У 2024 році цифровий ландшафт готовий до значних змін, оскільки основні браузери готуються відключити сторонні файли cookie. Цей трансформаційний процес уже розпочато, і Chrome слідує за Firefox і Safari, які вже давно впровадили кроки щодо припинення використання файлів cookie. AСтаном на 4 січня 2024 року, Chrome ініціював обмеження сторонніх файлів cookie для 1% своїх користувачів за допомогою функції захисту від відстеження. Ця міра призначена для тестування перед поширенням на 100% користувачів у третьому кварталі 2024 року.

Незважаючи на те, що цей крок знаменує собою позитивний рух до покращення веб-конфіденційності, він піднімає ключові питання щодо майбутнього реклами загалом і таргетингу зокрема. У MGID ми активно впроваджуємо ці зміни та готові адаптуватися. Доєднуйтесь до дослідження деталей того, як MGID готується до наближення cookiepocalypse.

Життя після сторонніх файлів cookie: що це означає для рекламодавців і паблішерів?

Чи є життя після файлів cookie і на кого найбільше вплине припинення їх використання? Насправді це може мати значні наслідки як для рекламодавців, так і для паблішерів, але вплив може сприйматися по-різному залежно від точки зору.

Рекламодавці:

Проблеми. Рекламодавці в значній мірі покладаються на сторонні файли cookie для цільової реклами, ретаргетинга та вимірювання ефективності кампанії. З припиненням використання сторонніх файлів cookie рекламодавцям може стати складніше показувати персоналізовану рекламу на основі поведінки користувачів на різних веб-сайтах.

Рекламодавці в значній мірі покладаються на сторонні файли cookie для цільової реклами, ретаргетинга та вимірювання ефективності кампанії. З припиненням використання сторонніх файлів cookie рекламодавцям може стати складніше показувати персоналізовану рекламу на основі поведінки користувачів на різних веб-сайтах. Можливості. Рекламодавцям потрібно буде адаптуватися до альтернативних методів таргетинга та вимірювання ефективності, таких як дані першої сторони, контекстне націлювання та нові технології, такі як API, що зберігають конфіденційність. Ця зміна може призвести до підходу, більш орієнтованого на конфіденційність і користувача, потенційно сприяючи більшій довірі та взаємодії.

Паблішери:

Проблеми. Паблішери можуть зіткнутися з проблемами монетизації свого контенту, оскільки припинення використання сторонніх файлів cookie може вплинути на ефективність програмної реклами. Це пояснюється тим, що рекламодавцям може бути важче націлитися на конкретну аудиторію, не покладаючись на дані третіх сторін.

Паблішери можуть зіткнутися з проблемами монетизації свого контенту, оскільки припинення використання сторонніх файлів cookie може вплинути на ефективність програмної реклами. Це пояснюється тим, що рекламодавцям може бути важче націлитися на конкретну аудиторію, не покладаючись на дані третіх сторін. Можливості. Позитивним є те, що паблішери, які мають міцні прямі стосунки зі своєю аудиторією, можуть отримати вигоду від зміни. Вони можуть використовувати власні дані першої сторони для реклами та розвивати більш прямі та персоналізовані відносини з рекламодавцями. Крім того, паблішери можуть досліджувати контекстну рекламу, яка покладається на контент сторінки, а не на відстеження користувачів.

А тепер перейдемо безпосередньо до нашої дорожньої карти на тлі змін файлів cookie.

Крок №1. Фокус на даних першої сторони

У рамках post-cookie плану MGID приділяє значну увагу даним першої сторони. Дані першої сторони – це інформація, зібрана безпосередньо від користувачів, коли вони взаємодіють із веб-сайтом або платформою, і якою вони охоче діляться, наприклад уподобання та поведінка.

У MGID дані першої сторони стали наріжним каменем для формування аудиторії та таргетинга. Відстежуючи взаємодію користувачів з рекламою, MGID використовує потужність цих даних, щоб створити більш персоналізований і відповідний досвід для користувачів. Цей підхід є особливо цінним, оскільки ми орієнтуємося на зміни, спричинені припиненням підтримки сторонніх файлів cookie.

