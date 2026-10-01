Майже три десятиліття принцип роботи інтернету був простим: пошукові системи індексували контент авторів, а натомість ті отримували реферальний трафік. Однак тепер ці правила офіційно переписуються.

Через генеративні відповіді ШІ, AI Overviews та функції пошуку без кліків, інтегровані безпосередньо у великі пошукові платформи, багатьом користувачам більше не потрібно переходити за посиланням, щоб швидко отримати відповідь. Щойно пошукова система відповідає на запит безпосередньо на сторінці результатів, потік реферального трафіку до паблішерів переривається.

Для performance-маркетологів і вебпаблішерів ця зміна означає, що потрібно зрозуміти, як фундаментально змінюється поведінка користувачів у відкритому інтернеті. У міру скорочення широкого інформаційного пошукового трафіку переходи, що залишаються, дедалі більше концентруються серед користувачів із високим наміром, а конкуренція за них посилюється.

Щоб успішно працювати в екосистемі без кліків, адаптуватися мають обидві сторони цифрової реклами. Рекламодавці більше не можуть покладатися на дешеві SEO-переходи на верхньому рівні воронки, а паблішери — будувати стабільний бізнес на великому обсязі переглядів сторінок із простим контентом.

Скорочення інформаційного пошукового трафіку

Щоб зрозуміти, як має змінитися реклама, спочатку потрібно визначити, куди зникає трафік.

Інформаційні запити — наприклад, «який RPM сторінки вважається хорошим», «як розрахувати LTV» або «прогноз погоди в Маямі» — тепер можуть отримати відповідь безпосередньо на сторінці пошуку. Через це до сайтів не доходять мільйони випадкових відвідувачів, звичайних читачів і користувачів на верхньому рівні воронки.

Для паблішерів це означає занепад пасивної монетизації. Раніше можна було написати базову пояснювальну статтю на 500 слів, розмістити навколо неї чотири банери й отримувати стабільний рекламний дохід із програматик-аукціонів. Сьогодні такий базовий контент опрацьовується моделями ШІ ще до того, як користувач побачить сам сайт.

Для рекламодавців ця зміна руйнує традиційні органічні пошукові воронки. Більше не можна розраховувати на те, що стаття в блозі за загальними ключовими словами безкоштовно забезпечуватиме впізнаваність бренду. Якщо потенційний клієнт не переходить на вашу освітню посадкову сторінку, піксель ретаргетингу не спрацьовує.

Ефект концентрації якості

Хоча загальний обсяг реферального трафіку з пошукових систем скорочується, виникає цікавий ефект: цінність переходів, що залишаються, зростає.

Коли користувач не зупиняється на відповіді, згенерованій ШІ, а переходить за посиланням на джерело або безпосередньо на сайт паблішера, це свідчить про сильний усвідомлений намір. Він активно шукає те, чого не може дати просте текстове резюме.

Інтернет без кліків відсіює користувачів із низьким наміром, залишаючи у відкритому вебі меншу, але значно ціннішу з комерційного погляду аудиторію. Тому рекламні стратегії мають переходити від широкого охоплення до максимально точного залучення користувачів із вираженим наміром.

Загальний обсяг переглядів сторінок в інтернеті скорочується, однак імовірність конверсії окремого відвідування якісного редакційного сайту стає дедалі вищою.

Рекламодавці: від пошукової видачі до майданчиків паблішерів

Традиційно рекламодавці будували кампанії на верхньому рівні воронки, намагаючись зайняти якомога більше простору на сторінці результатів пошуку (SERP). Вони купували широкі ключові слова або активно інвестували в SEO, щоб охопити користувачів саме тоді, коли ті починали шукати інформацію про свою проблему. У середовищі без кліків SERP більше не гарантує переходу на зовнішній сайт.

Якщо користувачі отримують перші відповіді з ШІ резюме, не залишаючи пошукову систему, ставки на широкі інформаційні ключові слова можуть призводити до неефективного використання бюджету. Рекламодавець платить за покази в пошуку користувачам, які взагалі не планують переходити на посадкову сторінку.

