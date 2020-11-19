Аналіз bounce rate (показника відмов) може здатися складним, однак, він критично важливий при оптимізації вашого веб-сайту для комфорту користувачів і пошукових систем.

Якщо ви купуєте трафік через платні канали реклами, показник відмов допоможе відстежити, чи знаходять користувачі потрібну інформацію, переходячи по вашим оголошенням. Високий показник відмов може вплинути на ваші позиції в результатах пошуку. Фактично він повідомляє Google, наскільки вміст вашого сайту релевантний і відповідає ключовим словам, які допомогли користувачам знайти його.

У цей час не можна недооцінювати значення bounce rate. У цьому короткому посібнику ми спробуємо розібратися, що криється за цією метрикою залученості, як Google Analytics розраховує її, і які точки контролю існують для поліпшення даного показника.

Що таке bounce rate?

Досить часто під цим показником неправильно розуміють відсоток користувачів, що затрималися на сайті менше певного часу, відсоток користувачів без конверсії або відсоток користувачів, що залишили сайт. Однак, цей показник не має нічого спільного з часом, підписками і конверсією.

За визначенням Google Analytics та інших аналітичних систем на кшталт Omniture, bounce rate або показник відмов - це відсоток відвідувань (або сесій) вашого сайту, в рамках яких відбулося не більше одного перегляду сторінки. Тобто, коли користувач покинув сторінку без будь-якої взаємодії з нею. Наприклад, користувач відвідує сторінку, читає її та натискає кнопку «назад» або закриває вкладку, не натискаючи на будь-який з елементів веб-сайту.

У деяких випадках, відмова може бути зарахована навіть у разі виконання дій на вашому сайті користувачами, наприклад, це можуть бути такі дії як підписка на розсилку новин, заповнення форми, публікація в соціальних мережах і т.д. Якщо подібні дія не відзначаються кодом Google Analytics, вони не можуть відслідковуватися.

Одним словом, ви хочете, щоб Google Analytics слідкувала за бізнес-логікою вашого сайту і модифікувала процес побудови аналітики відповідно до цієї логіки. Знайдіть важливі точки взаємодії, які необхідно відзначити. Рекомендується додавати певні події, які відбуваються, якщо користувач залишається на сайті довше визначеного часу, натискаючи на кнопку публікації в соціальних мережах, переглянувши відео до кінця тощо.

Під час аналізу ефективності вашого сайту типовими питаннями будуть: яким є хороший показник відмов для блогу чи сайту у вашій категорії, і як знайти стандартні показники відмов. Навіть якщо важко знайти точні стандарти для вашої категорії, місця розташування і розмірів бізнесу, ви завжди можете порівняти показники сторінок вашого сайту між собою і відстежити їх зміни з плином часу.

Що на нього впливає?

Аналіз факторів, що впливають на показник відмов веб-сайту, не такий простий як здається і завжди буде пов'язаний з категорією сайту, будь це інтернет-магазин, новинний ресурс або сайт з іншим вмістом. Не звертайте уваги на середній показник відмов ваших конкурентів. Краще спробуйте зрозуміти, що стоїть за цими цифрами, і чому вони відрізняються.

Для цього ви повинні вникнути в поведінку користувачів: як вони потрапляють на ваш веб-сайт і як взаємодіють з ним. Наприклад, коли відвідувачам пропонується додати продукт у кошик без будь-яких інших варіантів взаємодії, деякі користувачі можуть бути зараховані в показник відмов, тому що їм потрібен деякий час, щоб подумати і порівняти ціни.

Є кілька загальних точок для аналізу веб-сайту і перевірки причин відмов.

Повільна швидкість завантаження

Зараз користувачі менш терплячі при вигляді колеса завантаження сторінки. Як правило, веб-сторінка повинна завантажуватися менш ніж за дві секунди. Однак, можна виграти деякий час, поліпшивши UX дизайн: додати попередній анонс на сторінку завантаження, зробити взаємодію більш людяною, додати анімацію, рекламного персонажа або жарт.

Непривабливий вміст, дизайн користувацького інтерфейсу і проблеми з навігацією

Зазвичай ми сприймаємо візуальну інформацію раніше тексту. Погані фото або дизайн можуть в одну мить відлякати користувачів. Звичайно, сучасний веб-сайт повинен бути повністю оптимізований і мати зручну мобільну версію.

Відвідувачі не можуть отримати очікуване від веб-сторінки

Наприклад, на сайті інтернет-магазину товар відсутній у наявності або не може бути доставлений до поточного місця розташування користувача. Інший частий випадок: вміст веб-сторінки не відповідає рекламі, на яку натиснув користувач для переходу на сайт.

Недостатньо інформації для наступного кроку

Наприклад, відсутня достатня інформації про пропоновану користувачеві підписку. Переконайтеся, що ви надали всі необхідні деталі для прийняття рішення.

Нестача довіри

Відвідувачі можуть покинути сайт, якщо він не викликає довіри, і на ньому відсутні очікувані сигнали довіри. Це в основному стосується сайтів інтернет-магазинів, у яких немає впізнаваного бренду.

Як поліпшити показник відмов

Розставте пріоритети оптимізації

Перегляньте наведений вище чек-ліст і розставте пріоритети. Ми рекомендуємо починати роботу з оптимізації з найбільш важливих і відвідуваних сторінок, а не зі сторінок з найвищим показником відмов.

Деякі доробки можуть бути легко реалізовані, а деякі вимагають значного часу і зусиль. Сконцентруйтеся на покращеннях, які з найменшими зусиллями принесуть найбільшу користь (наприклад, спрямуйте зусилля на найбільш відвідувані сторінки).

Послідовність в комунікації

Переконайтеся, що ваші рекламні матеріали, промо-пропозиції, новинні розсилки, зображення, кнопки заклику до дії (CTA) та інші елементи веб-сайту відповідають один одному. Це дає відвідувачам впевненість у довгостроковій взаємодії з вашим сайтом.

Підкажіть користувачам, що робити далі

Не думайте, що ваша аудиторія за умовчанням знає, що робити на вашому сайті. Ви повинні докладно роз'яснити відвідувачам порядок взаємодії та надати варіанти дій на кожному наступному кроці. Наприклад, переглянути релевантні матеріали, підписатися на розсилку новин тощо.

Висновок

Високий показник відмов свідчить про те, що користувачі не знаходять ваш веб сайт релевантним і цікавим, що може погіршити позицію сайту в результатах пошуку. Ретельний аналіз аспектів, що впливають на цей показник, допоможе поліпшити імідж сайту, задовільнити очікування користувачів і, в кінцевому результаті, сильніше втягнути аудиторію.