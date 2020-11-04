,,Від пандемії та президентських виборів до масових заворушень - зараз ми проживаємо бурхливі часи. Тож не дивно, що споживачі збільшують споживання новин та досліджують більш різноманітні джерела.

Щоденне використання новинних додатків збільшилось на 104% з січня по квітень, тому що споживачі по всій території США прагнули бути в курсі останніх подій, пов'язаних з COVID-19. Зараз непередбачувані події продовжують формувати потребу у різноманітній та сучасній інформації, а це означає, що впровадження проривних агрегаторів, таких як Smart News та News Break, буде продовжувати зростати; як і кількість користувачів, яких вони переманюватимуть від медіа-гігантів.

Паблішери уважно спостерігають за цією тенденцією. Ті, хто робить якісні й оригінальні новини, визнають, що агрегаторські партнерські відносини можуть допомогти урізноманітнити їхній трафік, залучити більшу аудиторію та зменшити залежність від основних платформ. І як результат, багато хто прагне об’єднати зусилля.

Деякі вже зробили стрибок і отримали значний ріст трафіку. Але чи означає це, що вони на правильному шляху до отримання більшого доходу?

Щоб відповісти на це запитання, MGID провів аналіз результатів діяльності паблішерів у США за перші шість місяців 2020 року. Результати показують, що використання різноманітних джерел трафіку може бути складним, але також дуже вигідним. Якщо паблішери хочуть максимізувати успіх у новій реальності, їм потрібно краще розуміти основні потоки та результати, якими вони керуються.

Нижче наведено основні три фактори, які потрібно врахувати:

Не всі програми для новин рівні

Дані показують, що автоматична кореляція між аудиторією та позитивним впливом не є гарантованою для паблішерів вищого рівня. Те, що додаток для новин генерує величезні потоки трафіку, не обов’язково гарантує високі доходи.

Наприклад, Google News підживлює значний трафік - генеруючи 50% показів додатків, - але при цьому лише 8% доходу від додатків. Давайте порівняємо це зі Smart News, яка приносить багато доходу за значно меншу частку трафіку. Її трафік складає лише 2% частки всього трафіку додатків, але 26% доходу і досягає вище середніх витрат на тисячу показів (CPM), ніж будь-який інший додаток для новин, перевершуючи навіть Новини Google у 100 разів.

Це здається заплутаним, але ключовий висновок простий: результати не є непередбачуваними, і це означає, що паблішери повинні оцінювати кожен агрегатор новин окремо. Як продемонстрували Smart News, існує величезна можливість збільшити трафік та прибутковість, налагоджуючи зв’язки з агрегаторами новин, але паблішерам потрібно вибирати своїх партнерів з розумом, використовуючи точний аналіз, а не суто рівень трафіку, для керівництва рішеннями.

Додатки - не єдиний цінний ресурс

Що стосується розширення охоплення та доходу, паблішери повинні орієнтуватися не лише на агрегатори новин. Наш аналіз підкреслює, що додатки для новин можуть показувати цінні результати, вони не є єдиним джерелом трафіку, на яке варто звернути увагу.

Угорі списку - реферали. Обсяги трафіку, що виробляються рефералами та новинними додатками, майже однакові на всій платформі MGID, проте дохід, який приносять реферали для провідних паблішерів, майже втричі більший - і CPM також.

Але також важливо не забувати про інші потенційно потужні потоки, такі як звичайний органічний пошук та прямий трафік сайту. За рівнем доходу обидва потоки відповідають рівню новинних додатків; загалом вони приносять подібну частку врожаю. Однак більш глибока оцінка виявляє, що пошук та прямий трафік часто мають перевагу щодо якості та залучення користувачів. Наприклад, додатки для новин забезпечують вдвічі більше показів і нижчі ціни за тисячу показів, але нижча вартість не обов’язково означає цінність для рекламодавців, особливо якщо метою є збільшення зацікавленості. Більше того, відвідувачі, які приходять на сайти видавців за допомогою органічного пошуку, також, як правило, залишаються вдвічі частіше, ніж відвідувачі, спрямовані через додатки новин.

AMP є важливим джерелом трафіку

Не останнє значення має важливість оптимізації для мобільних користувачів. Докладне дослідження органічного трафіку вказує на те, що більшість припадає на прискорені мобільні сторінки (AMP), тобто паблішери повинні зосередити свої зусилля на мобільних пристроях та пошуку.

Враховуючи, що мобільний телефон став основною точкою доступу до Інтернету для двох третин американців ще в 2018 році - і більшість із них на даний час проводить понад п’ять годин на день у телефонах, - це зовсім не дивно. Але кількість користувачів, що переходять з AMP, демонструє, що покращення швидкості вебсайту, полегшення завантаження реклами та впорядкування загальної мобільної взаємодії є важливим; особливо враховуючи високий трафік, дохід та CPM, пов’язані з AMP.

І поширеність рефералів AMP є ще одним свідченням того, що найбільший приріст не завжди припадає на очікувані джерела. Там, де паблішери часто припускають, що соціальні платформи, такі як Facebook, сприятимуть більшій частині трафіку та доходу, їх внесок буде нижчим за AMP та багато інших потоків; що становить 5% показів топових паблішерів та 4% доходу.

Щоб підвищити довгострокову ефективність, очевидно, що паблішери повинні робити більше ніж просто додавати один новий потік трафіку. Як показують результати досліджень, збільшення розподілу по альтернативних додатках новин може бути розумним та корисним кроком для паблішерів, оскільки це призведе до залучення ширшої аудиторії з різних куточків Інтернету та збільшення доходів. Але цього недостатньо, щоб забезпечити прибуток. Найкращий шлях до постійного прибутку полягає в аналізі ефективності роботи кількох джерел трафіку та використанні їх поєднання для створення довготривалого способу монетизації.