Щоб адаптуватися, медіабаєрам потрібно переносити частину бюджетів на залучення аудиторії з інтерфейсів пошукових систем безпосередньо на сайти паблішерів. Завдання полягає в тому, щоб охопити користувача вже після того, як він пройшов ШІ-рівень пошуку, — там, де він продовжує активно взаємодіяти з контентом.

Нативна реклама як основний канал відкриття нового контенту

Ця структурна зміна робить нативну рекламу одним із ключових механізмів відкриття нового контенту у відкритому інтернеті. Нативні віджети розміщуються безпосередньо в редакційному середовищі, де користувач уже продемонстрував готовність уважно споживати контент.

Купуючи нативне розміщення на сайті преміального паблішера, рекламодавець оминає бар’єр пошуку без кліків. Більше не потрібно чекати, поки користувач сам почне шукати певну категорію продуктів. Натомість пропозицію можна показати релевантній аудиторії саме тоді, коли вона активно взаємодіє з тематичним контентом. Користувач уже приділив час статті, а отже, має більше передумов звернути увагу на цікаву й контекстуально релевантну нативну рекламу.

Новий підхід до креативів: людський досвід замість сухих фактів

Оскільки пошукові моделі ШІ добре справляються з наданням базових фактів і даних, рекламні креативи більше не можуть покладатися лише на брак інформації, щоб мотивувати користувача перейти за посиланням.

Заголовок нативної реклами на кшталт «5 головних переваг сонячних панелей» у 2026 році вже навряд чи приверне достатньо уваги. Такий список користувач може за кілька секунд отримати від ШІ. Натомість заголовок «Як власник будинку в Техасі скоротив рахунок за електроенергію на 60% у пік літнього сезону» пропонує реальний досвід, якого немає у звичайній інформаційній відповіді.

Генеративний ШІ не може відтворити власні дослідження бренду, особистий досвід або реальне тестування продукту. Тому, щоб мотивувати користувачів переходити за рекламою у світі без кліків, креативи та наступні сторінки воронки мають дедалі більше спиратися на історії та досвід реальних людей.

Рекламодавцям варто відійти від відповідей на базові запитання в рекламних матеріалах. Натомість посадкові сторінки можна будувати навколо унікальних даних, виразної редакційної позиції та детальних історій клієнтів. Коли контент пропонує те, чого немає у стандартній відповіді ШІ, у користувача з’являється причина перейти за посиланням.

Паблішери: відмова від моделі масового типового контенту

Епоха, коли сайт можна було масштабувати переважно за рахунок публікації відповідей на поширені запитання, добігає кінця. Великі мовні моделі (LLM) опрацьовують такий типовий контент і можуть показувати його основні тези безпосередньо в пошуковому інтерфейсі.

Паблішери не можуть конкурувати з алгоритмами у швидкості та зручності надання коротких відповідей. Спроба протистояти пошуку без кліків за допомогою ще більшої кількості загальних SEO-статей лише збільшує обсяг контенту, який системи ШІ можуть використовувати для формування власних відповідей.

Тому паблішерам потрібно дедалі більше перетворювати свої ресурси на самостійні медіабренди, до яких аудиторія приходить напряму.

Перехід до авторитетності на основі власних даних і досвіду

Щоб утримувати прямий трафік, паблішерам потрібно створювати контент, який ШІ не може повноцінно відтворити. Для цього необхідно робити ставку на власні дані, експертизу та досвід.

ШІ-огляд може миттєво підсумувати технічні характеристики нового електромобіля. Але він не може самостійно провести тест-драйв на мокрій трасі чи сформувати власну аргументовану думку про те, чи виправдовує автомобіль свою високу ціну.

