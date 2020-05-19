Статті з тегами
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20 хв читання
Основний довідник виживання для паблішерів у 2025 році
Що за рік був, чи не так, колеги паблішери? Постійні зміни Google щодо cookie, бум контенту зі...
9 січ. 2025 р. • 20 хв читання
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Креативні наративи, які визначатимуть рекламу 2025 року
З початком 2025 року настав час розглянути меседжі та наративи, які визначатимуть рекламні кам...
7 січ. 2025 р. • 5 хв читання
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Залишайтеся попереду: найважливіші рекламні тренди 2025 року...
Оскільки 2024 рік добігає кінця, настав час підбити підсумки. Сподіваємося, цей рік був для ва...
2 груд. 2024 р. • 9 хв читання
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Горизонти партнерського маркетингу: навігація з допомогою пі...
У галасливому ландшафті майбутнього, де танцюють пікселі й гудуть алгоритми, нам вдалось орган...
20 груд. 2023 р. • 21 хв читання
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Тенденції у сфері рекламних технологій: що кажуть меми про о...
З настанням нового року незмінно можна очікувати, що в інтернеті з'явиться безліч публікацій н...
1 лют. 2023 р. • 6 хв читання
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Зелений маркетинг: як залучити споживачів, які дбають про ек...
Турбота про навколишнє середовище - це не тільки екологічно відповідальний вибір і необхідна у...
10 черв. 2022 р. • 5 хв читання
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Тренди ecommerce: Нові звички споживачів
За останні два роки ситуація на онлайн-ринку радикально змінилася. Вплив коронавірусу закріпив...
18 трав. 2022 р. • 5 хв читання