Нещодавнє оновлення функцій конфіденційності браузерів Apple/Mozilla і оголошення Google про припинення використання сторонніх cookie файлів до 2022 року стали фоном сучасного ринку цифрової реклами. Час сторонніх cookie файлів закінчується, і тепер маркетологи стикаються з необхідністю відходити від звичайних методів відстеження на основі даних користувачів.

Для багатьох ніш зараз дуже вдалий час для того, щоб навчитися орієнтуватися на споживачів і стимулювати залучення аудиторії без cookie файлів. Рекламодавці та бренди повинні повернутися до основ маркетингового циклу і переглянути свої підходи - прислухатися до своєї аудиторії, навчитись сегментувати і складати її портрет. З цієї точки зору, ніша фінансових продуктів може існувати в моделі без cookie файлів, оскільки вона завжди була в авангарді нових рішень, які визначаються даними, і була орієнтована на конкретні довгострокові інтереси аудиторії.

Нові підходи до сегментації і таргетингу

Цієї миті до поширених фінансових продуктів, що рекламуються за допомогою відстеження на основі cookie файлів, відносяться трейдингові платформи і системи, сервіси з інвестиційного консультування та фінансової допомоги. Здебільшого такі продукти не націлені до категорії імпульсивних покупок і вимагають міцних відносин з користувачем і залученням аудиторії.

Щоб побудувати міцні відносини в Інтернеті, паблішери, рекламодавці і бренди повинні знайти нові і надійні рішення, засновані на згоді користувачів, що нададуть цінності їх досвіду. Без стороннього збирання інформації рекламодавці змушені переглянути особисті дані і співпрацювати з паблішерами для інтеграції своїх показників.

Паблішери повинні бути в змозі дотримуватися вимог, запитувати дозвіл користувачів, управляти збором персональних даних, сегментувати своїх користувачів на основі демографічної інформації, поведінки при пошуку, вподобань і звичок переглядання контенту, а також націлюватись на певну аудиторію. Зараз більшість вебсайтів мають невідому аудиторію, проте все ще існує можливість досягти нових галузевих стандартів і застосувати прогресивні методики.

Контекстний інтелект

Таргетинг за контекстом може розглядатися як єдине можливе рішення, доки паблішери не зможуть оперувати своїми масивами даних для performance-таргетинг. У такий спосіб рекламодавці повинні будуть співпрацювати і підтримувати преміумресурси, присвячені фінансовим і діловим темам, які підходять до їх продуктів.

Додатки для особистих фінансів - це інші контекстуальні індикатори інтересу до теми заощаджень або інвестиційних намірів тих, хто ними користується. Маркетологи можуть також спробувати контекстні категорії, близькі до фінансових: кешбек, подорожі, виховання дітей, шопінг тощо.

Беручи це до уваги, робота з нативними рекламними платформами не тільки дає можливість розміщувати контекстну рекламу, але також дозволяє рекламодавцям налаштувати таргетинг і легко масштабувати кампанію по паблішерах. На деяких з цих платформ, алгоритми машинного навчання в реальному часі аналізують вміст кожної сторінки і перевіряють, чи відповідає вона продукту. Рекламодавці можуть збирати власні аудиторії, на які вони хочуть орієнтуватися, обирати паблішерів і встановлювати контекстні фільтри для вибору середовищ, які сигналізують про певні настрої і наміри.

Висновки

Незабаром можливостей для таргетингу користувальницької аудиторії на основі агрегованих сторонніх пулів даних буде набагато менше. Замість цього, рекламодавцям варто співпрацювати з паблішерами, створювати більш чисте середовище даних і стимулювати користувачів до добровільного надання своїх даних.

Вивчення контекстуальної реклами - ще один спосіб вижити в світі без cookie файлів. Тут акцент зміщується з характеристик аудиторії на контекст ключових слів і семантику вмісту сторінки. Сподіваємося, що цей зсув зможе створити простір для експериментів зі стилем таргетингу і інтеграцією контенту, без шкоди для прибутку.