Саме тому паблішерам варто інвестувати у власні дослідження й дані, журналістські матеріали та сильні редакційні голоси. Коли сайт стає першоджерелом оригінальної інформації та експертних висновків, у користувачів з’являється причина приходити на нього напряму, додавати його в закладки або підписуватися на розсилку. Прямі відносини з аудиторією також зменшують залежність трафіку від змін пошукових алгоритмів та інтерфейсів без кліків.

Перебудова рекламного інвентарю для аудиторії з високим наміром

Коли загальний обсяг трафіку скорочується через зникнення випадкових відвідувачів із низьким наміром, стратегія монетизації має зміщуватися від масштабу до ефективності. Компенсувати втрачені перегляди сторінок простим збільшенням кількості рекламних блоків на тих, що залишилися, не вийде.

Користувачі, які все ж переходять на сайт в екосистемі без кліків, як правило, більш залучені. Вони не обмежилися коротким ШІ-оглядом, оскільки шукали детальніший аналіз. Якщо зустріти їх великою кількістю спливних вікон і важких банерів у сайдбарі, вони можуть швидко залишити сторінку, що негативно позначиться на показниках сесії.

Тому паблішери можуть переглядати загальну рекламну щільність, прибираючи другорядні елементи й віддаючи пріоритет помітним нативним віджетам у стрічці контенту. Менша кількість якісних рекламних позицій підвищує конкуренцію рекламодавців за доступний інвентар. У 2026 році цінність може полягати не в монетизації десяти тисяч пасивних відвідувачів за мінімальною ставкою, а в ефективній монетизації тисячі справді залучених читачів із вищим eCPM.

Першочергове значення власних даних

Інтернет без кліків також підвищує значення first-party data — власних даних про аудиторію. Коли загальний обсяг трафіку у відкритому інтернеті скорочується, медіабаєрам і власникам сайтів стає складніше покладатися на ймовірнісне відстеження сторонніми системами для пошуку потрібної аудиторії. Натомість зростає цінність точних і перевірених даних.

Для паблішерів одним зі способів зменшити залежність від ШІ-пошуку стає перетворення анонімних відвідувачів на відому аудиторію. Контент із реєстрацією, преміальні розсилки та авторизація для коментування допомагають вибудовувати прямі відносини з читачами. Коли користувач створює обліковий запис на сайті, рекламний інвентар також може стати ціннішим. Паблішер отримує можливість формувати перевірені сегменти аудиторії та передавати їх рекламним платформам відповідно до чинних вимог щодо конфіденційності, зменшуючи залежність від сторонніх cookie.

Для рекламодавців такі дані паблішерів відкривають додаткові можливості таргетингу. Вони дозволяють працювати із сегментами авторизованих користувачів, які вже демонстрували інтерес до певних тематик. Співпраця з паблішерами, які мають якісні first-party data та належні механізми згоди користувачів, може допомогти медіабаєрам точніше працювати з аудиторією в умовах посилення вимог до конфіденційності.

Головний висновок: пошук без кліків як фільтр якості

Екосистема цифрової реклами не зникає — змінюється структура трафіку та його цінність. Інтернет без кліків поступово послаблює стару модель арбітражу, за якої типовий недорогий контент поєднувався з великим обсягом пошукового трафіку з низьким наміром заради монетизації показів.

Ця структурна зміна повертає увагу до основ. Рекламодавцям потрібні нативні креативи, побудовані навколо реального людського досвіду, а не загальної інформації, яку легко може надати ШІ. Паблішерам, своєю чергою, потрібно створювати оригінальний авторитетний контент, за яким користувачі готові приходити безпосередньо на сайт.

Коли частина випадкових переходів і автоматизованого трафіку зникає, залишається менша, але більш залучена аудиторія: реальні читачі, які активно шукають рішення та взаємодіють із контентом ресурсів, яким довіряють. Орієнтація на нативну рекламу та якість наміру замість самого обсягу трафіку може допомогти і рекламодавцям, і паблішерам побудувати стійкішу модель роботи в епоху пошуку без кліків.