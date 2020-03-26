Всі рекламні оголошення, які запускаються через платформу MGID, повинні пройти стандартний процес модерації та контролю. Мета даних процесів - переконатися, що користувачі не використовують креативи низької якості і не розміщують в своїх матеріалах неправдивої інформації або елементів шахрайства.

У певні моменти модерація може зайняти більше часу, ніж зазвичай і є конкретні фактори, які ускладнюють процес модерації. Що ви можете зробити при запуску кампанії, щоб прискорити проходження модерації та переконатися, що ваша реклама відповідає вимогам?

Пам'ятайте про формальності

Першим кроком переконайтеся, що ваше оголошення не містить заборонених продуктів або контенту. Як на сайті, так і на платформі MGID є розділ зі списком всіх заборонених і обмежених продуктів. Перечитайте і повністю усуньте заборонені елементи з усіх ваших кампаній.

Якщо виявили свій продукт у списку обмежених, подбайте про те, щоб надати відповідні сертифікати, офіційні свідоцтва, положення і умови та інші юридичні документи, які є обов'язковими для цієї категорії товарів. Такі юридичні свідоцтва необхідні, щоб довести законність ваших продуктів.

Ще один крок, який допоможе прискорити процес - це попередній перегляд контенту або продукту за допомогою нашої команди модераторів. Щоб отримати допомогу модераторів MGID, відправте нам посилання на ваш продукт або послугу, і ми виконаємо премодерацію вашої кампанії. Даний крок прискорить процес подальшого розгляду ваших матеріалів.

Перевірте своє URL і посадкову сторінку

З метою боротьби з підміною контенту і клоакінгом, ми не дозволяємо проводити зміни в межах однієї кампанії. Тому, якщо вам необхідно провести A/B тестування вашої реклами, необхідно повідомити нам про це перед запуском кампанії.

За загальним правилом, ми рекомендуємо перевіряти контент і інформативність вебсторінки з позиції ваших читачів. Всі матеріали, які ви розміщуєте на лендінгу чи пред-лендінгу, повинні бути високої якості і не містити забороненого контенту: порнографія, тероризм, мова ненависті, а також іншого небажаного змісту.

Крім ретельної перевірки контенту вашого сайту, ми також переглядаємо оголошення, які ви розміщуєте на бічних і нижніх панелях, а також в інших місцях сторінки. Кнопки навігації повинні бути клікабельні і вести за відповідними посиланнями. І остання, але не менш важлива рекомендація - уникайте розміщення на вашому вебсайті фейкових елементів, таких як незаконне використання зображень медійних персон, фейкових коментарів тощо.

Перевірте текст і перегляньте візуальні елементи

Незалежно від того, чи ви запускаєте глобальну або просто таргетовану на кілька регіонів кампанію, переконайтеся, що ваші матеріали добре співвідносяться з місцевою культурою. Ви зможете пройти модерацію набагато швидше, якщо виправите граматичні помилки і відредагуєте текст у такий спосіб, щоб він виглядав природно для місцевої аудиторії. MGID не пропускає заголовків вульгарного або незрозумілого змісту, тому переконайтеся, що ваші креативи в цьому плані складені належним чином.

Не змінюйте комбінацію зменшених зображень і не використовуйте найбільш вдалі заголовки з новими візуальними елементами. Кожне рекламне оголошення розглядається як окрема одиниця; чим чіткішим і зрозумілішим буде вибраний заголовок, тим кращими будуть результати ваших кампаній. Варто пам’ятати, що залежно від регіону деякі заголовки можуть бути заборонені в певних країнах, але дозволені в інших.

Якість зображень має відповідати нашій контентній політиці, це означає, що візуальні матеріали не повинні бути розмитими, не повинні зображати медичних фальсифікацій, повинні бути відповідної якості тощо. Крім цього, не можна розміщувати в своїх матеріалах зображення знаменитостей або інших відомих людей без їхньої згоди. Переконайтеся в тому, що зображення, які ви хочете використовувати, не захищені авторським правом.

Найбільш поширені причини відмов

На даний момент однією з найбільш розповсюджених причин відхилення реклами в процесі модерації є те, що вона не відповідає посадковій сторінці, на яку веде. Відповідність, звичайно ж, не означає, що ваші креативи повинні бути нудними. Ви можете цікаво обіграти походження вашого продукту, переваги його використання, пограти з вербальними асоціаціями і тому подібне.

Серед заборонених дій, які ведуть до відхилення матеріалу нашими модераторами, також є:

порушення авторського права

порушення права на конфіденційність і безпеку

клоакінг (підміна контенту)

непрофесійний підхід до зображень

невміла обробка в фоторедакторі

вебсайти в процесі розробки

фейкові елементи, які використовуються в дизайні вебсторінки

підробка юридичних джерел

відсутність дозволу від знаменитостей

агресивний клікбейт

Варто уникати подібних дій, щоб у майбутньому проходити модерацію швидше. При постійній співпраці та стабільній взаємодії, ми матимемо менше сумнівів щодо ваших кампаній.

Рекомендації

MGID стежить за тим, щоб рекламні кампанії не містили помилкового, оманливого або фейкового контенту. Для більш швидкого проходження модерації ми радимо дотримуватися наведених вище рекомендацій і створювати свої маркетингові кампанії якомога чіткішими і ясними. Якщо у вас виникають будь-які сумніви з приводу офіційних дозволів або певних креативних елементів, що використовуються у вашій кампанії, сміливо звертайтеся до фахівців з контролю і модерації MGID.