.

— текстові оголошення, які відображаються як посилання або коротке речення й зазвичай відображаються в невеликому полі на вебсторінці. Блоки посилань — групи текстових посилань, які відображаються в одному блоці, спрямовуючи користувача на сторінку з релевантними оголошеннями після натискання.

— групи текстових посилань, які відображаються в одному блоці, спрямовуючи користувача на сторінку з релевантними оголошеннями після натискання. Реклама, підібрана за контентом — оголошення, пов’язані зі вмістом вебсторінки, які відображаються у вигляді сітки або переліку рекомендованих статей.

— оголошення, пов’язані зі вмістом вебсторінки, які відображаються у вигляді сітки або переліку рекомендованих статей. **Реклама у стрічці ** — оголошення, що з’являються у переліку статей або продуктів паблішера, згенеровані таким чином, щоб повністю поєднуватися з контентом паблішера.

Реклама в статтях — оголошення, що відображаються в статті чи контенті паблішера у вигляді блоку рекламних оголошень або окремого рекламного оголошення.

AdSense також пропонує адаптивні рекламні блоки, які можуть автоматично змінювати розмір і формат відповідно до екрана пристрою користувача. Це гарантує, що реклама відображатиметься в оптимальному форматі для кожного користувача, незалежно від його пристрою чи розміру екрана.

Як реалізується оптимізація реклами в Google AdSense?

Оптимізація оголошень працює не лише для рекламодавців — для паблішерів вона також корисна. Окрім підвищення CTR і доходу від реклами, власник сайту отримує можливість покращити взаємодію зі своїм сайтом для всіх користувачів.

Як можна оптимізувати оголошення за допомогою Google AdSense?

Використовуйте автоматичні оголошення. Google AdSense пропонує функцію «автоматичних оголошень», яка використовує машинне навчання для аналізу вмісту вебсайту та розміщення оголошень у найефективніших місцях. Оптимізуйте формати реклами. Паблішери можуть налаштувати формати оголошень відповідно до дизайну та макета вебсайту. Тестування різних форматів оголошень і місць розташування допомагає оптимізувати результативність оголошень. Відстежуйте продуктивність. Детальні звіти про ефективність показують вебмайстру, які оголошення приносять найбільший прибуток, а які — неефективні. Використовуйте баланс реклами. Функція балансу оголошень в AdSense дозволяє паблішерам показувати лише найефективніші оголошення, що може допомогти підвищити загальну результативність сайту.

Google Ads і Google AdSense

Google Ads і AdSense є потужними інструментами для монетизації Google, але між ними є ключові відмінності. Google Ads дозволяє компаніям і рекламодавцям робити ставки на розміщення оголошень у результатах пошуку Google і на афілійованих ресурсах. З іншого боку, Google AdSense дозволяє паблішерам продавати рекламні місця на своїх вебсайтах й отримувати комісію від показу реклами.

Основна відмінність між Google Ads і AdSense полягає в тому, що Google Ads використовується рекламодавцями для створення та показу реклами, тоді як Google AdSense використовують паблішери для монетизації онлайн-контенту, показуючи рекламу на своїх сайтах.

Пропонуємо заглибитись у кілька ключових відмінностей між Google Ads і Google AdSense.

Концепція оплати

Якщо порівнювати Google AdSense з Google Ads, рекламодавці платять за те, щоб їхні оголошення демонструвалися в мережі Google за моделлю оплати за клік, в той час як паблішери заробляють від показу реклами на своїх сайтах чи в застосунках, отримуючи комісію від Google AdSense. Іншими словами, рекламодавці платять за Google Ads, а видавці отримують гроші від Google AdSense.

Процес налаштування

Хоча налаштування для Google Ads і Google AdSense відносно просте, кожен інструмент має власні унікальні налаштування та робочі процеси:

Google Ads . Рекламодавці створюють обліковий запис, налаштовують кампанію, створюють групи оголошень і оголошення та вибирають, де та коли показувати свої оголошення. Вони можуть оптимізувати кампанії та вимірювати ефективність.

. Рекламодавці створюють обліковий запис, налаштовують кампанію, створюють групи оголошень і оголошення та вибирають, де та коли показувати свої оголошення. Вони можуть оптимізувати кампанії та вимірювати ефективність. Google AdSense. Паблішери створюють обліковий запис, налаштовують рекламні блоки та розміщують згенерований рекламний код на своєму вебсайті чи в застосунку для показу доречних оголошень. Інформаційна панель AdSense дає їм можливість відстежувати ефективність реклами та дохід.

Ліміт реклами

Існують помітні відмінності в обмеженнях на рекламу, які використовуються в Google AdSense і Google Ads.

Google AdSense має обмеження на кількість оголошень, які можуть відображатися на вебсайті, щоб забезпечити якісну взаємодію з користувачем. Паблішерам дозволяється показувати до 3 дисплейних рекламних оголошень на сторінці, а також 3 блоки посилань і 2 вікна пошуку. Однак паблішери можуть розміщувати необмежену кількість оголошень на своїх сторінках за допомогою функції AdSense для пошуку.

Своєю чергою Google Ads має обмеження щодо кількості оголошень, які можна створити в рамках однієї кампанії. Наприклад, у кампанії для сторінки пошуку рекламодавці можуть мати максимум 15 груп оголошень на кампанію, і кожна група оголошень може містити до 50 оголошень. У кампанії дисплейної реклами рекламодавці можуть використовувати максимум 10 000 елементів таргетингу, включно з оголошеннями, на групу оголошень.

Схема порівняння Google Ads і Google AdSense

Повне порівняння AdSense та Google Ads видно на наступній схемі.

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Хоча Google AdSense — популярний вибір багатьох паблішерів, навіщо обмежуватися лише однією платформою? Якщо використати комплексну стратегію монетизації Google та інтегрувати AdSense з іншими авторитетними рекламними мережами, наприклад, MGID, ви зможете потенційно отримати доступ до ширшого арсеналу якісних рекламних оголошень і значно збільшити дохід від них.

Інтегрувавши оголошення MGID на свій вебсайт, ви матимете доступ до ширшого спектру якісних оголошень і більшого обсягу даних про трафік на вашому сайті. Крім того, додавши до свого портфоліо найкращих рекламодавців, ви отримаєте чудову можливість на повну скористатися потенціалом монетизації від Google.

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Висновок

Зрозумівши ключові відмінності між Google Ads і AdSense і їхні підходи до монетизації Google, ви зможете прийняти обґрунтоване рішення щодо того, яку платформу використовувати залежно від ваших конкретних цілей і пріоритетів. Google Ads ідеально підходить для рекламодавців, які хочуть створювати рекламні кампанії та керувати ними, а Google AdSense якнайкраще підходить для паблішерів, які хочуть показувати рекламу та отримувати комісію.

Зрештою, вибір між Google Ads і Google AdSense залежатиме від ваших унікальних обставин і від того, чого ви прагнете досягти.