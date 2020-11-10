Середньостатистична людина бачить тисячі рекламних матеріалів протягом дня, і кожна реклама використовує різні способи привабити глядача. Як може ваша реклама виграти це змагання та отримати більше кліків?

У боротьбі за увагу читача спочатку варто зайнятися візуальною складовою. Вона допомагає швидше спілкуватися з аудиторією. Більшість людей - «візуали» та сприймають зображення легше і краще за все.

У цій статті ми зібрали цілий арсенал технік, які допоможуть вашій візуальній рекламі виділятись серед контенту, залишаючись при цьому релевантною та відповідати контентній політиці.

Як глибоко слід вивчати результати пошуку?

Як безкоштовні так і преміальні сайти стокових зображень залишаються лідуючим джерелом візуальних матеріалів для всіх типів цифрових рекламних кампаній. Shutterstock, Getty Images, Pixabay та iStock прийдуть вам на допомогу.

Однак, при роботі з такими сайтами ви повинні остерігатись візуальних кліше та використання вже відомої аудиторії медіапродукції. Більшість людей вже занадто багато разів бачили стокові зображення купюр, копійок та трейдерів з Уолл-стрит, що пропонують різноманітні методи заробітку. Добре продуманні візуальні матеріали рідко можна знайти на першій або навіть другій сторінці результатів пошуку.

Дієва стратегія для уникнення найпопулярніших результатів - пропустити хоча б перші п'ять сторінок пошуку. Спробуйте знайти що-небудь примітне там, куди більшість користувачів просто не добираються. Шукайте незвичні і цікаві деталі при виборі зображення. Наприклад, фото дівчини з яскравою фіолетовою помадою безумовно приверне більше уваги.

Унікальні зображення завжди працюють краще. Спробуйте уникати статичних неприродних фотографій людей, краще обирайте динамічні і емоційні картинки. Не робіть рекламу занадто прямою, пам'ятайте, що ви можете натомість попрацювати з сильними культурними асоціаціями та метафорами. Після знаходження відповідного зображення гарною ідеєю буде невелике редагування, наприклад зміна фону.

Працюючи з онлайн торгівлею, одним з кращих способів підібрати візуальний контент є створення власного високоякісного фото продукту. Для таких кампаній ви можете використовувати прості зображення з високою роздільною здатністю, що демонструють сам продукт. Самостійно створені зображення вельми часто мають чудову ефективність і для інших категорій. Корисно завжди тримати телефон з камерою при собі для фото, які можуть стати в нагоді в майбутньому.

Хітрощі для більшої кількості кліків

Більшість читачів, що переглядають веб-контент, просто чекають, доки щось приверне їх увагу. Давайте розглянемо деякі з найкращих способів зробити це.

Кластерні фото

Можливо ви чули пораду уникати фотографій з безліччю дрібних об'єктів. У більшості випадків це правильно. Однак, існує феномен кластерних фото. Він довів свою ефективність у великій кількості кампаній.

Центральний об'єкт

Грунтуючись на нашому аналізі спільних рис успішних рекламних елементів, ми можемо сказати, що композиція має значення. Ми дуже рекомендуємо додавати в рекламні елементи центральний об'єкт або напрямок.

Динаміка

В процесі пошуку привертаючих увагу стічних зображень, сфокусуйтеся на динамічних зображеннях з невідомим закінченням. Наприклад, по шклянкам розливається смузі з авокадо і до кінця не відомо, чи поміститься все в шклянку.

Не показуйте все

Не розкривайте всі деталі на зображенні. Краще постарайтеся розпалити цікавість глядачів. Наприклад, якщо на фото зображена людина, що дивиться в ноутбук, не показуйте екран. У цьому прикладі не видно обличчя людини, що протягує нам купюри, плюс присутнє інтуїтивне бажання взяти те, що дають.

Заключення

Унікальні незвичайні зображення можуть викликати сильні почуття і змушувати глядачів клікати на вашу рекламу, а з рештою і купити ваш продукт або послугу. Ми сподіваємося, що з цими простими техніками пошук візуальних матеріалів для ваших нативних кампаній більше не буде таким складним. Однак, наша команда завжди готова допомогти і направити вас навіть при виникненні труднощів.