Крім того, наша інтеграція з LiveRamp Connect, провідною платформою для підключення даних, дає нам змогу безперешкодно об’єднувати аудиторію першої сторони рекламодавців. Ця співпраця гарантує, що рекламодавці можуть зв’язуватися з релевантною аудиторією серед провідних паблішерів у всьому світі, віддаючи пріоритет контролю та вибору користувача.

Крок №2. Уніфіковані ідентифікатори

Уніфіковані ідентифікатори — це стандартизовані рішення, що забезпечують конфіденційність і сумісні рішення, які допомагають подолати прогалину, утворену припиненням використання сторонніх файлів cookie. Вони надають спосіб розпізнавати та відстежувати користувачів на різних платформах, не покладаючись на файли cookie. Для рекламодавців і паблішерів уніфіковані ідентифікатори пропонують кілька переваг. Вони підвищують здатність ідентифікувати адресну аудиторію та взаємодіяти з нею, орієнтуючись на конфіденційність. Це гарантує, що персоналізований і релевантний контент може охопити потрібних користувачів без шкоди для конфіденційності.

У рамках нашого прагнення адаптуватися до рекламного ландшафту, що розвивається, MGID активно підтримує провідних постачальників ідентифікаторів, таких як LiveRamp ATS, ID5, Lotame Panorama ID і Unified ID. Ці партнерства дають можливість партнерам попиту точно й безпечно визначати адресувану аудиторію в екосистемі MGID. Завдяки інтеграції з цими надійними постачальниками ідентифікаторів MGID гарантує, що рекламодавці та паблішери зможуть плавно перейти в еру без файлів cookie, зберігаючи при цьому точність і ефективність своїх стратегій таргетинга.

Крок №3. Контекстний таргетинг

Рішення MGID Contextual Intelligence — це добре запроваджена функція, яка ефективно справляється з проблемами, пов’язаними з відмовою від сторонніх файлів cookie. Це рішення є порятунком для онлайн-паблішерів, гарантуючи збереження доходів від реклами і водночас надаючи рекламодавцям надійні можливості таргетинга.

Ось як це працює: використовуючи передові алгоритми штучного інтелекту, Contextual Intelligence від MGID занурюється в статті, розуміючи їхній вміст, контекст і почуття. Це як мовний експерт, який класифікує вміст на основі власної таксономії контента MGID, яка виходить далеко за рамки поточних стандартів сучасних рішень контекстного таргетинга. Крім того, MGID йде ще далі, дозволяючи рекламодавцям створювати налаштовані контекстні визначення відповідно до їхніх конкретних потреб. Алгоритми ШІ навчаються на різноманітних статтях, забезпечуючи точну класифікацію та розуміння настроїв.

Для рекламодавців це означає точний таргетинг для безпеки бренду та релевантності контексту, що призводить до кращої рентабельності інвестицій. Паблішери також отримують вигоду, зберігаючи цінність свого рекламного ресурсу і забезпечуючи при цьому позитивну взаємодію з користувачем. Це безпрограшне рішення для обох сторін рекламного спектру.

Крок №4. Підтримка SDA

Далі, давайте заглибимося в Seller Defined Audiences (SDA) – важливу зміну в post-cookie ландшафті. SDA – це специфікація адресності, розроблена для того, щоб допомогти паблішерам ефективно монетизувати свою аудиторію, не покладаючись виключно на сторонні файли cookie.

Завдяки відзначеній нагородами технології Contextual Intelligence від MGID SDA виходить за межі традиційних рішень, пропонуючи повний набір функцій:

Автоматизована класифікація вмісту. SDA MGID революціонізує класифікацію вмісту, використовуючи обробку природної мови (NLP) для ретельної класифікації сторінок видавців за таксономією вмісту IAB. Завдяки 698 категоріям, 12 категоріям безпеки бренду та аналізу настроїв вона забезпечує високу точність.

SDA MGID революціонізує класифікацію вмісту, використовуючи обробку природної мови (NLP) для ретельної класифікації сторінок видавців за таксономією вмісту IAB. Завдяки 698 категоріям, 12 категоріям безпеки бренду та аналізу настроїв вона забезпечує високу точність. Управління даними з дотриманням принципів конфіденційності. SDA працює на принципах повної конфіденційності, зосереджуючись на споживанні вмісту, а не на індивідуальному відстеженні. Цей підхід узгоджується з нормами конфіденційності, що розвиваються, сприяючи безпечній і відповідальній екосистемі даних.

SDA працює на принципах повної конфіденційності, зосереджуючись на споживанні вмісту, а не на індивідуальному відстеженні. Цей підхід узгоджується з нормами конфіденційності, що розвиваються, сприяючи безпечній і відповідальній екосистемі даних. Плавна інтеграція та налаштування. Завдяки інтеграції з таксономією IAB MGID класифікує дані першої сторони про аудиторію. Ця класифікація не лише вдосконалює параметри таргетинга на платформі MGID, але й пропонує універсальне рішення для паблішерів. Вони можуть легко інтегрувати ці збагачені аудиторії у свої попередні ставки за допомогою спеціального модуля MGID.

Завдяки інтеграції з таксономією IAB MGID класифікує дані першої сторони про аудиторію. Ця класифікація не лише вдосконалює параметри таргетинга на платформі MGID, але й пропонує універсальне рішення для паблішерів. Вони можуть легко інтегрувати ці збагачені аудиторії у свої попередні ставки за допомогою спеціального модуля MGID. Глобальна доступність. MGID розширює охоплення свого рішення SDA до свого глобального портфоліо паблішерів преміум-класу. Ця доступність дає змогу паблішерам у всьому світі визначати основну аудиторію на основі показників залучення користувачів, таких як частота та останні відвідування певних категорій контенту.

MGID розширює охоплення свого рішення SDA до свого глобального портфоліо паблішерів преміум-класу. Ця доступність дає змогу паблішерам у всьому світі визначати основну аудиторію на основі показників залучення користувачів, таких як частота та останні відвідування певних категорій контенту. Концептуальне розуміння безпеки бренду. SDA MGID виходить за рамки підрахунку ключових слів, зосереджуючись на концептуальному розумінні та зв’язках між ними. Такий підхід значно підвищує безпеку бренду, зменшуючи помилкові спрацьовування та вселяючи впевненість рекламодавців під час купівлі рекламного інвентаря.

Крок №5. Audience Hub

Audience Hub від MGID є ключовим рішенням, яке подолає розрив між паблішерами та рекламодавцями, спрощуючи збір і перетворення цінних даних користувачів. Основна мета — надати можливість паблішерам створювати надійну базу електронних адрес, які згодом перетворюються на такі ідентифікатори, як UUID2 і RampID. Цей стратегічний маневр покращує здатність рекламодавців точно визначати та таргетуватися на бажану аудиторію.

Майбутнє з MGID: Cookieless революція

Поки ми прощаємося зі сторонніми файлами cookie, MGID приймає не виклик, а світ нових можливостей. Підготовлені заздалегідь, ми готові перейти в динамічну post-cookie епоху. У MGID ми не просто адаптуємося; ми впроваджуємо інновації.

Вимкнення сторонніх файлів cookie — це запрошення досліджувати винахідливі рішення та перевизначати залучення аудиторії. Ті, хто вже з MGID, вже стоять поруч із новатором, озброєним передовою функціональністю, що розроблена для викликів завтрашнього дня. Якщо ви ще не приєдналися до нас, зараз саме час. Разом ми впевнено крокуємо в майбутнє, готові підкорювати хитросплетіння рекламного ландшафту, що розвивається. Приєднуйтеся до MGID, і давайте разом розкривати нові можливості, які відкриває майбутнє без файлів cookie.